И Вы, девочка, улыбающаяся сегодня во время войны, - нардеп от "Слуги народа" Тищенко эпически выступил в Киевсовете. ВИДЕО
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко на заседании Киевсовета выступил против создания районных советов, допустив при этом в своем выступлении проявления сексизма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно по трансляции заседания Киевсовета.
Комментируя идею возвращения районных советов в Киеве, Тищенко заявил: "Я уверен, что такие противоречия со стороны киевской власти несут скорее вред и раскол. Именно эта стратегия ошибочна сегодня для нашего государства. Потому что мы, как киевляне, как депутаты, должны давать пример всему государству. Так же, как вы сегодня работаете и демонстрируете слаженность. Потому как сказал президент Владимир Зеленский надо сшивать... сшивать нашу с вами родину. А не разъединять и не раскачивать ту лодку, которая нам с вами принадлежит и принадлежит будущим нашим внукам".
Нардеп продолжил: "Вы все разумно, что и мы все это понимаем. Да, мы все разумно относимся к событию. И Вы, девочка, улыбающаяся сегодня во время войны, народный депутат..."
"Господин Николай", - обратился к нему председатель.
"Улыбающаяся... Поэтому", - продолжил Тищенко
"Сейчас дам слово по процедуре", - перебил его председательствующий.
"Поэтому нужно сегодня понимать, что это политическое решение. Политическое решение", – подчеркнул он.
Начало выступления Тищенко: 3.26.23.
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Коля Сракотряс по интеллекту соответствует примерно уровню 5-месячного детеныша орангутана.
Еге. Чудово пам'ятаємо твої "приклади" під час війни: гумову бабу, чай у Велюрі по 500 грн. за чашку, сало "по 50" на Бесарабці, салют під час святкування дня народження дружини у готелі Fairmont у центрі Києва, затримку вильоту літака, і т.д., і т.п.
Стенограма стендапу Тищенко у Київраді:
«Ви всі розумно, що і ми всі це розуміємо. Да, ми всі розумно ставимось до події. І ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни. Народний депутат, яка підсміхається. Тому кияни не згодні, щоб їми хтось керував. Кияни сьогодні мають бажання жити в столиці, яка є прикладом. Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули, що до тих, які сьогодні чомусь в Києві є в нас стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати».
P.S. Я так думаю, що він розуміється тільки з Зеленським, який тією ж "мовою" говорить