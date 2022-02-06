"Ни ни касок, ни бронежилетов": почему Минобороны провалило закупку самого необходимого для армии? - расследование Watchdogs. ВИДЕО
В последний раз украинская армия централизованно закупала баллистические каски для солдат три года назад, в январе 2019 года. Бронежилеты покупали примерно тогда же.
Об этом говорится в сюжете Watchdogs. Расследование, информирует Цензор.НЕТ.
"Одетые, мотивированные, накормленные и вооруженные солдаты - залог обороноспособности государства. Но почему власть вспоминает об этом тогда, когда враг всерьез звенит оружием у границ?" - говорится в сюжете.
"Ни касок, ни бронежилетов, Минобороны перестало закупать даже самое необходимое... Кто присел на потоки с питанием для военных?" - поднимают вопросы журналисты-расследователи.
По данным журналистов, запасов касок и бронежилетов на складах украинской армии уже нет.
Топ комментарии
+55 Николай Петров #500125
показать весь комментарий06.02.2022 14:13 Ответить Ссылка
+45 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий06.02.2022 14:13 Ответить Ссылка
+39 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий06.02.2022 14:16 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Борщівський Фермер
показать весь комментарий07.02.2022 15:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
egor vitaliev
показать весь комментарий07.02.2022 21:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль