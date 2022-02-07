Бустерную дозу вакцины от СOVID-19 получили более 450 тысяч украинцев, - Ляшко. ВИДЕО

На сегодняшний день бустерную дозу вакцины от СOVID-19 получили уже более 450 тысяч украинцев.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Бустерную дозу уже получили более 450 тысяч украинцев. Тем самым они усилили свою защиту от тяжелого течения болезни", - отметил Ляшко.

Министр также сообщил, что тенденция к госпитализации в Украине остается неизменной – почти все, кто находится на больничных койках, особенно реанимационных, – невакцинированы.

"За последние семь дней наибольшее количество прививок в расчете на 100 тыс. населения было сделано в Харьковской области. Сразу за ней идут г. Киев, Луганская, Полтавская и Ривненская области. Самые низкие показатели за данный период в Ивано-Франковской, Волынской, Черниговской Хмельницкой и Житомирской областях", - сообщил Ляшко.