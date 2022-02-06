"Разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина", - белорусский пропагандист Азарёнок. ВИДЕО

Известный белорусский пропагандист Григорий Азаренок в эфире государственного телеканала призвал к нападению на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отрывок программы.

"Ели мы вот-вот нападем, а по версии Bloomberg, напали уже, то, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал Сергей Михеев, (российский пропагандист) ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженой пустыни поставим 300-метровую статую Путина, а из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заржая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации", - сказал Азаренок.

