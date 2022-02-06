"Одна, единая, соборная Украина!" - харьковчане вышли под сине-желтыми флагами на марш, чтобы напомнить: город есть кому защищать! ВИДЕО
Вчера, 5 февраля, в Харькове прошел Марш единства. Горожане вышли под сине-желтыми флагами, чтобы еще раз напомнить: Харьков – это Украина!
Об этом пишет в фейсбуке координатор группы "Информационное сопротивление-Юг" Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Марш единства в Харькове. Достоинство. Решительность. Победа. Украинцы Харькова вышли под сине-желтыми флагами, чтобы еще раз напомнить: Харьков – это Украина! Город есть кому защищать! Одесса – это Украина! Город есть кому защищать! Вся Украина - единая!" - отметил он.
Топ комментарии
+56 Гельдрих
показать весь комментарий06.02.2022 10:08 Ответить Ссылка
+41 Николаев Юг
показать весь комментарий06.02.2022 10:16 Ответить Ссылка
+30 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий06.02.2022 10:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украинским журналистам надо показывать сколько свежих могил молодых ребят на Западной Украине
и это не прикол - было тут.
так шо..... они могут(пробить дно)
тем кто забыл .......