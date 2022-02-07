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Вдоль границ Украины размещены 140 тыс. российских военных, но ударная группировка не сформирована, - Резников. ВИДЕО

Вдоль границ Украины размещены 140 тысяч военных вооруженных сил РФ. Но ударная группировка для возможного вторжения в Украину не сформирована.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Вдоль всех границ с Украиной - со стороны Российской Федерации, Беларуси и временно оккупированных территорий - находится наземный компонент 119 тыс. воинов, а если добавить воздушный и морской компонент, то будет 140 тысяч", - заявил Резников.

Он добавил, что всего это 72 батальонные группы российских войск, из которых 11 находится на территории Беларуси.

По словам главы Минобороны, с точки зрения военной угрозы риск сейчас низкий. Поскольку, чтобы совершить нападение на Украину, армия РФ должна сформировать ударную группировку, чего пока нет.

Также смотрите: Появились новые спутниковые снимки российских войск у границы Украины с Беларусью. ФОТОрепортаж

Резников подчеркнул, что Россия при желании может создать такую ​​группировку, но для этого, по его оценке, требуется примерно месяц.

Автор: 

армия РФ (19885) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+15
зелена влада нагадує жабу, яку варять, поступово підвищуючи температуру.
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07.02.2022 23:33 Ответить
+14
140 тисяч, а все ще немає чогось там ударного? )) Я ні разу не спеціаліст, але як на мене - звучить придуркувато )
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07.02.2022 23:40 Ответить
+11
По его же словам, кацапы меньше чем за месяц добавили 40% военных сил у границ Украины (со 100 тысяч до 140 тысяч).
И по этому "не о чем беспокоиться и разводить панику"?!
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07.02.2022 23:45 Ответить
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зелена влада нагадує жабу, яку варять, поступово підвищуючи температуру.
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07.02.2022 23:33 Ответить
так)
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08.02.2022 00:01 Ответить
вже дістав цей військовий спеціаліст своїми заспокоюваннями.
З 90 х років нав влада вдувала у вуха що руські нам друзі і армія нам непотріна. а виявилось он воно як!
Треба жити як в Ізраілі - завжди напоготові.
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07.02.2022 23:36 Ответить
еще неделю назад было 100....
Что он запоет, когда они сформируют ударне угрупування?
И где наше ударне угрупування??
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07.02.2022 23:39 Ответить
Потом будут говорить, что ударная группа сформирована, но на снимках со спутника мы видим, что смотрят они в сторону эрфии, а значит они скорее всего, будут уходить по домам, но не воевать же они надумали, в самом то деле.
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07.02.2022 23:46 Ответить
вы прям пророк)
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08.02.2022 00:16 Ответить
140 тисяч, а все ще немає чогось там ударного? )) Я ні разу не спеціаліст, але як на мене - звучить придуркувато )
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07.02.2022 23:40 Ответить
Повинні отак стояти на думку зелуп:

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07.02.2022 23:56 Ответить
Тобі ж, дурню, казали що ударні угрупування формуються в генштабі, на папері.
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07.02.2022 23:41 Ответить
Вот только он "забыл" упомянуть, что "ударную группировку", при наличии четкого плана, генералы Уйла могут сформировать из имеющихся сил за 7-14 дней.
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07.02.2022 23:41 Ответить
Якісь казки про ударні групіровки і бездоріжжя для танків.

Спецназ грузиться в гелікоптери і через півгодини вони на даху АП і ВР.

