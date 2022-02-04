РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4615 посетителей онлайн
Новости Видео
8 169 143

"Армия должна быть боеспособной, а не просто большой. Это советская показуха", - Бутусов об указе Зеленского о повышении обороноспособности армии. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский избрал неправильную стратегию повышения обороноспособности армии. В Украине уже сейчас достаточно военных, которые недоукомплектованы, а деньги стоило бы направить на современную технику и инфраструктуру для действующих военных.

Такое мнение высказал главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі".

"В указе написано: цель – повышение обороноспособности и усиление оборонных способностей. И идут поручения Кабинету Министров и Верховной Раде. Но когда мы видим, что именно там хотят – создание 20 новых бригад и 100 тысяч новых лиц, то как это связано с обороноспособностью– не объясняется. Потому что обороноспособность не зависит от количества лиц. Она зависит от целого комплекса факторов – боевой подготовки, вооружения, инфраструктуры в местах базирования. Но прежде всего – зависит от доктрины. А что вы хотите сделать с этим количеством людей", – отметил Бутусов.

Журналист объяснил, что уже сейчас в Украине есть 24 боевых бригады, которые выходят на ротацию, также 10 артиллерийских и ракетно-артиллерийских. Но если приехать в эти бригады не с парадным визитом, то можно увидеть, что они недоукомплектованы.

Читайте также: У ВСУ достаточно оружия и военных запасов для защиты от России, - Залужный

"У нас есть бригады, которые в этом году не могут выйти на ротацию на фронт. Почему? А у нее 30% комплектация и необустроенное место дислокации. Туда трудно привлекать людей. И они не будут выходить весь год на ротацию. Потому что их нужно доводить до определенного уровня", – сказал Бутусов.

Он также разъяснил, что военным нужны не только деньги, но и инфраструктура, школы для детей, условия для семьи и т.д., но в указе об этом речь не идет.

"Это советская показуxа под выборы. Я могу вам ответственно сказать. Придет 2023 год, мы можем вспомнить этот указ. Мы увидим – все это не будет выполнено. Не будет 20 бригад. В этом нет нужды. А нет нужды, потому что если бы президент Зеленский ездил не для фотосессий на фронт, а немного пообщался – какие нужды есть у военных – то, о чем докладывают волонтеры, журналисты", – отмечает журналист.

Бутусов рассказал, что действующие боевые бригады вооружены боевой техникой 60-70-х годов, а люди ремонтируют технику за свои средства. В то же время вся отчетность фальсифицируется.

"Если вы не решаете даже вопрос ремонта того старого металлолома 70-x, который есть, то о каких вы говорите вещах? Тут считают много людей – а сколько это будет стоить, хватит ли денег на зарплату. Но это будет совершенно бессмысленный советский подход, когда вместо качества повышается количество.Но количество не увеличивает, а уменьшает обороноспособность.Потому что невооруженное количество с автоматами Калашникова – оно ничего, кроме массы, не делает. Масса у нас есть. У нас нет современной техники, современной организации, потому что у нас и уставы 70 -x годов, организационная штатная структура армии советская. Она не может так работать. Вот это нужно менять", – объясняет Бутусов.

Также читайте: Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины: создадут 20 дополнительных бригад ВСУ и увеличат численность войска на 100 тыс. человек

Власти бросаются лозунгами, говорит журналист, отмечая, что такой указ мог написать только человек, сидящий в кабинете.

"Я уверен, что каждый профессиональный военный, каждый волонтер, бывающий постоянно на фронте, сказал бы то же самое президенту. Но у президента одно представление. Ему хочется, чтобы когда ему говорили об армии, он мог ответить - "а какие ко мне претензии. Я на 100 тысяч увеличил, 20 бригад". Это говорит о том, что вместо того, чтобы работать на результат, работают на показуху и имитацию. И все это не будет выполнено. Армия должна быть боеспособной, а не просто большой", – резюмирует Бутусов.

Автор: 

