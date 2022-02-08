ВСУ проведут учения с 10 по 20 февраля с применением Bayraktar, Javelin и NLAW, - Резников. ВИДЕО

С 10 по 20 февраля 2022 года планируются военные учения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Алексей Резников на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас так же параллельно, зеркально проходят учения. Я назову места, где они будут проходить. Это Ривне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Одесса – это только полигон. А еще будут отдельные площадки и места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины, - отметил Резников.

По его словам, во время учений ВСУ планируют опробовать украинские "Байрактары" и "Джавелины".

"С применением и отработкой возможностей украинских "Байрактаров", "Джавелинов" и NLAW, которые мы недавно получили от Британии", - сообщил министр.

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