Министр новый – схема старая, – моряки выходят на протесты, а не в море из-за коррупционных механизмов с получением документов. ВИДЕО

Украинские моряки вынуждены выходить на митинги из-за того, что коррупционные механизмы с получением документов продолжают существовать, несмотря на заявления Мининфраструктуры.

Как отмечается, украинские моряки снова оказались в тупике: платить огромные взятки или остаться без работы. В прошлом году СМИ разоблачили схему с тестированием для моряков, которое невозможно было пройти без взятки. После журналистского расследования в Министерстве пообещали разобраться, СБУ накрыло организаторов схемы, а затем даже ввели новый международный тест. Вот только зарегистрироваться на него почти невозможно – документы моряков месяцами проходят "верификацию". Сами моряки снова выходят на протесты, а агенты-посредники снова находят своих жертв.

После громкого "разоблачения" схемы СБУ и пиара Министерства - моряки снова на митингах. Потому что новый (как будто честный) тест появился, а вот зарегистрироваться на него или просто верифицировать документы без взятки практически нереально.

По схеме, разоблаченной в прошлом году, агенты-посредники связывались с моряками и предлагали "обеспечить прохождение теста" за несколько тысяч долларов. Кто платил, те тест проходили, кто отказывался, своих документов не получали.

Тогда же в Министерстве инфраструктуры пообещали разобраться. И даже ввели новый тест. Вот только чтобы попасть на него, нужно снова платить, просто теперь уже на этапе верификации документов. Ну а агенты снова спамят моряков "предложениями", хотя в министерстве говорят: "Контакты моряков не попадали в руки третьих лиц".

