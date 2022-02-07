Патрульный Петрик вызван в ГБР в качестве свидетеля, о подозрении ему не будут сообщать, - спикер Бюро Чиканова. ВИДЕО
Государственное бюро расследований вызвало патрульного Сергея Петрика в качестве свидетеля, следователи не будут уведомлять его о подозрении.
Об этом сообщила спикер Государственного бюро расследования Ольга Чиканова, информирует Цензор.НЕТ.
"Никаких намерений объявлять о подозрении указанному полицейскому нет. Сегодня он был вызван на допрос в качестве свидетеля, чтобы он сообщил нам информацию, почему он впервые не предоставил те видеоматериалы, не сообщил ту информацию, которую сообщил журналистам", - заявила Чиканова.
Следователями ГБР осуществлен большой объем работы. Досудебное расследование продолжается, в материале дела насчитывается более 5 томов.
"Также следователями ГБР изучены все видеоточки, где-то тысячу видеоточек на отрезке дороги от Полтавы до Киева, устанавливаются все обстоятельства. Проведено 4 экспертизы, проходит пятая, заключительная экспертиза. После нее мы можем узнать, кто же сидел за рулем", - добавила она.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.
Ты считаешь нормальным что из СМИ пропали новости про ДТП с трухиным? Видео всплыло потому что кто-то решил "мочить" трухина или бубочку, или обоих.
А ви впевнені, що хтось заздалогить не повидомив когось у Києві, що Трухін іде у Київ за кермом та на підпитку?
А ви впевнені, що цього Петрика не послали на трасу перехопити Трухина, тому і камера на поясі, щоб не привертала уваги Трухина, але Трухин встіг зробити ДТП раніше того місця, де його вже чекав патруль?
А ви впевнені, що коли Петрик писав рапорта, то не сфотографував його, та не засвідчив це показами своїх товаріщив по службі?
А журналистка Крюкова розповідає, що їм вже давно надавали відео, як Трухін їде з Полтави за кермом, і на цьому відео Трухін легко впізнаваєм...
Бачите, яки цікави питання?
Сподіваюсь, що для поліцейських це буде чудовим прикладом, що треба дотримуватися порядку, щоб не "відставлятися".
2) распорядителем информации является его руководство
3) интервью в поза рабочий час дал с целью популяризации работы в полиции.
4) дбр делает новый "пук"
Ви погоджуєтеся з моїм повідомленням?
Ви доповнюєте моє повідомлення?