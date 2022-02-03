И Вы, девочка, улыбающаяся сегодня во время войны, - нардеп от "Слуги народа" Тищенко эпически выступил в Киевсовете. ВИДЕО

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко на заседании Киевсовета выступил против создания районных советов, допустив при этом в своем выступлении проявления сексизма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно по трансляции заседания Киевсовета.

Комментируя идею возвращения районных советов в Киеве, Тищенко заявил: "Я уверен, что такие противоречия со стороны киевской власти несут скорее вред и раскол. Именно эта стратегия ошибочна сегодня для нашего государства. Потому что мы, как киевляне, как депутаты, должны давать пример всему государству. Так же, как вы сегодня работаете и демонстрируете слаженность. Потому как сказал президент Владимир Зеленский надо сшивать... сшивать нашу с вами родину. А не разъединять и не раскачивать ту лодку, которая нам с вами принадлежит и принадлежит будущим нашим внукам".

Нардеп продолжил: "Вы все разумно, что и мы все это понимаем. Да, мы все разумно относимся к событию. И Вы, девочка, улыбающаяся сегодня во время войны, народный депутат..."

"Господин Николай", - обратился к нему председатель.

"Улыбающаяся... Поэтому", - продолжил Тищенко

"Сейчас дам слово по процедуре", - перебил его председательствующий.

"Поэтому нужно сегодня понимать, что это политическое решение. Политическое решение", – подчеркнул он.

Начало выступления Тищенко: 3.26.23.