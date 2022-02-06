РУС
Министр новый – схема старая, – моряки выходят на протесты, а не в море из-за коррупционных механизмов с получением документов. ВИДЕО

Украинские моряки вынуждены выходить на митинги из-за того, что коррупционные механизмы с получением документов продолжают существовать, несмотря на заявления Мининфраструктуры.

Об этом говорится в сюжете BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, украинские моряки снова оказались в тупике: платить огромные взятки или остаться без работы. В прошлом году СМИ разоблачили схему с тестированием для моряков, которое невозможно было пройти без взятки. После журналистского расследования в Министерстве пообещали разобраться, СБУ накрыло организаторов схемы, а затем даже ввели новый международный тест. Вот только зарегистрироваться на него почти невозможно – документы моряков месяцами проходят "верификацию". Сами моряки снова выходят на протесты, а агенты-посредники снова находят своих жертв.

После громкого "разоблачения" схемы СБУ и пиара Министерства - моряки снова на митингах. Потому что новый (как будто честный) тест появился, а вот зарегистрироваться на него или просто верифицировать документы без взятки практически нереально.

По схеме, разоблаченной в прошлом году, агенты-посредники связывались с моряками и предлагали "обеспечить прохождение теста" за несколько тысяч долларов. Кто платил, те тест проходили, кто отказывался, своих документов не получали.

Тогда же в Министерстве инфраструктуры пообещали разобраться. И даже ввели новый тест. Вот только чтобы попасть на него, нужно снова платить, просто теперь уже на этапе верификации документов. Ну а агенты снова спамят моряков "предложениями",  хотя в министерстве говорят: "Контакты моряков не попадали в руки третьих лиц".

+12
Здається зе поновив всі старі схеми.
06.02.2022 09:55 Ответить
+8
Такой коррупции в морской отрасли, которая расцвела буйным при зеленском, не было даже во времена януковича. Да она была всегда, но такой как сейчас не было никогда! Поостой пример: До недавнего времени моряку комсостава с танкеров нужно было в общей сложности сдать 5 экзаменов. Такса:1 экзамен 500$ Не заплатишь- не сдашь.Пересдача через 2 недели потом через 3 месяца.Билетов экзаменационных не существует.Темы необьятные как космос.Завалить любого на раз, хоть у тебя пять пядей во лбу...Математика простая:Каждый день сдавали экзамены по Украине десчтки моряков.Вот и посчитайте. Суммы исчисляются миллионами Поэтому ,,система'' так сопротивляется...
06.02.2022 11:42 Ответить
+6
моряки сами давали взятки, прикормили чиновников, а теперь удивляются, почему же так получилось.
06.02.2022 10:02 Ответить
Винні моряки-ти вінават лішь в том,что хочється мнє кушать...
06.02.2022 09:52 Ответить
...госпідарі продовжують госпідарювати...
06.02.2022 09:54 Ответить
Стало ще гірше. Раніше коли-ніколи були випадки, що хабаря недавали. Зараз таких випадків не буває. 100% йдуть в море тільки якщо давали хабар. Тому значна кількість людей робить документи в Мокшандії. Там чомусь хабари не беруть. Якщо зовсім патриіот можуть спробувати поїхаи в Лондон і сдати усі іспити там иі оримати документи там. Це буде коштувать 10-15 000 дол. Таку ж суму беруть хабарники і тут.
06.02.2022 13:25 Ответить
Різниця в тому, що потім в Лондоні усе життя документи роблять безкоштовно, а у нас кожен рік 5-10 000 дол.
06.02.2022 14:01 Ответить
Здається зе поновив всі старі схеми.
06.02.2022 09:55 Ответить
Поновив схеми? Хто, укурок який вічно у відпустці ? Щоб поновити, спочатку треба знати як це працює. Що ця абізяна знаю?

