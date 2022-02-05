РУС
Думаю, президент Зеленский выбрал хороший подход, чтобы не нагонять панику. Паника пользы не принесет, - Квин. ВИДЕО

Россия делает очень агрессивные заявления, например предполагает, что Украина определенным образом должна быть ее частью.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин дала эксклюзивное интервью журналисту Савику Шустеру, сообщает Цензор.НЕТ. Они обсудили угрожающие действия со стороны России на украинской границе и реакцию украинской власти.

"Мы знаем, что Россия делает неприемлемые изменения для Украины и НАТО. И Россия делает очень агрессивные заявления об Украине, например, предполагает, что Украина каким-то образом не является независимым государством, или определенным образом Украина должна быть частью России. Так что все это вместе я понимаю, что президент Зеленский оказался на очень сложном пути между тем, что он хочет подготовиться на тот случай, если Россия решит прибегнуть к агрессии, но он также не хочет сеять панику у населения. можно понять. Он хочет поднимать экономику. Это все можно понять. И честно говоря, мне кажется, он выбрал хороший подход с этой спокойной подготовкой, но он не хочет нагонять панику. И я не думаю, что паника принесет какую-то пользу. Мне кажется, он пытается удержать очень осторожный баланс", - сказала Временно поверенная в делах США в Украине.

Читайте также: Путину выгодно, чтобы мы считали его безумным, - замглавы Минобороны Маляр

Кристина Квин отметила, что США внимательно следят за действиями России и помогают Украине подготовиться встретить вызов, если Россия решит прибегнуть к агрессивным действиям. "Мы хотим быть уверены, что фокус внимания – на нежелательных действиях России" – заявила временная поверенная в делах США в Украине.


Полную версию интервью по поводу российской угрозы со стороны России, вступления Украины в НАТО и будущего Минских соглашений смотрите на ютуб-странице программы "Свобода слова Савика Шустера".

Топ комментарии
+24
Та нікчема три роки не звертала увагу на армію. Не озброювала, не давала гроші на розвиток і навіть заборгувала бійцям виплати.
А тепер на нас кацапи можуть напасти.
Ви зробили це разом, зебільчики...
05.02.2022 19:04
+10
Може надумав повертатись в професію...
05.02.2022 19:05
+9
Окрім з/к № 95 інших професій у нього більш не буде. Якшо не втече.
05.02.2022 19:09
"Укрпатент" зареєстрував три нові товарні знаки на ім'я Володимира Зеленського.Зокрема, 2 лютого Зеленський отримав свідоцтво на торгову марку "Рассмеши комика"

...Зокрема, марка "Слуга народу" планує використовуватися у виробництві одягу, страхуванні, юриспруденції, логістиці, харчопромі та кейтерингу. Джерело: https://biz.censor.net/n3314247
05.02.2022 19:04
Може надумав повертатись в професію...
05.02.2022 19:05
Окрім з/к № 95 інших професій у нього більш не буде. Якшо не втече.
05.02.2022 19:09
Мало ли шо кто надумал, сначала - к ответу. а лэйбы перебить могут и под Привозом , в Одессе.
05.02.2022 19:56
та патент можно иметь .вопрос только в том,кто его кроме лаптей покупать будет.
05.02.2022 19:46 Ответить
Навіть уявити не можу щоб я віддав свої гроші і купив щось від торгових марок ЗЕ.

