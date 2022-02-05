США, наши союзники и партнеры едины с Украиной, - Блинкен опубликовал видеоролик в поддержку Украины. ВИДЕО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен разместил видеоролик в поддержку Украины на фоне российской угрозы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Госдепартамента опубликовал его на своей странице в Twitter.
"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации по дипломатическому пути. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", - прокомментировал Блинкен этот ролик.
В самом сюжете фигурируют представители стран-союзниц и упоминаются их цитаты в поддержку Украины с призывами к РФ по немедленной деэскалации.
The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022
Разом і в майбутньому ми змінимо світ на краще.