Під гаслами зе! у владу прийшла маса людей випадкових і не дуже людей, яким треба швидко «срубить бабла» , користуючить тим що головний зе! -укурена нікчема та втекти. А далі «какя разница»
06.02.2022 12:52 Ответить
Цар у нас добрий, це знають усі!
06.02.2022 14:02 Ответить
Яка сума "ВІДКАТІВ" ? І хто цим займається в ОП ? Зеленський призначає ставки чи звалив це на своїх ..... прибічників ?
06.02.2022 09:56 Ответить
На даний момент, це становить 6000-8000 євро, кожні п'ять років
06.02.2022 13:22 Ответить
Кожен рік.
06.02.2022 14:03 Ответить
Що тут дивного? Ми ж завжди обираємо людей, що розуміються на системі, а не тих, хто здатен її змінити.
06.02.2022 10:02 Ответить
моряки сами давали взятки, прикормили чиновников, а теперь удивляются, почему же так получилось.
06.02.2022 10:02 Ответить
Далеко не все давали, раньше можно было получить документы официально и это забирало много времени, кто хотел с экономить время тот давал взятку, сейчас это сделать практически не реально
06.02.2022 10:15 Ответить
нереально дать взятку ?
06.02.2022 10:24 Ответить
Не реально получить документы законным путём
06.02.2022 11:02 Ответить
Розгонов, а ти моряк??? Ти звідки знаєш щоб ТАКЕ казати?
тільки не кажи що ти моряк, бо кілька питань і я тебе викрию
06.02.2022 11:30 Ответить
а нужно быть моряком? все моряки с документами, и они же говорят, что без взяток документы невозможно получить. Как ты думаешь, они давали взятки или нет? или ты не думаешь?
06.02.2022 11:56 Ответить
Я працюю в морі 30 років, і них 15 років в великих і відомих компанія, Shell, Saudi Aramko як приклад. Тому я маю право висловлювити думку, а ти НІ, не маєш, бо ти в цій темі НОЛЬ, «Я знаю моряків» - це не аргумент. Впевнений ще нікого ти не знаєш, бо як би знав то дурню тут не постив би. Моя жінка - хірург, я іі теж дуже добре знаю. Але людина розумна ніколи не буде коментувати медичні питання на підставі того що вона просто когось там знає чи наві ть спить з цією люлиною.

Я кажу тільки за себе, ти будичи НІКИМ кажеш за всіх моряків.

Як це газивпється PIECE DOOR BAL
06.02.2022 12:41 Ответить
Просто не давай взятки
06.02.2022 12:44 Ответить
Точно мы и ментам на дорогах давали, и чиновникам и т.д.🤣
06.02.2022 11:50 Ответить
Морячки наівние, за Зельку и его зеленое шобло, которие сами с них и имеют, голосовали, а теперь надеются что ихний писк кто-то услишит!
06.02.2022 10:29 Ответить
Та не ной, я про эту муйню слы шал еще 10 лет назад.
06.02.2022 10:38 Ответить
Эта муйня была всегда.. еще с союза.
06.02.2022 11:46 Ответить
В Союзе, этих взяток не было, потому что не сдавалась аттестация каждые пять лет.
Паспорт моряка и диплом морского учебного заведения, больше ничего не требовалось.
06.02.2022 13:27 Ответить
возможно этих взяток небыло, но если ты хотел плопасть на "нужный" корабль.. плати.
06.02.2022 13:31 Ответить
В Сссре "нужные " суда отсутствовали как класс. Различались в пароходстве только ХЭГСы - хозяйственно-экономические группы судов.