А танки для того і створювались, щоб по бездоріжжю їздити.
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07.02.2022 23:45 Ответить
Кстати, это интересный вариант. Устроить бомбежку, а потом выгрузить спецназ камикадзе.
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07.02.2022 23:46 Ответить
или даже не выгрузить https://www.youtube.com/watch?v=znmk8F1Lq6I камикадзе
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07.02.2022 23:54 Ответить
себе кацап на яме выгребной высади десант у вас говна много и петухов
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08.02.2022 04:32 Ответить
Бред.
До границы больше 200 км.
Значит кацапскому вертолёту лететь минимум час.
Ну даже если захватят они АП и ВР... А ДАЛЬШЕ - ЧТО?!
Фэйковый референдум, как в Крыму, будут организовывать?
Тебе самому не кажется это бредом?
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07.02.2022 23:54 Ответить
кому ты пишешь это тролли кацапские
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08.02.2022 04:34 Ответить
Так ніхто із вояк і знати не буде що їхня бригада буде в ударному угрупуванні.
Можуть отримати наказ за 2 години.
А Резніков знає. Це йому прямо з генштабу Орди подзвонили.
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07.02.2022 23:46 Ответить
Возможно так и есть. Не буквально конечно из Кремля позвонили, но довели до сведенья, что вторжения не будет. Можете смеяться, но вот такое у меня ощущение, что это всё большой спектакль, где Зеленский, *****, войска на границе отыгрывают всё по сценарию. В чём смысл? Не знаю. Возможно повысить рейтинг слугнарода и добиться уступок от НАТО.
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08.02.2022 00:02 Ответить
тогда это будет самый дорогой спектакль в истории человечества
и мне как-то наши роли зрителей доставляют дискомфорт....
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08.02.2022 00:18 Ответить
Ничего особо дорогого не вижу. ******** и так постоянно в учениях, ну скучковались сейчас ближе к нам, по деньгам не сильно дороже. Мы нахаляву оружие получаем. Политики весело тусуются. Все при деле, всё как обычно.
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08.02.2022 00:23 Ответить
вы оптимист, батенька))
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08.02.2022 00:25 Ответить
ты идиот ватный кацапы бы рыпнулись уже если бы не помощь Украине от США и Британии - спасибо и храни из всех
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08.02.2022 04:37 Ответить
Таке враження, що кацапи будуть на Грушевського і Хрещатику, а зелена шобла казатиме: все норм, немає приводу для паніки, готуємо шашлик
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07.02.2022 23:42 Ответить
как вы себя будете чувствовать, если кацапы будут на Хрещатике и Груше? вы позволите им туда дойти?
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08.02.2022 00:00 Ответить
Поки російсько-фашистська армія гниє в палатках в полях , її потрохи викошуватиме тріпак , сифіліс , п'янство та наркоманія . А крадіжки всього що можна відкрутити і виміняти на горілку чи наркоту - приведе в негодность процентів 20 військової техніки 🤣
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07.02.2022 23:45 Ответить
Що там в полі викрутить? Солярку продають та пропивають.
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07.02.2022 23:47 Ответить
Ілюзії - як лайно у власних штанях. Гріє, але не довго.
Замість підготовки до війни - влада сподівається на вундерваффен і шапками закидати.
Якось ми швидко забули Іловайск і Дебальцево, і розформування бригад за боягуство (драпали аж у Дніпро), і мітинги під АП родичів, які плакались про врятування наших військових на числених ВОПах...

Хутін обовязково нападе. А наша армія на 80% заробітчани і аватари.
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07.02.2022 23:54 Ответить
ваша армия сейчас под ростовом и в крыму болеет ковидом пишет заявы на увольнения - кацап ты конченный
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08.02.2022 04:39 Ответить
Я не знаю як довго гріє лайно у власних штанях , тому сперечатися з вами не буду . Напевно в цьому ви більш компетентні .
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08.02.2022 07:31 Ответить
По его же словам, кацапы меньше чем за месяц добавили 40% военных сил у границ Украины (со 100 тысяч до 140 тысяч).
И по этому "не о чем беспокоиться и разводить панику"?!
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07.02.2022 23:45 Ответить
Може трохи і збрешу ...
Але порядок десь такий :
артелерійський полк - 1000
танковий полк -1500
мотопіхотний полк - 2500 ...
140 000 - так скільки там різних полків
І це не страшно ?
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08.02.2022 00:44 Ответить
***** колотить понти.
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07.02.2022 23:48 Ответить
Они ждут 1миллион.ну минимум 500 000. Данилов не даст соврать.
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07.02.2022 23:49 Ответить
Долбодятлы. Германия в 41-м тоже по мнению Сталина не сформировала. И ничего, до Москвы дошла, взяв в первые недели несколько миллионов пленных.
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07.02.2022 23:49 Ответить
Таке відчуття що нас зелена наволоч просто зливає.
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07.02.2022 23:50 Ответить
текст немножно по-дебильному написан. завтра он скажет, ударне угруповання сформоване, але не перетнуло кордон, післязавтра скаже, що ударне угруповання перетнуло кордон, але Київ ще не захопило тощо

