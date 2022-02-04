На новой дороге в Одесский порт стартовало строительство КПП, - "Укравтодор". ВIДЕО

На новой дороге, которая ведет к Одесскому морскому торговому порту и станет бесплатной альтернативой существующей, началось возведение нового контрольно-пропускного пункта.

Об этом сообщил "Укравтодор" на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Работы на строительстве новой дороги ведутся в режиме nonstop и в настоящее время, кроме строительства КПП, проводится также устройство основы и возведение эстакады.

Согласно проекту, на подъезде к КПП дорога в порт будет расширяться с 2 до 6 полос. Это позволит обеспечить комфортные условия для проведения быстрой проверки грузов на таможне.

На сегодняшний день на месте будущего КПП уже уложены два слоя песка для усиления грунтов, два слоя щебеночно-песчаной смеси и геотекстиль, который укрепит основание. Подрядчику на следующем этапе предстоит устроить два слоя бутового камня и цементобетонного покрытия.

Продолжаются также работы на основном проезде. Здесь ведется устройство основания и укрепление его геотекстилем. На месте будущей эстакады длиной 546 метров, которая будет соединена с уже имеющейся эстакадой АМПУ, уже монтируется каркас ригелей и устраиваются буровые столбы.

"Новая цементобетонная дорога к Одесскому морскому порту будет иметь протяженность 5,3 км. Она соединит автодорогу М-28 Одесса – Южный с портом. Новая дорога – государственная и бесплатная. Она станет альтернативой имеющемуся маршруту через территорию частной компании", - подчеркнули в "Укравтодоре".

На новой дороге будут также оборудованы TIR-площадки на 300 автомобилей и две площадки "взвешивания-в-движении" (WiM).

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что строительство новой дороги к Одесскому порту должно быть завершено в конце 2022 года.

