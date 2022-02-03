Планы возвращения военным путем Крыма и оккупированного Донбасса не разрабатывались, – Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина якобы разрабатывает планы возвращения военным путем оккупированного Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 1+1.

"Должен успокоить и президента РФ, и жителей России – никаких распоряжений, никаких разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области или временно оккупированный Крым – не велось", – заявил Залужный.

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