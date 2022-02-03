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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Планы возвращения военным путем Крыма и оккупированного Донбасса не разрабатывались, – Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина якобы разрабатывает планы возвращения военным путем оккупированного Крыма и Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 1+1.

"Должен успокоить и президента РФ, и жителей России – никаких распоряжений, никаких разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области или временно оккупированный Крым – не велось", – заявил Залужный.

Читайте также: Украина не планирует наступления ни на Донбасс, ни на Крым, - Резников

Автор: 

Крым (26427) Донбасс (26958) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+22
Якщо Україна таких планів не розробляє і не втілює щодня, крок за кроком то ця держава взагалі не має права на існування. Це недодержава як і казало *****. Робити такі заяви, тобто виправдовуватися перед *****м, це не дипломатія і не стратегія - це лити воду на млин *****. Як то кажуть "мовчи язичку будеш їсти кашку"...
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03.02.2022 23:44 Ответить
+17
Хреново, що не розробляли, це мінус.
У москалів купа різних варіантів..
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03.02.2022 23:46 Ответить
+13
Мосейчучка сегодня пробила очередное дно и ясно показала на кого работает она и ее хозяин Беня. Она пригласила к себе в передачу гниду Мураева.

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03.02.2022 23:33 Ответить
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Мосейчучка сегодня пробила очередное дно и ясно показала на кого работает она и ее хозяин Беня. Она пригласила к себе в передачу гниду Мураева.

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03.02.2022 23:33 Ответить
"Мову на хліб не намажеш"©
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03.02.2022 23:45 Ответить
Полвареника ей в сраку ...
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04.02.2022 08:44 Ответить
Скабейчучка вже давно ні до аналітики, ні до дискусій, ні до новин не має ніякого відношення. Такий собі український Гебельс на мінімалках
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03.02.2022 23:55 Ответить
Для чего?
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04.02.2022 08:49 Ответить
Молодець, заспокоїв кацапів. Можеш перед ними ще й на місток стати .Звісно, що планувати це будуть інші
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03.02.2022 23:33 Ответить
Можеш..... стоя в штани собі наваляти
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04.02.2022 08:30 Ответить
самое время испросить пу о крыме
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03.02.2022 23:40 Ответить
Якщо Україна таких планів не розробляє і не втілює щодня, крок за кроком то ця держава взагалі не має права на існування. Це недодержава як і казало *****. Робити такі заяви, тобто виправдовуватися перед *****м, це не дипломатія і не стратегія - це лити воду на млин *****. Як то кажуть "мовчи язичку будеш їсти кашку"...
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03.02.2022 23:44 Ответить
Так, так! За його словами він з раннього дитинства марив маршальським жезлом і засинав тільки після читання "Книги юних полководців".
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04.02.2022 01:58 Ответить
Ні. Таких планів за відсутністю боєздатної і відповідно озброєної армії тоді не було. І не могло бути. Війну "заморозили" щоб виграти час для створення боєздатної армії. На жаль цей процес сьогодні блокує "зелене" гівно яке скоро опиниться в каналізації. Процес вбуде відновлено. Тим часом ********* вже став агресором на міжнародній арені, що додало нам прихильників, а самого ***** зневажають у всьому світі, що вже позначилось на ставленні до кацапів в усіх без винятку країнах. Так що не тільки в нас "щось пішло не так". Насамперед це сталось з планами ***** який за 8 років успішно перетворив свою країну в ********* на який очікує скорий економічний крах. І "ніжок Буша" (на 43 халявних мільярда доларів (програма "Забезпечити надію") кацапам більше ніхто не пришле...
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04.02.2022 02:50 Ответить
Меня всегда удивляют коменты типа "На жаль цей процес сьогодні блокує "зелене" гівно яке скоро опиниться в каналізації" - 1) просто высер, 2) без подтверждения, 3) который призван деморализовать. Обычно такие действия проводят враги. Поэтому - ты враг Украины.