Можно было попасть на док в Италии и озолотиться за счет суточных, а можно было зависнуть на три месяца на рейде Ильичевска и потом на судоремонтном заводе на голой зарплате 100 рублей в месяц, и это в пределах одной группы.
Идя на судно, никто не знал, сколько через год будет иметь по итогу.
06.02.2022 13:53 Ответить
Этот бред с аттестацией отменить нужно, чисто коррупционная схема.
06.02.2022 13:38 Ответить
Кто ж эту аттестацию отменит, это ж золотая жила в частных руках. Это как пчелы против меда.
06.02.2022 13:43 Ответить
Меня уже давно мучает вопрос, возможно ли имея украинский диплом и гражданство, пройти переаттестацию например в Румынии ну или в Прибалтике
06.02.2022 14:05 Ответить
Он не ноет, он свою работу делает...это же пропагандон, понятно на кого работающий.
06.02.2022 12:23 Ответить
Слишь пропагондон, а теперь обїясни нахера Коломи, Ахмети, Пінчукі, Фірташи скупали телеканали, и мочили там Пороха? Нахера продвинули ето недорозумение ко власть? Видимо чувствовали своей жопой, что рано или поздно Порох или другой проУкраїнский президент до них доберется, как и до всех коррупционних схем которие они развернули в країні еще с 90х. Порох последовательно шел в Европу, шаг за шагом, да медленно, да с ошибками, но вектор бил верний и ети прощелиги отлично понимали какая им грозит опасность, кое-кто уже бил не вїездной в Україну. Список доходов етих чувачков за два года правления Скалазуба тебе прислать или сам найдешь? ********* морячков лишь одна из тисяч схем в стране. Хотя если ти зебил, то все равно не дойдет!
06.02.2022 13:09 Ответить
Пропагандон тут именно ты. И Не нужно противопроставлять своего босса остальным олигархам - Порошенко точно также скупал телеканалы, как и его коллеги по олигархическому кругу.

"Порох или другой проУкраїнский президент до них доберется, как и до всех коррупционних схем которие они развернули в країні еще с 90х."

Твой Порошенко на этих коррупционных схемах сделал себе состояние. Именно по этой причине он, став президентом, ничего не сделал для того, чтобы с этими схемами бороться - а напротив - саботировал какую-либо борьбу со схемами.
06.02.2022 13:13 Ответить
А, так ти упоротий, факти для тебя пустое место, как и логическое мишление, серешь тут пустими фразами, типичний зебил или кацап на службе.
06.02.2022 13:17 Ответить
Как раз развитое логическое и критическое мышление - всегда было моей сильной стороной, пропагандон. Так что и тут ты, тупое подзаборное хамло и дешевая рошеновская моська, тоже мимо
06.02.2022 14:51 Ответить
не льсти себе ЧМО рюзьке, никакого мишления в твоей ватной башке и не ночевало! тебя поставили перед фактами и ти тут же обосралось! А по поводу хамства, више все видно, кто тут первим начал ярлики развешивать.
06.02.2022 15:33 Ответить
Ватная башка тут только у тебя, пропагандончик. И это смешно, когда тупой наемный пропагандон пытается судить о чужом мышлении. Ты, пропагандончик, до этого банально не дорос интеллектуально.

Что же до твоей пропаганды, которую ты называешь "фактами" - если ты не заметил - все твои пропагандистские манипулятивные факты я размазал тонким слоем. Если не дошло - перечитай.

И еще раз повторю - твой босс Порошенко - такой же олигарх со своими олигархическими СМИ, как и Коломойский с Ахметовым. И у него была возможность что-то сделать с коррупционной системой - но он - часть этой системы и ничего не собирался и не собирается с ней делать.
06.02.2022 15:40 Ответить
Недоносок, перед Порохом стояла другая, более важная задача, - сохранить государственность и он с нею прекрасно справился! но куда тебе кретину до етого додуматься!
06.02.2022 15:46 Ответить
Ага, оказывается, коррупция необходима для сохранения государственности - ты просто редкий идиот, пропагандончик.

