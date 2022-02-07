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ДТП с Трухиным, давление ГБР, "буду вас драть... макаки" от "слуги народа" Куницкого, - документальный фильм "Будни патрульных". ВИДЕО

Съемочная группа во главе с журналисткой Кристиной Бондаренко представила документальный фильм "Будни патрульных".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм опубликован на странице журналистки в youtube. Основой фильма стало интервью руководителя департамента патрульной полиции Евгения Жукова.

"Этот ролик мы запланировали сделать сразу после новости о забастовке полицейских с требованиями поднять им зарплату. Основной задачей было показать, как работает один из наиболее резонансных департаментов Нацполиции. Именно патрульные часто попадают в новостные ленты, когда задерживают "на горячем" депутатов, чиновников или блогеров. Ключевой линией является интервью руководителя департамента Евгения Жукова, он не часто дает интервью, поэтому в материале будет много эксклюзива, мы также провели несколько смен вместе с рядовыми полицейскими, патрулируя город, и здесь тоже будут эксклюзивные комментарии и съемки. На период монтажа вышло расследование журналистов Украинской Правды о ДТП с депутатом Александром Трухиным. Итак, в ролике будет первый комментарий руководителя департамента патрульной службы после резонанса. Среди прочего – рассказы о давлении со стороны депутатов, отношении власти к полицейским в целом и подробности будней патрульных" , - пишут авторы фильма в сообщении к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульные за пять лет поймали пьяными за рулем пару сотен судей, - глава патрульных Жуков

Автор: 

патрульная полиция (1815) Жуков Евгений (37) Куницкий Александр (45) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+9
Да да, святые безсеребрянники, мечтатели и романтики. Все для людей, ога. Ни разу ни за властью, бабками и прочими ништяками, которые оная власть дает, пошли в ПП.
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07.02.2022 17:24 Ответить
+8
То серед слуг не тільки "любителі платного кохання", хабарники, алкоголіки, наркомани, бики, гвалтівники а ще й багато зоофілів? Зебіли ви це разом досі робите!?
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07.02.2022 17:29 Ответить
+7
не без того, але попрацюй патрульним, поспілкуйся с пьяним та наркошним бидлом від обісцяних бомжів до нардєпів і зрозумієш що

патрульні - це санітари вулиць
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07.02.2022 18:08 Ответить
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Да да, святые безсеребрянники, мечтатели и романтики. Все для людей, ога. Ни разу ни за властью, бабками и прочими ништяками, которые оная власть дает, пошли в ПП.
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07.02.2022 17:24 Ответить
не без того, але попрацюй патрульним, поспілкуйся с пьяним та наркошним бидлом від обісцяних бомжів до нардєпів і зрозумієш що

патрульні - це санітари вулиць
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07.02.2022 18:08 Ответить
до речі, останнім часом саме патрульні "шкварять" ЗЄ-льоних депутатів та чиновників

