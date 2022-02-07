У Варшавы нет "имперских амбиций" и территориальных претензий к Украине, - МИД Польши. ВИДЕО
Искажая историю и через дезинформацию стремятся создать раскол и напряженность в отношениях между Польшей и Украиной.
Об этом в Twitter сообщил МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.
"Дезинформация о Польше и Украине:
- Польша и Украина используют ревизионистскую историю, чтобы отомстить России;
- Украина и Польша были великими победителями Второй мировой войны;
- У Польши "имперские амбиции" и она выдвигает территориальные претензии к Украине", - говорится в опубликованном видео.
"Дезинформация нас не разделит", - говорится в сообщении МИД Польши.
А поки що,Бандера для поляків ворог, а червоно-чорний стяг заборонено.
Розмова закінчена
Треба дорослішати а не вестися на спроби кацапів нас розсварити
Більше не перекручуй цей вираз, та сам не бери приклад з лаптей.
А від мене - майбутнього не може мати той, хто не визнає свої помилки.
Історію пам'ятати безумовно треба але жити нею ..ні ні ні, це шлях в занепад.
А Польща зациклена на Бандері.
Їй дуже муляє, що муйні наробила і себе відбілює себе.
І тепер казочки ще вішає на вуха, що не має імперських амбіцій.
Якби не мала, не обсирала Бандеру, чи хоча мовчки соплі жувала.
Якщо ти лох, і віриш в те що кажуть поляки, це твої проблеми, йди ще послухай що лапті кажуть і малюй собі з ними майбутнє)
нет не бандеровцы, а поляки на службе у немцев ещё до Волыни.
19 березня: Масловичі, Міняни, Козодави, Тихобіж, Сліпче, Космів, Модринець, Жабче, Ощів і Хорощиці;
21 березня: Бересть, Верешин, Витків;
22 березня: Смолигів, Старе Село, Ліски, Костяшин, Василів Великий, Губенок, Річиця і Тучапи;
2-8 квітня: Новосілки, Крилів, Потуржин, Василів Малий, Радостів, Жуличі, Вишнів, Колдубиська, Телятин.
напередодні Зелених Свят: Стенятин, Ратичів, Жерники, Посадів, Шлятин, Гопкіс, Зимно, Поледів і Пиняни.
но говорить про Волынь и не вспоминать про Холмщину при этом, я считаю несправедливым.
А выселение это результат полонизации и экспансии поляков, в итоге мы опять вернулись к политике полонизации)
Поляки и украинцы использовали немцев для достижения целей по противостоянию между собой, а немцы подогревали это противостояние, для достижения своих целей.
И пока все не сядут и не признают свои ошибки, а будут просто тыкать и делать виноватых только других, дела не будет.
Где бы страны могли разрешить исторические споры, а в качестве адвокатов выступали бы историки и исследователи.
Это - КАМРАДЫ.
Особо доставляло поддёрнуть их - типа говорю "Гданьскь - то е Данцигь???"
ответ - АААА !!!!
С ними, поляками - Мир, Дружба и Жувачка, как говорили в старые времена!!!!
способен ли Кулеба на аналогичную акцию?