Путин - Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи моя красавица". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет, и их нужно выполнять Киеву, нравятся они ему или нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается минских соглашений, имеют ли они перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет", - заявил Путин во вторник на пресс-конференции по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"В Киеве то говорят, что будут соблюдать (минские соглашения. - Ред.), то говорят, что это разрушит страну, и президент, действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Нравится - не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - сказал Путин.

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Напомним, ранее Путин заявил, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей.