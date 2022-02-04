Американский телеканал на выходе сборной Украины на Олимпиаде-2022 рассказал о 100 тыс. военных РФ на границах и показал Путина. ВИДЕО

РУС
Американский телеканал на выходе сборной Украины на Олимпиаде-2022 рассказал о 100 тыс. военных РФ на границах и показал Путина.

Телеканал NBC сопроводил выход сборной Украины на Олимпиаде-2022 рассказом о сотнях тысяч российских военных, стоящих у границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также оператор продемонстрировал президента страны-агрессора в момент выхода украинской сборной.

"За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир. Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трех сторон Украины. Власти США грозят жесткими санкциями, если Россия что-нибудь сделает", - сказала комментатор.

Также читайте: Олимпийские игры-2022 стартуют в Пекине

+63
Дякуємо американським новинам. Українські новини в цей час пояснюють як робити шашлик на майські !
04.02.2022 15:40
+54
отличная цель для биатлонистов..
04.02.2022 15:36
+47
Х-ло, с ног до головы ******* антисептиком
04.02.2022 15:34
лучше бы оно не просыпалось !!!
04.02.2022 20:27
Боляче дивитися на живих - здорових українців. Вирішив взяти себе в руки, і поки брав - заснув.
04.02.2022 21:10

пуйло повинно скрiзь вiдчувати себе чмом, непотрiбом, лайном.

навiть поглядом йому можливо про це нагадати.
04.02.2022 21:13
04.02.2022 21:14
04.02.2022 21:15
И как только его терпят в приличном обществе цивилизованных стран?
05.02.2022 01:31
Ангела скоро на роботу в Газпром виходить, чекає тільки щоб трохи втихло. Тому не потрібно її погляди на цього Ірода постити
07.02.2022 09:30
Мабуть воно всралося, коли побачило Українців, та заплющело очі від жаху! Що буде.., щоб зберегти обличчя ************???
04.02.2022 21:31
<******* притворилося мертвим, коли виходили наші спортсмени)
04.02.2022 21:47
На жаль тільки притворилося
05.02.2022 01:18
краще б не просипався вже
04.02.2022 22:04
Готується, курва, до ліжка в мавзолеї
04.02.2022 22:41
Так шо, в мавзолее будет сразу 2 таранки? Так получается
05.02.2022 10:40
Файне фото! Можно дивитись годинами! ***** респект! =)
Хочу бачити тільки такі фото казкового довбойоба, бажано у труні...
PS: У кунсткамері, теж пройде!!!
04.02.2022 23:20
А про то шо оно х@йло, сказали?
Или там и так вкурси?)))
05.02.2022 00:39
Китайцам пришлось в него палкой потыкать.
05.02.2022 02:53
Споднизу
05.02.2022 10:41
у его на рыле написано *****.
05.02.2022 03:59
Выглядит, как будто ЭТО собака наделала...
""
05.02.2022 08:42
Деду-пуйлу ляхи Кабаевой снились, аж причмокивал.
05.02.2022 09:54
Діду пуйлу ляхи кабаєвої снились, коли ще воно не зрозуміло, що животікі мальчіков нікіт для нього є більш солодкі! *****!
05.02.2022 18:05
руки зхрестив як в гробу. підготовка до мавзолея.
05.02.2022 10:56
05.02.2022 12:51
***** прикинувся Опосумом дохлим та смердючим.
05.02.2022 14:09
ху*ло, оно и на олимпиаде - ху*ло....
05.02.2022 14:54
царь то не настоящий.
05.02.2022 19:24
***** изгой
05.02.2022 19:43
Просчитывая шаги к отступлению в результате провальной политики и войны с Украиной, Путин понимает, то единственная страна, где он может укрыться от гнева, как россиян, так и мира, это КНР. Китай поставил условие Путину о демилитаризации территории, подлежащей аннексии. И у Путина нет выбора. Единственное место, куда он может уйти в случае переворота - Китай. Именно поэтому в ОРДЛО, в Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую области и в Беларусь переехал весь (!) Дальневосточный военный округ. И назад он не вернется. Даже, если россияне и прозреют и признают все путинские сделки госизменой, все земли уже будут не только заселены, но и милитаризированы КНР.

