Министр новый – схема старая, – моряки выходят на протесты, а не в море из-за коррупционных механизмов с получением документов. ВИДЕО
Украинские моряки вынуждены выходить на митинги из-за того, что коррупционные механизмы с получением документов продолжают существовать, несмотря на заявления Мининфраструктуры.
Об этом говорится в сюжете BIHUS.Info, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, украинские моряки снова оказались в тупике: платить огромные взятки или остаться без работы. В прошлом году СМИ разоблачили схему с тестированием для моряков, которое невозможно было пройти без взятки. После журналистского расследования в Министерстве пообещали разобраться, СБУ накрыло организаторов схемы, а затем даже ввели новый международный тест. Вот только зарегистрироваться на него почти невозможно – документы моряков месяцами проходят "верификацию". Сами моряки снова выходят на протесты, а агенты-посредники снова находят своих жертв.
После громкого "разоблачения" схемы СБУ и пиара Министерства - моряки снова на митингах. Потому что новый (как будто честный) тест появился, а вот зарегистрироваться на него или просто верифицировать документы без взятки практически нереально.
По схеме, разоблаченной в прошлом году, агенты-посредники связывались с моряками и предлагали "обеспечить прохождение теста" за несколько тысяч долларов. Кто платил, те тест проходили, кто отказывался, своих документов не получали.
Тогда же в Министерстве инфраструктуры пообещали разобраться. И даже ввели новый тест. Вот только чтобы попасть на него, нужно снова платить, просто теперь уже на этапе верификации документов. Ну а агенты снова спамят моряков "предложениями", хотя в министерстве говорят: "Контакты моряков не попадали в руки третьих лиц".
Під гаслами зе! у владу прийшла маса людей випадкових і не дуже людей, яким треба швидко «срубить бабла» , користуючить тим що головний зе! -укурена нікчема та втекти. А далі «какя разница»
тільки не кажи що ти моряк, бо кілька питань і я тебе викрию
Я кажу тільки за себе, ти будичи НІКИМ кажеш за всіх моряків.
Як це газивпється PIECE DOOR BAL
Паспорт моряка и диплом морского учебного заведения, больше ничего не требовалось.
Можно было попасть на док в Италии и озолотиться за счет суточных, а можно было зависнуть на три месяца на рейде Ильичевска и потом на судоремонтном заводе на голой зарплате 100 рублей в месяц, и это в пределах одной группы.
Идя на судно, никто не знал, сколько через год будет иметь по итогу.
"Порох или другой проУкраїнский президент до них доберется, как и до всех коррупционних схем которие они развернули в країні еще с 90х."
Твой Порошенко на этих коррупционных схемах сделал себе состояние. Именно по этой причине он, став президентом, ничего не сделал для того, чтобы с этими схемами бороться - а напротив - саботировал какую-либо борьбу со схемами.
Что же до твоей пропаганды, которую ты называешь "фактами" - если ты не заметил - все твои пропагандистские манипулятивные факты я размазал тонким слоем. Если не дошло - перечитай.
И еще раз повторю - твой босс Порошенко - такой же олигарх со своими олигархическими СМИ, как и Коломойский с Ахметовым. И у него была возможность что-то сделать с коррупционной системой - но он - часть этой системы и ничего не собирался и не собирается с ней делать.
И нет, я не использовал ни единого прокацапского нарратива - прост у тебя в методичке написано - если тебе нечего возразить на аргументы оппонента - объявлять эти аргументы "прокацапскими нарративами". А возразить тебе, очевидно, нечего, тк ты интеллектуально недоразвитый.
а Зеля це порожнє місце, він нікого не цікавить вже
от скажи смердючу русню треба мочити як це робилося за Петра або заглядати в очко *****, як це робе Зелька?
те, що ти повний кретин підтверджує твою згадку "коридору", президент не розробляє військові операції, якщо ти не знав, для цього у нього генеральний штаб є. І так, на війні гинуть люди і бувають невдачі, без цього ніяк, яка б просунута країна в ній не брала участі, ти не знав?
Сам то готовий свою землю від кацапні боронити чи обісрався що там вбивають?
а скількох посадили?
в кого конфіскували майно?
Немецкие моряки- скучнейшие ребята, зарплата каждый месяц идет на банковский счет , и по немецким меркам она очень скромная.
Просто по итогу плавпрактики , отослал пакет документов в "контору капитана порта" и через две недели заказным письмом получил диплом.
И главное, что те, кто должен бороться с КОРРУПЦИЕЙ - её возглавляют.
Все остальные препятствия для развития страны - это пыль.
Без преувеличения и без злорадства скажу, что кто может - уезжает отсюда, бежит от этой КОРРУПЦИИ, потому как бороться с ней нет законных путей.