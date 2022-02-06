РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9935 посетителей онлайн
Новости Видео Война
49 414 280

"Разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина", - белорусский пропагандист Азарёнок. ВИДЕО

Известный белорусский пропагандист Григорий Азаренок в эфире государственного телеканала призвал к нападению на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отрывок программы.

"Ели мы вот-вот нападем, а по версии Bloomberg, напали уже, то, может, оправдаем их дебильные прогнозы? Как сказал Сергей Михеев, (российский пропагандист) ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженой пустыни поставим 300-метровую статую Путина, а из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заржая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации", - сказал Азаренок.

Читайте также: "Мы готовим заголовки для многих сценариев", - агентство Bloomberg ошибочно написало о начале российского вторжения в Украину

Беларусь (8024) нападение (2252) пропаганда (3739) путин владимир (32233) Bloomberg (222)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+75
Вот это им х*уйло с Аргентины муки подогнал
показать весь комментарий
06.02.2022 22:11 Ответить
+62
так уже есть такой памятник!

показать весь комментарий
06.02.2022 22:32 Ответить
+58
Хотілось би десь його зустріти, не при людях
показать весь комментарий
06.02.2022 22:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
он хоть и дегенерат но тявкает по приказу
показать весь комментарий
06.02.2022 23:53 Ответить
Все що вони можуть, так це півня з гівна зліпити.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:04 Ответить
Зліпити це одне,он вони його ще й говорити навчили,правда крім нести лайно в ноьго нічого більше не виходить.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:20 Ответить
Безумие
показать весь комментарий
07.02.2022 00:15 Ответить
Як можно взяти Київ, де 90%це абсолютно проукраїнські погляди. Гауляйтера поставити з сс командами? А інші міста? Хто буде терпіти "народні" ради і "народних" губернаторів типа мураєва? Це буде *******..навіть при гіршому сценарії нато дасть відповідь на протязі місяця.. Прямо з території Польщі
показать весь комментарий
07.02.2022 00:31 Ответить
НАТО включится не через месяц, а после первого залпа по Украине.
А там уже хрен разберёшь что откуда прилетело.
У московитов и спутников нормальных нет, чтобы всё усмотреть.
Разве что Израиль подмогнёт, если не побоится американской реакции.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:36 Ответить
Медведчук позвонит в кремль и этого придурка пристукнут.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:32 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 00:33 Ответить
Хочется предостеречь отчаянного плешивого дедушку из кремля !

