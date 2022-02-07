РУС
27 628 62

"Срань господня! Якраз кортеж піймав", - стражи порядка заблокировали один из мостов Киева для проезда высокопоставленного чиновника. ВИДЕО

Сегодня утром правоохранители заблокировали один из столичных мостов, чтобы обеспечить проезд кортежа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из пользователей соцсетей и опубликовал видео, на котором видны пробка и полицейские, блокирующие движение.

Автор: 

Киев (26150) кортеж (195) пробки (353) ограничение (123)
Топ комментарии
+88
Це не "срань господня". Це ЗЕЛЕНА СРАНЬ!
07.02.2022 09:33 Ответить
+54
Намазуйте ЗЕбіли!

07.02.2022 09:40 Ответить
+52
07.02.2022 09:33 Ответить
07.02.2022 09:33 Ответить
Зато у бабы Бени сутки напролёт работает команда сценаристов: пишут продолжение пошлой пьесы про квартального кловуна!
07.02.2022 09:46 Ответить
Не верю. Не могут так люди изменить своё осознанное мнение. А переобуться в прыжке у них ума не хватит.
07.02.2022 10:56 Ответить
А слабо цензору сделать запрос на нацполицию и выяснить кто ехал в кортеже. Так делают профи журналистики.
07.02.2022 11:50 Ответить
Це не "срань господня". Це ЗЕЛЕНА СРАНЬ!
07.02.2022 09:33 Ответить
07.02.2022 09:51 Ответить
Дерьмак от Ковида вылечился и полетел на работу типа и....в ДТП погиб.. мечта народа и народная мудрость...
07.02.2022 10:19 Ответить
...погиб.. мечта народа. ©
Про це ж є анекдот 2014 року:
Пришел Путин к гадалке и просит:
- Расскажи мне о будущем.
Гадалка:
- Вижу - ты едешь в машине с открытым верхом, вижу вокруг машины сотни тысяч людей. Вижу, что эти люди очень рады, они стоят с флажками, шариками, хлопают, кричат "Браво!", у всех очень счастливые лица!
Путин улыбнулся и говорит:
- Ну да. Народ меня любит! А я могу пожать им руки?
- Нет. Крышка гроба закрыта...
07.02.2022 11:11 Ответить
Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев.
07.02.2022 11:30 Ответить
Ну, зебилы зебилами, но разве при вашем гетьмане чинуши не ездили с кортежами?
07.02.2022 16:07 Ответить
Геть не схоже, коли при владі був Овоч😉
07.02.2022 09:34 Ответить
гнус на роботу торопился
07.02.2022 09:36 Ответить
На работу ли?? Может за новой партией кокса??
07.02.2022 09:38 Ответить
Это просто "слуга" на велосипеде ехал по мосту
07.02.2022 09:36 Ответить
Гидота брехлива, а не президент.
07.02.2022 09:36 Ответить
кортежи НАХ
07.02.2022 09:37 Ответить
Намазуйте ЗЕбіли!

07.02.2022 09:40 Ответить
А чому Гундос їде не в німецьму шоломі?
07.02.2022 16:45 Ответить
Якийсь хлопець з нарота їде.
07.02.2022 09:41 Ответить
Персональный самолет мне выделил народ...(с) и кортеж тоже...
07.02.2022 09:41 Ответить
Уверен что он за зе голосовал.
07.02.2022 09:43 Ответить
Як там в нього - змінимо країну разом? Голоборотько на лісапеді? Ну, ну...
07.02.2022 09:44 Ответить
реально целый мост перекрыли? местные кто в курсе - бедосик на госдаче на каком берегу бичует? ему надо мост переезжать?
07.02.2022 09:46 Ответить
Если я правильно понял, то перекрыли мост, чтобы разгрузить "набережную" по которой двигался кортеж в направлении от бичевника к центру.
07.02.2022 10:00 Ответить
То перекрили Південний міст, "ім. Кирпи", вірніше зїзд з мосту на Столичку (Столичне шоссе), ні, найвеличнішому не потрібно переїзжати міст, госдача, як і Маріїнський, знаходяться на правому березі Дніпра.
07.02.2022 10:08 Ответить
Только "Південний" и "ім. Кирпи" - таки разные мосты
07.02.2022 12:16 Ответить
Ну не Південний, Дарницький, поосто звичка називати Піденний другим метро.
07.02.2022 14:39 Ответить
Ну так Південний никогда по другому и не называли, вот Дарницкий - Кирпы, да.
07.02.2022 18:03 Ответить
Ти сам за нього голосував, тепер не плач, кацап сраний.
07.02.2022 09:47 Ответить
Мабуть "шифера" везли.
07.02.2022 09:48 Ответить
Шифер запрещён из за наличия в нём асбеста, это была ермачерепица?
07.02.2022 09:54 Ответить
іграшки тривають, ню-ню, зєпадло...
07.02.2022 09:52 Ответить
https://litgazeta.com.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/prezydent-ukrainy-zapatentuvav-na-sebe-try-torhovi-marky-rassmeshy-komyka-kvartal-95-i-sluha-narodu/ Президент України запатентував на себе три торгові марки: "Рассмеши клоуна", KARTЕL 95 і «Слуга господ»
07.02.2022 09:52 Ответить
07.02.2022 10:25 Ответить
Вопрос (всем): - А Вам не кажется, что пора сказать, что клоунам и его посипакам пора на свалку или в рашу-парашу? Юристы, алло! Можете прокоментировать как подать официальное заявление в суд о признании недееспособным действующего преЗЕдента? Есть юристы которые могут написать заявление и зарегистрировать его в суде? Вам не надоело слушать побрехеньки? Сегодня утром Г+Г в утреннем шоу сказало, что средняя зарплата в стране 17500,- гривен ... а ну напишите, кто ее таки имеет?
07.02.2022 11:02 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. (ч.1 ст. 39)

