2 417 30

Тестирование на COVID-19 следует делать в случае любых симптомов вирусного заболевания, - Кузин. ВИДЕО

Кашель, насморк, боль в горле, температура – ​​основание для того, чтобы сделать тест на коронавирус.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил 4 февраля во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Читайте: Самоизоляция из-за COVID-19 должна длиться не менее 10 дней, - Кузин

Тестирование на COVID-19 следует делать в случае любых симптомов вирусного заболевания. То есть кашель, насморк, боль в горле, температура – ​​это уже основание для того, чтобы сделать тест на коронавирус. Направление на бесплатное тестирование можно получить у вашего семейного врача", – объяснил Кузин.

Он подчеркнул, что для установления диагноза COVID-19 достаточно и результата экспресс-теста на антиген. Однако речь идет только о тех случаях, когда у человека уже есть симптомы вирусного заболевания или коронавируса.

"Иными словами, если у человека есть симптомы ОРВИ, а результат экспресс-тестирования оказался положительным, то подтверждать его ПЦР-тестом не нужно", - добавил Кузин.

В то же время, если у человека есть симптомы вирусного заболевания, а результат экспресс-теста антигеном оказался отрицательным, то такой пациент может быть дополнительно протестирован методом ПЦР.

Автор: 

Минздрав (4915) тестирование (498) Кузин Игорь (285) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+8
Повний ідіотизм... Перше місце де можна підхопити К - це черга у лабораторії.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:26 Ответить
+7
Золотое дно, еще и внукам хватит.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:38 Ответить
+5
Набивают статистику ковида, кому то это очень выгодно.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:49 Ответить
Взяти направлення у сімейного лікаря дуже проблематично. Принаймні в Києві. Але навіть якщо і вдасться, то потім підхопити вірус у величезних чергах набагато простіше, ніж "вибити" те направлення. Та й вірогідність правильного результату - 50/50. Це в кращому випадку.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:22 Ответить
Зробив тест в середу,результат буде в понеділок, як думаєте оперативно???
показать весь комментарий
04.02.2022 12:25 Ответить
стесняюсь спросить...
а сколько стоит один тест?
показать весь комментарий
04.02.2022 12:59 Ответить
от 300 грн (назальный) в аптеках
(на Лики/24 можно узнать цены по своем городу и наличие тестов в аптеке)
показать весь комментарий
04.02.2022 13:02 Ответить
А с какой целью интересуетесь?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:04 Ответить
посчитать грабёж населения.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:30 Ответить
Я платила 650 грн
показать весь комментарий
04.02.2022 20:55 Ответить
если бы эти экспресс-тесты были более доступны (хотя бы по цене в аптеках... не от 300 грн, а 50... допустим или еще меньше))) чтоб не надо было идти в поликлинику где встретить больного еще проще чем в общественном транспорте или магазине...
чтобы при первых подозрительных или необычных))) симптомах у взрослого или малыша, можно было сделать не один а несколько (за несколько дней) или у нескольких членов семьи...
показать весь комментарий
04.02.2022 12:59 Ответить
Люди вообщето деньги зарабатывают, а вы тут за какуюто медицину.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:05 Ответить
тю блин... действительно...
показать весь комментарий
04.02.2022 13:11 Ответить
По аптечних тестах тобі лікарняний не відкриють, а хазяїну аптеки прємний бонус, і ти, ніби про себе і інших дбаєш. Всім добре.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:19 Ответить
возможно...
но я могу имея положительный из аптеки спокойно (или не очень) настаивать на бесплатном от семейного врача (который по результату уже решит что делать дальше)
возможно не всем нужен больничный, но важно знать (и как можно чаше) о самочувствии своих родных ( особенно в пандемию и во время сезонных обострений гриппа и просто простуды... когда одно очень похоже на другое... только лечения и ...осложнения разные... )
я - за тестирование (только с этой точки зрения)
показать весь комментарий
04.02.2022 13:31 Ответить
І я ж про це - всім добре.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:57 Ответить
Тести потрібно зовсім відмінити, і крапка...
показать весь комментарий
04.02.2022 13:00 Ответить
Тут скасували. І вже про к-ть намальованих і неправдивих випадків не повідомляють щодня з голосними заголовками.