Если собрался всем насрать, не забудь снять штаны, вылупок ботоксный 😡
показать весь комментарий
07.02.2022 00:33 Ответить
Штырит ублюдков конкретно. Скрепы однако.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:34 Ответить
Власти Украины отозвали своё предложение в адрес Беларуськалия по использованию порта Одессы для отгрузки калийных удобрений. На данный момент у предприятия нет контрактов по отгрузке продукции. Беларуськалий подготовил списки на увольнение 4000 человек.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sGNbMxRIkno Ну были-же люди как люди и враз все стали кретинами ...
показать весь комментарий
07.02.2022 00:51 Ответить
Пора нашим спецслужбам забить на приказы коксокомандующего и его концервированых лейтенантов с зам.министрами и министрами , и наконец-то начать физическую ликвидацию врагов Украины.
показать весь комментарий
07.02.2022 00:54 Ответить
Если учесть сегодняшние истерики придурковаватого колхозника, и вот этот понос его шавки по всему выходит что Путин планирует против нас агрессию и вторжение руками вот этого усатого картофельного дебила. Чего то он быковать стал не по децки на ровном месте. По всему выходит путину есть что терять. Он выйдет из тени и скажет что он тут не при чем, а с Украинцами воюет не он , а белорусские опалченцы. Лукашенко дебил. Путин его мастерски подставляет и использует. Он не лигитивный, и тирять ему нечего.
показать весь комментарий
07.02.2022 01:02 Ответить
Заяви придурковатого колгоспника свідчать про істерику в рашистському таборі. Нападати вже бояться, бо їм дорожче буде. Літаки зі зброєю на Київ з США і Великобританії курсують безперервно, та ще пекельні санкції попереду. А щодо ядерних ракет, то самопроголошеному бульбофюреру варто нагадати про Чорнобильську аварію, тоді радіоактивні хмари пішли на Мінськ. Там де путін, там випалена пустеля. Наглядний приклад Донбас, Крим, Придністров'я, Абхазія, Карабах... на черзі Мінськ, і статуя путіна в центрі Мінська.
показать весь комментарий
07.02.2022 01:37 Ответить
про "пекльні санкції" сподобалось!
показать весь комментарий
07.02.2022 08:38 Ответить
Даже Скабеевой было неловко за этого идиота, когда он на ее телешоу начал нести бред в своем стиле. Ворюга Лука назвал этого дебила своим глашатаем, оно и правильно, директору белорусского совхоза именно такой и нужен.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:04 Ответить
Просто психически больное существо,отрабатывающее свой достаток..
показать весь комментарий
07.02.2022 01:05 Ответить
С психикой там всё в порядке. А вот иудины денежки очень ему нравятся.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:26 Ответить
Азарёнок, Азаров, Азарцев, Азарнина - общий корень это совпадение ?
Или чтобы свои узнавали по фамилии ?
показать весь комментарий
07.02.2022 01:56 Ответить
)) хАзары потерявшие слабо слышимую букву "Х"
показать весь комментарий
07.02.2022 07:57 Ответить
Пані Ірина, білоруський народ дуже хороший.Багато разів був в Мінську,Вітебську та інших містах, і скрізь люди дуже доброзичливі,без агресії,без злості.Запитаєш про дорогу,чи якесь незнайоме місце,то і покажуть,роскажуть,та навіть і проведуть...Мене більше дивує оце пропагандонське- статуя пуйла...Чому ж не "чуда" Лукашенка?За таке його взагалі ,Азарьонка,треба викинути з ефірів.Куди дивиться КГБ Білорусії???
показать весь комментарий
07.02.2022 06:53 Ответить
нарІд може і хороший, але вояки біларусі підуть вбивати українців. як це зрозуміти? хороший народ, це коли армія Біларусі відмовиться нападу на Україну. от тоді можно сказати, що народ хороший. а цей азверенок один з тих "хороших" білорусів.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:46 Ответить
Якщо Байден допоможе нам знищити московську гідру, -- то поставимо великий пам'ятник Байдену на площі Незалежності.
показать весь комментарий
20.02.2022 18:38 Ответить
Азверенок
показать весь комментарий
07.02.2022 02:17 Ответить
Интересно, после каждого вот такого припадка азаренка , долго его мамка его портки от его храбрости отстирывает?
показать весь комментарий
07.02.2022 02:57 Ответить
Или сам дебил, или для дебилов пишет, или то и другое одновременно
показать весь комментарий
07.02.2022 04:20 Ответить
А почему не Луки? Они уже открыто признают, что они пукинские холопы, какой позор😁😁
показать весь комментарий
07.02.2022 05:00 Ответить
Рашизм= фашизм.
Хвороба мізків.
показать весь комментарий
07.02.2022 05:44 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 06:17 Ответить
А Белоруссии уже как раз и нет.Есть Минский федеральный округ.
показать весь комментарий
07.02.2022 06:20 Ответить
Вот она какая миролюбивая синегокая Беларусь,под предводительством глупого колхозного батьки,пугает Украину и европейские страны.
показать весь комментарий
07.02.2022 06:30 Ответить
Мда.....Чернобыль по ним плачет......в очередной раз.
показать весь комментарий
07.02.2022 06:35 Ответить
Не азаренок, а Азверенок какой-то))

