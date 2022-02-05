РУС
США, наши союзники и партнеры едины с Украиной, - Блинкен опубликовал видеоролик в поддержку Украины. ВИДЕО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен разместил видеоролик в поддержку Украины на фоне российской угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Госдепартамента опубликовал его на своей странице в Twitter.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации по дипломатическому пути. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", - прокомментировал Блинкен этот ролик.

В самом сюжете фигурируют представители стран-союзниц и упоминаются их цитаты в поддержку Украины с призывами к РФ по немедленной деэскалации.

Читайте также: США и союзники готовы быстро реагировать на обострение со стороны России, - Госдепартамент

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

армия РФ (20620) россия (97292) США (27941) Блинкен Энтони (937)
Дякуємо !!!
05.02.2022 13:49 Ответить
05.02.2022 13:51 Ответить
Типичный хозяйственный украинец из теробороны...


05.02.2022 13:53 Ответить
А это Блинкину не показывали?
05.02.2022 13:46 Ответить
05.02.2022 13:51 Ответить
Щире спасибі анго-саксам, прибалтиці , Польщі, Чехії. А хріцам і жабоїдам Велика шана, така шана...
05.02.2022 13:51 Ответить
Подяка Штатам за беззаперечну підтримку.
Разом і в майбутньому ми змінимо світ на краще.
05.02.2022 13:48 Ответить
Дякуємо !!!
05.02.2022 13:49 Ответить
КЛИРИК


Невестка главного пропагандона РФ Киселева оказалась порноактрисой. Ранее она снималась в лесби-порно под псевдонимом Bendy Q и Britney S.
Сам же Киселев является ярым гомофобом, предлагающим «закапывать сердца геев».



05.02.2022 13:51 Ответить
Мріє залишитися в гордом одіночєствє серед пєдіков?
05.02.2022 13:53 Ответить
да там говорить не о чем - там только о том и думают - швабры, бутылки, даже официально, тут писало, сайт показал что ищут - русня = закономерно "говнет"(первые четыре буквы из "аналаговнет"), уже и крым тоже(понаехали скрепыши)
05.02.2022 14:05 Ответить
На Заході відрізняють зе-цвіль від народу України
05.02.2022 13:51 Ответить
Типичный хозяйственный украинец из теробороны...


05.02.2022 13:53 Ответить
Назбирав у лісі хмизу.
Це вам не "валєжнік".
05.02.2022 14:53 Ответить
Іде смажити...бурятів....
05.02.2022 14:54 Ответить
History Ukraine@History_Ukraine

https://twitter.com/History_Ukraine/status/1489720683160649741 13 ч



https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 5.2.1918 - командуючий російськими військами Муравйов віддав наказ про загальний наступ на Київ:
«Эту власть мы несём на остриях своих штыков с далекого севера».

05.02.2022 13:54 Ответить
05.02.2022 14:03 Ответить
Як вони точно підмітили. Про "руссіше".
05.02.2022 14:19 Ответить
Здесь трут всё ,что не нравится или спамят. Цензура это зло. Не интересно. Наверное по этой причине почти никто из зарубежных украинцев тут не появляется ? Ок, тогда будьте здоровы.
05.02.2022 14:04 Ответить
дааа, так не появляются шо иногда всю ветку засрут, ты сам то че, с пещеры прям вещаешь то?
тут не раз и боты накладывают так шо только разбуди бабушку-ведьму шоп проклятие подсказала новое
05.02.2022 14:07 Ответить
Спробуйте поглянути на це з іншого боку - можливо саме такої реакції вони й намагаються від вас отримати своїми діями. Адже це один із способів маніпулювання суспільною думкою - спроба блокування альтернативної точки зору задля можливості навязання виключно своєї, маніпулятивної.
Можливо варто охолонути та спробувати донести свою точку зору в дещо іншій формі. Повірте, це можливо. Досить лише пригадати творчість Крилова, Салтикова-Щедріна та Езопа.
Мені здається, що в таких випадках варто поступатися власними амбіціями заради бодай якоїсь навіть незначної, примарної можливості допомогти Україні, якщо це дійсно для вас так важливо
05.02.2022 15:38 Ответить
https://fr24.com/RRR4940/2ab72bcf
05.02.2022 14:44 Ответить
хватит пропаганды этой поддержки, пора оркам ультиматум поставить, неделю на отползание на свои прежние позиции, нет, получите санкции..
05.02.2022 14:48 Ответить
 
 