впрочем, Резников из оставшихся в зеленой команде производит впечатление самого адекватного
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07.02.2022 23:50 Ответить
адекватного неадеквата
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07.02.2022 23:54 Ответить
ппц, він ідіот?
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07.02.2022 23:54 Ответить
Звучит как прогноз погоды
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07.02.2022 23:56 Ответить
Якщо загалом цих 72 батальйонні групи російських військ, з яких 11 знаходиться на території Білорусі. почнуть одночасно наступ на Україну, цікаво як буде цей очільник називати "ударне угрупування російських війск" чи не дуже ударне.?
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07.02.2022 23:57 Ответить
всьо спакойна, ані проста ідут в гості. Нє стрєлять! Нє зліть гаспадіна! Всє на шашлик!
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08.02.2022 00:00 Ответить
Він скаже що так ніззя, без ударних угрупувань, вертайтесь назад та робіть як положено.
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08.02.2022 00:02 Ответить
Резников вам тут должен сразу все военные секреты рассказать?))
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08.02.2022 00:01 Ответить
Шо Кловун сцикливий нікчемний гнусявий карлик, не здатен ні на що? Так це вже давно не секрет.
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08.02.2022 00:04 Ответить
Воєнні сєкрєти, разрабтанние нашим вєрховним главнокамандующім?
Таке тільки психіатру показувати.
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08.02.2022 00:05 Ответить
Заходім в под'єзд, не боімся, ударноє угрупованіє нє сформіровно.

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08.02.2022 00:04 Ответить
А ці 140 так просто на пікнічок виїхали, півосіку посьорбати
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08.02.2022 00:10 Ответить
Скоро резніков скаже ну чо ви тут нагнітаєтє, ну їх же в бінокль з банкової ще не видно...
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08.02.2022 00:10 Ответить
Ударная группировка Х***ла на которую он больше надеется не на фронте а в переговорной группе и в своих агентах которые целеустремленно склоняют Украину к капитуляции как сделали уже с Беларашкой
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08.02.2022 00:18 Ответить
а кто он по специальности?
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08.02.2022 01:12 Ответить
щось не пригадую, щоб перед окупацією Криму москалі формували якісь ударні угрупування... і тим не менше Крим вкрали!!!!
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08.02.2022 06:20 Ответить
Цей Резніков або дебіл або провокатор. Американці говорять що в росіян все готово. Ударні угрупування давно готові, чекають наказу Путіна , а Резніков співає пісню " В Багдаде все спокойно" Байден говорить, що вторгнення в любий момент треба чекати, найближчі дні до кінця місяця будуть вирішальними, кожен день літаки зі зброєю і ************ направляє, бойову авіацію ближче до кордону України підтягнув, а Резніков " все спокійно не хвилюйтесь. . Або дебіл або провокатор.
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08.02.2022 07:21 Ответить
Давати таку оцінку це не функція МО, а - Генштабу. МО хай краще розповість про успіхи в закупівлі майна, бойової техніки та озброєння, подолання корупції у харчуванні військ, вирішення соціальних та побутових проблем. Всі інші розмірковування з вуст МО - це бла-бла-бла на вільну тему й формування свого політичного майбутнього. Хай так, але не за рахунок недопрацювань у обороноздатності країни
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08.02.2022 07:43 Ответить
Інтелегентна зовнішність людини, не є ОЗНАКОЮ ПОРЯДНОСТІ!!!ДОВІРА ДО ЦЬОГА гаспадіна, скінчилася, не ПОЧАВШИСЬ!!!
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08.02.2022 09:45 Ответить
похоже вторжения не будет -белорусов отправляют на практику в Сирию -на арабах тренироватся
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08.02.2022 11:28 Ответить
 
 