РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8731 посетитель онлайн
Новости Видео Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
6 107 60

Патрульный Петрик вызван в ГБР в качестве свидетеля, о подозрении ему не будут сообщать, - спикер Бюро Чиканова. ВИДЕО

Государственное бюро расследований вызвало патрульного Сергея Петрика в качестве свидетеля, следователи не будут уведомлять его о подозрении.

Об этом сообщила спикер Государственного бюро расследования Ольга Чиканова, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких намерений объявлять о подозрении указанному полицейскому нет. Сегодня он был вызван на допрос в качестве свидетеля, чтобы он сообщил нам информацию, почему он впервые не предоставил те видеоматериалы, не сообщил ту информацию, которую сообщил журналистам", - заявила Чиканова.

Следователями ГБР осуществлен большой объем работы. Досудебное расследование продолжается, в материале дела насчитывается более 5 томов.

"Также следователями ГБР изучены все видеоточки, где-то тысячу видеоточек на отрезке дороги от Полтавы до Киева, устанавливаются все обстоятельства. Проведено 4 экспертизы, проходит пятая, заключительная экспертиза. После нее мы можем узнать, кто же сидел за рулем", - добавила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ДТП Трухина: Патрульный Петрик пришел на допрос в ГБР. ВИДЕО

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Также смотрите: Если бы Трухин мне позвонил, то был бы "послан" в тот же момент, – Монастырский. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7746) цензура (1338) ГБР (3216) Трухин Александр (145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Дурні. Про підозру патрульному ДБР навіть згадувати не можна.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:03 Ответить
+18
Трухіна пробували визивати?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:09 Ответить
+15
"повідомив нам інформацію, чому він вперше не надав ті відеоматеріали, не повідомив ту інформацію, яку повідомив журналістам" - ось цю. щось мені підказує, що він все і зразу надавав по команді, а вже вище було прийнято рішення про замовчування.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надіюсь, ми почуємо його реальні пояснення, чому він "не надавав" раніше цю інформацію.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:03 Ответить
Яку саме?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:04 Ответить
"повідомив нам інформацію, чому він вперше не надав ті відеоматеріали, не повідомив ту інформацію, яку повідомив журналістам" - ось цю. щось мені підказує, що він все і зразу надавав по команді, а вже вище було прийнято рішення про замовчування.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:06 Ответить
То може поліцейський і не мав того робити бо після зміни він здає камеру?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:18 Ответить
Патрульний Петрик перед цим допитом, і його адвокат заявили, що у вересні 2021-го з цього приводу він (Петрик) вже давав свідчення в ДБР саме по цьому випадку!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:06 Ответить
Дурні. Про підозру патрульному ДБР навіть згадувати не можна.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:03 Ответить
Петрик тоже виноват.Почему нет от него рапорта о попытке дачи взятки должностному лицу?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:55 Ответить
А почему ты решила что нет? И видео от него тоже нет?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:01 Ответить
Т.е.вы считаете нормальным,что видео «всплыло» только спустя полгода?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:06 Ответить
В интернете все на ты.

Ты считаешь нормальным что из СМИ пропали новости про ДТП с трухиным? Видео всплыло потому что кто-то решил "мочить" трухина или бубочку, или обоих.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:14 Ответить
Не кто-то,а Аваков.Ссылку на видеоаналитику я вам скинул.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:21 Ответить
И это меняет, то что трухин сделал если Аваков слил видео? Каку еще ссылку ты мне скинул?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:30 Ответить
Це намагання Авакова зірвати ратифікацію Зеленським Мінського договорняка, для чого він зараз як раз збирав голоси. Маю надію, що після оприлюднення відео з Трухіним, ці плани зірвани, бо якщо у першому читанні з ОПЗЖ та частиною фракції пЄС він набере 226 голосів, то 300, для зміни Конституції не зможе.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:19 Ответить
Ума ****** ? Патрульным при каждом составлении админпротокола предлагают за пол-куша на месте порешать. Если , они ещё и рапорты будут составлять , то им времени не хватит ещё и по другим аы
показать весь комментарий
07.02.2022 11:09 Ответить
В общем ясно.Смотрите видео-аналитику от нормального журналиста по поводу Трухина и Петрика. https://youtu.be/BLfJCSHnQPE
показать весь комментарий
07.02.2022 11:14 Ответить
торба цьому Петрику
показать весь комментарий
07.02.2022 11:35 Ответить
Він би не пішов до журналиста, немаючи підтримки впливових людей і вірно зробив, бо вбити могли, враховуючи вплив Трухіна, не тільки цього молодшего лейтенанта Петріка, як вбили нардепа Полякова, але і всю його родину.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:21 Ответить
Маячня. Коли справа "лайно" треба робити все відповідно до наказів та інструкцій. Бо рано чи пізно почуєш, що закон один для всіх. Але в цьому разі для тебе ця фраза нічого доброго не ноститеме. Кого затримувала прокуратура ті знають про що це (ДБР раніше не було). Це той випадок коли гроші не беруть взагалі, а не тому, що ти святий, а про їх пропозицію або доповідають одразу, або заперечують цей факт завжди. І досвід слідчої роботи тут краще чим наявність дурковатого адвоката (сидіть тобі, а ньому). Але цей патрульний такого досвіду не має.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:52 Ответить
А ви впевнені, що Петрік, після зміни не писав рапорта, бо це входить до його службових обов'язків?

