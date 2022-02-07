Поднимем вопрос поставки вооружения в Украину во время визита Бербок и Макрона, - Кулеба. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет поднимать вопрос военных поставок в Украину во время переговоров с главами МИД Германии и Франции. По его словам, это всегда на повестке дня.

Об этом Кулеба сообщил сегодня во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран, нуждающихся в этом разрешении, будет на повестке дня моих переговоров сегодня (во время встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. - Ред.)", - отметил он.

По его словам, представители Германии неоднократно и публично объясняли решение об отказе в поставках вооружения в Украину.

"Мы считаем эти объяснения в отношении Украины несправедливыми и что здесь более широкое пространство для действий Германии. Но мы должны уважать позицию государства. Но это не значит, что мы не должны с ней работать. Поэтому мы, безусловно, будем и дальше работать с Германией по этому вопросу", - добавил Кулеба.

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"Так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита Макрона", - отметил глава МИД.

"Когда речь идет об укреплении Украины и украинских Вооруженных Сил, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем", - подытожил он.