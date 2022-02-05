Думаю, президент Зеленский выбрал хороший подход, чтобы не нагонять панику. Паника пользы не принесет, - Квин. ВИДЕО
Россия делает очень агрессивные заявления, например предполагает, что Украина определенным образом должна быть ее частью.
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин дала эксклюзивное интервью журналисту Савику Шустеру, сообщает Цензор.НЕТ. Они обсудили угрожающие действия со стороны России на украинской границе и реакцию украинской власти.
"Мы знаем, что Россия делает неприемлемые изменения для Украины и НАТО. И Россия делает очень агрессивные заявления об Украине, например, предполагает, что Украина каким-то образом не является независимым государством, или определенным образом Украина должна быть частью России. Так что все это вместе я понимаю, что президент Зеленский оказался на очень сложном пути между тем, что он хочет подготовиться на тот случай, если Россия решит прибегнуть к агрессии, но он также не хочет сеять панику у населения. можно понять. Он хочет поднимать экономику. Это все можно понять. И честно говоря, мне кажется, он выбрал хороший подход с этой спокойной подготовкой, но он не хочет нагонять панику. И я не думаю, что паника принесет какую-то пользу. Мне кажется, он пытается удержать очень осторожный баланс", - сказала Временно поверенная в делах США в Украине.
Кристина Квин отметила, что США внимательно следят за действиями России и помогают Украине подготовиться встретить вызов, если Россия решит прибегнуть к агрессивным действиям. "Мы хотим быть уверены, что фокус внимания – на нежелательных действиях России" – заявила временная поверенная в делах США в Украине.
Полную версию интервью по поводу российской угрозы со стороны России, вступления Украины в НАТО и будущего Минских соглашений смотрите на ютуб-странице программы "Свобода слова Савика Шустера".
...Зокрема, марка "Слуга народу" планує використовуватися у виробництві одягу, страхуванні, юриспруденції, логістиці, харчопромі та кейтерингу. Джерело: https://biz.censor.net/n3314247
не,ну на молочишко ,конечно,хватит.но после буковелей с оманами и сейшелами пресновато будет
На Новий рік вперше з 2014 поласував Київським тортом від Пєтіного Рошену. Смачно... От так любі дітки менше зло перемагає більше зло...
А тепер на нас кацапи можуть напасти.
Ви зробили це разом, зебільчики...
казано було шо АТО "має тривати" блаблабла
- риторика політика.
але все до того йшло, а потім ... ти сам подивись - то було як жертвоприношення. шо й любить Пусін. так шо не ліпи собі кумира.
я би на місці того гетьмана не всидів на місці, а їхав би туди і гнав всі що є маневрені війська для деблокації, паралельно ставлячи бл. до відома "партнерів"!
і скажи, от скажи - що це було? Якого біса не деблокувати наших та не показати шо там русня?
механозавры бы прикрывали Крыснаш, стратег) Или у нас было 5 тысяч всего, одной бригадой шоп "я" их - туда-сюда гонял, да?
да и блокады в Иловайске вроде не было особо, блогер какой то писал - "збройники" спокойно оттудова свалили, а Насиння - ********.
вот как в Расчленинграде блокады не было, а вот командование - под стенку.
Зараз же можуть бомбити наші міста.
Ты уверен?
не забывай,что всякая зрада в конце концов заканчивается плесенью
опплевать всех союзников.
Слить оборонный бюджет куда угодно, только не на ВСУ.
Запустить бред о том, что Украине не надо призывников ( из которых форимируется резерв), а только контрактников минимум на 10 лет.
Создать надежную пятую колону.
повторю НІХТО.
він сам в собі і з своєю секретаршою, єрмаком, щось роблять та щось думають.
але це таємниця для всіх, крім них.
все що нам відомо, мовчать або брешуть, все.
з приводу рф.
вже давно, як мінімум повинна бути найповніша бойова готовність всіх можливих військ.
як що в підрозділах дідовщина та безпредел ком складу, що видно по розстрілу солдатів, то ні про яку боєготовність мова не йде.
то про який підхід і до чого він є у президента, крім великого будівництва.
ви, всі президенти, прем,єри та посли, спитали його чому не виконується держоборонзамовлення від тої пори коли він став президентом??????????
чи спитали чому він не забезпечив весною Україну газом та вугіллям???????????
не питали? то жарте рибу, або сидіть і не киздіть.....
просто смішно.
клоун щось.... "вирішує"
я сподіваюсь шо ви так "тролиш"
повторю НІХТО.
він сам в собі і з своєю секретаршою, єрмаком, щось роблять та щось думають.
але це таємниця для всіх, крім них.\\\\\\\\\\\\
Смішно аж... менделєц
ти реально думаєш шо ..... ахахаахха
клоун типо сам вирішує...
а, ну так, вирішує яку шкарпетку натягнути на голову - чорну, або кепку
Кто знает хотя бы одно действие президента, которое подняло экономику?
Ну брехня же, брехня
Жалюгідний підлабузник робить все, щоб пуйло його не покарав, якщо завоює.
шваброй в сфинктере?