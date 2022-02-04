54 891 136
Американский телеканал на выходе сборной Украины на Олимпиаде-2022 рассказал о 100 тыс. военных РФ на границах и показал Путина. ВИДЕО
Телеканал NBC сопроводил выход сборной Украины на Олимпиаде-2022 рассказом о сотнях тысяч российских военных, стоящих у границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также оператор продемонстрировал президента страны-агрессора в момент выхода украинской сборной.
"За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир. Россия направила более 100 тыс. военных на границы с трех сторон Украины. Власти США грозят жесткими санкциями, если Россия что-нибудь сделает", - сказала комментатор.
пуйло повинно скрiзь вiдчувати себе чмом, непотрiбом, лайном.
навiть поглядом йому можливо про це нагадати.
Хочу бачити тільки такі фото казкового довбойоба, бажано у труні...
PS: У кунсткамері, теж пройде!!!
Или там и так вкурси?)))
""
Во время визита в Китай в 2004 году президент РФ Владимир Путин подписал документ, по которому часть острова Большой Уссурийский, а также весь остров Тарабаров, переданы Китаю и КНР получит 337 квадратных километров экс-российской территории.
«Учения» в Беларуси и попытка вызвать обострение на российско-украинском фронте со стороны Кремля, это еще и завуалированная попытка скрыть от россиян демилитаризацию Дальнего Востока и его потерю для РФ. Активная фаза обострения на российско-украинском фронте сейчас бы очень помогла Путину скрыть от россиян потерю Дальнего Востока.
Сегодня мы наблюдаем полную аннексию Дальнего Востока Китаем. Возврат своих исторических земель Китай начал медленно, с использования «мягкой силы», поскольку там заранее просчитали, что внешне крепкий режим Путина может рухнуть в один день под влиянием совсем внезапных обстоятельств - например, война, которую Путин в отношении Украины и постсоветских стран планировал уже давно.
Возврат исторических земель очень важен для Китая во всех смыслах: геополитика, экономика, история. Дэн Сяопин: «Во второй половине XIX века царская Россия вынудила правителей Цинской династии Китая заключить целый ряд неравноправных договоров. Таким образом, царская Россия захватила в общей сложности свыше полутора миллионов кв. км китайской территории».
Кстати, все карты, атласы, научные, учебные и школьные учебники в Китае продолжают издаваться с описанием «временно оставленных Китаем» территорий, на которых Хабаровск, Владивосток, Находка, Амурская область, Бурятия и Сахалин обозначаются китайскими названиями, то есть Китай осознанно указывает на незаконную оккупацию РФ этих земель и оставляет за собой право на их возврат.
Согласно постановлению Госсовета КНР «О мерах по дальнейшей стабилизации проблемы занятости и распределения трудовых ресурсов», основные усилия КНР должны быть направлены на расширение экспорта рабочей силы из Северо-Восточного Китая в малозаселенные сельскохозяйственные районы России, прилегающие к государственной границе, при этом важное значение уделяется аренде земли и созданию компактных мест по проживанию граждан Китая с установлением государственной символики КНР.
В рамках «Дальневосточного гектара» право на гектар получили в основном китайцы, имеющие гражданство РФ, да и Забайкальского края, активно предоставляют в аренду на 49 лет сотни и тысячи гектаров российской земли (арендная плата в Забайкальском крае для китайцев просто преступно маленькая - всего 250 рублей в год за гектар, то есть меньше пяти долларов.
Путин подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) (ФЗ №473).
В ТОРах Хабаровского края и Приморье ограничивается действие российского законодательства, в том числе отменяется местное самоуправление, а так же эти территории на 70 лет могут быть сданы в аренду иностранцам, иностранным рабочим не требуется разрешение на работу, нет ограничительных квот для завоза иностранной рабочей силы, допускается изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества у граждан России по ходатайству управляющей компании!
Такие же ТОР создан в Ростовской области, на Кубани и в Ставрополе. Ведь там такие прекрасные земли. Иностранцам отданы все ресурсы РФ: минералы, звери, люди, земли, растительность.
https://charter97.org/ru/news/2022/2/4/453506/
-" Тяжелой думой удручен - флаг України зреет он"(С)