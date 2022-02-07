Проект "Без цензуры": Как Китай толкает Россию к войне с Украиной. ВИДЕО

Китай осуждает расширение НАТО, а Россия будет поставлять Пекину 10 миллиардов кубов газа на достаточно невыгодных для себя условиях.

Почему Китай и Россия сближаются? Чего Пекин хочет от Москвы? И как это отразится на Украине? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ раскладывает по полочкам непростую ситуацию.

Как известно, в рамках визита президента РФ Путина в Пекин 4 февраля было принято совместное с главой КНР заявление, в котором было сказано, что "китайская Сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе".

"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, разнообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", – заявили они.

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