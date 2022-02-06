РУС
"Ни ни касок, ни бронежилетов": почему Минобороны провалило закупку самого необходимого для армии? - расследование Watchdogs. ВИДЕО

В последний раз украинская армия централизованно закупала баллистические каски для солдат три года назад, в январе 2019 года. Бронежилеты покупали примерно тогда же.

Об этом говорится в сюжете Watchdogs. Расследование, информирует Цензор.НЕТ.

"Одетые, мотивированные, накормленные и вооруженные солдаты - залог обороноспособности государства. Но почему власть вспоминает об этом тогда, когда враг всерьез звенит оружием у границ?" - говорится в сюжете.

"Ни касок, ни бронежилетов, Минобороны перестало закупать даже самое необходимое... Кто присел на потоки с питанием для военных?" - поднимают вопросы журналисты-расследователи.

 

Читайте также: Директор "Балистики" Довгий - Резникову: "Если бы власть хотела, то в Украине уже давно был целый ряд мощных производителей, но по словам ничего нет"

По данным журналистов, запасов касок и бронежилетов на складах украинской армии уже нет.

Автор: 

Германия (7284) Бронежилет (132) закупки (818) ВСУ (6934) Резников Алексей (1173)
+55
Ну зе-курви як вам таке? Тут вже навіть не до сміху а йдеться про тотальну зраду. І такого лайна море. Невже ви такі відбиті на всю голову, що не помічаєте?
06.02.2022 14:13 Ответить
+45
06.02.2022 14:13 Ответить
+39
06.02.2022 14:16 Ответить
Винних в зриві закупівлі бронежилетів відправити на схід в першу лінію оборони. Бронежелети їм не видавати, хай попробують як добре ходити під кулями без бронежелета.
07.02.2022 15:52 Ответить
манипуляция.
07.02.2022 21:55 Ответить
