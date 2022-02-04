Мы имеем право требовать адаптации Минских соглашений под новые обстоятельства, - посол Чалый. ВИДЕО
Чрезвычайный и полномочный посол Александр Чалый заявил, что с позиций международного права Украина должна пересматривать положения "Минских соглашений" из-за коренных изменений обстоятельств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".
"В международном праве есть такое выражение "ребус сик стантибус" - коренное изменение обстоятельств. Действительно, выдача паспортов, открытие там экспорта прямого (в Россию. - Ред.)... Сегодня так изменились обстоятельства, что мы вправе требовать модернизации, адаптации "Минска" под эти обстоятельства. Новые", - отметил украинский дипломат.
