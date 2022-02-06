РУС
"Одна, единая, соборная Украина!" - харьковчане вышли под сине-желтыми флагами на марш, чтобы напомнить: город есть кому защищать! ВИДЕО

Вчера, 5 февраля, в Харькове прошел Марш единства. Горожане вышли под сине-желтыми флагами, чтобы еще раз напомнить: Харьков – это Украина!

Об этом пишет в фейсбуке координатор группы "Информационное сопротивление-Юг" Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Марш единства в Харькове. Достоинство. Решительность. Победа. Украинцы Харькова вышли под сине-желтыми флагами, чтобы еще раз напомнить: Харьков – это Украина! Город есть кому защищать! Одесса – это Украина! Город есть кому защищать! Вся Украина - единая!" - отметил он.

марш (632) Харьков (7748)
Топ комментарии
+56
Хунта ставить ЛАЙК! Слава Україні! Смерть ворогам!!!
06.02.2022 10:08 Ответить
+41
Молодцы Харьковчане!
06.02.2022 10:16 Ответить
+30
Маю надію що гєпатаунськім ватнікам-сподобалось...
06.02.2022 10:07 Ответить
Маю надію що гєпатаунськім ватнікам-сподобалось...
06.02.2022 10:07 Ответить
Хунта ставить ЛАЙК! Слава Україні! Смерть ворогам!!!
06.02.2022 10:08 Ответить
уже и в харькове хунта, дайте пу испокоительного
06.02.2022 10:15 Ответить
Молодцы Харьковчане!
06.02.2022 10:16 Ответить
Люди молодці, ********* таке не покаже.
06.02.2022 10:16 Ответить
в Соловйового посліду відео був Азіров, висрав - западенці всі в Польщу звалили, а в добробати йшли "східняки". Послід - еее, блаблабла, тупо перебив Азірку, бо типу невдобно вийшло шо не пантеровці в першу чергу нападалє на бамбас, а самі люди захищали себе.
06.02.2022 10:21 Ответить
Азаров прямо с кремлевских методичек говорит .
Украинским журналистам надо показывать сколько свежих могил молодых ребят на Западной Украине
06.02.2022 10:47 Ответить
А кто такой Азаров как и кто такой Сливка Владимир.Трындеть можно все но в итоге ничего не изменится как и от каждого который что-то ,,умное ,,трендит на цензоре.
06.02.2022 10:53 Ответить
тут было видео что Азиров на рашТВ был представлен как "эксперт по украинскому языку"
и это не прикол - было тут.
так шо..... они могут(пробить дно)
06.02.2022 11:00 Ответить
дирку від бублика лаптеногим а не Харків-
06.02.2022 10:18 Ответить
Наши люди)
06.02.2022 10:18 Ответить
невже вони там ПТН-Хуйло гаслали?! який жах! а кацапня стверджує, що рюзьке танки в Харкові з квітами зустрічатимуть!
06.02.2022 10:20 Ответить
гиацинтами будем встречать, рутами, и прочими огнестрельными цветами отечественного и мирового производства!
06.02.2022 10:47 Ответить
Кацапы могут только выкусить...
06.02.2022 10:24 Ответить
Слава Украине!
06.02.2022 10:46 Ответить
Героям слава !!!
06.02.2022 10:54 Ответить
а міськрада приймала участь в Ході, чи вони були сдєржанно нєдавольньі агрєссивньім мєньшинством?
06.02.2022 10:49 Ответить
к слову, ХИТ путин *****, РОДОМ ИЗ ХАРЬКОВА!
06.02.2022 10:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LloyKD8Eb-g&ab_channel=IgorGolovetskiy https://www.youtube.com/watch?v=LloyKD8Eb-g&ab_channel=IgorGolovetskiy

тем кто забыл .......
06.02.2022 10:54 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ХАРЬКОВ КРАСАВА!
06.02.2022 10:51 Ответить
фанам і ультрас "Металіста" слава і шана!
06.02.2022 11:03 Ответить
Вони намагались заборонити марш, але суд дозволив. Їх там усіх треба постріляти
06.02.2022 11:43 Ответить
В Донецьку ще більше виходило. Вирішать ті у кого зброя і рішучість. А також мусарня.
06.02.2022 11:25 Ответить
Вот это достойный ответ не только *****, но и клоуну, который уже сдал Харьков без боя в своей голове
06.02.2022 12:30 Ответить
 
 