"А якщо війною - тоді начувайтесь. Нас ніщо не спинить. Слава Україні!" - боец ВСУ Городецкий поразил пользователей соцсетей исполнением песни "Браття Українці". ВИДЕО

Старший солдат 28 механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Юрий Городецкий во время поездки за рулем исполнил песню "Браття Українці" и поразил многих пользователей своим пением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, песня в исполнении Городецкого опубликована в соцсетях.

Автор: 

армия (8518) музыка (806)
+46
одно уточнение - за Украину надо не умирать , а убивать.
07.02.2022 09:59 Ответить
+33
Настоящий СОЛДАТ!!!!
Аплодирую стоя!
Парни, ВЫ - молодцы!💪
07.02.2022 10:11 Ответить
+29
Щиро так…Оченята кажуть самі за себе.Цей рвати буде москалів.
07.02.2022 10:20 Ответить
одно уточнение - за Украину надо не умирать , а убивать.
07.02.2022 09:59 Ответить
Этот парень золото. Пусть живет здоровым долго и счастливо. Да, нашим защитникам нужно ЖИТЬ во имя своей и нашей жизни уничтожать врагов, которые непрошенными шакалами вторглись чужую для них соседнюю страну. Смерть рашистам - сатанистам, гнилому мерзкому отродью.
07.02.2022 12:42 Ответить
Наглядное отличие украинца-еврея от безродного ж*да.
07.02.2022 10:04 Ответить
Саме так!
07.02.2022 19:38 Ответить
Настоящий СОЛДАТ!!!!
Аплодирую стоя!
Парни, ВЫ - молодцы!💪
07.02.2022 10:11 Ответить
Щиро так…Оченята кажуть самі за себе.Цей рвати буде москалів.
07.02.2022 10:20 Ответить
До слез...Слава Украине!!!
07.02.2022 10:26 Ответить
Друже не треба гинути, треба вбивати, і хай згинуть наші вороженьки
07.02.2022 10:36 Ответить
Лука, тобі такі хлоці зуби не на третій день, а на перший, так повибивають, що далебі хіба що до Мінська свого зможеш не добігти, а доповзти. А там вже твою слуги самі вп'ються в горло і на осиковому дереві повісять. Разом з усім твоїм виводком.
07.02.2022 10:38 Ответить
Бережи вас Господь
07.02.2022 10:42 Ответить
07.02.2022 10:44 Ответить
Дуже зворушливо. Щасти тобi , юначе
07.02.2022 10:45 Ответить
Трошки схожий
07.02.2022 10:50 Ответить
Чого повинні гинути наші діти?
Щоб кацапня виздихала вже вся !
07.02.2022 10:56 Ответить
браво! в самісіньке сердце !!!
(береже Боженька наших воїнів!!!) Слава Україні!
от дійсно - ще не вмерла України ні Слава ні Воля!!!!
(або краще так - ще не вмерли в Україні ні Слава ні Воля!!!!)
07.02.2022 11:06 Ответить
Не померли в Україні ні слава, ні воля
І нам, браття- українці, усміхнулась доля !
07.02.2022 11:13 Ответить
Вічно будуть в УКРАЇНІ і Слава і Воля!!!
Усім браттям українцям посміхнулась доля!
Щезли наші вороженьки як роса на сонці
Ох, запанують (лише))) українці у своїй сторонці !!!
07.02.2022 11:21 Ответить
Шикарная версия песни, от 2014 года, в самый навал... Выстояли! И выстоим!

https://www.youtube.com/watch?v=Y8qX8ggNc0k
07.02.2022 11:14 Ответить
Дякую! З задоволенням послухав. Слава Україні!
07.02.2022 11:41 Ответить
+++
07.02.2022 12:08 Ответить
Дорбре, добре.
07.02.2022 12:18 Ответить
мені сподобалось виконання. Юрій Городецький має голос і музичний слух
07.02.2022 12:34 Ответить
Браво!
07.02.2022 12:34 Ответить
Що ти верзеш 1985, Накурився чи уколовся *****,згинь звідси **** Путлерівська....
08.02.2022 14:19 Ответить
Гарний хлоп
Чудовий Козак

СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦
07.02.2022 17:39 Ответить
Браво друже.. Браво🇺🇦
08.02.2022 13:55 Ответить
Проста людина завжди гарматне м'ясо, хто перший черви годувати озовіться придурки
09.02.2022 00:34 Ответить
 
 