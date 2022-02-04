В США и ЕС пока нет политической воли ввести санкции против России уже сейчас – Кулеба. ВИДЕО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что уже сегодня существуют основания для применения западными партнерами санкций против России.
Об этом глава МИД сказал в эфире 1+1, передает Цензор.НЕТ.
"Есть ли основания уже сейчас применить против РФ санкции? Есть. Потому что за последние годы она совершила много нарушений, за которые ее можно поставить под санкции. И это было бы очень своевременно именно сейчас, потому что это было бы четким практическим сигналом России о настоящей готовности партнеров это сделать", - заявил министр.
По словам Кулебы, санкции следует вводить, в частности, за паспортизацию, потому что это "мегамасштабная" проблема, которая, по мнению министра, осталась со стороны субъектов, способных применять санкции - ЕС и США - без системного ответа.
Глава МИД Украины добавил, что в настоящее время в США и ЕС нет политической воли применять санкции на этом этапе. В то же время, по словам Кулебы, сейчас уже появляются голоса – в том числе в США среди принимающих решение – что действительно, есть смысл в том, чтобы дать России не просто словесный сигнал.
"Мы прошли тот этап, когда достаточно каждый день говорить России: "Если вы пойдете еще дополнительно в Украину, вы понесете потери, тяжесть которых вы не сможете выдержать". Мы эту фазу прошли. Это Россия выслушала и поняла. Мы должны перейти к конкретике. Поэтому я сейчас максимально ускоряю партнеров наших прежде всего в ЕС - там есть действительно слабые места, чего не скажешь о наших англосаксонских партнерах, - чтобы все-таки консенсус вокруг санкционного пакета строился", - отметил Кулеба.
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Мосійчук парирувала: - "Першим це сказав президент…" Після цього на каналі увімкнули фрагмент виступу Зеленського.
Зелені аферисти колаборанти втомилися від американської допомоги - хочуть приєднати Україну до Чечні, якнайшвидше !?
Перепрошую за емоції, але слів нема!!!! Нас - сус-во почали умиротворювати, тобто, блд, треба миритись всім з усіма!!! І як завжди: "в України свій шлях", і бидломаса цього каналу схааає! Уявіть Україну при НИХ ще через три роки!!??
Гловний посил програми: треба виконувати мінські домовленності і домовлятись вім політикам!!!! Мураєв, блд, "наш політик"! Тенденція для лохторату", треба починати жити дружно, і з мураєвим і з лнрднр"..
Це все - Україну буде зруйновано... Хутіну порібно знищити Україну.
Тотальна брехня у всьому!!! Реально йдуть підкилимні АКТИВНІ переговори ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ, а в один ранок нас поставлять перед фактом, і подадуть як перемогу! Зараз йде вливання в голови плєбса!!! Все ясно - зелене організоване злочинне угрупування !!! (с)
Вы какие санкции против парашки ввели?
такая вот война
В США и ЕС нет политической воли ввести санкции против России уже сейчас, говорит о том, что есть политическая воля на повторение Мюнхена38. Для этого и служит Нормандский формат - для склонения Украины к минской капитуляции.
Но Украина не Чехословакия 1938 г, Украинца отказывается капитулировать.
На этом фоне страны Запада. вынуждены изображать помощь и поддержку.
Volodymyr ViatrovychDmytro Kuleba
2 год ·
Дмитро Кулеба у "Праві на владу":
"Ви зараз створили тектонічний зсув у свідомості українців. Тому що до вашої фрази я постійно чув лише одне - про втому іноземних партнерів від України. Нарешті хтось почав говорити про втому України від партнерів!"
Dmytro Kuleba Ви зброю втомилися розвантажувати чи розвід дані отримувати?
Скажете Заходу: «Не треба далі ми самі»? Путін подякує.
Дєло Єрмака живьот і пахнєт. Таки точно "ганчірка".