Интервью "Без цензуры": Виталий Шабунин об олигархах, Госдепе, Мосейчук и разнице между Зеленским и Порошенко. ВIДЕО

В чем разница между Зеленским и Порошенко? Какие новые вкусности власти хотят подарить олигарху Игорю Коломойскому? Откуда взялся Татаров? Как вывести из равновесия Наталью Мосейчук?

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич расспросили все это у руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Интервью смотрите на канале Цензор.НЕТ в YouTube.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин – человек, которого одинаково недолюбливают во всех политических лагерях. Почему его больше не приглашают на эфиры "Права на власть"? Когда есть смысл становиться народным депутатом? И, конечно, как подружиться с Госдепом? (шутка).