Але надзв.сан. стан, тим не менш, не скасовують.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:58 Ответить
Привіт, а люди тримаються?
показать весь комментарий
04.02.2022 21:36 Ответить
Привіт. Я з Оттави.
Завтра (в неділю) напишу-розкажу.
Завтра у нас ще мітинг за Україну.
То вже увечері.
показать весь комментарий
06.02.2022 05:42 Ответить
Этот лунатик пробовал попасть к своему семейному врачу? Судя по всему нет, ему и не надо. А пока ты найдёшь окно приёма, то к врачу тебе будет или вообще не надо, или уже не надо т. к. сам вылечился. Все уже переболели этим "омикрошей", и соседи и более половины коллег на предприятии, узнали только от 2-3 человек которые с нами заболели немного тяжелее и они сдали тесты. Фуфло все ваши статистики и рекомендации. Из сотни заболевших, дай Бог что бы 5-10 человек сдавали тест.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:06 Ответить
Чтобы прийти с соплями, а уйти с коронавирусом?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:22 Ответить
Так оно и есть. Приходит здоровый человек к семейному врачу, коридор заполнен, естественно всевозможные вирусі в аєрозольном состоянии находятся везде, и попадают на слизистые оболочки. Примерно через час появляется медсестра, заводит в бокс, и начинает брать мазки.
Догадайтесь, какой результат будет через три дня?
показать весь комментарий
04.02.2022 17:02 Ответить
Делать, а оно или Ляшко знает сколько это "делать" стоит и как качественно происходит процедура.
Зе шайка решила помаксимуму нажиться на нас, уроды, и какой смысл их делать если лечения не существует?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:22 Ответить
Кузина и прочих медиков - судить за массовый обман населения и за участие в коронабесной афёре.
показать весь комментарий
04.02.2022 14:50 Ответить
"Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання. Тобто кашель, нежить, біль у горлі, температура - це вже підстава для того, щоб зробити тест на коронавірус, і тест, якщо ти невакцінований звісно покаже короновірус, щоб звинуватити невакцінованних в усіх гріхах,замовчуючи те, що саме вакціновані є розсадником хвороби, знаходячись під кайфом та ігноруючи попереджувальні симптоми, поки хвороба їх не звалить. Ще раз наголошую.
В організмі людини перебувають десятки різноманітних короновірусів, і тепер до тестів довіри ніякоі нема. ******* технології дозволяють створити тести для усього, що знаходиться в організмі людини, та розводити лохів безмежно довго!
показать весь комментарий
04.02.2022 16:50 Ответить
Первые симптомы появились 28.01. позвонили участковой- назначили тестирование на 4.02. Пришли сегодня,сотни людей в очереди. Сдали тест- результат будет неизвестно когда позвонят. Кто скажет сколько у нас реально заболевших? Сколько погибло людей от этих бездарных политиков!!! Сколько ещо погибнет!!!! Твари.
показать весь комментарий
04.02.2022 17:30 Ответить
верно.
показать весь комментарий
05.02.2022 03:00 Ответить
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 19 января на своей странице в https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2538354576296651 Фейсбуке похвастался новыми решениями Кабмина в сфере медицины. Тогда правительство разрешило тратить "ковидную тысячу", в том числе, и на приобретение лекарств, сократило до 9 месяцев сроки действия сертификатов о вакцинации и, главное, - выделило 91 млн грн на закупку реагентов для обнаружения COVID-19 методом ПЦР, по сути отобрав эти деньги у больных туберкулезом.
Текст постановления https://%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.com/ministriv-kabineta-postanovi/postanova-vid-sichnya-2022-pro-vnesennya-zmin-2022-95477.html ЗДЕСЬ.
И это - в условиях хронического недофинансирования туберкулезных лечебниц и отделений. Так, областные тубдиспансеры обеспечены лекарствами, необходимыми для лечения украинцев с туберкулезом, в среднем всего на 40% от потребности! В частности, по словам работников профильных больниц, критически не хватает Бедаквилина - препарата, незаменимого при лечении тяжелых форм туберкулеза,И ни министр Ляшко, ни премьер Шмигаль, ни кто-либо еще из причастных к этой "победе" не сможет сказать, сколько больных с открытой формой туберкулеза прямо сейчас ездят в общественном транспорте, ходят по магазинам или улицам, разнося опасное заболевание дальше и инфицируя все больше людей.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:05 Ответить
 
 