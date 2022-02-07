Вдоль границ Украины размещены 140 тыс. российских военных, но ударная группировка не сформирована, - Резников. ВИДЕО
Вдоль границ Украины размещены 140 тысяч военных вооруженных сил РФ. Но ударная группировка для возможного вторжения в Украину не сформирована.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Вдоль всех границ с Украиной - со стороны Российской Федерации, Беларуси и временно оккупированных территорий - находится наземный компонент 119 тыс. воинов, а если добавить воздушный и морской компонент, то будет 140 тысяч", - заявил Резников.
Он добавил, что всего это 72 батальонные группы российских войск, из которых 11 находится на территории Беларуси.
По словам главы Минобороны, с точки зрения военной угрозы риск сейчас низкий. Поскольку, чтобы совершить нападение на Украину, армия РФ должна сформировать ударную группировку, чего пока нет.
Резников подчеркнул, что Россия при желании может создать такую группировку, но для этого, по его оценке, требуется примерно месяц.
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З 90 х років нав влада вдувала у вуха що руські нам друзі і армія нам непотріна. а виявилось он воно як!
Треба жити як в Ізраілі - завжди напоготові.
Что он запоет, когда они сформируют ударне угрупування?
И где наше ударне угрупування??
Спецназ грузиться в гелікоптери і через півгодини вони на даху АП і ВР.
А танки для того і створювались, щоб по бездоріжжю їздити.
До границы больше 200 км.
Значит кацапскому вертолёту лететь минимум час.
Ну даже если захватят они АП и ВР... А ДАЛЬШЕ - ЧТО?!
Фэйковый референдум, как в Крыму, будут организовывать?
Тебе самому не кажется это бредом?
Можуть отримати наказ за 2 години.
А Резніков знає. Це йому прямо з генштабу Орди подзвонили.
и мне как-то наши роли зрителей доставляют дискомфорт....
Замість підготовки до війни - влада сподівається на вундерваффен і шапками закидати.
Якось ми швидко забули Іловайск і Дебальцево, і розформування бригад за боягуство (драпали аж у Дніпро), і мітинги під АП родичів, які плакались про врятування наших військових на числених ВОПах...
Хутін обовязково нападе. А наша армія на 80% заробітчани і аватари.
И по этому "не о чем беспокоиться и разводить панику"?!
Але порядок десь такий :
артелерійський полк - 1000
танковий полк -1500
мотопіхотний полк - 2500 ...
140 000 - так скільки там різних полків
І це не страшно ?
впрочем, Резников из оставшихся в зеленой команде производит впечатление самого адекватного
Таке тільки психіатру показувати.