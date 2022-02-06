"Ни ни касок, ни бронежилетов": почему Минобороны провалило закупку самого необходимого для армии? - расследование Watchdogs. ВИДЕО

В последний раз украинская армия централизованно закупала баллистические каски для солдат три года назад, в январе 2019 года. Бронежилеты покупали примерно тогда же.

Об этом говорится в сюжете Watchdogs. Расследование, информирует Цензор.НЕТ.

"Одетые, мотивированные, накормленные и вооруженные солдаты - залог обороноспособности государства. Но почему власть вспоминает об этом тогда, когда враг всерьез звенит оружием у границ?" - говорится в сюжете.

"Ни касок, ни бронежилетов, Минобороны перестало закупать даже самое необходимое... Кто присел на потоки с питанием для военных?" - поднимают вопросы журналисты-расследователи.

По данным журналистов, запасов касок и бронежилетов на складах украинской армии уже нет.