армия (8518) Зеленский Владимир (21968) Бутусов Юрий (4416)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Цілком слушно. Але Буба знає про армію тільки з совєцьких фільмів, де умірают за родіну і сталіна. Настав час не помирати за Україну, а вбивати. Борімося!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:57 Ответить
+19
все що треба знати про "збiльшення" ЗСУ
показать весь комментарий
04.02.2022 12:00 Ответить
+16
Володимир неВеликий ще той популіст.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показуха дикие дивизии в СА где чёрти что творилось сколько там отводилось на огневую подготовку бойца - в 2 раза меньше чем на политическую
показать весь комментарий
04.02.2022 13:09 Ответить
і тим часом, армія тодішня ні в чому не поступалась НАТівській....
показать весь комментарий
04.02.2022 13:17 Ответить
10 років "несокрушимая и легендарная" воювала в Афганістані, який до речі не мав ніякої регулярної арміїї, і вся "несокрушимість" щезла за півроку коли американці надали зграям моджахедів "стінгери"....
показать весь комментарий
04.02.2022 13:41 Ответить
А що ж амереканці так швидко втікли з Афганістану, здається Радянська Армія більше там протрималась.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:28 Ответить
Потому что смысл нахождения в Афганистане для американцев потерялся еще в прошлом десятилетии, сразу после того, как они кончили Бин-Ладена. Они там и так слишком задержались.
показать весь комментарий
06.02.2022 18:23 Ответить
По флоту, связи, РЭБ - абсолютно.
Частично в авиации.
И в качественном и количественном отношении по ПТУР, тоже не в пользу "совка".
ЯО, в расчёт не берём.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:09 Ответить
я уже говорил что сейчас на контракт идут в ВСУ на 3-года то по 100 раз думают идти-не -идти , а когда будет 10 лет то желающих не будет совсем хоть и платить будут прилично - т.к. 10 лет служить на контракте с аватарами, совковыми командирами и предателями в ГШ и МО дураков нет - тут здоровая психика нужна !!! это диверсия против Украины !!!
показать весь комментарий
04.02.2022 13:01 Ответить
Где Вы найдёте "совковых" командиров к 2024 году?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:11 Ответить
их много, это те кто прошел АТО в 2014-15 гг. - но им старперы и просто дураки-предатели не дают подойти и близко к командному составу..
показать весь комментарий
04.02.2022 19:07 Ответить
Сами себе противоречите)))
показать весь комментарий
04.02.2022 19:37 Ответить
в чем это я противоречу !? в том что командное звено хромает в армии и сильно .. и какие могут быть 10 лет контракта при таком совковом подходе к армии !? посмотрите на чп в нацгвардии - вот так как там почти везде - кроме добробатов которые еще пытаются держать марку..
показать весь комментарий
04.02.2022 23:38 Ответить
Какие добробаты держат марку? Где эти добробаты? Как вы уже достали этими добробатами. Реально.
Армейское среднее и старшее командное звено, родились в среднем в 1969-77 гг.
Те, кто родился в 69-73 гг. - уже полковники, бригадные генералы и генерал-майоры. Многие, уже на пенсии.
Дальше, сами посчитаете.
Крики про совковых.... Да у нас, уже с 1992 года поступления, выпускаются офицеры, которые совок, если и зацепили, то только в виде прохождения срочной службы.

Контракт 10 лет - изначально маразм. С этим НИКТО не спорит, кроме дебилов от власти. ВС, категорически против этого.

Совковый подход в армии.
Вы что лично можете изменить в Уставах? Во всех ПЯТИ?
Измените Устав гарнизонной и караульной службы, так что-бы там не было ничего совкового. Будет очень интересно посмотреть Ваши предложения.
ЧП в НГУ. Да таких расстрелов, только на моей памяти с десяток наберётся. Пусть разбираются.
В своё время ВСУ, внедрили градацию по возможностям несения службы в караулах. 1 и 2 группы, подходили сразу. 3-я группа, только в случае кризиса или недостатка военнослужащих и 1 и 2-й групп. резерв. Ну и остатки, это чуваки с 4-й группой. им тащить внутренние наряды и столовую. Без оружия.
И что? Даже отобранные клиенты, прошедшие всевозможные проверки психологов, врачей и прокрученные на всяких таблицах, умудрялись стрелять в соплеменников, в себя, в начальника караула (который объяснял им пагубность такого подхода), в начальников складов и т.д. и т.п. Шли с оружием и вешались на караульных грибках и заграждениях из колючей проволоки. Чего только не было. Так что, пусть, мусора разбираются до момента зачатия. Это их работа.
Но самое интересное что, чуваки из 4-ой (пораженческой) группы, доступ к оружию всё таки имели. Штатные стрельбы и учения, никто не отменял. И всё было нормально.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:08 Ответить
ну дык о чем мы спорим если мы сходимся почти во всем!?
показать весь комментарий
05.02.2022 13:23 Ответить
Не во всём.
И не сходимся.
Не льстите себе)))
показать весь комментарий
05.02.2022 14:35 Ответить
слушай сюда..я знаю кто такой я и какие есть проблемы в ВСУ и Добробатах не по наслышке..
а вот кто такой ты я не знаю и не хочу знать... вопросы еще будут !?...
показать весь комментарий
05.02.2022 14:56 Ответить
Вот и занимайтесь своими проблемами)))
Не Вы один знаете проблемы в ВСУ)))
Делайте работу тихо и молча. Так, как это делают в ВСУ.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:13 Ответить
вы я смотрю любитель поговорить ни о чем !? .. вспомни о чем был мой ПЕРВЫЙ коммент и после чего ты влез со своими советами и т.д... а говорил я что 10 лет контракта это бред и диверсия против Украины..вы с этим согласны ?! ну тогда до побаченьня..
показать весь комментарий
05.02.2022 17:03 Ответить
Вы очередной, который не способен текст внимательно прочитать и осмыслить.
В первую очередь ВНИМАТЕЛЬНО прочесть.
Дословно: "Контракт 10 лет - изначально маразм. С этим НИКТО не спорит, кроме дебилов от власти. ВС, категорически против этого."
Где тут моё согласие за 10-летнее рабство?

