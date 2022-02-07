Бустерную дозу вакцины от СOVID-19 получили более 450 тысяч украинцев, - Ляшко. ВИДЕО
На сегодняшний день бустерную дозу вакцины от СOVID-19 получили уже более 450 тысяч украинцев.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Бустерную дозу уже получили более 450 тысяч украинцев. Тем самым они усилили свою защиту от тяжелого течения болезни", - отметил Ляшко.
Министр также сообщил, что тенденция к госпитализации в Украине остается неизменной – почти все, кто находится на больничных койках, особенно реанимационных, – невакцинированы.
"За последние семь дней наибольшее количество прививок в расчете на 100 тыс. населения было сделано в Харьковской области. Сразу за ней идут г. Киев, Луганская, Полтавская и Ривненская области. Самые низкие показатели за данный период в Ивано-Франковской, Волынской, Черниговской Хмельницкой и Житомирской областях", - сообщил Ляшко.
Ща начнется бред мол смертность ниже и пр. хрень, хотя сам индус сказал шо омиХрон не смертельный настолько , и он вытеснил дельтушмельту.Так нахрена колятся тогда,а?
пысы. ВСЕ кого знаю проколотых - ВСЕ переболели/болеют с января, поразному ,и тяжело, и легко,из тех кто некололся - рандомно, меньше половины, да и то так, как и обычно до повидлы, горло,сопли, температура пару дней (ну тем чем до 19го болели, орз,грип).
Израиль теперь будет репу чесать. Что натворили и что теперь с этим делать..Так время "камни собирать" от этой аферы.. а как радовались, как радовались что почти всех посадили на иглу.
Вже скільки раптових смертей у тих, хто зовсім не є похилого віку. Але барани вперто йдуть на "чарівний" укольчик.
Абонемент купил в киношку на 10 сеансов. Норм зашло.