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И Вы, девочка, улыбающаяся сегодня во время войны, - нардеп от "Слуги народа" Тищенко эпически выступил в Киевсовете. ВИДЕО

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко на заседании Киевсовета выступил против создания районных советов, допустив при этом в своем выступлении проявления сексизма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно по трансляции заседания Киевсовета.

Комментируя идею возвращения районных советов в Киеве, Тищенко заявил: "Я уверен, что такие противоречия со стороны киевской власти несут скорее вред и раскол. Именно эта стратегия ошибочна сегодня для нашего государства. Потому что мы, как киевляне, как депутаты, должны давать пример всему государству. Так же, как вы сегодня работаете и демонстрируете слаженность. Потому как сказал президент Владимир Зеленский надо сшивать... сшивать нашу с вами родину. А не разъединять и не раскачивать ту лодку, которая нам с вами принадлежит и принадлежит будущим нашим внукам".

Нардеп продолжил: "Вы все разумно, что и мы все это понимаем. Да, мы все разумно относимся к событию. И Вы, девочка, улыбающаяся сегодня во время войны, народный депутат..."

"Господин Николай", - обратился к нему председатель.

"Улыбающаяся... Поэтому", - продолжил Тищенко

"Сейчас дам слово по процедуре", - перебил его председательствующий.

"Поэтому нужно сегодня понимать, что это политическое решение. Политическое решение", – подчеркнул он.

Начало выступления Тищенко: 3.26.23.

Автор: 

Киев (25710) Киевсовет (1378) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+41
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03.02.2022 22:44 Ответить
+36
Тільки зовсім дурне оточує себе зовсім дурними...
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03.02.2022 22:52 Ответить
+34
Звідки цього дурня витягли? Він рейтинг Членограя доб'є. Відправте його мітболи готувати...
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03.02.2022 22:53 Ответить
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да да. толерантность не для всех. у вас еще лет 100 до этого не дойдет, не переживай.
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03.02.2022 22:42 Ответить
рука лице
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03.02.2022 22:43 Ответить
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03.02.2022 22:44 Ответить
Коля, твой номер 16 - молчи! Чертыло!
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03.02.2022 22:48 Ответить
его "номер 45 на телогреечке печать"
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04.02.2022 09:53 Ответить
"Стовпчики, яки не дають паркуватися киянам"... Казав би вже прямо, понаставили стовпчиків, яки не дають паркуватись клієнтам "Велюра".
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03.02.2022 22:52 Ответить
Тільки зовсім дурне оточує себе зовсім дурними...
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03.02.2022 22:52 Ответить
« о правителе судят по тем людям которых он к себе приближает» классик
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03.02.2022 23:41 Ответить
Звідки цього дурня витягли? Він рейтинг Членограя доб'є. Відправте його мітболи готувати...
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03.02.2022 22:53 Ответить
та нехай! Кожен з них презе... короче, добиває. Нехай!
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03.02.2022 23:03 Ответить
Які мітболи! Унітази перевіряти!
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04.02.2022 06:57 Ответить
Так это плохо разве?!
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04.02.2022 07:09 Ответить
Шановне Панство,дивіться уважно за кого Ви голосуєте.Бачте як Коля "Котлета" апелює,"а за мене проголосували".
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03.02.2022 22:55 Ответить
Они там все наркоманы?
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03.02.2022 23:00 Ответить
Так, бiльшiсть, монобiльшiсть...
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03.02.2022 23:09 Ответить
Кокабільшість.
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03.02.2022 23:12 Ответить
Нееее походе идиотия , кокс даёт другие симптомы
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03.02.2022 23:42 Ответить
Це вже і за кордоном запідозрили. Хоч якийсь "успіх" досягнутий на міжнародній арені.
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04.02.2022 07:02 Ответить
Коля-мітбол в своєму стилі....
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03.02.2022 23:03 Ответить
Коля давай еще. На бис. На будущих выборах будете с Витренко перестукиваться
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03.02.2022 23:06 Ответить
ось саме за це його так і прозвали: каклєта
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03.02.2022 23:07 Ответить
Он теперь Коля-митбол
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03.02.2022 23:11 Ответить
то він у партбілеті мітбол, а у паспорті - каклєта
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03.02.2022 23:19 Ответить
якого дідька цьому розумовонеповноцінному дозволили виступати в КиївРаді?
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03.02.2022 23:11 Ответить
Він нардеп - має таке право.
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04.02.2022 07:53 Ответить
Бо! У нього хоч є початкова освіта! Хай Бог милує
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03.02.2022 23:13 Ответить
Взрослый орангутан по интеллекту соответствует примерно уровню 5-летнего человеческого ребенка.
Коля Сракотряс по интеллекту соответствует примерно уровню 5-месячного детеныша орангутана.
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03.02.2022 23:48 Ответить
Шо там михайлова а.а. как киевлянка возмутилась?
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03.02.2022 23:19 Ответить
Или как днепрянка уехала поставить теслу на подзарядку и заодно выгулять хьюго?
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03.02.2022 23:23 Ответить
Ах ти ж зшивач пуїв…!
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03.02.2022 23:20 Ответить
Чекаю не дочекаюся політичних дебатів тіщенка і ківи . .
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03.02.2022 23:29 Ответить
95-й не допустить таких конкурентів.
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04.02.2022 07:05 Ответить
Ну а что вы хотели? Коля-"жопа" во всей красе.. Что говорит,что серет-одинаково.
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03.02.2022 23:41 Ответить
******, еще один Цицерон зеленый
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03.02.2022 23:43 Ответить
Девочка, не улыбайтесь, это я к вам лицом повернулся:
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03.02.2022 23:52 Ответить
Це сурло потрібно показувати на всю країну перед виборами, щоби люди думали кого вони обирають - депутата чи жопу.
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04.02.2022 07:08 Ответить
Вы о 73% "людей" слишком хорошего мнения. Слово "думать" им незнакомо.
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04.02.2022 14:06 Ответить
Коля "Каклєта" Тищенко: "Ми, як кияни, як депутати, маємо давати приклад всій державі."
Еге. Чудово пам'ятаємо твої "приклади" під час війни: гумову бабу, чай у Велюрі по 500 грн. за чашку, сало "по 50" на Бесарабці, салют під час святкування дня народження дружини у готелі Fairmont у центрі Києва, затримку вильоту літака, і т.д., і т.п.

