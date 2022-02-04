"Я уйду тихонько в лес...", - "слуга народа" Трухин стал героем новой песни. ВИДЕО
Писатель, музыкант, переводчик и блогер Владимир Завгородний записал песню, которую посвятил громкому скандалу с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, новая песня опубликована на странице Завгороднего в соцсети. Основой текста стало намерение Трухина дать взятку в размере 150 тысяч долларов полицейскому, оформлявшему документы на месте скандального ДТП с участием народного депутата.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
на шиї і на високий високий гіляка заміст
лямочки буду бовтатись ......
Там чекає мендель і сосна з страпоном
Трускавецькі Боги, Криворізькі Роги
Скиньтеся грошима нам на цю дорогу
Шлях наш небезпечний, там от за кущами
Полісмен чекає конхфєт у чємодані
Ми ще не все вкрали, як таке можливо?
Я піду від вас усіх, геть у ліс, красиво....
це "талановиті хлопці" так тільки вони можуть)))
и Монастырский тоже
а полицаи злые! не пустили человека пописать в лес!)))) даже за бабло))))
От що значить поставити у владу зразу з помийки. Експеримент провели зетіпіли. Над собою.
Трухін що, від БПП йшов на вибори?
Досрочно !
Имел Бобби хобби - он деньги любил,
Любил и копил.
Все дети, как дети - живут без забот,
А Боб на диете - не ест и не пьёт,
В копилку кладёт.
Деньги, деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё - дребедень!
А остальное всё - дребедедень!
Здесь - пенни, там - шиллинг,
А где-нибудь - фунт!
Стал Бобби мошенник,
Мошенник и плут,
Скопил целый пуд!
Но в том-то и дело ,что он не один,
Кто больше всех деньги на свете любил.
Он это забыл!
Деньги, деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё - дребедедень!
Дамы и господа!
Подайте кто-нибудь.
Кто сколько может...
Мне приятно!
Украинская Правда слила видео с камеры полицейского с резонансного ДТП, которое устроил пять месяцев назад пьяный Трухин.
На нем он предлагает полицейскому "порешать" за 150 000 долларов. Трухин говорит, что позвонит министру МВД Монастырскому и "пойдет тихонько в лес".
Это то самое видео, о котором и.о. директора ДБР Сухачев говорил, что оно утеряно и невозможно установить, кто был за рулём машины Трухина.
А Зеленский сказал, что ничего страшного, никто же не погиб.
Теперь ДБР молчит и обтекает, вместе с Зелей и Слугами.
Интересно другое. Кто слил видео?
Авакова ведь и уволили за то, что регулярно появлялись видео со вгашеными депутатами СН за рулём. Но Монастырский же - стопроцентно свой.
И заметьте, сейчас видео появляются реже, но убойные. Как с зам министра МВД Гогилашвили, муже личной помощницы Зели или Трухина, кассира Зели, который выплачивает деньги от Офиса Президента депутатам СН.
Версий несколько.
Сливают из самого МВД, где за исключением руководства, очень много недовольных нынешней властью и их беспределом.
Могут работать украинские и даже западные спецслужбы, которые тоже не питают особой любви к Зеленскому вместе с кротами в его окружении.
Ну и вчера провели обыски на предприятии Ахметова, и сразу - ответный удар.
Понять сложно.
Зеля, ОПа и Слуги Народа за 2,5 года достали всех. От союзников до разведчиков, военных, полицейских и бизнесменов. И у всех есть возможности.
Oleg Helgiv
Думаю , что в интересах Ахметова и бени санкции против всех олигархов раши
Зашквар бензином заливаешь? Не б@ди доживет он до выборов только
смотри чтоб не обьявил Военное положение, чтоб остаться на всегда !!!!
Нє, то я ***** ******** про 20-ть раз...вже 150 раз слухаю! Друг спитав, що то я весь час співаю про якусь сумку та ліс...включив йому трек...пішов до начальника, відпроситись з роботи, зі словами: а можна я, тіхонічька з роботи, в лес уйду
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Кефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Сало ще по сорок звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський
І бескиди, і діброви,
І шляхи мені покажуть,
к Монастирському дорогу...
Нас никто в лесу не сможет отыскать,
И в лесу будем вместе жить с тобой
Ты и я, вместе с корабельною сосной.
Я его раз 20 пересмотрел. Ох и станцевал чувак!!!
Я ухожу, ухожу красиво ...