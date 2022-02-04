РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4831 посетитель онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
4 599 12

Мы имеем право требовать адаптации Минских соглашений под новые обстоятельства, - посол Чалый. ВИДЕО

Чрезвычайный и полномочный посол Александр Чалый заявил, что с позиций международного права Украина должна пересматривать положения "Минских соглашений" из-за коренных изменений обстоятельств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

"В международном праве есть такое выражение "ребус сик стантибус" - коренное изменение обстоятельств. Действительно, выдача паспортов, открытие там экспорта прямого (в Россию. - Ред.)... Сегодня так изменились обстоятельства, что мы вправе требовать модернизации, адаптации "Минска" под эти обстоятельства. Новые", - отметил украинский дипломат.

Также читайте: Минские соглашения – это ликвидация суверенитета Украины, - Илларионов

Автор: 

Чалый (473) минские соглашения (3229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
На уточнення мінських домовленостей та приведення їх у відповідність з міжнародними нормами врегулювання конфліктів/війни право то в України є; можливо, і можливості є теоретично; але практично - ця зедебільна зеленоуродна влада на реалізацію такого права неспроможна, нездатна; та й не сильно і бажає. Не рветься за таким правом хоча би тому, що бажає вчергове подивитися ***** в очко.
показать весь комментарий
04.02.2022 01:05 Ответить
+6
но для этого нужно,чтобы у власти хватило духа ОФИЦИАЛЬНО признать эти территории ОККУПИРОВАННЫМИ РФ...Без такой формулировки нельзя коренным образом сменить пункты соглашаний.если сделать это,то добавятся аргументы в Гаагский трибунал и уже вывод НЕУКРАИНСКИХ военных формирований (хоть частных,хоть из "отпускников из ВС РФ",хоть с местных наёмников) станет НЕОСПАРИВАЕМЫМ первостепенным пунктом,а как следствие из него-ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ НАД ГОСГРАНИЦЕЙ...
показать весь комментарий
04.02.2022 08:37 Ответить
+4
Реалії такі, що росіянам треба ввести візовий режим... Нам потрібна територія донбасу і Криму, а не проросійське населення тих територій... Зеля, коли для росіян введуть візовий режим? Чим вони кращі за Зімбабве чи Північну Корею, для яких діє візовий режим?
показать весь комментарий
04.02.2022 08:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На уточнення мінських домовленостей та приведення їх у відповідність з міжнародними нормами врегулювання конфліктів/війни право то в України є; можливо, і можливості є теоретично; але практично - ця зедебільна зеленоуродна влада на реалізацію такого права неспроможна, нездатна; та й не сильно і бажає. Не рветься за таким правом хоча би тому, що бажає вчергове подивитися ***** в очко.
показать весь комментарий
04.02.2022 01:05 Ответить
Реалії такі, що росіянам треба ввести візовий режим... Нам потрібна територія донбасу і Криму, а не проросійське населення тих територій... Зеля, коли для росіян введуть візовий режим? Чим вони кращі за Зімбабве чи Північну Корею, для яких діє візовий режим?
показать весь комментарий
04.02.2022 08:31 Ответить
но для этого нужно,чтобы у власти хватило духа ОФИЦИАЛЬНО признать эти территории ОККУПИРОВАННЫМИ РФ...Без такой формулировки нельзя коренным образом сменить пункты соглашаний.если сделать это,то добавятся аргументы в Гаагский трибунал и уже вывод НЕУКРАИНСКИХ военных формирований (хоть частных,хоть из "отпускников из ВС РФ",хоть с местных наёмников) станет НЕОСПАРИВАЕМЫМ первостепенным пунктом,а как следствие из него-ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ НАД ГОСГРАНИЦЕЙ...
показать весь комментарий
04.02.2022 08:37 Ответить
Ордло уплыло...сдохнет куйло вернётся Крым и ордло...
показать весь комментарий
04.02.2022 08:39 Ответить
Чалому как знатоку международного права должно быть ведомо что Минские соглашения Украину никчему необязывають так как мокшандией был нарушен основной Будапештский меморандум.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:40 Ответить
ЗЕчмо будет против
показать весь комментарий
04.02.2022 08:51 Ответить
Ось це правильно ! Кремль за цей час 1 млн російських паспортів в ОРДЛО роздав.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:08 Ответить
Міліон російських паспортів - це майже половина населення ОРДЛО! І це дуже суттєва обставина!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:34 Ответить
А чому ми маем виконувати мінські угоди підписані агентурою ФСБ і не виконувати Будапештський меморандум підписанний президентами країн США і РФ?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:55 Ответить
США, Великобританія і Росія схвалили приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, зобов'язуючись при цьому поважати її незалежність та "існуючі кордони".
показать весь комментарий
04.02.2022 10:03 Ответить
Помню этот мудак при Яныке топил за нейтральный статус.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:35 Ответить
Україна, як жертва невиконання державами-гарантами зобов*язань згідно Будапештського меморандуму, повинна позбавитися нав*язаних їй кабальних Мінських "домовленностей." Вони підлягають скасуванню Україною самостійно або, за її ініціативою, з допомогою ООН чи - країн"ядерного клубу, як такі, що протирічать здоровому глузду і не підлягають виконанню. Ніякого ТКГ і т.зв. "Нормандськкого формату." Підтримка Мінських домовленностей окремими лідерами держав і наголос на їх безальтернативності є аморальним. Тому що освячує праведність дій агресора - Росії, і співпраці з ним. Агресору потрібно відвести роль відповідача, а не рівноправним учасником переговорного процесу з його жертвою. Завдання найти новий формат.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:55 Ответить
 
 