На Новий рік вперше з 2014 поласував Київським тортом від Пєтіного Рошену. Смачно... От так любі дітки менше зло перемагає більше зло...
05.02.2022 19:53
А я еще и люлей схлопотал, от жены, шо нерошеновский торт купил. На скорую руку, некогда было ехать в фирменный магазин, купил хороший киевский торт с орехами, только под другим брендом.
05.02.2022 19:59
Мабуть, за 2 последних года Порох очень даже приподнимется на своей кондитерской продукции по 3-м причинам: зеторты гыдотно покупать,2) порошеновские вкуснее и дешевле будут, бо своя патока. ) зебуину , прежде чем грезить, нужно на худой конец заиметь акции крахмало-паточного комбината. А это лихие 90-е, с переделом собственности . С прошлого передела не каждый дожил до сегодня.
05.02.2022 20:05
На жаль оригінальна рецептура "київського торту" запатентована і застосовується лише на бувшій фабриці ім. Карла Маркса, яку прихватизував Пєтя...
05.02.2022 20:09
А должны были прыхватизувать вы, да опоздали.
05.02.2022 20:15
В той час я працював лаборантом на кафедрі філософії і міг "прихватизувати" лише те чим керував - учбові методички. Ото б "розжився"...
05.02.2022 20:22
Ну вот. За вас это сделали солдаты НАТО. На самом деле разницы кто прыхватизвровал конкретно, Петя, его папа, Меня, Вовик, или Абрам нет. Разница только в эффективности управления. Если предприятие выросло, технически развилось, нарастило объемы производства, экспорта, зарплаты и уплаченные налоги, то это и есть позитивный эффект. А вот когда, закрыли, порезали, продали под застройку, тогда уже случай прыхватызации пошедший в минус по карме.
05.02.2022 20:33
А НАТО тут до чого вставили?
показать весь комментарий
05.02.2022 20:37
Ну как до чього. Помните бесноватую витренчиху, которая тоже какая то профессорша философии-экономики, и которая верещала, что во всем виновата Ната и запад? Вот они все захватили и вывезли, а что не вывезли, то порезали и переплавили, что не резалось, облили керосином и сожгли.
05.02.2022 20:59
Потомство дал ещё Шариков. Все эти Витренчихи просто на нем кормились. Но притягивала она полоумных похлеще московского патриархата. Показывая что украинцы не готовы к самостоятельности.
показать весь комментарий
06.02.2022 10:10
яка приємна новина - при Зелі у вас покращилося економічне становище!
05.02.2022 20:49
Та нікчема три роки не звертала увагу на армію. Не озброювала, не давала гроші на розвиток і навіть заборгувала бійцям виплати.
А тепер на нас кацапи можуть напасти.
Ви зробили це разом, зебільчики...
05.02.2022 19:04
Можете процитувати конкретніше ?
05.02.2022 19:13
шо тобі цитувати?
казано було шо АТО "має тривати" блаблабла
- риторика політика.
але все до того йшло, а потім ... ти сам подивись - то було як жертвоприношення. шо й любить Пусін. так шо не ліпи собі кумира.
я би на місці того гетьмана не всидів на місці, а їхав би туди і гнав всі що є маневрені війська для деблокації, паралельно ставлячи бл. до відома "партнерів"!
і скажи, от скажи - що це було? Якого біса не деблокувати наших та не показати шо там русня?
05.02.2022 19:33
а хло послало бы войска со стороны крыма, и ты гнал бы все что есть обратно, да? ты стратег отличный, но не хотелось бы под твоим командованием воевать.
05.02.2022 20:03
я написал за маневренные(!)
механозавры бы прикрывали Крыснаш, стратег) Или у нас было 5 тысяч всего, одной бригадой шоп "я" их - туда-сюда гонял, да?
да и блокады в Иловайске вроде не было особо, блогер какой то писал - "збройники" спокойно оттудова свалили, а Насиння - ********.
вот как в Расчленинграде блокады не было, а вот командование - под стенку.
06.02.2022 08:12
Уже просто смешно)))
05.02.2022 22:44
Я рада.
06.02.2022 08:31
Кацапы напали в 2014 году.
05.02.2022 19:59
Напали...а може прийшли туди куди запросили ?
Зараз же можуть бомбити наші міста.
05.02.2022 20:01
Адекватный комментарий.
05.02.2022 19:05
Чего коммент выше удалил?🤣🤣🤣
05.02.2022 19:30
Я удалил?
Ты уверен?
05.02.2022 19:34 Ответить
по Шустрику видно ша Ахметка, отримавши борг за зелену енергетику, вже знову вась вась з бубочкою. Забороли алігарха)
05.02.2022 19:08
А канеШна. Хто ж дасть ахметці збагачуватися в рази так, як не борцун з олігархами ВАЗелінський?
05.02.2022 19:13
шота зрадой попахивает...не?
не забывай,что всякая зрада в конце концов заканчивается плесенью
05.02.2022 19:49
Для того чтобы не нагнетать панику надо:
опплевать всех союзников.
Слить оборонный бюджет куда угодно, только не на ВСУ.
Запустить бред о том, что Украине не надо призывников ( из которых форимируется резерв), а только контрактников минимум на 10 лет.
Создать надежную пятую колону.
05.02.2022 19:12
А навіщо цензор завжди Шустера піарить?
05.02.2022 19:12
... і "пастерізація всієї країни"...
05.02.2022 19:18
Та пускай пиарит , а то Шустер стал немного скучноватым.
05.02.2022 19:48
ніхто в світі і тим більше в Україні НЕ ЗНАЄ, про що думає та що робить Зеленський.
повторю НІХТО.
він сам в собі і з своєю секретаршою, єрмаком, щось роблять та щось думають.
але це таємниця для всіх, крім них.
все що нам відомо, мовчать або брешуть, все.
з приводу рф.
вже давно, як мінімум повинна бути найповніша бойова готовність всіх можливих військ.
як що в підрозділах дідовщина та безпредел ком складу, що видно по розстрілу солдатів, то ні про яку боєготовність мова не йде.
то про який підхід і до чого він є у президента, крім великого будівництва.
ви, всі президенти, прем,єри та посли, спитали його чому не виконується держоборонзамовлення від тої пори коли він став президентом??????????
чи спитали чому він не забезпечив весною Україну газом та вугіллям???????????
не питали? то жарте рибу, або сидіть і не киздіть.....
05.02.2022 19:17
див. нижче.
просто смішно.
клоун щось.... "вирішує"
я сподіваюсь шо ви так "тролиш"
05.02.2022 19:39
"Думати" це не про Зє. Там лише примітивні інстинкти дегенерата - жрать, срать, ржать.
05.02.2022 20:16 Ответить
05.02.2022 19:36
ніхто в світі і тим більше в Україні НЕ ЗНАЄ, про що думає та що робить Зеленський.
повторю НІХТО.
він сам в собі і з своєю секретаршою, єрмаком, щось роблять та щось думають.
але це таємниця для всіх, крім них.\\\\\\\\\\\\

