"Срань господня! Якраз кортеж піймав", - стражи порядка заблокировали один из мостов Киева для проезда высокопоставленного чиновника. ВИДЕО

Сегодня утром правоохранители заблокировали один из столичных мостов, чтобы обеспечить проезд кортежа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из пользователей соцсетей и опубликовал видео, на котором видны пробка и полицейские, блокирующие движение.

