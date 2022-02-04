Тестирование на COVID-19 следует делать в случае любых симптомов вирусного заболевания, - Кузин. ВИДЕО
Кашель, насморк, боль в горле, температура – основание для того, чтобы сделать тест на коронавирус.
Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил 4 февраля во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Тестирование на COVID-19 следует делать в случае любых симптомов вирусного заболевания. То есть кашель, насморк, боль в горле, температура – это уже основание для того, чтобы сделать тест на коронавирус. Направление на бесплатное тестирование можно получить у вашего семейного врача", – объяснил Кузин.
Он подчеркнул, что для установления диагноза COVID-19 достаточно и результата экспресс-теста на антиген. Однако речь идет только о тех случаях, когда у человека уже есть симптомы вирусного заболевания или коронавируса.
"Иными словами, если у человека есть симптомы ОРВИ, а результат экспресс-тестирования оказался положительным, то подтверждать его ПЦР-тестом не нужно", - добавил Кузин.
В то же время, если у человека есть симптомы вирусного заболевания, а результат экспресс-теста антигеном оказался отрицательным, то такой пациент может быть дополнительно протестирован методом ПЦР.
а сколько стоит один тест?
(на Лики/24 можно узнать цены по своем городу и наличие тестов в аптеке)
чтобы при первых подозрительных или необычных))) симптомах у взрослого или малыша, можно было сделать не один а несколько (за несколько дней) или у нескольких членов семьи...
но я могу имея положительный из аптеки спокойно (или не очень) настаивать на бесплатном от семейного врача (который по результату уже решит что делать дальше)
возможно не всем нужен больничный, но важно знать (и как можно чаше) о самочувствии своих родных ( особенно в пандемию и во время сезонных обострений гриппа и просто простуды... когда одно очень похоже на другое... только лечения и ...осложнения разные... )
я - за тестирование (только с этой точки зрения)
Але надзв.сан. стан, тим не менш, не скасовують.
Завтра (в неділю) напишу-розкажу.
Завтра у нас ще мітинг за Україну.
То вже увечері.
Догадайтесь, какой результат будет через три дня?
Зе шайка решила помаксимуму нажиться на нас, уроды, и какой смысл их делать если лечения не существует?
В організмі людини перебувають десятки різноманітних короновірусів, і тепер до тестів довіри ніякоі нема. ******* технології дозволяють створити тести для усього, що знаходиться в організмі людини, та розводити лохів безмежно довго!
Текст постановления https://%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.com/ministriv-kabineta-postanovi/postanova-vid-sichnya-2022-pro-vnesennya-zmin-2022-95477.html ЗДЕСЬ.
И это - в условиях хронического недофинансирования туберкулезных лечебниц и отделений. Так, областные тубдиспансеры обеспечены лекарствами, необходимыми для лечения украинцев с туберкулезом, в среднем всего на 40% от потребности! В частности, по словам работников профильных больниц, критически не хватает Бедаквилина - препарата, незаменимого при лечении тяжелых форм туберкулеза,И ни министр Ляшко, ни премьер Шмигаль, ни кто-либо еще из причастных к этой "победе" не сможет сказать, сколько больных с открытой формой туберкулеза прямо сейчас ездят в общественном транспорте, ходят по магазинам или улицам, разнося опасное заболевание дальше и инфицируя все больше людей.