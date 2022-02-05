Думаю, президент Зеленский выбрал хороший подход, чтобы не нагонять панику. Паника пользы не принесет, - Квин. ВИДЕО

Россия делает очень агрессивные заявления, например предполагает, что Украина определенным образом должна быть ее частью.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин дала эксклюзивное интервью журналисту Савику Шустеру, сообщает Цензор.НЕТ. Они обсудили угрожающие действия со стороны России на украинской границе и реакцию украинской власти.

"Мы знаем, что Россия делает неприемлемые изменения для Украины и НАТО. И Россия делает очень агрессивные заявления об Украине, например, предполагает, что Украина каким-то образом не является независимым государством, или определенным образом Украина должна быть частью России. Так что все это вместе я понимаю, что президент Зеленский оказался на очень сложном пути между тем, что он хочет подготовиться на тот случай, если Россия решит прибегнуть к агрессии, но он также не хочет сеять панику у населения. можно понять. Он хочет поднимать экономику. Это все можно понять. И честно говоря, мне кажется, он выбрал хороший подход с этой спокойной подготовкой, но он не хочет нагонять панику. И я не думаю, что паника принесет какую-то пользу. Мне кажется, он пытается удержать очень осторожный баланс", - сказала Временно поверенная в делах США в Украине.

Кристина Квин отметила, что США внимательно следят за действиями России и помогают Украине подготовиться встретить вызов, если Россия решит прибегнуть к агрессивным действиям. "Мы хотим быть уверены, что фокус внимания – на нежелательных действиях России" – заявила временная поверенная в делах США в Украине.



Полную версию интервью по поводу российской угрозы со стороны России, вступления Украины в НАТО и будущего Минских соглашений смотрите на ютуб-странице программы "Свобода слова Савика Шустера".