Если нет - по пунктах, пожалуйста, "як блокує"? Только не нужно высеров о 17% дизтоплива в армии.
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04.02.2022 09:17 Ответить
А чому "висер" , реально пального невистачає. Ти або бот на з/п або ідіот, або родичь/друг янєлоха, бо більше ніхто його не захищає вже крім цих категорій населення.
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04.02.2022 11:15 Ответить
Якщо Ви не бачите очевидного, того що бачать всі, то Ви політично сліпий або маєте дуже обмежений світогляд (освіта). Тому читайте статті, коментарі до них і можливо (якщо не страждаєте на деменцію)знайдете відповіді на всі Ваші питання.
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04.02.2022 13:48 Ответить
З окопів пишеш "розумник" ?
Щоб забрати війсковим шляхом треба армія у тричі більше за кацапську. А хто тут сходив на лайно про військовий облік жінок?
Усе вірно він каже. Теріторії повернути можно й політично-дипломатичним шляхом, без втрати тисячі життів, бо Українці не кацапи- "бабьі ісчо наражают" . Засрашка розвалится й усе поверне.
P. S. Такі усі "вояки" з дивану....
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04.02.2022 11:13 Ответить
********* сам по собі не розпадеться. Цьому потрібно сприяти і створювати ситуацію кінця 80-х коли СРСР здох від того що ніхто його не захищав, а навпаки - всі прагнули втекти з "тюрми народів". ******* армія не потребує "гарматного мяса". Перемоги здобуваються за рахунок технологій і високоточних ударів а не завалюванням трупами, як це традиційно звикли робити кацапи. Санкції та міжнародна ізоляція вже гарантують зростаючу відсталість ********** у всіх військово-технічних галузях. Таким чином питання якості (а не кількості) армії та її оснащення стає головним фактором. Але територію все одно доведеться зачищати живою силою від залишків свинособак. І вводити наші війська потрібно лише тоді коли можливість активного спротиву уже повністю зруйновано.
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04.02.2022 13:42 Ответить
Хреново, що не розробляли, це мінус.
У москалів купа різних варіантів..
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03.02.2022 23:46 Ответить
План простий, нахер з човна - упокоители
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03.02.2022 23:50 Ответить
У США є план нападу на Канаду. На Канаду. Ще раз: на КАНАДУ!
А у нас нема плану військової операції в Криму і Донбасі?
Або брешуть, що нема (брехати не завжди - погано), чи дійсно такі недолугі?
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03.02.2022 23:52 Ответить
У нас немає ядерної зброї, але якщо буде потрібно ми її застосуємо.
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03.02.2022 23:57 Ответить
ужас! снять с этого чувырла хаки и рясу поповскую одеть!
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03.02.2022 23:56 Ответить
В ходе уничтожения параши войсками США и НАТО Украина освободит и Крым, и Донбасс, и Кубань.
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04.02.2022 00:06 Ответить
зачем кубань? Русня еще в 30 х годах основную часть этнических украинцев там голодом заморила. а на их место так же завезла мордву и удуртов.
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04.02.2022 00:09 Ответить
Мордва и удмурты поедут в свои ******. А украинцы вернутся в свою Кубань.
Кстати, и основание Москвы киевскими князьями пора аннулировать...
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04.02.2022 00:12 Ответить
с мацквабадам не так все просто. русня там давно ничего не решает и на счет основания этого угрюмого поселения нужно будет сразу говорить с азербайджаном или узбекистаном.
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04.02.2022 00:17 Ответить
НАТО це оборонний союз тому знищувати (нападати на) ********* не збирається. Можливий лише удар у відповідь. Але ********* дає безліч приводів до ізоляції. І цього досить. Ізольовані кацапи успішно почнуть винищувати самі себе, що призведе до розвалу федерації зсередини. Перегляд повоєнних кордонів теж ніхто не дозволить. Ми не звільняємо "понаєхавших" в Крим кацапів сталінсько-брєжнєвского штибу від окупантів *****, а маємо лише повернути окуповані території (бажано без кацапів).
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04.02.2022 02:14 Ответить
Поводов для "удара в ответ" по параше мало? Теракты, химоружие, пока только ядерного не было...
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04.02.2022 14:03 Ответить
буду краток - плохо что не разрабатывалось...очень плохо !!!!
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04.02.2022 00:07 Ответить
да! какого хрена тогда на каждом углу пи..еть "временно оккупированные территории"??? вероятно нет и плана обороны!
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04.02.2022 00:13 Ответить
Військовий повинен зїсти свого картуза, а потім застрелитися, після такої заяви

(((

На отаке ідуть наші податки?!
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04.02.2022 00:10 Ответить
А не можна було сказати."Ми роздивлюємся будь які варіанти повернення окупованих територій".
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04.02.2022 00:33 Ответить
Невже, вирішив летіти одним літаком із Зе?
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04.02.2022 00:49 Ответить
Крым вернётся после того, как произойдет переворот на расее, когда рухнет в очередной раз экономически, построенная на грабеже народа, пренебрежения международным правом и агрессии, система. Всё вернётся на свои места, как при развале совка. Нам вместе с Западом надо наращивать военную мощь и укрепляться экономически, чтобы кремлёвские преступники гавкали только на своей территории, пока сами себя не обглодают.
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04.02.2022 01:10 Ответить
До речі там вже зовсім не просто. Кадирівці творять шо хочуть по всій рашці, останнє відкрите викрадення дружини колишнього судді після публічних погроз Невзоров назвав не інакше як перемогою кадирова у третій чеченській війні. ***** відверто втрачає позиції і останні його безглузді ультіматуми нагадують передсмертні конвульсії в намаганнях утримати владу.
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04.02.2022 08:34 Ответить
Если сейчас ***** решится на полномасштабную войну с Украиной, то развал *****рейха произойдет быстрее и иметь на этот случай план военного освобождения своей территории необходимо.
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04.02.2022 01:22 Ответить
Завтра китайские товаристчи встретят фюрера кремля в Пекине и скажут....вова не делай нервы Маодзедуну он был плохим коммунистом...напал на остров Даманский....
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04.02.2022 01:29 Ответить
судячи по коментарям - кутузових хватає....от би ще солдат трішки....
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04.02.2022 01:45 Ответить
Судя по коменту, ты терпило.
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04.02.2022 03:23 Ответить
Аргументи в студію! Диванних героїв хватає, а от виконавців - катма. Не кажу що зовсім не має, але катма...язиком повітря струшувати - не камні перевертати....
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04.02.2022 12:44 Ответить
То нє Кутузови..Бєрі више - Наполєони!!!
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04.02.2022 06:53 Ответить
ТЫПИЛ!!!
У хорошего командующего должны быть планы на любой случай.
Даже на случай нападения инопланетян!
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04.02.2022 03:22 Ответить
Дали вказівку так заявити, але насправді розроблялось. За Порошенко звісно
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04.02.2022 04:28 Ответить
Почему такое возмущение в комментариях? Так вам Залужный всё и расскажет. Где,что и какие операции. Наивные ребята.)) А кацапне нужно по губам водить любыми способами.
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04.02.2022 06:19 Ответить
Фейк, так той кацапне уже 8 лет по губам водят покупая у них металл, газ, електричество , нефть и уголь. А чтобы кацапня еще и не напрягалась, то продают им конфеты, масло и гастарбайтеров. А планы если и будут, то только за океаном. Залужному в этих планах разрешат только провести строевой смотр.
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04.02.2022 08:29 Ответить
"В огороде бузина,а в Киеве дядя...")
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04.02.2022 08:33 Ответить
Дядя Петя вы дурак? (с)
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04.02.2022 09:20 Ответить
Не хами родне.
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04.02.2022 09:36 Ответить
Ніт. Так кацапні поводили по губах що й досі незгадують про "новососсію" . Гарно отримали кацапи. Слава ЗСУ та Добровольцям!
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04.02.2022 11:29 Ответить
А ты мне напомни только, где кацапы отримали по-губах???? Может под Иловайском??? Или под Дебальцево??? А может когда сдали донецкий и луганский аэропорты??? Я так понимаю, что погубах получил шоколадный главком-мародер, когда за него на выборах проголосовали только рабочие кондитерской фабрики и барыги типа свинарчуков,турчинова и пашинского.
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04.02.2022 12:04 Ответить
Й під Іловайском кацапів натрощили нормально, аж ***** засекретив втрати, й у Дебальцево кацапів теж немало натрощили, а у аеропорті там взагалі наші молодці й аеропорт кацапи так й не взяли його просто розбомбили й там вже нічого обороняти. А ти чого так за кацапів печешся, хохол? Чи сам кацап, папка/мамка з Чєляби ?
А "новососсія " де , а хто ж зруйнував мрії ***** про "новососсію" ..... не знаєш?
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *****путина на швабре.
