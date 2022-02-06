"Разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина", - белорусский пропагандист Азарёнок. ВИДЕО
Известный белорусский пропагандист Григорий Азаренок в эфире государственного телеканала призвал к нападению на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отрывок программы.
"Ели мы вот-вот нападем, а по версии Bloomberg, напали уже, то, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал Сергей Михеев, (российский пропагандист) ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженой пустыни поставим 300-метровую статую Путина, а из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заржая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации", - сказал Азаренок.
Топ комментарии
+75 Benjie Lucic #475977
показать весь комментарий06.02.2022 22:11 Ответить Ссылка
+62 Гельдрих
показать весь комментарий06.02.2022 22:32 Ответить Ссылка
+58 Панас Панас
показать весь комментарий06.02.2022 22:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А там уже хрен разберёшь что откуда прилетело.
У московитов и спутников нормальных нет, чтобы всё усмотреть.
Разве что Израиль подмогнёт, если не побоится американской реакции.
Если собрался всем насрать, не забудь снять штаны, вылупок ботоксный 😡
Или чтобы свои узнавали по фамилии ?
Хвороба мізків.
+1 одно существо, которое когда здохнет, то украинцы улыбнуться))
Мабуть буде як в старому анекдоті - "А кто тут против нас с Мишенькой?!"
Дурная шутка, учитывая, что все как раз делается к этому в реале.
интересно, Пацька хотя бы верит в искренность этого ссущества? ибо явно чел тупо играет роль неадеквата, а в случае чего скажет - Меня? судить? я же поехавший, меня лечить нуна
- Он думает, что ядерную войну переживет только его любимый Таракан.