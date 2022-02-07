"А якщо війною - тоді начувайтесь. Нас ніщо не спинить. Слава Україні!" - боец ВСУ Городецкий поразил пользователей соцсетей исполнением песни "Браття Українці". ВИДЕО

Старший солдат 28 механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Юрий Городецкий во время поездки за рулем исполнил песню "Браття Українці" и поразил многих пользователей своим пением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, песня в исполнении Городецкого опубликована в соцсетях.

