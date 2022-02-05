США, наши союзники и партнеры едины с Украиной, - Блинкен опубликовал видеоролик в поддержку Украины. ВИДЕО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен разместил видеоролик в поддержку Украины на фоне российской угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Госдепартамента опубликовал его на своей странице в Twitter.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации по дипломатическому пути. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", - прокомментировал Блинкен этот ролик.

В самом сюжете фигурируют представители стран-союзниц и упоминаются их цитаты в поддержку Украины с призывами к РФ по немедленной деэскалации.

Читайте также: США и союзники готовы быстро реагировать на обострение со стороны России, - Госдепартамент