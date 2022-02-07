Патрульный Петрик вызван в ГБР в качестве свидетеля, о подозрении ему не будут сообщать, - спикер Бюро Чиканова. ВИДЕО

Государственное бюро расследований вызвало патрульного Сергея Петрика в качестве свидетеля, следователи не будут уведомлять его о подозрении.

Об этом сообщила спикер Государственного бюро расследования Ольга Чиканова, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких намерений объявлять о подозрении указанному полицейскому нет. Сегодня он был вызван на допрос в качестве свидетеля, чтобы он сообщил нам информацию, почему он впервые не предоставил те видеоматериалы, не сообщил ту информацию, которую сообщил журналистам", - заявила Чиканова.

Следователями ГБР осуществлен большой объем работы. Досудебное расследование продолжается, в материале дела насчитывается более 5 томов.

"Также следователями ГБР изучены все видеоточки, где-то тысячу видеоточек на отрезке дороги от Полтавы до Киева, устанавливаются все обстоятельства. Проведено 4 экспертизы, проходит пятая, заключительная экспертиза. После нее мы можем узнать, кто же сидел за рулем", - добавила она.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

