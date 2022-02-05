"Давайте Бога поблагодарим за это дарованное чудо! Достойны ли мы его?" - белорусский пропагандист Азаренок о Лукашенко. ВИДЕО
Известный белорусский пропагандист Григорий Азаренок в эфире государственного телеканала назвал правление Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, "подаренным Богом чудом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры выступления Азаренка попали в сеть.
В своем выступлении Азаренок задал вопрос, достойны ли белорусы такого лидера, как Лукашенко: "А достойны ли мы Его? Когда ленимся, когда восхищаемся тщеславием, когда погружаемся во внутренние разборки, когда пересчитываем деньги, когда видим в служении родине и корыстный интерес, когда суетимся. Достойны ли мы такого лидера?"
Позже он назвал приход к власти Лукашенко в 1994 году "Божьим чудом".
Топ комментарии
+69 Алоизий Могарыч #494398
показать весь комментарий05.02.2022 14:01 Ответить Ссылка
+56 iMedvedeff
показать весь комментарий05.02.2022 14:04 Ответить Ссылка
+49 Ihor V
показать весь комментарий05.02.2022 14:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так можуть і зализати… Дуба дасть…
А я Вам скажу більше. Якщо російська мова - це зброя. То треба нею бити москалів.