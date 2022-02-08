ВСУ проведут учения с 10 по 20 февраля с применением Bayraktar, Javelin и NLAW, - Резников. ВИДЕО
С 10 по 20 февраля 2022 года планируются военные учения Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Алексей Резников на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня у нас так же параллельно, зеркально проходят учения. Я назову места, где они будут проходить. Это Ривне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Одесса – это только полигон. А еще будут отдельные площадки и места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения Вооруженных сил Украины, - отметил Резников.
По его словам, во время учений ВСУ планируют опробовать украинские "Байрактары" и "Джавелины".
"С применением и отработкой возможностей украинских "Байрактаров", "Джавелинов" и NLAW, которые мы недавно получили от Британии", - сообщил министр.
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Головне щоб під час навчання війська були не по серед поля, а в міській забудові - щоб рф не змогла повторити Зеленопілля. А там вже можна вчитись як стріляти градом із за багатоповерхівок. Як стріляти з птрк з дахів та вікон. Як правильно розміщувати зенітки на дахах. Та ще багато чого іншого потрібного. І навіть можна попробувати пристріляти можливі маршрути заходу колон рф.
а вже після всього результат узаконити...
Может кто-то знает, на чем проводят учения ПВО?
хто більше вмотивований на перемогу, умовно кажучи - той, хто має сильніше бажання перемогти.🙁
Але крім вмотивованості , нашим бійцям потрібна , вкрай , стабільна фінансова допомога , а не закатувати гроші в асфальт під час війни 😡
Любі навчання не на полігонах являється провокацією а тим більше у 50км від нашого кордону.