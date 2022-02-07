РУС
У Варшавы нет "имперских амбиций" и территориальных претензий к Украине, - МИД Польши. ВИДЕО

Искажая историю и через дезинформацию стремятся создать раскол и напряженность в отношениях между Польшей и Украиной.

Об этом в Twitter сообщил МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Дезинформация о Польше и Украине:

- Польша и Украина используют ревизионистскую историю, чтобы отомстить России;

- Украина и Польша были великими победителями Второй мировой войны;

- У Польши "имперские амбиции" и она выдвигает территориальные претензии к Украине", - говорится в опубликованном видео.

"Дезинформация нас не разделит", - говорится в сообщении МИД Польши.

Це правда. Але наразі Польщі більш цікава економічна домінація, нові ринки тощо, ніж нові землі та війни. Поляки еволюціонували трохи, на відміну від печерних кацапів.
Коли поляки визнають, що полонізація була помилкою, а національних рух очолюваний Бандерою був справедливим протистоянням за відстоювання національних інтересів українців, тоді і поговоримо.

А поки що,Бандера для поляків ворог, а червоно-чорний стяг заборонено.

Розмова закінчена
Україна найбільше постраждала під час війни, яку розв'язали два кровожерливих режими. Вважаю, що для нас ніякої перемоги взагалі не було, враховуючи величезну кількість жертв серед українців під час бойових дій та репресій радянської влади.
Ну полонізацію західних регіонів всі пам'ятають, Бандера і УПА не на рівному місці з'явились.
так точно краще і нам і їм. Бо конкурувати без крові це навіть якось по спортивному
Не знаю как Польша, но Украина точно была одной из главной сил которая победила во второй мировой. Другого выбора и не было ,когда кацапы решили встречать немцев возле москвы думая что всех украинцев вырежут.
Україна найбільше постраждала під час війни, яку розв'язали два кровожерливих режими. Вважаю, що для нас ніякої перемоги взагалі не було, враховуючи величезну кількість жертв серед українців під час бойових дій та репресій радянської влади.
Ну тогда и для США никакой победы не было, и для Британии итд? Они захватили всю территорию Украины, и ценой жертв украинцам удалось прогнать их. Это если б сейчас кацапы напали , и нам с огромными жертвами удалось бы отбиться у уничтожить Москву, а такие как вы на каждом бы углу кричали - что это не победа. Это война - когда на тебя нападают ты защищаешься, убиваешь и умираешь. И во все времена воины праздновали свои победы, несмотря на количество жертв.
Про яку "перемогу" ви кажете, якщо після війни Україна залишилась окупованою совєцькою москвою? Немає жодної різниці між нацистами та радянськими комуняками, крапка.
Так выходит что 10 млн украинцев зря погибли, зря отбивали свои дома ,пока кацапы прятались в Сибири? И их жизни ничего не значат, потому что не додумались сразу с советами воевать?
Гідний крок Польщі який добавляє стабільності. Бо завжди краще воювати знаючи що тил є і він прикритий.
Хто живе тільки минулим немає майбутнього.
Треба дорослішати а не вестися на спроби кацапів нас розсварити
Хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього.

Більше не перекручуй цей вираз, та сам не бери приклад з лаптей.

А від мене - майбутнього не може мати той, хто не визнає свої помилки.
Ти дебил. Не тяни в сраку до кацапні краіну
Давай досвідания.
Дивись який яскравий приклад ******* москвія. зациклена на пабєді і дідиваівалє. Їх теперішнє це бикуючі інородці у великих містах. Вимириюче населення і ніщінська глибинка. Території які віддають китайцям бо захистити їх не зможуть.
Історію пам'ятати безумовно треба але жити нею ..ні ні ні, це шлях в занепад.
Ню?
А Польща зациклена на Бандері.
Їй дуже муляє, що муйні наробила і себе відбілює себе.
І тепер казочки ще вішає на вуха, що не має імперських амбіцій.
Якби не мала, не обсирала Бандеру, чи хоча мовчки соплі жувала.

Якщо ти лох, і віриш в те що кажуть поляки, це твої проблеми, йди ще послухай що лапті кажуть і малюй собі з ними майбутнє)
Солдаты Шухевича, уничтожившие десятки тысяч гражданского польского населения, называли себя бандеровцами. Вот поэтому Бандера у поляков, не просто мелкий террорист, а враг нации. Их как раз понять можно.
Это то, что сожгли...
нет не бандеровцы, а поляки на службе у немцев ещё до Волыни.

19 березня: Масловичі, Міняни, Козодави, Тихобіж, Сліпче, Космів, Модринець, Жабче, Ощів і Хорощиці;

21 березня: Бересть, Верешин, Витків;

22 березня: Смолигів, Старе Село, Ліски, Костяшин, Василів Великий, Губенок, Річиця і Тучапи;

2-8 квітня: Новосілки, Крилів, Потуржин, Василів Малий, Радостів, Жуличі, Вишнів, Колдубиська, Телятин.

напередодні Зелених Свят: Стенятин, Ратичів, Жерники, Посадів, Шлятин, Гопкіс, Зимно, Поледів і Пиняни.
Только Вы забыли добавить, что же произошло перед этими печальными событиями на Холмщине - зимой 1942-1943 года 200т поляков с Холмщины были выселены украинской вспомогательной полицией под командованием немцев. Безусловно это не оправдывает военные преступления ни поляков ни бандеровцев. Ни перед Богом ни перед людьми.
Я согласен с вами,
но говорить про Волынь и не вспоминать про Холмщину при этом, я считаю несправедливым.
А выселение это результат полонизации и экспансии поляков, в итоге мы опять вернулись к политике полонизации)
В данном случае выселение было задумано немцами для немецких колонистов. К полонизации оно не имеет какого-то отношения. Еще раз повторю, безусловно политика полонизации была неправильной, но это не может быть оправданием массовых убийств гражданского населения.
Это ваше мнение, а мое мнение, что в тех событиях виноваты все, и немцы и поляки и украинцы.
Поляки и украинцы использовали немцев для достижения целей по противостоянию между собой, а немцы подогревали это противостояние, для достижения своих целей.
И пока все не сядут и не признают свои ошибки, а будут просто тыкать и делать виноватых только других, дела не будет.
Я тоже за за справедливое расследование тех событий и поименное проклятие убийц с каждой стороны. Там и НКВД хорошо "поработало", не только немцы, украинцы и поляки.
Была бы очень интересна идея создания Международного Исторического Суда по Историческому Примирению Сторон.
Где бы страны могли разрешить исторические споры, а в качестве адвокатов выступали бы историки и исследователи.
Поляки дивляться вперед, і нам треба. Минуле залиште історикам...
Якщо минуле лишити тільки історикакм, то воно обов'язково повториться у майбутньомуу. Якщо ти не цікавишся історією, то історія зацікавиться тобою і твоєю країною.
И у Будапешта...И у Бухареста......брехня....
Я по своей жизни говорил не раз, со многими поляками...
Это - КАМРАДЫ.
Особо доставляло поддёрнуть их - типа говорю "Гданьскь - то е Данцигь???"
ответ - АААА !!!!
С ними, поляками - Мир, Дружба и Жувачка, как говорили в старые времена!!!!
достойная позиция достойных соседей в тяжёлое время для Украины
способен ли Кулеба на аналогичную акцию?
І Україна до Варшави не має і немала ніяких претензій.