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04.02.2022 15:30 Ответить
Слышь, дебил, мне пох... на тех кацапов как и на такого же дебила как ты. В идеале конечно хотелось бы, чтобы вы не песдели друг на дружку в инете, а перебили друг-дружку в чистом поле. А холоп похоже твою мамку жарил, пока папанька в РФ на заработках ишачил.
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04.02.2022 15:41 Ответить
https://youtu.be/rtUYYJkAcHc
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04.02.2022 17:42 Ответить
Розрив твого п3рдака зараховано. Вільний.
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04.02.2022 17:43 Ответить
Генерал розписується у власній профнепридатності?
План завжди має бути, навіть за розуміння, що зелений говнокомандувач його ніколи не підпише 😬
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04.02.2022 08:24 Ответить
Але, министры и главкомы, Вы ж 24 часа в сутки песдите с ТВ только про то , что 8 лет война. И шо, до сих пор нет пляну???? Залужный сходи к Шиферу, он тебе сценарий в духе Сватов нарисует, как путен отдаст Севастополь даже в смешном стиле.
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04.02.2022 08:26 Ответить
Зазвичай, такі заяви свідчать про те, що все навпаки.
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04.02.2022 08:50 Ответить
Ідіоти це не розуміють й зразу виявили себе тут.
Залужний норм.👍
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04.02.2022 11:27 Ответить
Может и навпаки, но делать такие заяви во всеуслышанье - это позор
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04.02.2022 13:27 Ответить
А починати потрібно буде з Криму, тоді з Донбасу самі позбігають і відвойовувати не потрібно буде.
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04.02.2022 08:53 Ответить
И шо, ты пойдешь воевать за Крым???? А можь лучше пусть америкосы с японами пойдут воевать за Сахалин и Куриллы, Немцы за Калининград, а финны за Костамукшу??? А мы уже в конце и на белом верблюде с Эрдоганом???
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04.02.2022 12:09 Ответить
на белом верблюде с белым флагом
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04.02.2022 13:28 Ответить
Коломойский : Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян/ Путин умный человек, можно договориться. Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. - Шефир/ Зеленский о Израиле: вы образец. А образец : Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям./ Залужный это украинский Штирлиц в штабе врага и его слова "ложь, оправданная благими целями" . Залужный знает: Другого выхода из вооруженного конфликта кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев.
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04.02.2022 09:14 Ответить
Мене, як громадянина України зовсім не заспокоює, те що ЗСУ не розробляють плани звільнення територій держави від ворога. Вони це мають робити, наа те і Збройні Сили. Війну можна припинити двома шляхами Перемога або капітуляція. Іншого історія не знає.
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04.02.2022 09:42 Ответить
Все правильно. "Іх там нєт" - і планів теж немає. Так само немає )
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04.02.2022 09:56 Ответить
ви як діти малі...ну а що він у такий ситуації повинен був сказати?
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04.02.2022 10:06 Ответить
Точно.
Тут "експерди ":
1. Школяри.
2. Кацапи- провокатори (їх задача срати на усе).
3. Ідіоти "диванні вояки".
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04.02.2022 11:26 Ответить
если это правда, значит непрофессиональный генштаб. он обязан разрабатывать планы на самые вероятные и невероятные варианты развития событий
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04.02.2022 10:13 Ответить
Ви такий наявний, досі вірять у Санту?
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04.02.2022 11:25 Ответить
Цікаво де планує зупинитися Україна в разі вторгнення мокшан?Те що ми їх погонимо як шолудивих собак уже сумнівів нема.
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04.02.2022 10:50 Ответить
Скільки ІДІОТІВ тут коментує це жах!
Усі хто "хейт" коменти залишає на це висловлювання Залужного ви або кацапи-провокатори, або ідіоти.... що майже тесаме.
Він би був нерозумний аби сказав що такі плани є. ***** настягував металолому й рабоКацапов нагнав тисячі до кордонів України але з усіх помийок ***** вищать "миЗаМір, миНікамуНєУгражаєм" , "УкраінциНамБратья" .
Хто ж про такі плани відверто розповідає?!
Адміни баньте ідіотів.
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04.02.2022 11:24 Ответить
ПО
ЧЕ
МУ
???
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04.02.2022 11:55 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спростував заяву президента РФ Володмира Путіна про те, що Україна нібито розробляє плани повернення військовим шляхом окупованого Криму і Донбасу.

