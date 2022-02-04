В США и ЕС пока нет политической воли ввести санкции против России уже сейчас – Кулеба. ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что уже сегодня существуют основания для применения западными партнерами санкций против России.

Об этом глава МИД сказал в эфире 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Есть ли основания уже сейчас применить против РФ санкции? Есть. Потому что за последние годы она совершила много нарушений, за которые ее можно поставить под санкции. И это было бы очень своевременно именно сейчас, потому что это было бы четким практическим сигналом России о настоящей готовности партнеров это сделать", - заявил министр.

По словам Кулебы, санкции следует вводить, в частности, за паспортизацию, потому что это "мегамасштабная" проблема, которая, по мнению министра, осталась со стороны субъектов, способных применять санкции - ЕС и США - без системного ответа.

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Глава МИД Украины добавил, что в настоящее время в США и ЕС нет политической воли применять санкции на этом этапе. В то же время, по словам Кулебы, сейчас уже появляются голоса – в том числе в США среди принимающих решение – что действительно, есть смысл в том, чтобы дать России не просто словесный сигнал.

"Мы прошли тот этап, когда достаточно каждый день говорить России: "Если вы пойдете еще дополнительно в Украину, вы понесете потери, тяжесть которых вы не сможете выдержать". Мы эту фазу прошли. Это Россия выслушала и поняла. Мы должны перейти к конкретике. Поэтому я сейчас максимально ускоряю партнеров наших прежде всего в ЕС - там есть действительно слабые места, чего не скажешь о наших англосаксонских партнерах, - чтобы все-таки консенсус вокруг санкционного пакета строился", - отметил Кулеба.