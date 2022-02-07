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Проект "Без цензуры": Как Китай толкает Россию к войне с Украиной. ВИДЕО

Китай осуждает расширение НАТО, а Россия будет поставлять Пекину 10 миллиардов кубов газа на достаточно невыгодных для себя условиях.

Почему Китай и Россия сближаются? Чего Пекин хочет от Москвы? И как это отразится на Украине? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ раскладывает по полочкам непростую ситуацию.

Как известно, в рамках визита президента РФ Путина в Пекин 4 февраля было принято совместное с главой КНР заявление, в котором было сказано, что "китайская Сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе".

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, разнообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", – заявили они.

Читайте также: Новые санкции США против РФ окажут эффект и на Китай, - советник Байдена Салливан

Автор: 

Китай (3065) НАТО (10174) россия (96413) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+19
Я давно вже тут кажу, що Китаю дуже вигідно це все. При чому, при будь-якому розкладі він у виграші:
1. Кацапія почне війну і повністю програє і розпадеться - Сибір відійде Китаю.
2. Кацапія почне війну і виграє її - тимчасово окупує Україну - її так притиснуть санкціями, що Китай зможе мотузки вити з кацапії - викупати всі копалини за копійки, орендувати мільйонами гекьтарів землі в Сибіру тощо.
3. Кацапія виграє і її не будуть душити санкціями -Китай захопить Тайвань і ще хто знає що.
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07.02.2022 17:21 Ответить
+16
Філософія Китаю-сидіти на березі річки та чекати коли пропливе мертве тіло ворога,тому й штовхає.Васток-дєло тонкає...
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07.02.2022 17:06 Ответить
+10
"Росія, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"- ззаду її має Китай, спереду Західні санкції...
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07.02.2022 17:09 Ответить
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Філософія Китаю-сидіти на березі річки та чекати коли пропливе мертве тіло ворога,тому й штовхає.Васток-дєло тонкає...
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07.02.2022 17:06 Ответить
А виходила Катюша До рiчки Ангари

Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.

Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала

Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
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07.02.2022 17:24 Ответить
поки руські Івани думають, що вони воюють з США Україною, насправді Китай відволікає США від себе росією
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07.02.2022 20:27 Ответить
По Силе Сибири должок нужно возвращать, с процентами. А там ой как немало.
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07.02.2022 17:08 Ответить
"Росія, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"- ззаду її має Китай, спереду Західні санкції...
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07.02.2022 17:09 Ответить
Приходиться крутиться...
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07.02.2022 21:11 Ответить
"Без"...
Пацталом...
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07.02.2022 17:20 Ответить
Я давно вже тут кажу, що Китаю дуже вигідно це все. При чому, при будь-якому розкладі він у виграші:
1. Кацапія почне війну і повністю програє і розпадеться - Сибір відійде Китаю.
2. Кацапія почне війну і виграє її - тимчасово окупує Україну - її так притиснуть санкціями, що Китай зможе мотузки вити з кацапії - викупати всі копалини за копійки, орендувати мільйонами гекьтарів землі в Сибіру тощо.
3. Кацапія виграє і її не будуть душити санкціями -Китай захопить Тайвань і ще хто знає що.
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07.02.2022 17:21 Ответить
п.1 - нажмет какой-нить лейтенант в далеком сибирском бункере кнопочку "пуск"... и будет тебе цепная реакция, достанется всем и Китаю тоже.
п.2 - у них не только Китай в БРИКС, но в целом, верно
п.3 - согласен
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07.02.2022 17:50 Ответить
По п.1 - Китай не буде якось військово захоплювати Сибір. Спочатку Китай при розвалі рашки допоможе Сибіру економічно і політично. А потім поступово буде прибирати його до рук інтегруючись економічно та соціально. Так що ніхто ні на що не буде там натискати. Китай може років 30-40 цей процес втілювати.
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07.02.2022 17:55 Ответить
Ты прав, такое может быть. Но это не отменяет п.1.
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08.02.2022 14:53 Ответить
п.1- дадуть йому нажати, аж бігом... убоге, процедура запуску не передбачає "какова ніть лєтьоху". по кому стріляти, по дітях в лондоні, амстердамі, нью-йорку, лос-анжелесі, маямі????? шваброзаде, твої страшилки про "ядєрний пєпєл" устаріли, придумай щось новіше
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07.02.2022 18:38 Ответить
Ты прав. Расчетом мобильной пусковой установки командует капитан, вряд ли ниже. И ему глубоко начхать на детишек пуйла в лондоне, у него совсем другие представления об истине могут быть.
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08.02.2022 14:52 Ответить
При любому розкладі, кацяпам труба, якщо не виповзуть з України, їх винесуть в білих лаптях, і ногами вперед в крематорій.
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07.02.2022 18:00 Ответить
їм звізда при любому розкладі: цивілізований світ втомився терпіти неадекватних правителів
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07.02.2022 18:40 Ответить
Китай то хочет по тихому оттяпть паРашку до Урала.....
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07.02.2022 17:24 Ответить
Ослабление паРашки мечта и цель китаёзов......
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07.02.2022 17:25 Ответить
брехня, Китай послал и обломил, вы с кудава информацию берёте таварищи))))
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07.02.2022 17:28 Ответить
после этого- Без цензуры, для меня--- пагибло))))
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07.02.2022 17:30 Ответить
То може ти тупий?
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07.02.2022 17:40 Ответить
може ти, бо я ні)))
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07.02.2022 17:47 Ответить
подивись 127 випуск Юрия Швеца, а тоді скажешь хто тупий)))
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07.02.2022 17:49 Ответить
Мнение против мнения.
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07.02.2022 18:37 Ответить
Могу сказать что то что они пишут єто манипуляция и не правда, Китай сказал о дипломатическом решении и не каких анексий!!! Есть официальная позиция озвученная а не чьито трактовки, єто трактовка Москви и их агентов влияния!
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07.02.2022 19:00 Ответить
В програмі КПК записано - Повернути до 2049 року, всі території, які історично належали Китаю
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08.02.2022 09:12 Ответить
1. После встречи плешивого и си , в заявлениях Китая, ничего не было про поддержку , в плане нато и ультиматумов ( более того Китай на своём сайте даже не выложил этот меморандум).
2. Товарообороты Китая с США и Европой против 120 млрд запоребрика.
3. Онлайн встреча глав мида Китая и США по итогам которой было сообщено по двусторонний win to win. И этот список можно продолжать очень долго….
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07.02.2022 21:05 Ответить
Кацапы боятся Китай поэтому и лижут задницу в стиле совдепии свой народ гнобят а перед Китаем выслуживаются
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07.02.2022 19:51 Ответить
За всим стоїть Китай-я про це давно писав.
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07.02.2022 21:40 Ответить
Со всем согласен, кроме того, что нельзя иметь хорошие отношения с Китаем.
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07.02.2022 22:07 Ответить
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08.02.2022 00:06 Ответить
Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!

1918 Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок
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08.02.2022 04:24 Ответить
Свинка Пепа - зелене недорозуміння. А при якому гаранті ця свинота могла так голосно верещати?
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08.02.2022 08:11 Ответить
".. поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн Джерело: "
А как это увязать с уважением суверенитета Украины.который нарушен?...Как-то нехорошо Китай фальшивит..
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08.02.2022 09:02 Ответить
треба вже СВІТУ прозрівати, що дешевий сирок тільки у мишоловці. китайцям СВІТ пробачив крадівництво технологій і цілих галузей єкономік, а вони відчувши силу у м'язах з мокшанами полізли на голову. то де ВСЕСВІТНІЙ БАЙКОТ ТОВАРІВ з "підземельної"
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08.02.2022 09:37 Ответить
 
 