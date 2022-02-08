Если Украина будет в НАТО, европейские страны будут автоматически вовлечены в военный конфликт с Россией, - Путин. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о недопустимости принятия в НАТО Украины и предупредил о возможной конфронтации России с альянсом в этом случае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз: нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами: вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ну, ведь так оно и будет", - сказал президент РФ на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией", - добавил Путин.

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Путин также решил напугать Запад ядерным потенциалом России.

"Мы понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт без своей воли", - отметил российский президент.