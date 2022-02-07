Проект "Без цензуры": Как Китай толкает Россию к войне с Украиной. ВИДЕО
Китай осуждает расширение НАТО, а Россия будет поставлять Пекину 10 миллиардов кубов газа на достаточно невыгодных для себя условиях.
Почему Китай и Россия сближаются? Чего Пекин хочет от Москвы? И как это отразится на Украине? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ раскладывает по полочкам непростую ситуацию.
Как известно, в рамках визита президента РФ Путина в Пекин 4 февраля было принято совместное с главой КНР заявление, в котором было сказано, что "китайская Сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе".
"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, разнообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", – заявили они.
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Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Пацталом...
1. Кацапія почне війну і повністю програє і розпадеться - Сибір відійде Китаю.
2. Кацапія почне війну і виграє її - тимчасово окупує Україну - її так притиснуть санкціями, що Китай зможе мотузки вити з кацапії - викупати всі копалини за копійки, орендувати мільйонами гекьтарів землі в Сибіру тощо.
3. Кацапія виграє і її не будуть душити санкціями -Китай захопить Тайвань і ще хто знає що.
п.2 - у них не только Китай в БРИКС, но в целом, верно
п.3 - согласен
2. Товарообороты Китая с США и Европой против 120 млрд запоребрика.
3. Онлайн встреча глав мида Китая и США по итогам которой было сообщено по двусторонний win to win. И этот список можно продолжать очень долго….
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!
1918 Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок
А как это увязать с уважением суверенитета Украины.который нарушен?...Как-то нехорошо Китай фальшивит..