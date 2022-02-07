ДТП с Трухиным, давление ГБР, "буду вас драть... макаки" от "слуги народа" Куницкого, - документальный фильм "Будни патрульных". ВИДЕО

Съемочная группа во главе с журналисткой Кристиной Бондаренко представила документальный фильм "Будни патрульных".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм опубликован на странице журналистки в youtube. Основой фильма стало интервью руководителя департамента патрульной полиции Евгения Жукова.

"Этот ролик мы запланировали сделать сразу после новости о забастовке полицейских с требованиями поднять им зарплату. Основной задачей было показать, как работает один из наиболее резонансных департаментов Нацполиции. Именно патрульные часто попадают в новостные ленты, когда задерживают "на горячем" депутатов, чиновников или блогеров. Ключевой линией является интервью руководителя департамента Евгения Жукова, он не часто дает интервью, поэтому в материале будет много эксклюзива, мы также провели несколько смен вместе с рядовыми полицейскими, патрулируя город, и здесь тоже будут эксклюзивные комментарии и съемки. На период монтажа вышло расследование журналистов Украинской Правды о ДТП с депутатом Александром Трухиным. Итак, в ролике будет первый комментарий руководителя департамента патрульной службы после резонанса. Среди прочего – рассказы о давлении со стороны депутатов, отношении власти к полицейским в целом и подробности будней патрульных" , - пишут авторы фильма в сообщении к видео.

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