У Варшавы нет "имперских амбиций" и территориальных претензий к Украине, - МИД Польши. ВИДЕО

Искажая историю и через дезинформацию стремятся создать раскол и напряженность в отношениях между Польшей и Украиной.

Об этом в Twitter сообщил МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Дезинформация о Польше и Украине:

- Польша и Украина используют ревизионистскую историю, чтобы отомстить России;

- Украина и Польша были великими победителями Второй мировой войны;

- У Польши "имперские амбиции" и она выдвигает территориальные претензии к Украине", - говорится в опубликованном видео.

"Дезинформация нас не разделит", - говорится в сообщении МИД Польши.

