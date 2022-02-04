"Армия должна быть боеспособной, а не просто большой. Это советская показуха", - Бутусов об указе Зеленского о повышении обороноспособности армии. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский избрал неправильную стратегию повышения обороноспособности армии. В Украине уже сейчас достаточно военных, которые недоукомплектованы, а деньги стоило бы направить на современную технику и инфраструктуру для действующих военных.
Такое мнение высказал главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі".
"В указе написано: цель – повышение обороноспособности и усиление оборонных способностей. И идут поручения Кабинету Министров и Верховной Раде. Но когда мы видим, что именно там хотят – создание 20 новых бригад и 100 тысяч новых лиц, то как это связано с обороноспособностью– не объясняется. Потому что обороноспособность не зависит от количества лиц. Она зависит от целого комплекса факторов – боевой подготовки, вооружения, инфраструктуры в местах базирования. Но прежде всего – зависит от доктрины. А что вы хотите сделать с этим количеством людей", – отметил Бутусов.
Журналист объяснил, что уже сейчас в Украине есть 24 боевых бригады, которые выходят на ротацию, также 10 артиллерийских и ракетно-артиллерийских. Но если приехать в эти бригады не с парадным визитом, то можно увидеть, что они недоукомплектованы.
"У нас есть бригады, которые в этом году не могут выйти на ротацию на фронт. Почему? А у нее 30% комплектация и необустроенное место дислокации. Туда трудно привлекать людей. И они не будут выходить весь год на ротацию. Потому что их нужно доводить до определенного уровня", – сказал Бутусов.
Он также разъяснил, что военным нужны не только деньги, но и инфраструктура, школы для детей, условия для семьи и т.д., но в указе об этом речь не идет.
"Это советская показуxа под выборы. Я могу вам ответственно сказать. Придет 2023 год, мы можем вспомнить этот указ. Мы увидим – все это не будет выполнено. Не будет 20 бригад. В этом нет нужды. А нет нужды, потому что если бы президент Зеленский ездил не для фотосессий на фронт, а немного пообщался – какие нужды есть у военных – то, о чем докладывают волонтеры, журналисты", – отмечает журналист.
Бутусов рассказал, что действующие боевые бригады вооружены боевой техникой 60-70-х годов, а люди ремонтируют технику за свои средства. В то же время вся отчетность фальсифицируется.
"Если вы не решаете даже вопрос ремонта того старого металлолома 70-x, который есть, то о каких вы говорите вещах? Тут считают много людей – а сколько это будет стоить, хватит ли денег на зарплату. Но это будет совершенно бессмысленный советский подход, когда вместо качества повышается количество.Но количество не увеличивает, а уменьшает обороноспособность.Потому что невооруженное количество с автоматами Калашникова – оно ничего, кроме массы, не делает. Масса у нас есть. У нас нет современной техники, современной организации, потому что у нас и уставы 70 -x годов, организационная штатная структура армии советская. Она не может так работать. Вот это нужно менять", – объясняет Бутусов.
Власти бросаются лозунгами, говорит журналист, отмечая, что такой указ мог написать только человек, сидящий в кабинете.
"Я уверен, что каждый профессиональный военный, каждый волонтер, бывающий постоянно на фронте, сказал бы то же самое президенту. Но у президента одно представление. Ему хочется, чтобы когда ему говорили об армии, он мог ответить - "а какие ко мне претензии. Я на 100 тысяч увеличил, 20 бригад". Это говорит о том, что вместо того, чтобы работать на результат, работают на показуху и имитацию. И все это не будет выполнено. Армия должна быть боеспособной, а не просто большой", – резюмирует Бутусов.
Частично в авиации.
И в качественном и количественном отношении по ПТУР, тоже не в пользу "совка".
ЯО, в расчёт не берём.
Армейское среднее и старшее командное звено, родились в среднем в 1969-77 гг.
Те, кто родился в 69-73 гг. - уже полковники, бригадные генералы и генерал-майоры. Многие, уже на пенсии.
Дальше, сами посчитаете.
Крики про совковых.... Да у нас, уже с 1992 года поступления, выпускаются офицеры, которые совок, если и зацепили, то только в виде прохождения срочной службы.
Контракт 10 лет - изначально маразм. С этим НИКТО не спорит, кроме дебилов от власти. ВС, категорически против этого.
Совковый подход в армии.
Вы что лично можете изменить в Уставах? Во всех ПЯТИ?
Измените Устав гарнизонной и караульной службы, так что-бы там не было ничего совкового. Будет очень интересно посмотреть Ваши предложения.
ЧП в НГУ. Да таких расстрелов, только на моей памяти с десяток наберётся. Пусть разбираются.
В своё время ВСУ, внедрили градацию по возможностям несения службы в караулах. 1 и 2 группы, подходили сразу. 3-я группа, только в случае кризиса или недостатка военнослужащих и 1 и 2-й групп. резерв. Ну и остатки, это чуваки с 4-й группой. им тащить внутренние наряды и столовую. Без оружия.
И что? Даже отобранные клиенты, прошедшие всевозможные проверки психологов, врачей и прокрученные на всяких таблицах, умудрялись стрелять в соплеменников, в себя, в начальника караула (который объяснял им пагубность такого подхода), в начальников складов и т.д. и т.п. Шли с оружием и вешались на караульных грибках и заграждениях из колючей проволоки. Чего только не было. Так что, пусть, мусора разбираются до момента зачатия. Это их работа.
Но самое интересное что, чуваки из 4-ой (пораженческой) группы, доступ к оружию всё таки имели. Штатные стрельбы и учения, никто не отменял. И всё было нормально.
Кроме того, нужно не только темники читать, но и слушать, что говорят компетентные люди. Например, Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ. Вчера он сказал, что в ВСУ не хватает специалистов по кибербезопасности, для развивающихся ВМС и т.д.