Американский телеканал на выходе сборной Украины на Олимпиаде-2022 рассказал о 100 тыс. военных РФ на границах и показал Путина. ВИДЕО

Телеканал NBC сопроводил выход сборной Украины на Олимпиаде-2022 рассказом о сотнях тысяч российских военных, стоящих у границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также оператор продемонстрировал президента страны-агрессора в момент выхода украинской сборной.

"За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир. Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трех сторон Украины. Власти США грозят жесткими санкциями, если Россия что-нибудь сделает", - сказала комментатор.

