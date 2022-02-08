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ВСУ проведут учения с 10 по 20 февраля с применением Bayraktar, Javelin и NLAW, - Резников. ВИДЕО

С 10 по 20 февраля 2022 года планируются военные учения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Алексей Резников на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас так же параллельно, зеркально проходят учения. Я назову места, где они будут проходить. Это Ривне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Одесса – это только полигон. А еще будут отдельные площадки и места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины, - отметил Резников.

По его словам, во время учений ВСУ планируют опробовать украинские "Байрактары" и "Джавелины".

"С применением и отработкой возможностей украинских "Байрактаров", "Джавелинов" и NLAW, которые мы недавно получили от Британии", - сообщил министр.

Также смотрите: Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141. ФОТОрепортаж

Автор: 

оборона (5252) военные учения (3466) ВСУ (6736) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+8
І це буде правильно, як раз зараз поки йде олімпіада найвищий шанс нападу.

Головне щоб під час навчання війська були не по серед поля, а в міській забудові - щоб рф не змогла повторити Зеленопілля. А там вже можна вчитись як стріляти градом із за багатоповерхівок. Як стріляти з птрк з дахів та вікон. Як правильно розміщувати зенітки на дахах. Та ще багато чого іншого потрібного. І навіть можна попробувати пристріляти можливі маршрути заходу колон рф.
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08.02.2022 00:06 Ответить
+4
росіяни прийдуть вбивати та гвалтувати, тому їх потрібно вбивати безкоштовно
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08.02.2022 00:24 Ответить
+3
Их ещё нет у нас, на днях вроде как должны прибыть
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08.02.2022 00:13 Ответить
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рєзніков це наш чи їх? Змішались коні, люди...
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07.02.2022 23:58 Ответить
А ты чей?
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08.02.2022 08:14 Ответить
не наш, точно
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08.02.2022 09:25 Ответить
І це буде правильно, як раз зараз поки йде олімпіада найвищий шанс нападу.

Головне щоб під час навчання війська були не по серед поля, а в міській забудові - щоб рф не змогла повторити Зеленопілля. А там вже можна вчитись як стріляти градом із за багатоповерхівок. Як стріляти з птрк з дахів та вікон. Як правильно розміщувати зенітки на дахах. Та ще багато чого іншого потрібного. І навіть можна попробувати пристріляти можливі маршрути заходу колон рф.
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08.02.2022 00:06 Ответить
Там зоны упоминаются лесные. Полесье, Харьковщина, Черниговщина и Олешковские пески, там вокруг песков тоже леса сосновые ( Ющенко их еще тушил)
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08.02.2022 08:18 Ответить
нє, після уползанія мокшанських, всім сільським віддати міста на разграблєніє...
а вже після всього результат узаконити...
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08.02.2022 00:12 Ответить
Зря ты так насчёт городских поверь, очень зря
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08.02.2022 00:12 Ответить
Цікава в тебе логіка. Хлопці з села мають прикривати "міських хлюпіків". Ні, тут якщо разом то разом. Чи тобі на твою дружину, сестру, батьків наплювати?
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08.02.2022 00:14 Ответить
Це не логіка, це статистика; хто хотів - давно в добробатах, територіальній обороні (там зараз аншлаг), або не живуть за місцем прописки (читай в Європі чи деінде на заробітках), інші - ватні створіння, користь від їх призову сумнівна
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08.02.2022 00:18 Ответить
Є така штука як мотивація і бойовий дух. Навіть якщо поряд з тобою до військомату прийде як ти кажеш "хлюпік", хай він не буде брати безпосередньої участі - ну допомагатиме в госпіталі. Це вже плюс. А коли починається, що хтось за когось щось має - це зовсім інша історія.
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08.02.2022 00:23 Ответить
Это правильно, самим тоже нада проводить учения "союзная нетерпимость" можно назвать)))
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08.02.2022 00:08 Ответить
А со Стингерами уже проводили учения? Очень хотелось бы увидеть. Хотя не представляю, как можно сымитировать летящий вертолет или самолет. Воздушный шар или змей?
Может кто-то знает, на чем проводят учения ПВО?
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08.02.2022 00:11 Ответить
Их ещё нет у нас, на днях вроде как должны прибыть
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08.02.2022 00:13 Ответить
Мій співробітник в ПВО служив у 1944-1945. Вішали на дереві пляшки і стріляли по них з зенітки)
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08.02.2022 00:24 Ответить
Сам процесс поражения цели не важен, так как такое оружие выстрелил-забыл. А вот довести до автоматизма, когда надо стрелять (оценить местность, дальность, направление движения цели и т.д. ) нужна тренировка, а тем более когда должен быть в согласованности с другими бойцами
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08.02.2022 00:26 Ответить
Навчання з усіма типами озброєнь мають стати перманентними. Будь-який простій це саботаж.
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08.02.2022 00:15 Ответить
В бою важна слаженность применения оружия разными подразделениями. 10 дневная их обкатка перед вероятными днями агрессии рф даёт надежду на четкость и решительность действий ВСУ по уничтожению врага.
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08.02.2022 00:16 Ответить
Для високо літаючих цілей, йок
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08.02.2022 00:18 Ответить
Спортивні антропологи-науковці стверджують: за всіх однакових фізичних показниках, генетичній схильності та тренованості, перемогу здобуде той,
хто більше вмотивований на перемогу, умовно кажучи - той, хто має сильніше бажання перемогти.🙁
Але крім вмотивованості , нашим бійцям потрібна , вкрай , стабільна фінансова допомога , а не закатувати гроші в асфальт під час війни 😡
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08.02.2022 00:18 Ответить
У бійці має значення не величина собаки, а величина бійки всередині собаки (с) Зараз не треба вимагати стабільної фінансової допомоги, росіяни прийдуть вбивати та гвалтувати.
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08.02.2022 00:23 Ответить
росіяни прийдуть вбивати та гвалтувати, тому їх потрібно вбивати безкоштовно
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08.02.2022 00:24 Ответить

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08.02.2022 08:15 Ответить
А удар по українській території на так званиш навчаннях ***** може списати і на ,,заблудившихся,, а відповідь української армії як вторгнення в мокшандію.
Любі навчання не на полігонах являється провокацією а тим більше у 50км від нашого кордону.
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08.02.2022 08:32 Ответить
 
 