довести в суді, що воно не здатне усвідомлювати значення своїх дій (не дивлячись на те, що у випадку з зеленським це очевидно), не вийде, вибачте.

крім того, озирніться: навколо купа людей, на жаль я не жартую, які досі вважають, що воно розумне.
07.02.2022 12:26 Ответить
Назрел, если не перезрел!, вопрос об отстранении зелёного криворога и его кварталобратии от власти. Мирными(по возможности) и законными методами.
07.02.2022 09:52 Ответить
Падлюки про себе подбали.Мирних методів немає.
07.02.2022 10:04 Ответить
пан ерамк с больничного возвращается. ща чернь, слуги едут!
07.02.2022 09:56 Ответить
Это везли лисапеты для 73% оленей.
07.02.2022 09:58 Ответить
07.02.2022 10:05 Ответить
Джавелинов теперь много.
(навеяло)
07.02.2022 10:09 Ответить
07.02.2022 10:15 Ответить
Єрмак від ковіду вичухався. Пєчалька...
07.02.2022 10:18 Ответить
Водители Киева!
07.02.2022 10:20 Ответить
Если вам клоун перекрывает движение, доставайте свои задницы из авто, и на месте организуйте мирный протест. Перекрывайте движение и объясните чиновнику что так делать нельзя.
Иначе все эти видосики до одного места.
07.02.2022 10:24 Ответить
07.02.2022 10:31 Ответить
07.02.2022 11:07 Ответить
Пе тро в офис едет?
07.02.2022 10:41 Ответить
Выбрали? Жри ТЕ...
07.02.2022 10:47 Ответить
Точно. Ждем каммент: "При Петру такого не було....."))))))))))))))))))))
07.02.2022 11:23 Ответить
при чому тут педро?
пендорас казав, що такого не буде!!
07.02.2022 21:11 Ответить
Все кто пишет плохо про приЗЕдента ЗЕлемойского - это агенты Кремля, диверсанты Путена, неофашисты и антисемиты.
07.02.2022 11:01 Ответить
Хотіли посміятись - смійтесь. Я сміюсь із вас семимісячних довбо*обів.
07.02.2022 11:26 Ответить
То все брехня! Відеомонтаж. Всі знають що Він їздить на велосипеді. Подивіться 1+1. Тільки Наталя Мосійчук каже правду!
07.02.2022 11:31 Ответить
07.02.2022 12:57 Ответить
>Перед выборами президент Владимир Зеленский обещал, что властные привилегии - в частности, и президентский кортеж - останутся в прошлом. Возглавив государство, он повторял, что «президент - такой же участник движения, как и все» и его «автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок».

О Как!
07.02.2022 11:31 Ответить
Яке ж воно перелякане.
07.02.2022 12:19 Ответить
Все им кортежи подавай. 31 год совок из головы не выветривается. Видать 40 лет, как с Моисеем, ждать нужно.
07.02.2022 12:30 Ответить
выбрали кортежистов теперь вас сделали по самые помидоры
07.02.2022 14:41 Ответить
Кортеж кортежем, а відео записував судячи з усього якийсь ватник, скоріш за все понаїхавший з дамбаса.
07.02.2022 21:18 Ответить
на видео нет кортежа.
07.02.2022 22:36 Ответить
 
 