Интервью "Без цензуры": Виталий Шабунин об олигархах, Госдепе, Мосейчук и разнице между Зеленским и Порошенко. ВIДЕО
В чем разница между Зеленским и Порошенко? Какие новые вкусности власти хотят подарить олигарху Игорю Коломойскому? Откуда взялся Татаров? Как вывести из равновесия Наталью Мосейчук?
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич расспросили все это у руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
Интервью смотрите на канале Цензор.НЕТ в YouTube.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин – человек, которого одинаково недолюбливают во всех политических лагерях. Почему его больше не приглашают на эфиры "Права на власть"? Когда есть смысл становиться народным депутатом? И, конечно, как подружиться с Госдепом? (шутка).
На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
олия по 34 и по 84.
сахар по 10 и 28
гречка по 20 и 65
и мноооого еще
А так получается, что они обманывали США и тем самым встали в ряд с афганскими деятелями, которые брали у США миллионы, а в итоге когда пришли талибы, то или убежали или были убиты.
Грантоеды" которых порох топил, работают за гранты. Видишь, ли, мой вышиватный друг, у госдепа нет мессий и гетьманов, клоунов, вообще отдельных личностей.
У госдепа есть:
1) проваленная судебная реформа с кучей рыгов поставленых рулить,
2) кум на посте генпрокурора,
3) дела бриллиантовых.
И тд. И со всем этим нужно было бороться.
Поэтому вчера он "против" безгрешного "какие еще тебе реформы" пороха, завтра против "не понимаю, а где коррупция" зеленского. Просто, в отличие от лошков голосующих за личность, госдеп всегда щимит коррупционеров, а то что он "против пороха", это не правда он против коррупции, а твоя реакция это оговорка по фрейду.
Тебе тяжело понять, но нужно быть патриотом Украины, а значит борцом с коррупцией, а не патриотом Яныка, Пороха или Колоиойского.
это не правда он против коррупции
Вот Шабунину выгодно создавать искривленную картину реальности, чтобы получать грант. Оттого он там что-то рассказывал. Итог - к власти пришел Зеленский, которого и он в том числе представлял как реформатора. Западные СМИ, кстати, его поддерживали и некоторые до недавноего скандала с прессой тоже верили что Зеленский реформатор. Вот кто подал им эту искривленную картину реальности? Вот такие как Шабунин. Но правда вылазит раньше или позже и оказывается что кто-то заврался.
А Шабунин оклеветал его, Порох рыгов в ВСК не назначал и конкурс не блокировал, ОАСК не сохранил, и, да Луценко и Шокин боролись с коррупцией. Я ничего не перепутал?
Еще раз, что для тебя важнее Порошенко-президент не смотря на отсутствие народной поддержки или демократия и борьба с коррупцией, (единственное что может спасти страну кроме армии, которая тоже требует борьбу с коррупцией для ее оснащения)?
Но среди местных тумба-юмба есть люди, которые видят в этом бизнес. Они делают вид "вот очень большая проблема дайте нам больше денег, чтобы мы с ней боролись". В итоге проблема не решается никак и становится только хуже. Наши грантоеды в этом ряду ничем не хуже и не лучше остальных. Это обычная ловушка. Если деньги выделяют на проблему, то грантоед заинтересован в том чтобы раздувать проблему, чтобы ему давали деньги. Так как дают деньги за борьбу, а не за результаты. И так США кидают раз за разом.
Если вы говорите что при заленском он борется, а при порохе он както неправильно борется, потому что ее небыло то вы предатели народа и родины, потому что только тварь может сказать что при Порохе ее небыло, тем более ставить кандидатуру отдельного жлоба выше интересов народа - выживание которого возможно только при уничтожении коррупции. Порох это Украина, ничем не отличаетмя от членоголового выражения Путин это Россия. Любите родину, мать вашу, а не пороха. Всем добра.
При этом, народ Украины для тебя враг и умственно отсталый из-за того что своим решением выбрал кого-то другого. А как мы называет людей ненавидящих украинцев и любящих коррупцию?
С такой философией тебе было бы удобнее жить в России, там и режим без выборов, сразу правильного ставят, и коррупция тоже на важна, и олигархи, и можно гнобить часть населения что против коррупции и за демократию и называть их "либерастами".
Я вам скажу більше, Порошенко мав певні успіхи, зокрема, через те, що отримував постійну критику. Це змушувало його змінюватись. Той Порошенко-14 був не набагато кращий за Зеленського-19. На мій погляд, принаймні. Але він був більш залежний від суспільства. Більш сприйнятливий до критики. І ця критика, та й ця поразка також його змінювала. І, сподіваюсь, пішла на користь. Тож, попри програш на виборах він має політичне майбутнє. А Зеленський, на мою думку, за одну каденцію його втратиь. Можливо, разом із волею.
Навіщо політизуєте Шабуніна?.. Який він політик? Він не політик! Суспільний діяч -- ОК!
Просто ви з тих, що: Шарій -- президент!/Притула -- президент!/Комаровський -- президент!/Шабунін -- президент?...
Дивно тоді, що ви визнали, за ним право бути суспільний діячем.
А де заробляє суспільний діяч ? Хто і за що платить йому гроші ?
І не відповідає за свої слова.
Скільки у пресі мусолили ротердам плюс, свинарчуків...
І хтось вибачився??
Зараз ми швидко дізнаємось про зелені зашквари саме через пресу.
Москалі посадили людей, які продавали нам деталі до техніки.
А ще ж історія з клістронами була..
І звісно їх купували за ліві гроші, непередбачені у бюджеті. Я думаю за них багато чого купували якісь посередники, бо самій Україні, як державі, продати щось не наважувались.
А звідки їм надійшла інформація не пам'ятаю. Але не виглядає, що з преси.
Саме через це, а не через свої особливі до нього симпатії я задаю питання хейтерам Шабуніна, чи вони спираються на реальні факти, чи це просто хайп. Жодна особа, якій я задавав подібні питання протягом майже року не сказала як ви - так я бачила, - було те і те. Тому я сприймаю як перевзування перш за все будь яке звинувачення, коли заявник не відповідає за слова. Серед іншого, це дає мені змогу маркувати пустобрехів.
Ви кажете - ви таке читали і навіть писали - Я вам вірю. Маю установку вірити людям, хоча й знаю наочно, що всі брешуть. І моя вам повага. Проте, навіть, якщо це так, баланс справ в Україні у випадку Шабуніна (на мій особистий погляд) схиляється на його користь. Так буває, що не всі ті, хто має іншу точку зру - супротивники. Пан редактор - яскравий тому приклад.
Так от -- Ірина права. А, що ви не чули від Шабуніна такого.. то просто бо у вас часу на це нема.. То й не займалися б політиканством тут, як найрозумніший, бо у вас аргументації замало по цій тематиці... Політиканство то наше -- заробітчанське, пенсіонерське.. У вас є важливіші справи
Гнида!
Який би він не був, то вже бреше менше за багатьох.
Меньше врал? Так это азы зомбирования и пропаганды: часть правды и часть лжи---лохторат заглатывает за "чистую монету"на ура!
Я теж так хочу🙄