+1 одно существо, которое когда здохнет, то украинцы улыбнуться))
показать весь комментарий
07.02.2022 06:35 Ответить
Тихо, шА. У мАцкві на майдані Бендери буде кунсткамера з фаршированими опудалами двох Вовок
показать весь комментарий
07.02.2022 06:48 Ответить
Думаю статую ху#ла швидше посеред Мінська встановлять
показать весь комментарий
07.02.2022 06:50 Ответить
Правильно ли я понимаю, что, если такое прозвучало и этого придурка там не посадили за разжигание войны и даже не дали опровержение, то сказанное им - официальная позиция Белоруси? Ну, как здесь писали, такое не прощается....
показать весь комментарий
07.02.2022 07:24 Ответить
Це білоруський жириновський, але молодий. Ляпає язиком як корова посеред двору. Нічого серьозного.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:27 Ответить
Homo Idioticus.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:34 Ответить
Шо, других козырей, кроме ядерных ракет, уже нет?? Новый штамм бешенства - "русский мир" не лечится. только усыпление.
показать весь комментарий
07.02.2022 07:53 Ответить
Мені цкаво - "А де білоруси ядерні ракети візьмуть?" З торфу зроблять? Чи з калію?
Мабуть буде як в старому анекдоті - "А кто тут против нас с Мишенькой?!"
показать весь комментарий
07.02.2022 08:21 Ответить
А кто за такими повторяет,то нисколько не лучше чем азаренок.Для дебилов косточку забрасывают,а они ее обсасывают своими грязными пастями.Уроды,будте прокляты!
показать весь комментарий
07.02.2022 07:55 Ответить
только пассивный ******** ведет себя так, как азарёныш...
показать весь комментарий
07.02.2022 07:55 Ответить
Які ж вони сміливі подалі від війни
показать весь комментарий
07.02.2022 08:01 Ответить
Оце боженька нагородив прицюцьковатими сусідами? Звідки взялася така ненависть до України, що чи чого вам не вистачає, ще й "братніми народами" називаєте! Прямо як з ланцюга зірвалися!
показать весь комментарий
07.02.2022 08:20 Ответить
Бульбы обьелся
показать весь комментарий
07.02.2022 08:22 Ответить
Мойша адна лычка, і гэта кажа адзін з вас, з тых, хто засяляе тэрыторыю з назвай "**********". Дык вы гатовыя, разам са сваімі дзецьмі здохнуць за Пуціна ў ролі акупанта?
показать весь комментарий
07.02.2022 08:23 Ответить
Такий він "русский мир", хто до нього доторкнувся, то зразу стає нацистом, фашистом і терористом одночасно.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:28 Ответить
Маргарыта Ляўчук. https://www.youtube.com/watch?v=8Wbtds-hKRA&t=58s&ab_channel=MargaritaLevchuk.Soprano песня про Озвереныша
показать весь комментарий
07.02.2022 08:29 Ответить
А че поставили на том месте где у этого огрызка человека должен был быть мозг?
показать весь комментарий
07.02.2022 08:38 Ответить
ок, запомним и это
показать весь комментарий
07.02.2022 08:47 Ответить
Якщо цього імбицила одного ранку знайдуть холодним-я сильно не здивуюся.
показать весь комментарий
07.02.2022 08:50 Ответить
Странно только почему Украина у Беларуси покупает нефтепродукты и электроэнергию и много всего на 37 лярдов с балансом в пользу Беларуси
показать весь комментарий
07.02.2022 08:58 Ответить
дебилы есть всюду, но это не значит, что из-за них нужно отворачивать от нормальных людей
показать весь комментарий
07.02.2022 10:29 Ответить
З якого дурдому його взяли??
показать весь комментарий
07.02.2022 08:59 Ответить
Не хочу образити білорусів, але ваша країна стала нам ворогом. Такі заяви не вибачають.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:07 Ответить
І цю кончену паскуду запрошували коментувати на теле каналі "наш" ,гори ти падло в пеклі разом з своім біснуватим бацкой.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:10 Ответить
Палата №6.
показать весь комментарий
07.02.2022 09:49 Ответить
Якее ж воно дурне і гидке!!!!
показать весь комментарий
07.02.2022 09:55 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 09:57 Ответить
Скорее всего, это в стиле Рыбникова, он так сейчас шутит.
Дурная шутка, учитывая, что все как раз делается к этому в реале.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:06 Ответить
Жалюгідні боягузливі істоти , білоросіяни , лизають дупу свого майбутнього хозяїна - ху#ла . Ядерні ракети будуть з картоплі , лайна та палок ?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:20 Ответить
Прикольный клоун!
показать весь комментарий
07.02.2022 10:27 Ответить
у этого животного даже кликуха - и та с недобуквой "йо"
интересно, Пацька хотя бы верит в искренность этого ссущества? ибо явно чел тупо играет роль неадеквата, а в случае чего скажет - Меня? судить? я же поехавший, меня лечить нуна
показать весь комментарий
07.02.2022 10:46 Ответить
********
показать весь комментарий
07.02.2022 11:16 Ответить
Прийде час і таких пиз...ів будуть з під землі діставати та змушувати відповідати за сказане та скоїне. Особисто я б відрізав йому язика й вуха, та виколов би очі. І відправив у світ жити й насолоджуватись життям.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:27 Ответить
Будущий ********.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:35 Ответить
- Почему Азаренок так бредит ядерной войной?
- Он думает, что ядерную войну переживет только его любимый Таракан.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:05 Ответить
Да заганите уже этой гнида азаренку кол в задницу. Паскуда ублюдочная.
показать весь комментарий
21.06.2022 21:59 Ответить
Страница 3 из 3
 
 