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Поднимем вопрос поставки вооружения в Украину во время визита Бербок и Макрона, - Кулеба. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет поднимать вопрос военных поставок в Украину во время переговоров с главами МИД Германии и Франции. По его словам, это всегда на повестке дня.

Об этом Кулеба сообщил сегодня во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран, нуждающихся в этом разрешении, будет на повестке дня моих переговоров сегодня (во время встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. - Ред.)", - отметил он.

По его словам, представители Германии неоднократно и публично объясняли решение об отказе в поставках вооружения в Украину.

"Мы считаем эти объяснения в отношении Украины несправедливыми и что здесь более широкое пространство для действий Германии. Но мы должны уважать позицию государства. Но это не значит, что мы не должны с ней работать. Поэтому мы, безусловно, будем и дальше работать с Германией по этому вопросу", - добавил Кулеба.

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"Так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита Макрона", - отметил глава МИД.

"Когда речь идет об укреплении Украины и украинских Вооруженных Сил, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем", - подытожил он.

Автор: 

Германия (7093) оружие (10281) Франция (3555) Кулеба Дмитрий (2880) Макрон Эмманюэль (1379) Анналена Бербок (349)


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Україні зброя потрібна не просто так, а щоб захистити вашу Європу. Поки це не розуміють ні в Берліні ні в Будапешті. Чи вже забули дружбу з москалями в 45 і 56 роках. Яка у вас *** коротка пам'ять! Вивчайте свою історію не будбте дебілами.
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07.02.2022 14:12 Ответить
КУЛЕБА, ты вроде устал от ЗАПАДНЫХ ПАРТНЕРОВ, или нет?
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07.02.2022 14:49 Ответить
У немцев нет, каких-то уникальных образцов вооружения, которых нельзя достать у других. Раз не хотят давать зброю, то пусть финансово помогут, это тоже важно.
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07.02.2022 14:57 Ответить
Макрон поїде до москви в першу чергу зі своїм шкурним питанням.
Що наобіцяє він на майбутнє путлеру, невідомо. Але судячи, що Франція не дала ніякої воєнної допомоги Україні, то не варто і чекати хороших новин для нас.
Так, як і після візиту міністерки Німеччини до московії
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07.02.2022 15:14 Ответить
так ты, твой шеф-клован и клетчатый резников с пеной у рта уверяете что нападения не будет - зачем тогда вам оружие?
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07.02.2022 16:37 Ответить
 
 