А ви впевнені, що хтось заздалогить не повидомив когось у Києві, що Трухін іде у Київ за кермом та на підпитку?

А ви впевнені, що цього Петрика не послали на трасу перехопити Трухина, тому і камера на поясі, щоб не привертала уваги Трухина, але Трухин встіг зробити ДТП раніше того місця, де його вже чекав патруль?

А ви впевнені, що коли Петрик писав рапорта, то не сфотографував його, та не засвідчив це показами своїх товаріщив по службі?

А журналистка Крюкова розповідає, що їм вже давно надавали відео, як Трухін їде з Полтави за кермом, і на цьому відео Трухін легко впізнаваєм...

Бачите, яки цікави питання?
показать весь комментарий
07.02.2022 17:16 Ответить
Питання по цій справі задаємо не ми з вами. І Слава Богу. Мені особисто не цікаві питання хто був за рульом, хто куди їхав і що робив патрульний на прізвище Петрик на місці цієї пригоди. Для цього є слідство. За своє життя я награвся в слідчого і операвиника. Тепер просто спостерігаю.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:35 Ответить
А мені навпаки ця історія дуже цікавить, бо це ще не закінчення, це шлях до достракових виборів, яки зараз так необхідні Україні, бо впевнений, що до середини травня ніякого наступу РФ не буде, бо низька облачність і ворожи литаки не будуть бачити цілей, а розвідувальні супутники ничого не бачуть на землі, бо в нас ПТРК майже у чотири рази більше, ніж у Путлера танків...
показать весь комментарий
07.02.2022 18:05 Ответить
"Пока живут на свете дураки ..."
показать весь комментарий
07.02.2022 18:24 Ответить
Це ви про себе?
показать весь комментарий
07.02.2022 19:32 Ответить
Це я про тебе, балабол. Ти хоч бачив ту повістку?
показать весь комментарий
07.02.2022 19:34 Ответить
Вся информация на камере,изучай и сажай трушку,там лет на десять хватит.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:07 Ответить
Це, якщо не з'ясовувати походження 150 тисяч у сумці.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:44 Ответить
Був такий собі шопоток, що Зеленський образився на Трухіна за ці гроши, бо в нього виникла підозра, що Трухін " крысятничает".
показать весь комментарий
07.02.2022 18:07 Ответить
а кто-то верит єтим ******* с дбр?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:08 Ответить
Трухіна пробували визивати?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:09 Ответить
Ну просто по Митцю: "Чудо в тому полягає, шо ******* не будете ви їх."
показать весь комментарий
07.02.2022 10:09 Ответить
Тяжко хворіє синдромом клітчатої ковдри.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:24 Ответить
я бы не торопился щаз там разберутся и поменяют статус свидетеля на подозреваемого
показать весь комментарий
07.02.2022 10:11 Ответить
Короче, Петрик попал впросак. Надо было лучше 150 штук брать
показать весь комментарий
07.02.2022 10:11 Ответить
...и вместе с Трухой в лесок тихонечко
показать весь комментарий
07.02.2022 10:15 Ответить
Керівництво легко "прикриється" порушником.

Сподіваюсь, що для поліцейських це буде чудовим прикладом, що треба дотримуватися порядку, щоб не "відставлятися".
показать весь комментарий
07.02.2022 10:13 Ответить
1) информацию журналюнам давал не он

2) распорядителем информации является его руководство

3) интервью в поза рабочий час дал с целью популяризации работы в полиции.
4) дбр делает новый "пук"
показать весь комментарий
07.02.2022 10:21 Ответить
Ви щось заперечуете в моєму повідомленні? Що саме?

