РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8731 посетитель онлайн
Новости Видео
1 367 42

Бустерную дозу вакцины от СOVID-19 получили более 450 тысяч украинцев, - Ляшко. ВИДЕО

На сегодняшний день бустерную дозу вакцины от СOVID-19 получили уже более 450 тысяч украинцев.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Бустерную дозу уже получили более 450 тысяч украинцев. Тем самым они усилили свою защиту от тяжелого течения болезни", - отметил Ляшко.

Министр также сообщил, что тенденция к госпитализации в Украине остается неизменной – почти все, кто находится на больничных койках, особенно реанимационных, – невакцинированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19, - Ляшко

"За последние семь дней наибольшее количество прививок в расчете на 100 тыс. населения было сделано в Харьковской области. Сразу за ней идут г. Киев, Луганская, Полтавская и Ривненская области. Самые низкие показатели за данный период в Ивано-Франковской, Волынской, Черниговской Хмельницкой и Житомирской областях", - сообщил Ляшко.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4915) прививка (191) Ляшко Виктор (1369) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
07.02.2022 10:58 Ответить
+8
надо, шо ж вы предлагаете выкидывать ?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:28 Ответить
+7
Смертность от Covid в четырехкратно вакцинированном Израиле только что побила все предыдущие рекорды за последние два года. Серьезно, а ведь предупреждали их !?
Израиль теперь будет репу чесать. Что натворили и что теперь с этим делать..Так время "камни собирать" от этой аферы.. а как радовались, как радовались что почти всех посадили на иглу.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.02.2022 10:58 Ответить
на лице явно видно, что доза бустерная контрольльная в голову
показать весь комментарий
07.02.2022 11:05 Ответить
помогла Васе быстро и качественно
показать весь комментарий
07.02.2022 11:06 Ответить
Это чтобы добить тех,кому перед этой дозой двинули две контрольных!не ведитесь,берегите себя!
показать весь комментарий
07.02.2022 11:19 Ответить
Извините за вопрос, так это Вы --- Вася? Как самочувствие?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:47 Ответить
Не колюсь,и вам не рекомендую!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:41 Ответить
Истерикой антиваксеров удовлетворен.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:08 Ответить
Бо пролетают мимо вавиной тыщи.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:09 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 11:10 Ответить
Ну да, в случае подцепить ковид, антиваксеры приходят к своему логическому завершению.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:13 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27951874.html Наш Віслюк Апокаліпсису досі в дії

показать весь комментарий
07.02.2022 11:18 Ответить
Не могу найти ответ на вопрос: надо ли делать бустерную дозу вакцины, если человек дважды привился и переболел Омикроном?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:26 Ответить
надо, шо ж вы предлагаете выкидывать ?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:28 Ответить
Переболел после вакцинации?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:30 Ответить
А ты что ,ваксер,не знал?чем больше вас двигают ковидловой жижей,тем больше вы болеете,ты бустерную зделал?быстро беги ширяйся,а то тыщи закончатся!
показать весь комментарий
07.02.2022 11:34 Ответить
Зазорно брать тисячную подачку.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:36 Ответить
Так шо, зебики, не истерите: 1 000 - в бюджете.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:37 Ответить
Зазорно - мягко сказано. просто западло. На той тысяче черная карма... Бо ранее зебуины и в ус не дули насчет вакцинации, за счет великого крадiвництва. В итоге - много смертей.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:43 Ответить
Ну если ты принял в себя яд ковидловый,то тебе уже всё можно,правда недолго,так что бери тыщу и беги тратить, может быть ещё успеешь!?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:43 Ответить
Та хай "вони"- влада, нею (тисячою) вдавляться!!! Під примусом відсторонення від роботи, примусили багатьох "ширнутись" (я, в тому числі)! Не збираюсь брати таку "подачку"! Нехай цей "злочин", буде на їх совісті, сподіваюсь буде розплата! 🙏
показать весь комментарий
07.02.2022 12:41 Ответить
У них нет совести!!!а зачем вы кололись???если нехотели!!!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:45 Ответить
Потеря работы! Эти твари все предусмотрели, несмотря на полное нарушение законов и Конституции Украины! Отстранение от работы - это Геноцид, в нынешних реалиях! Но, судебные инстанции - саботируют права населения и полностью под властью, этих "убийц"!😠
показать весь комментарий
07.02.2022 13:08 Ответить
больше колят, больше болеют, динамику которую обьяснить ваксеры не могут посей день, ибо методички пусты
Ща начнется бред мол смертность ниже и пр. хрень, хотя сам индус сказал шо омиХрон не смертельный настолько , и он вытеснил дельтушмельту.Так нахрена колятся тогда,а?
пысы. ВСЕ кого знаю проколотых - ВСЕ переболели/болеют с января, поразному ,и тяжело, и легко,из тех кто некололся - рандомно, меньше половины, да и то так, как и обычно до повидлы, горло,сопли, температура пару дней (ну тем чем до 19го болели, орз,грип).
показать весь комментарий
07.02.2022 11:27 Ответить
Коллективный иммунитет, как и коллективное счастье - нонсенс и фикция.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:52 Ответить
а шлюшко почему на получило бустерную дозу? оно даже не получило вторую дозу, потому, что после первого укола - шлюшко чуть копыта свои не откинуло..
показать весь комментарий
07.02.2022 11:57 Ответить
Смертность от Covid в четырехкратно вакцинированном Израиле только что побила все предыдущие рекорды за последние два года. Серьезно, а ведь предупреждали их !?
Израиль теперь будет репу чесать. Что натворили и что теперь с этим делать..Так время "камни собирать" от этой аферы.. а как радовались, как радовались что почти всех посадили на иглу.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:08 Ответить
Послание парламенту Австралии от протестующих: «Засуньте ваши бустеры себе в задницу»
показать весь комментарий
07.02.2022 12:24 Ответить
Это - только начало развенчивания "пандемии"! К сожалению, очень замедленное! Причина - мировой сговор "фарминдустрии"! Но, мы все надеемся, эти провокаторы будут, рано или поздно, наказаны!!!😠🙏
показать весь комментарий
07.02.2022 13:33 Ответить
А скільки побічних ефектів, люди здоров'я втратили, працездатність + та ж смертність.
Вже скільки раптових смертей у тих, хто зовсім не є похилого віку. Але барани вперто йдуть на "чарівний" укольчик.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:07 Ответить
У антиваксеров подгорает, жаль...

Абонемент купил в киношку на 10 сеансов. Норм зашло.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:04 Ответить
 
 