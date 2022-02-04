Если бы Трухин мне позвонил, то был бы "послан" в тот же момент, – Монастырский. ВИДЕО
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что нардеп Александр Трухин, устроивший ДТП и пытавшийся скрыться с места происшествия, в то же время предлагая патрульному взятку, не обращался к нему за помощью.
Об этом он сказал на брифинге во время проведения тактико-специальных учений подразделений МВД в Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что любое лицо, в том числе нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все то, что он совершил", - подчеркнул министр.
"Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои коллеги бывшие, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно отрицательно отношусь к любым вопросам "порешать". Поэтому мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. И если бы он мне звонил, то был бы "послан" в тот же момент", - добавил Монастырский.
Монастырский добавил, что был поражен появлением видео с нательной камеры сотрудника полиции, на котором зафиксирован нардеп Трухин после аварии.
"Когда мне докладывали об этом ДТП в свое время, в августе, мне сказали, что с показаний свидетелей есть разные данные, кто был за рулем, поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать его для исследования в ГБР. Мне сказали, что не все экипажи оборудованы боди-камерами.… К тому времени мне сказали, что этих записей нет", - рассказал министр.
По его словам, сейчас Нацполиция проводит служебное расследование.
"Я думаю, что они прокомментируют в ближайшее время, каким образом, где это видео могло быть передано или исчезло. Мы это увидим", - пообещал Монастырский.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7703394086353297?__cft__[0]=AZU05nKSqpbGbBioTSjxia65pxskVpHlyN4glkN6KAM-VvIDjwCQ8xAqVBqEoobR58InfU-dbw02JUPIjgcr6_aVhf-36-5w8WB-kdsCB0hAJBzMoSg481PmpbAtu_W4U3Q&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·
А это уже информационная бимба!
Злые языки с Банковой поведали мне, что на фоне паранойи, которая царит в ОП, было принято финальное решение хоронить партию "Слуга народа". Дело в том, что рейтинги и фокус-группы показывают, что если тренд к снижению рейтинга партии сохранится, то шансы завести её в ВР становятся призрачными. Факапы https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZU05nKSqpbGbBioTSjxia65pxskVpHlyN4glkN6KAM-VvIDjwCQ8xAqVBqEoobR58InfU-dbw02JUPIjgcr6_aVhf-36-5w8WB-kdsCB0hAJBzMoSg481PmpbAtu_W4U3Q&__tn__=*NK-R #слуг , бесконечные скандалы и негатив власти хоронят шансы "СН", а причин для изменения тренда нет. Поэтому партию ждёт р**рендинг, новое название и... новые лица. Да, это значит, что из старых возьмут лишь 10%, а это 25 человек. А все остальные слуги уходят на свалку. И теперь мы увидим смешные потуги слуг в стиле гладиаторских боев, когда они будут биться за право считаться "любимой женой" царька. То ещё шоу будет.
И теперь в ОП креативят новые названия и слоганы, с которыми новые слуги пойдут на выборы. "Конец эпохи бедности" и "Весна придёт - сажать будем!" решили отправить в утиль. Как сказал один из их технологов: - Они конечно лохи, но дважды впарить подобное даже им невозможно.
Поэтому у меня есть несколько вариантов названий и слоганов для нового проекта https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZU05nKSqpbGbBioTSjxia65pxskVpHlyN4glkN6KAM-VvIDjwCQ8xAqVBqEoobR58InfU-dbw02JUPIjgcr6_aVhf-36-5w8WB-kdsCB0hAJBzMoSg481PmpbAtu_W4U3Q&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . Можно назвать партию "Лесные братья", а слоган "Давайте я сейчас тихонечко в лес уйду". Кого назначить главой этой партии вопрос не стоит. Саня Трухин сделал все возможное, чтоб стать главным претендентом. Если это предложение слишком радикальное, то можно вернуться к классике и назвать партию "Корабельные сосны". Лидером будет Корниенко. Ему не привыкать и эту тему он знает. А слоган будет "Мы поддутые, конечно, чуть-чуть, но бабы рабочие". Кстати, поддутость Корниенко будет очень к месту. Так же можно назвать партию "Анал-табу". И тут абсолютный фаворит на главу партии - это Богдан Яременко. Слоган подобрать можно. Но не нужно. Хорошо зайдут названия "4 пива" и "Партия любителей пирога". Тут конкуренция за право стать их лидером будет нешуточная, но у Юрченко шансы самые большие. Так же рекомендую подумать о названии "Митбольное братство". Николай Тищенко сможет не только возглавить это образование, но и легко скреативит слоганы. У партии "Безумные" может быть три руководителя - это Безуглая, Богуцкая и Камельчук. Слоган "Мы пробъем любое дно". Можно попробовать название "Новые **@ла", но надо еще будет уговорить Гогилашвили возглавить эту партию. Название "Чучундры", конечно, тоже хорошо звучит, а Арахамия идеально подходит под лидера такой партии, но такой лидер партии может оскорбить всех чучундр. А это недальновидно даже для Зеленского. И очень интересно, кого и как будут набирать в новый проект Зеленского. Хотя итог можно предсказать заранее. Ведь уровень компетентности Зеленского и его окружения мы хорошо знаем.
В общем, вариантов много. Но скорее всего, что эти названия и лидеры не подойдут. Их всех отправляют... на политическую свалку. Кроме Арахамии. И Шуляк. Есть решение их оставить. По разным причинам. Но перспективы для всего остального https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU05nKSqpbGbBioTSjxia65pxskVpHlyN4glkN6KAM-VvIDjwCQ8xAqVBqEoobR58InfU-dbw02JUPIjgcr6_aVhf-36-5w8WB-kdsCB0hAJBzMoSg481PmpbAtu_W4U3Q&__tn__=*NK-R #моносброда крайне грустные. Хотя чего им грустить? Ведь они сделали всё это вместе. ))
Остаются РЯД трудностей.
1. Что делать с верными псами, которые верой и правдой служили хозяину, кидались на медведя, если надо было, прыгали поперек волка, когда хоязину угрожала опасность. А ведь были еще и Мальвины, они просто служили тихо. Понятно, что Карабас-барабас найдет новую трупу (каломойша), но с другой стороны бенина ..ОПА дубинский служил ЕМУ (не перепутайте с народом) верно. мальвина куницкий также служил. Есть и другие собачата. Что делать с этой сворой?
2. НЕ факт, что очередные новые рыла сыграют. Как-то быстро боян хотят повторить. Ну разумна политика - ну такое, все равно будет отдавать зеленой плесенью. Слепить большую кучу не выйдет.
3. Есть и других карабасов игрушки. Ахметка то не одни с каломойшой.
В принципе КАК вариант у слуг есть последний шанс - разогнать всякую нечисть, иуд, скотов, приспособленцев. Так сказать три раза на юх. Очистить партию от говен. Начать с самых низов.
Затем врубить режим РАБОТА Х 2 (по 16 часов). Кто не хочет - на юх, кто тупой - туда же, любой зашквар - на юх. Они за этот остаток времени должны сделать то что рожали годы. Каждый кластер населения должен быть доволен, врагов наоборот топить.
ИЛИ 95% уйдет в квартал
Иначе, как объяснить что видео с камер полисменов, про которое ты, чучело брехливое сказало, что оно повреждено и не может быть восстановлено, через три месяца вдруг появилось в свободном доступе!
Явное подтверждение теории Джонатана Уиллера!
Это серьезно: на месте ДТП явно есть пространственная чревоточина, а ведь стоитподтвердить возможность такого явления и Нобелевская премия по физике гарантирована!
Добре що Україна НЕ роССія.