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03.02.2022 23:54 Ответить
Тобто, посміхатися не можна, а дупою в автівсі трусити на всю країну можна.
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04.02.2022 00:09 Ответить
Как вы задрали циничные зеленые уб**дки
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04.02.2022 00:14 Ответить
колюня митболл - жалко мальчонку!!!
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04.02.2022 00:27 Ответить
ВВОДИТЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, А НАРОД РАЗБЕРЕТСЯ !!! ИЛИ ВЫ ПРЕДАТЕЛИ НАРОДА !!!
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04.02.2022 01:38 Ответить
как сказал наш президент Зеленский....
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04.02.2022 05:50 Ответить
коля-каклета-героинщик был предпринимателем... чего?
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04.02.2022 07:22 Ответить
отаке бува, коли те, що повинне смажити котлети, отримує владу.
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04.02.2022 08:16 Ответить
Такий розумний аж страшно , бо це не как либо што , а што либо как...
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04.02.2022 08:54 Ответить
Ого, какие вы, киевляне, зимой загорелые! Прям зависть!
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04.02.2022 09:03 Ответить
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04.02.2022 09:27 Ответить
эпично?! где эпичность, а где котлеты? думайте, что пишете.
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04.02.2022 09:32 Ответить
Казковий ДБ

Стенограма стендапу Тищенко у Київраді:
«Ви всі розумно, що і ми всі це розуміємо. Да, ми всі розумно ставимось до події. І ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни. Народний депутат, яка підсміхається. Тому кияни не згодні, щоб їми хтось керував. Кияни сьогодні мають бажання жити в столиці, яка є прикладом. Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули, що до тих, які сьогодні чомусь в Києві є в нас стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати».
P.S. Я так думаю, що він розуміється тільки з Зеленським, який тією ж "мовою" говорить
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04.02.2022 15:47 Ответить
Тьфу...
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10.07.2022 15:04 Ответить
 
 