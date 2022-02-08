Если Украина будет в НАТО, европейские страны будут автоматически вовлечены в военный конфликт с Россией, - Путин. ВИДЕО
Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о недопустимости принятия в НАТО Украины и предупредил о возможной конфронтации России с альянсом в этом случае.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз: нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами: вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ну, ведь так оно и будет", - сказал президент РФ на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией", - добавил Путин.
Путин также решил напугать Запад ядерным потенциалом России.
"Мы понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт без своей воли", - отметил российский президент.
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И прикормленные сявки помогать не станут - "дохни сам".
Ну и рассматривают варианты дележа территории паРаши.
И опять начинает шантажировать войной.
Вот результат его беседы с Макроном.
что заручился поддержкой - дёшевые дворовые понты.
Правда, после визита в Пекин он на победителя не сильно был похож.
Си Дзиньпинь - это вам не подкаблучный ***** Макрон.
Проговорился, плешивый дурачок.
Ну, живет себе НАТО, живет. Живет, к сожалению , и Россия.
Почему это сразу и автоматически должно быть конфликтом?
Русские скоты! А про базу НАТО у вас в Ульяновске уже и позабыли?
Эх, если бы дело было бы в этом - я был бы спокоен. Ну не доживешь ты до этого...
Ключевое слово "возвращать".
Знает кошка, чьё сало съела
тот как, от страха не помер в той кацапии?