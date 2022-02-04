Если бы Трухин мне позвонил, то был бы "послан" в тот же момент, – Монастырский. ВИДЕО

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что нардеп Александр Трухин, устроивший ДТП и пытавшийся скрыться с места происшествия, в то же время предлагая патрульному взятку, не обращался к нему за помощью.

Об этом он сказал на брифинге во время проведения тактико-специальных учений подразделений МВД в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что любое лицо, в том числе нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все то, что он совершил", - подчеркнул министр.

"Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои коллеги бывшие, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно отрицательно отношусь к любым вопросам "порешать". Поэтому мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. И если бы он мне звонил, то был бы "послан" в тот же момент", - добавил Монастырский.

Монастырский добавил, что был поражен появлением видео с нательной камеры сотрудника полиции, на котором зафиксирован нардеп Трухин после аварии.

"Когда мне докладывали об этом ДТП в свое время, в августе, мне сказали, что с показаний свидетелей есть разные данные, кто был за рулем, поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать его для исследования в ГБР. Мне сказали, что не все экипажи оборудованы боди-камерами.… К тому времени мне сказали, что этих записей нет", - рассказал министр.

По его словам, сейчас Нацполиция проводит служебное расследование.

"Я думаю, что они прокомментируют в ближайшее время, каким образом, где это видео могло быть передано или исчезло. Мы это увидим", - пообещал Монастырский.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.