Ви погоджуєтеся з моїм повідомленням?

Ви доповнюєте моє повідомлення?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:10 Ответить
я нажимаю звездочку и цифру один))
показать весь комментарий
07.02.2022 12:14 Ответить
Зрозуміло.
показать весь комментарий
11.02.2022 20:43 Ответить
Сам Монастирський підбирав кадри в ДБР перед тим як стати міністром. Коло замкнулося. зеленому болоті жаби набрали повний рот намулу і нічого нікому не розкажуть.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:17 Ответить
"Дурдом Блазенського Розслідування" з наступною серією "циркової вистави" - як "визначить крайнього" на рівні райвідділу поліції щоб відвести "підозру" від "найвеличнішого ЛІДОРА" От тільки як це зробить - адже Трухін телефонував голові МВС прямо з місця ДТП!!! Та й відеореєстратор здається відразу після зміни І рапорт про події що сталися за час чергування пишеться негайно
показать весь комментарий
07.02.2022 10:19 Ответить
Яких п'ять томів в дупу? Ви чим там займаєтесь,дебілоїди? Мемуари пишете?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:23 Ответить
ось так,відмовився взяти хабар від вельможи Зеленського...тепер поховають в паперах.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:26 Ответить
Операция "отмазать труху" продолжается,вероятно сейчас пытаются выставить доказательства,видео и свидетельства патрульного,как незаконные,методом дискредитации полицейского и его обращения с доказательствами.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:28 Ответить
Какое такое обращение патрульного с доказательствами?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:42 Ответить
санта-барбара
показать весь комментарий
07.02.2022 10:44 Ответить
Авакян в четверг предупредил, только посмейте тронуть полицейского, будет беда. Обосрались твари. Чувствую через два-три года ДБР и ГПУ полным составом поедет в Менскую колонию в столыпинском
показать весь комментарий
07.02.2022 10:59 Ответить
Если был рапорт о попытке дачи взятки , Петрику боятся нечего . А если сейчас доведут факт попытки дачи взятки , а рапорта нет , тогда Петрику жо.. Но оба ≪если≫ из области невероятного ибо тогда для их реализации нужно пустить под танк Трухина , а на счёт этого есть сомнения . А спасая труху автоматом спасается патрульный .
показать весь комментарий
07.02.2022 11:10 Ответить
Да. Надо запугать Петрика, чтобы он спас Трухина. Так как остальных уже запугали. Всё это очень смешно. Орган, который покрывал преступление теперь пытается замять доказательства.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:58 Ответить
а если не запугают ?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:59 Ответить
Значит не запугают. Но им выгоднее если Петрик сейчас покается и скажет, что он вообще не при чем и Трухин за рулем не сидел и прочее. Чтобы дискридитировать доказательства хоть так, хотя это видео и не отменит.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:02 Ответить
ну эти все возможные реверансы ещё нужно привязать к видео и будущая карьера Петрика покажет .
показать весь комментарий
07.02.2022 12:08 Ответить
Их цель буквально заболтать тему.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:10 Ответить
Конечно же во всем виноват Петрик. Не будь Петрика, то ДБР было бы не теми кто покрывает преступление, а Трухин был бы чистым как слеза. Так что плохой Петрик всем поднасрал.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:56 Ответить
Також слідчими ДБР вивчено всі відеоточки, десь тисячу відеоточок на відрізку дороги від Полтави до Києва, встановлюються всі обставини. Проведено 4 експертизи, триває п'ята, заключна експертиза.Это можно было сделать пол года назад, а не после резонансного видео.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:36 Ответить
Петрик же перед допитом, і його адвокат заявили, що у вересні 2021-го з цього приводу він (Петрик) вже давав свідчення в ДБР саме по цьому випадку!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:04 Ответить
ХА-ХА... Цирк тільки починається.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:19 Ответить
Здається, обмовка по Фрейду! Правильно, в кутузку його. Як він посмів "слузі" відмовити? Та ще й відволікли від "роботи" зеленого депутата...
показать весь комментарий
07.02.2022 18:00 Ответить
5 томов это хорошо.а анализа днк было бы достаточно.
показать весь комментарий
07.02.2022 18:31 Ответить
 
 