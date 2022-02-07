Вдоль границ Украины размещены 140 тыс. российских военных, но ударная группировка не сформирована, - Резников. ВИДЕО

Вдоль границ Украины размещены 140 тысяч военных вооруженных сил РФ. Но ударная группировка для возможного вторжения в Украину не сформирована.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Вдоль всех границ с Украиной - со стороны Российской Федерации, Беларуси и временно оккупированных территорий - находится наземный компонент 119 тыс. воинов, а если добавить воздушный и морской компонент, то будет 140 тысяч", - заявил Резников.

Он добавил, что всего это 72 батальонные группы российских войск, из которых 11 находится на территории Беларуси.

По словам главы Минобороны, с точки зрения военной угрозы риск сейчас низкий. Поскольку, чтобы совершить нападение на Украину, армия РФ должна сформировать ударную группировку, чего пока нет.

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Резников подчеркнул, что Россия при желании может создать такую ​​группировку, но для этого, по его оценке, требуется примерно месяц.