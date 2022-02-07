"А якщо війною - тоді начувайтесь. Нас ніщо не спинить. Слава Україні!" - боец ВСУ Городецкий поразил пользователей соцсетей исполнением песни "Браття Українці". ВИДЕО
Старший солдат 28 механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Юрий Городецкий во время поездки за рулем исполнил песню "Браття Українці" и поразил многих пользователей своим пением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, песня в исполнении Городецкого опубликована в соцсетях.
Аплодирую стоя!
Парни, ВЫ - молодцы!💪
Щоб кацапня виздихала вже вся !
(береже Боженька наших воїнів!!!) Слава Україні!
от дійсно - ще не вмерла України ні Слава ні Воля!!!!
(або краще так - ще не вмерли в Україні ні Слава ні Воля!!!!)
І нам, браття- українці, усміхнулась доля !
Усім браттям українцям посміхнулась доля!
Щезли наші вороженьки як роса на сонці
Ох, запанують (лише))) українці у своїй сторонці !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Y8qX8ggNc0k
Чудовий Козак
СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