Низзя раздражать Путена. Зюзя еще не заглянул ему в глаз.

Дядя Вова не беспокойтесь, нет у нас никаких планов...
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04.02.2022 12:46 Ответить
Аваков: Україна повинна мати сценарій звільнення окупованих територій військовим шляхом

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав розробити сценарій звільнення окупованих територій із використанням усіх ******** форм озброєння та військових стратегій.

Він зазначив, що "."безпека - це не мир на умовах окупанта»

Екс-глава МВС здивований висловлюваннями про те, що Генштаб не розглядає військовий сценарій повернення окупованих територій Криму та Донбасу.

"Тезу про "повернення винятково дипломатичним шляхом", панове генерали, слід залишити дипломатам.

Армія зобов'язана робити СВОЮ роботу. Зокрема, і мати напрацьований сценарій звільнення захоплених агресором територій з використанням усіх ******** форм озброєння та стратегій", - наголосив Аваков.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/773590.html
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04.02.2022 12:55 Ответить
Україна не планує наступу на Донбасі - Резніков
Українські Збройні сили наразі https://suspilne.media/203574-ukraina-ne-planue-zodnogo-nastupu-ani-na-donbas-ani-na-krim-minoboroni/ не планують жодного наступу ані на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, ані в Криму ,
оскільки це становило б загрозу життям українців.
Україна дотримується політико-дипломатичного шляху вирішення збройного конфлікту з РФ.

https://suspilne.media/200484-zagroza-vijskovogo-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-tekstovij-onlajn/
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04.02.2022 13:01 Ответить
У наших керівників ВСУ вряд ли і політико-дипломатичні плани по освобождению Украины имеются.

Весь план заключается в

Токо надо перестать стрилять и
Заглянуть в глаз Пу
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04.02.2022 13:05 Ответить
Заявлять такое на весь мир - это позорище.
Зачем так позорить нашу армию?
Испанский стыд
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04.02.2022 13:09 Ответить
Военная стратегия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. στρατηγία, стратегиа - «искусство полководца») - наука о ведении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 войны , одна из областей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE военного искусства , высшее его проявление.

Охватывает вопросы теории и практики подготовки к войне, ЕЁ ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ, исследует закономерности войны, составная часть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE военного дела .

Стратегия решает вопросы, связанные с использованием для победы над врагом как вооружённых сил, так и всех ресурсов страны.

Вопросы Большой стратегии являются прерогативой высшего политического и военного руководства страны.
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04.02.2022 13:15 Ответить
Si vis pacem, para bellum - ХОЧЕШЬ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B) МИРА - ГОТОВЬСЯ К https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 ВОЙНЕ »-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 латинское крылатое выражение .

Наши керівники такого не слыхали? Нет?
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04.02.2022 13:22 Ответить
А вот это совершенно напрасно...
Порох должен всегда быть сухим.
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04.02.2022 15:14 Ответить
 
 