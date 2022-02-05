РУС
"Давайте Бога поблагодарим за это дарованное чудо! Достойны ли мы его?" - белорусский пропагандист Азаренок о Лукашенко. ВИДЕО

Известный белорусский пропагандист Григорий Азаренок в эфире государственного телеканала назвал правление Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, "подаренным Богом чудом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры выступления Азаренка попали в сеть.

В своем выступлении Азаренок задал вопрос, достойны ли белорусы такого лидера, как Лукашенко: "А достойны ли мы Его? Когда ленимся, когда восхищаемся тщеславием, когда погружаемся во внутренние разборки, когда пересчитываем деньги, когда видим в служении родине и корыстный интерес, когда суетимся. Достойны ли мы такого лидера?"

Позже он назвал приход к власти Лукашенко в 1994 году "Божьим чудом".

Смотрите также: "Силовики Казахстана, держитесь! Давите эту плесень! Вы - воины света!" - белорусский пропагандист Азаренок о протестах в Казахстане. ВИДЕО

Беларусь (8017) Лукашенко Александр (3647) пропаганда (3736)
