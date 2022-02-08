Путин - Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи моя красавица". ВИДЕО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет, и их нужно выполнять Киеву, нравятся они ему или нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Что касается минских соглашений, имеют ли они перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет", - заявил Путин во вторник на пресс-конференции по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"В Киеве то говорят, что будут соблюдать (минские соглашения. - Ред.), то говорят, что это разрушит страну, и президент, действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Нравится - не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - сказал Путин.
Напомним, ранее Путин заявил, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей.
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Які повинні лунати на кожній зустрічи з кремлівським лайном де б ці зустрічи не відбувались!
В ООН, в ПАСЕ, в ОБСЕ, на "мінських ТКГ, в "нормандському форматі", кожен раз і як "молитва"!
З кожним роком його мрії на виконання "мінської капітуляції України" будуть все старішими і старішими, а президенти Европи та України все молодшими як на його старий вік...
І прийде той час коли в Українв президентом стане чоловік який на його вимоги "виконувати вимоги мінських домовин" відповість: "шерхан, шерсть твоя вже вся випала і ти ось-ось вріжешь дуба! Іди в дупу з "мінськими домовленностями" і земля тобі стекловатою!"
Даже если обвинят Украину и снимут санкции с России-Украине нельзя выполнять Минские сглашения-ведь это будет концом Украины.
А санкции на Россию почти не дейситвуют ведь убытка от санкций она получает на 20-30 млрд в год а от экспорта нефтегаза прибыль на 300-500 миллиардов. Поэтому даже под санкциями Рашка накопила 600 млрд баксов резерва. так что снятие санкций с Рашки-никак на нее не повлияют. ведь настоящих санкций и не было))
Відійди від них!
Пошли нах "формулу штанмайєра"!
Щойно Зе і проковтнув. Зазначив, що Україна справді "красавіца"
Или сцыкотно?
Що, пресуху не дивишся? В ютубі забанили?
Реєструються на цензорі тільки на один день, щоб підлизати їй тільки в одній новині...
Завдяки Пороху ми ще незалежна та соборна Україна. А шо він знову вам у штанці нагадив?
Дякую, пане Яр. Зараз придивлюсь до цієї Васечкі.