але патрульні, саме звичайні патрульні !!!! мають мати підтримку народу
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07.02.2022 18:22 Ответить
Окей, Жуков доказал личным примером, что является патриотом, когда рисковал жизнью в ДАП. А можно поинтересоваться твоим путем?
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07.02.2022 19:08 Ответить
Причем здесь одно к другому? Брось бухать
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07.02.2022 19:52 Ответить
а при том, что он - герой, а ты - только и можешь, что срать в комментах.
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08.02.2022 08:02 Ответить
а какой у него может быть путь? Насрал, перелогинился, насрал...и так по кругу
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07.02.2022 22:40 Ответить
прохожий, ты просто не знаешь кто такой Позывной Маршал
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07.02.2022 22:24 Ответить
То серед слуг не тільки "любителі платного кохання", хабарники, алкоголіки, наркомани, бики, гвалтівники а ще й багато зоофілів? Зебіли ви це разом досі робите!?
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07.02.2022 17:29 Ответить
Іди працювати в поліцію і покажи їм всі як потрібно служити народу України.
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07.02.2022 17:42 Ответить
Панятна, злився, чорт опущений.
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07.02.2022 20:20 Ответить
Я не настолько пал и опустился, чтобы пасть еще ниже!
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07.02.2022 19:54 Ответить
Судячи по тому що ти написав---ти дебіл,наркоман і гвалтівник. Дуже сумно що ти такий.
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07.02.2022 19:13 Ответить
Із під шонки постиш, чорт? Від параші не смердит, галубчік?
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07.02.2022 20:22 Ответить
Судячи ,дебіл,що ти написав--ти помилився
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07.02.2022 21:50 Ответить
То есть, Жуков, который воевал в ДАП, чтоб ты мог срать на форуме - человек "без чести, совести и человечности"?
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07.02.2022 19:10 Ответить
Судят о целом по конкретным эпизодам. Поэтому, что больше будет - хорошего или плохого - так и о целом судить будут. Опубликовали видео с нагрудной камеры - хорошо. Хитро растянули расследование - огромный минус. И никакой фильм не поможет
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07.02.2022 17:51 Ответить
Уявляю як боляче патрульному, коли він спиняє жертву, уже уявляючи собі пару зайвих тисяч в лопатнику, але раптом сам перетворюється на жертву.
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07.02.2022 17:52 Ответить
Мне фильм понравился. И очень жаль. что в бочке навоза попадаются малинка-нормальные люди. Должно быть наоборот....
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07.02.2022 18:01 Ответить
на цe всe потрiбeн час.
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07.02.2022 18:07 Ответить
а чого б нe зробити столичним патрульним при такiй нагрузцi 8 часовий робочий дeнь в 3 змiни? нашо так над людьми iздiваться?
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07.02.2022 18:06 Ответить
Ви хочите добру поліцію коли президента тупого вибрали.Але знайте одне коли ***** вам на владу то і владі ***** на вас і від так поліції ***** і тд.Единому із системи не ***** на вас якщо навіть вам ***** це військовий.Тому я Жукову вірю.
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07.02.2022 18:23 Ответить
Да пусть увольняются, у нас много грамотных людей готовых их заменить, по одним комментам тут становится понятно, а депутат Куницкий будет ими руководить, бабла уже накосил, пора и на благо страны поработать😁
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07.02.2022 18:51 Ответить
В патрульній поліції багато вакансій--іди йоло працюй .а не базікай.
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07.02.2022 19:16 Ответить
Я самый неграмотный на этом форуме и по возрасту не подхожу😂😂
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07.02.2022 20:34 Ответить
А немного чувства юмора?) Вы не заметили сарказма?)
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07.02.2022 22:09 Ответить
Я снимаю шапку перед Жуковым, который, имея возможность раскрутив свое ветеранское прошлое, пойти в политики, активисты и прочие бездельники, выбрал самый тяжелый путь: создать структуру, которая должна заслужить доверие и эффективно делать свою работу в стране, где полицию традиционно не любят, где один из самых популярных стилей музыки - блатняк, а тюремным жаргоном пользуются 90% населения.
А тем, кто тут льет в комментах говно - ну, вперед, идите в полицию, покажите, как работать надо. Жуков пошел, а вы способны на что-то большее, чем срать в комментах? Не думаю.
Только есть один нюанс: без полиции ни одно государство не может существовать. И, как правильно сказал недавно премьер Эстонии: "Оскорбляя эстонского полицейского - ты оскорбляешь Эстонию". Так и у нас: если полицейский делает свою работу честно - то он заслуживает на самое глубокое уважение.
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07.02.2022 19:15 Ответить
Вот сразу дешёвенькие визги "иди и послужи в полиции". "в любом государстве нужна полиция". Это вы детям в детском садике лейте на уши. Система мусорская как была при кучме-яныке так и осталась. Тыкая в нашего мусора ты делаешь государство чище от карьеристов, нелюдей и коррупционеров! P.S...Вы что то там сказали про Эстонию? Так у меня там друг полицейский, а в Германии близкий родственник патрульный. И они почти каждый год бывают у нас в гостях. Так вот от увиденного и услышанного они в ****!
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07.02.2022 19:43 Ответить
Ну реально нет смысла с тобой спорить, с твоими "лучше без полиции", "у меня в полиции гондураса двоюродный брат кума сестры" и т. п.
Еще раз: если ты считаешь, что в Украине плохая полиция - иди, как герои видео, начни с обычного патрульного и измени систему, а п...ть на форуме много ума не надо.
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08.02.2022 08:05 Ответить
Коли хають патрульну поліцію ,обливають її брудом,навішують ярлики,принижують поліцейських--зразу бачу перед собою,обдолбаного наркома, бандита і шахрая, пяного за кермом, мажора на дорозі. Це ваш портрет--бо тільки ви не любите,коли вас призивають до порядку і затримують за порушення. До речі коли набирали в патрульну поліцію в Києві був конкурс один до сімнадцяти і зараховано було майже 80% з вищою освітою,більшість юридичною. Люди прийшли ті хто мав забезпечену зарплату і достойну роботу А вам бидлу,який вибирає президентом країни дважди зека ,чи лоха-клоуна неподобаються такі поліцейськи.
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07.02.2022 19:28 Ответить
Рыба гниет с головы! Это истина и не ищите оправданий ржавому корыту в котором варится тухлая селедка
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07.02.2022 19:47 Ответить
А дівчата не ображаються, що їм дають легчий бронежилет? Де ж тут гендерна рівність?
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07.02.2022 20:04 Ответить
Тиск через бушлат? Цікаво.
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07.02.2022 20:31 Ответить
Усе тихариться Міністром, після доповіді Хєранту….,
який є чотириразовий оманський!!…
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07.02.2022 21:03 Ответить
один раз столкнулся с патрульной полицией -для свидетелей сразу же наводящие вопросы от них и бегом навалять протокол на меня -хотя их вызвал я
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07.02.2022 21:18 Ответить
 
 