Во время визита в Китай в 2004 году президент РФ Владимир Путин подписал документ, по которому часть острова Большой Уссурийский, а также весь остров Тарабаров, переданы Китаю и КНР получит 337 квадратных километров экс-российской территории.

«Учения» в Беларуси и попытка вызвать обострение на российско-украинском фронте со стороны Кремля, это еще и завуалированная попытка скрыть от россиян демилитаризацию Дальнего Востока и его потерю для РФ. Активная фаза обострения на российско-украинском фронте сейчас бы очень помогла Путину скрыть от россиян потерю Дальнего Востока.

Сегодня мы наблюдаем полную аннексию Дальнего Востока Китаем. Возврат своих исторических земель Китай начал медленно, с использования «мягкой силы», поскольку там заранее просчитали, что внешне крепкий режим Путина может рухнуть в один день под влиянием совсем внезапных обстоятельств - например, война, которую Путин в отношении Украины и постсоветских стран планировал уже давно.

Возврат исторических земель очень важен для Китая во всех смыслах: геополитика, экономика, история. Дэн Сяопин: «Во второй половине XIX века царская Россия вынудила правителей Цинской династии Китая заключить целый ряд неравноправных договоров. Таким образом, царская Россия захватила в общей сложности свыше полутора миллионов кв. км китайской территории».

Кстати, все карты, атласы, научные, учебные и школьные учебники в Китае продолжают издаваться с описанием «временно оставленных Китаем» территорий, на которых Хабаровск, Владивосток, Находка, Амурская область, Бурятия и Сахалин обозначаются китайскими названиями, то есть Китай осознанно указывает на незаконную оккупацию РФ этих земель и оставляет за собой право на их возврат.

Согласно постановлению Госсовета КНР «О мерах по дальнейшей стабилизации проблемы занятости и распределения трудовых ресурсов», основные усилия КНР должны быть направлены на расширение экспорта рабочей силы из Северо-Восточного Китая в малозаселенные сельскохозяйственные районы России, прилегающие к государственной границе, при этом важное значение уделяется аренде земли и созданию компактных мест по проживанию граждан Китая с установлением государственной символики КНР.

В рамках «Дальневосточного гектара» право на гектар получили в основном китайцы, имеющие гражданство РФ, да и Забайкальского края, активно предоставляют в аренду на 49 лет сотни и тысячи гектаров российской земли (арендная плата в Забайкальском крае для китайцев просто преступно маленькая - всего 250 рублей в год за гектар, то есть меньше пяти долларов.

Путин подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) (ФЗ №473).

В ТОРах Хабаровского края и Приморье ограничивается действие российского законодательства, в том числе отменяется местное самоуправление, а так же эти территории на 70 лет могут быть сданы в аренду иностранцам, иностранным рабочим не требуется разрешение на работу, нет ограничительных квот для завоза иностранной рабочей силы, допускается изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества у граждан России по ходатайству управляющей компании!

Такие же ТОР создан в Ростовской области, на Кубани и в Ставрополе. Ведь там такие прекрасные земли. Иностранцам отданы все ресурсы РФ: минералы, звери, люди, земли, растительность.

https://charter97.org/ru/news/2022/2/4/453506/
05.02.2022 20:17
Потикайте палкою. Може здохло?
05.02.2022 22:15
он реально на ху.. похож
06.02.2022 09:47
Жалюгідний, всіма покинутий, Путлер на безлюдній трибуні в Пекині:
-" Тяжелой думой удручен - флаг України зреет он"(С)
06.02.2022 16:02
Американський коментатор не витримав емоцій, які викликає у цивілізованого світу росія і побачивши нашу команду дав цей коментар.
06.02.2022 19:17
А Евроспорт постоянно пел деферамбы в честь Китая...
07.02.2022 09:17
