Тестирование на COVID-19 следует делать в случае любых симптомов вирусного заболевания, - Кузин. ВИДЕО

Кашель, насморк, боль в горле, температура – ​​основание для того, чтобы сделать тест на коронавирус.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил 4 февраля во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Тестирование на COVID-19 следует делать в случае любых симптомов вирусного заболевания. То есть кашель, насморк, боль в горле, температура – ​​это уже основание для того, чтобы сделать тест на коронавирус. Направление на бесплатное тестирование можно получить у вашего семейного врача", – объяснил Кузин.

Он подчеркнул, что для установления диагноза COVID-19 достаточно и результата экспресс-теста на антиген. Однако речь идет только о тех случаях, когда у человека уже есть симптомы вирусного заболевания или коронавируса.

"Иными словами, если у человека есть симптомы ОРВИ, а результат экспресс-тестирования оказался положительным, то подтверждать его ПЦР-тестом не нужно", - добавил Кузин.

В то же время, если у человека есть симптомы вирусного заболевания, а результат экспресс-теста антигеном оказался отрицательным, то такой пациент может быть дополнительно протестирован методом ПЦР.