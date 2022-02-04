"Я уйду тихонько в лес...", - "слуга народа" Трухин стал героем новой песни. ВИДЕО

Писатель, музыкант, переводчик и блогер Владимир Завгородний записал песню, которую посвятил громкому скандалу с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новая песня опубликована на странице Завгороднего в соцсети. Основой текста стало намерение Трухина дать взятку в размере 150 тысяч долларов полицейскому, оформлявшему документы на месте скандального ДТП с участием народного депутата.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.