И нет, я не использовал ни единого прокацапского нарратива - прост у тебя в методичке написано - если тебе нечего возразить на аргументы оппонента - объявлять эти аргументы "прокацапскими нарративами". А возразить тебе, очевидно, нечего, тк ты интеллектуально недоразвитый.
06.02.2022 18:40 Ответить
Что ти там размазал, дятел?! Кроме пусти прокацапских нарративов, ти висрать не способно, убогое.
06.02.2022 15:50 Ответить
Скажи в такому разі чому на Зеленського навіть тут на цензорі виливають тони багнюки, і нічого, самолайки . А напишеш щось проти пороху який осідає на чоботи, відразу банять?
06.02.2022 13:36 Ответить
Тому що в кремлівських методичках у списку тих, кого треба мочити завжди і скрізь перше прізвище йде Порошенко, плюс зелена влада його боїться як чорт ладану, так зрозуміло?
а Зеля це порожнє місце, він нікого не цікавить вже
06.02.2022 14:10 Ответить
ооо.. так ти обізнаний з ними. Значить ти робиш на московитів. Запамятаємо.
06.02.2022 14:21 Ответить
про це не згадують тільки кінчені зебіли або кацапі на службі. Ти сам із яких будеш?
06.02.2022 15:15 Ответить
Ну порохолюби своєю великим коханням до вигадок відомі. Їм покажи рояль, а в їх головах вже хрен грає. Брешуть завжди кацапи та порохоботи, ти з яких брехунів будеш?
06.02.2022 15:31 Ответить
ти заперечуєш факт, що кацап'є та особисто ***** не навидять Пороха? і як ти думаєш чому? так хто з нас тут бреше?
06.02.2022 15:36 Ответить
А ще як варіант гроші петра так можуть впливати.
06.02.2022 14:23 Ответить
у голові у українофобів багато різних варіантів рояться, але мені на них пох!
от скажи смердючу русню треба мочити як це робилося за Петра або заглядати в очко *****, як це робе Зелька?
06.02.2022 15:21 Ответить
Ти краще перерахуй скільки разів Порошенко оголошував припинення вогню в тому числі односторонні. Мочили та мочать Сини України, а Петро своїм недбальством та помпезністю тих синів кидав напризволяще.
06.02.2022 15:27 Ответить
********, ти можеш тут свої прокацапську маячню скільки хочеш нести, але факт залишається фактом, Петро бив недоговорним з руснею, тому била така шалена компанія що б його змістити і ставка била зроблена на ось таких дебілів як ти!
06.02.2022 15:42 Ответить
Ніхто так багато не зробив для того щоб Петра не обрали на другий термін як Порошенко. Достатьньо однієї домовленості Петра з кацапами. Про "коридор". Результатом якої була загибель 366 бійців України.
06.02.2022 16:37 Ответить
насправді "багато зробили" ось такі дебілі як ти! Політика це мистецтво можливостей. У другому турі стояв лишь оди реальний вибір між націонал-демократичним кандидатом, із чудовими навиками управління країною, протистояння агресії паРаші та високою репутацією у світіі, та жалюгідним фігляром, російського попсового формату, повного дегенерату, який навіть уявлення не має як керувати країною! і ти вібрав друге, бо "аби не Порох". І тепер мені доводиш, що ти не кретин кінчений? Кретін та ідіот, зомбований телевізором совок.
07.02.2022 12:17 Ответить
а чому ти не згадуєш, що за Петра дві третини Донбасу було звільнено, пам'ять відбило?
те, що ти повний кретин підтверджує твою згадку "коридору", президент не розробляє військові операції, якщо ти не знав, для цього у нього генеральний штаб є. І так, на війні гинуть люди і бувають невдачі, без цього ніяк, яка б просунута країна в ній не брала участі, ти не знав?
Сам то готовий свою землю від кацапні боронити чи обісрався що там вбивають?
07.02.2022 12:28 Ответить
А чому ти на уточнюєш що ті частини землі при Петру й були загарбниками окуповані? А чому ти наприклад не приводиш карту АТО на момент вступу Порошенко на пост Президента України, та карту ООС на момент коли на пост Президента заступив наступник?
07.02.2022 14:01 Ответить
а що це змінює? якщо напружиш пам'ять, то згадаєш, що перших гарних люлей кацап'є отримало в Донецькому аеропорту якраз після інагурації Петра. За що його одразу й зненавиділи Українофобі.
07.02.2022 15:24 Ответить
не кізди если не в курсе, до 2018 била альтернатива в виде Кіевского ЦПП, где можно било практически за копейки и бистро сделать документи, куда и ездили люди из портових городов, пока етому центру не перегризли сухожилия. Сейчас круг замкнулся и доить моряков будут пока атмосфера в стране не поменяется и все ети обращение моряков к Зельке у которого в заднице руки олигархов, со сторони виглядят очень смешними.
06.02.2022 13:26 Ответить
сбу накрило?
а скількох посадили?
в кого конфіскували майно?
06.02.2022 10:33 Ответить
Ну если СБУ накрыло, то дальше уже совсем другая история. Отдел "К" СБУ тоже хочет жить, да и наверх занести нужно. Иначе пока никак.
06.02.2022 11:03 Ответить
Ох, сколько я моряков знаю- просто десятки. И всегда такое было, и доят все кто может. Т.к. народ поместным меркам богатый, зажиточный. Плавают по полгода- з.п. в валюте, привозят домой сразу кругленькую сумму накопленную за эти от 3-6 месяцев. Местные ш#люхи и барыги сразу их обрабатывают- обычно они уже через два месяца бегают занимать денег у всех своих знакомых.
06.02.2022 10:42 Ответить
Байки. Еще про портовые таверны и попугая на плече, напишите тут.