А вопрос на первый Ваш пост, был про наличие "совковых" командиров.
Какое отношение "совковые" командиры имеют к 10 годам службы?

И да. Я так понимаю, военнослужащих изначально учат "тыкать" незнакомым?
Это, кстати, очень похоже на чванливого и убогого выходца из сАвеЦкАй армии.
ЧитайТЕ, как "совок", Вы наш "типа не совковый" хам.
Удачи.
показать весь комментарий
05.02.2022 18:26 Ответить
я знал что ты тугодум... ни один боец ни пойдет на контракт на 10 лет зная что в руководстве совки и армия заждалась реформ.. ни с того начали...
показать весь комментарий
05.02.2022 23:52 Ответить
Что-то резко запахло матрёшками.
Дядя, если Вы совковый дебил, прекращайте строить из себя идиота.
Вас проводили на выход, но дебил, упорно доказывает свою совковость и НЕСПОСОБНОСТЬ ОСИЛИТЬ НАПИСАННОЕ.
показать весь комментарий
06.02.2022 07:36 Ответить
Как же совку вонючему не ответить его же словами)))
Долго тебя дебила совкового и не пришлось водить. Сам, как гнилая консерва вскрылся. А как пел тут петушок заводной ты парашинец. Как сладко рассказывал)))
А всё потому что читать не умеешь и хамить начинаешь. У вас, петухов парашинских, это в крови.
показать весь комментарий
06.02.2022 12:53 Ответить
ты даже хамить не умеешь.. и кста я украинец !!! живу в Киеве...а где ты лахундра обитаешь!?
показать весь комментарий
06.02.2022 18:54 Ответить
В Киеве, может жить и быдло петушинное кацапское. Так что - не показатель.
Отдыхай хамло.
показать весь комментарий
06.02.2022 20:21 Ответить
прими таблЕтку и успокойся , гений поиска дерьма на пустом месте... адьес амигос
показать весь комментарий
07.02.2022 00:11 Ответить
Сократил численность ВСУ - зрада! Издал Указ об увеличении численности ВСУ - тоже зрада! Вы уж там определитесь, где зрада, а где вылизывание шоколада в интимных местах.
Кроме того, нужно не только темники читать, но и слушать, что говорят компетентные люди. Например, Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ. Вчера он сказал, что в ВСУ не хватает специалистов по кибербезопасности, для развивающихся ВМС и т.д.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:03 Ответить
Тот редкий случай, когдя полностью согласен с Бутузкиным
показать весь комментарий
04.02.2022 13:05 Ответить
Ocen pravilno skazano,no u vi u vas armiji tak nedumajet vasi generali.Voruzenija novogo pokolenyja dolzna bit uze segodnia.Strategija dolzna bit pri zakubki voruzenyja ne svojim dat plan vypolniat ili za otkati dat rabotu zavodam,a prioritet to sto nuzno dlia armiji pervuju ocered.PVO.PRO.MRLS eto na dani moment.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:18 Ответить
А влада це і робить для того, щоб реальну боєздатність підмінити гаслами та мильними пузирями. І придумано це не ними а в Кремлі.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:19 Ответить
влада панів протягом 30 років тільки грабує свій народ...дограбувались до того, що вже й в армії нема кому служити, он на військовий облік вже жінок ставлять....а що далі буде?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:25 Ответить
Дурні вибрали серед себе найбільшого дурня, навіть круглого ідіота.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:40 Ответить
На виконання цього Указу треба щє 100 млрд. грн.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:53 Ответить
согласен, армию в современном мире боеспособной и мобильной делает не количество солдат, а колличество высокотехнологичной высокоточной техники, самолётов, ракет и т.д. это очень дорогие штуки, дороже чем зарплата 100 тыс солдат в год, но гораздо эффективнее.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:59 Ответить
На 100% согласен. Можно иметь армию срочников, можно иметь армию контрактников , можно иметь с большой финансовой заинтересованностью., можно иметь профессиональную армию.. И в тоже время как таковой армии не иметь, т .е. она как бы будет, но только для условий мирного времени или как максимум для " окопной стабильной войны" Армия должна быть БОЕСПОСОБНОЙ, с высоким боевым духом, готовая не только убивать, но если понадобится умирать. А в нашей ситуации еще и противостоять противнику который в военном ( техническом и т.д) плане превосходит тебя в разы и разы...
показать весь комментарий
04.02.2022 14:02 Ответить
А що можна було очікувати від шоумена: тільки шоу. Це в нього гарно виходить. А усі інші питання то не до нього, а до його виборців. Виборцям хотілося шоу, вони його мають. Які претензії до Зе? Тут якраз усе логічно. Стоматологу платять, бо він лікує зуби, а шоумену за те, що робить шоу.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:22 Ответить
як показушно підписаний цей наказ.....
показать весь комментарий
04.02.2022 15:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 