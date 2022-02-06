"Одна, единая, соборная Украина!" - харьковчане вышли под сине-желтыми флагами на марш, чтобы напомнить: город есть кому защищать! ВИДЕО

Вчера, 5 февраля, в Харькове прошел Марш единства. Горожане вышли под сине-желтыми флагами, чтобы еще раз напомнить: Харьков – это Украина!

Об этом пишет в фейсбуке координатор группы "Информационное сопротивление-Юг" Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Марш единства в Харькове. Достоинство. Решительность. Победа. Украинцы Харькова вышли под сине-желтыми флагами, чтобы еще раз напомнить: Харьков – это Украина! Город есть кому защищать! Одесса – это Украина! Город есть кому защищать! Вся Украина - единая!" - отметил он.