Немецкие моряки- скучнейшие ребята, зарплата каждый месяц идет на банковский счет , и по немецким меркам она очень скромная.
06.02.2022 13:33 Ответить
А я не про немецких- я про крымских и одесских.
06.02.2022 13:37 Ответить
Странно, чего они хотят, ведь коррупция была при барыге Порошенко, а сейчас все хорошо😁
06.02.2022 11:19 Ответить
Эта схема была с 1991 года.
06.02.2022 11:51 Ответить
Была, а разве бубочка не победил коррупцию, он же обещал))
06.02.2022 12:14 Ответить
Такой коррупции в морской отрасли, которая расцвела буйным при зеленском, не было даже во времена януковича. Да она была всегда, но такой как сейчас не было никогда! Поостой пример: До недавнего времени моряку комсостава с танкеров нужно было в общей сложности сдать 5 экзаменов. Такса:1 экзамен 500$ Не заплатишь- не сдашь.Пересдача через 2 недели потом через 3 месяца.Билетов экзаменационных не существует.Темы необьятные как космос.Завалить любого на раз, хоть у тебя пять пядей во лбу...Математика простая:Каждый день сдавали экзамены по Украине десчтки моряков.Вот и посчитайте. Суммы исчисляются миллионами Поэтому ,,система'' так сопротивляется...
06.02.2022 11:42 Ответить
Схема приносит деньги. Немалые деньги. И вы всерьез верите, что алчный еврей Зеленский её ликвидирует? Разбежался.
06.02.2022 11:50 Ответить
Мировая практика, раз в 5 лет обновление документов. Если 5 лет работал экзамены не нужны. Если на повышение то экзамены.но у нас как можно ? Это же очень и очень.🤣🤣🤣
06.02.2022 11:54 Ответить
Причем, вот в Польше, родственник получил рабочий диплом, ни одного злотого взятки, и ни одного дурацкого вопроса на экзамене.
Просто по итогу плавпрактики , отослал пакет документов в "контору капитана порта" и через две недели заказным письмом получил диплом.
06.02.2022 14:02 Ответить
Каждый раз вот читаю о всё усиливающейся и процветающей КОРРУПЦИИ - и понимаю, что не пушки и танки, а КОРРУПЦИЯ погубила страну. Без шансов. Почему? Потому что отпрыски-недоноски этой коррупционной мрази по-другому, кроме как продолжать "схемы" и откаты своих пап-сбушников и мам-судей, жить не смогут здесь.
И главное, что те, кто должен бороться с КОРРУПЦИЕЙ - её возглавляют.
Все остальные препятствия для развития страны - это пыль.
Без преувеличения и без злорадства скажу, что кто может - уезжает отсюда, бежит от этой КОРРУПЦИИ, потому как бороться с ней нет законных путей.
06.02.2022 11:56 Ответить
Корупціонери вивели з-під державного контролю реєстр усіх моряків України. За це вони повинні сидіти у в'язниці
06.02.2022 13:47 Ответить
во всех нормальных странах взяткодателей-штрейбрехеров пистят и делают им очень больно
06.02.2022 14:04 Ответить
 
 