"Срань господня! Якраз кортеж піймав", - стражи порядка заблокировали один из мостов Киева для проезда высокопоставленного чиновника. ВИДЕО
Сегодня утром правоохранители заблокировали один из столичных мостов, чтобы обеспечить проезд кортежа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из пользователей соцсетей и опубликовал видео, на котором видны пробка и полицейские, блокирующие движение.
Про це ж є анекдот 2014 року:
Пришел Путин к гадалке и просит:
- Расскажи мне о будущем.
Гадалка:
- Вижу - ты едешь в машине с открытым верхом, вижу вокруг машины сотни тысяч людей. Вижу, что эти люди очень рады, они стоят с флажками, шариками, хлопают, кричат "Браво!", у всех очень счастливые лица!
Путин улыбнулся и говорит:
- Ну да. Народ меня любит! А я могу пожать им руки?
- Нет. Крышка гроба закрыта...
довести в суді, що воно не здатне усвідомлювати значення своїх дій (не дивлячись на те, що у випадку з зеленським це очевидно), не вийде, вибачте.
крім того, озирніться: навколо купа людей, на жаль я не жартую, які досі вважають, що воно розумне.
(навеяло)
Иначе все эти видосики до одного места.
пендорас казав, що такого не буде!!
О Как!