Смішно аж... менделєц
ти реально думаєш шо ..... ахахаахха
клоун типо сам вирішує...
а, ну так, вирішує яку шкарпетку натягнути на голову - чорну, або кепку
05.02.2022 19:37
він паніку не наганяє просто памперси задовбався міняти))
05.02.2022 19:41
Зеленський опинився на дуже складному шляху між тим, що він хоче підготуватися на той випадок, якщо Росія вирішить вдатися до агресії, але він також не хоче сіяти паніку в населення. Він прагне піднімати економіку. Джерело:

Кто знает хотя бы одно действие президента, которое подняло экономику?
Ну брехня же, брехня
05.02.2022 19:42
О.зюЗе похвалили .не загордился бы только
05.02.2022 19:43
05.02.2022 19:43
у меня паника от того что зелох забил на подготовку, и зовет есть шашлыки
05.02.2022 19:48
Тончайший троллинг...
05.02.2022 19:56
Паника, когда нет, чем прибить пуйловцев. Но благодаря США и Бритам, паники никакой нет. Тем более стоит ли боятся Пуйла, который сам побаивается Кадырки, который просто пыль на ботинках украинцев.
05.02.2022 20:06
еать, порошенковские стервятники налетели)))
05.02.2022 20:14
Згвалтували тебе ?
05.02.2022 20:22
🤣🤣🤣💋
05.02.2022 20:23
Яка ганебна зрада!
05.02.2022 20:20
Історія обману
05.02.2022 20:29
поро хоботы в прострации - Зелю похвалил Госдеп
05.02.2022 20:46
Госдеп виходить з того, що в вашої Зелупи є мозок.
05.02.2022 20:51
з вашей логики: если Госдеп не хвалит вождя поро хоботов - значить у него нет моска?
05.02.2022 21:13
Зелень не має ні тактики, ні стратегії.
Жалюгідний підлабузник робить все, щоб пуйло його не покарав, якщо завоює.
05.02.2022 20:50
Россия делает очень агрессивные заявления, например предполагает, что Украина определенным образом должна быть ее частью Источник:
шваброй в сфинктере?
06.02.2022 00:21
Тот момент, когда фраза ,,Причём здесь Зеленский?" очень дорэчна. То, что паники нет - это НЕ заслуга ЗЕчма! ЗЕчмо делает всё возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине
06.02.2022 07:45
 
 