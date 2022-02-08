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Путин - Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи моя красавица". ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что альтернативы минским договоренностям по урегулированию на Донбассе нет, и их нужно выполнять Киеву, нравятся они ему или нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается минских соглашений, имеют ли они перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет", - заявил Путин во вторник на пресс-конференции по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"В Киеве то говорят, что будут соблюдать (минские соглашения. - Ред.), то говорят, что это разрушит страну, и президент, действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Нравится - не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - сказал Путин.

Читайте: Пока Россия неправильно трактует Минские соглашения, найти компромисс будет сложно, - Квин

Напомним, ранее Путин заявил, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей.

Автор: 

путин владимир (31647) россия (96442) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+89
мінськ - це заморожування проблеми. саме порошенко підписав його з терористами. ганьба!
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08.02.2022 18:49 Ответить
+57
А вовану будапештский меморандум нравится?
Или его выполнять не надо?
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08.02.2022 07:52 Ответить
+51
Так самож х*йло , раздав паспорта, сделало минские соглашения невыполнимыми
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08.02.2022 07:52 Ответить
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Страница 4 из 4
Людина яка самим наглим чином не виконала умови Будапештського меморандуму не виступила гарантом територіальної цілісності України,порушила міжнародне право введенням своїх військ на нашу територію нагло і незаконно заволоділа нашим Кримом не має жодного морального права вимагати від України виконання домовленостей які вже застаріли з огляду на сьогоднішню ситуацію.Нравится не нравится отдавай красавица Крим.Нравится не нравится отпускай красавица Україну вНАТО Євросоюз чи куда завгодно буде Україні
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08.02.2022 14:06 Ответить
Ось слова від Бога!
Які повинні лунати на кожній зустрічи з кремлівським лайном де б ці зустрічи не відбувались!
В ООН, в ПАСЕ, в ОБСЕ, на "мінських ТКГ, в "нормандському форматі", кожен раз і як "молитва"!
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08.02.2022 14:47 Ответить
Ермак притих. Настораживает.
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08.02.2022 14:22 Ответить
А Ху-ло де шукатиме політичний притулок? В Гондурасі?
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08.02.2022 14:25 Ответить
І скіки ж воно собі життя наміряло?!
З кожним роком його мрії на виконання "мінської капітуляції України" будуть все старішими і старішими, а президенти Европи та України все молодшими як на його старий вік...
І прийде той час коли в Українв президентом стане чоловік який на його вимоги "виконувати вимоги мінських домовин" відповість: "шерхан, шерсть твоя вже вся випала і ти ось-ось вріжешь дуба! Іди в дупу з "мінськими домовленностями" і земля тобі стекловатою!"
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08.02.2022 14:43 Ответить
По словах Путина, Украина нападет на Украину.
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08.02.2022 14:44 Ответить
Та ще перед виборами у 19-му було зрозуміло, що зєля - путінська красавіца, і він її буде мати у всі щілини. А тепер путло вже озвучив це вголос. А красавіца - мовчить. Мабуть, одержує задоволення.
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08.02.2022 14:46 Ответить
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08.02.2022 14:52 Ответить
Украине нивкоем случае нельзя выполнять Минские соглашения. Легализация сепаратистов и особый статус-это даже хуже ем АРКрым. Они ведь будут голосовать и снова как и раньше отворачивать Украину от пути в ЕС.
Даже если обвинят Украину и снимут санкции с России-Украине нельзя выполнять Минские сглашения-ведь это будет концом Украины.
А санкции на Россию почти не дейситвуют ведь убытка от санкций она получает на 20-30 млрд в год а от экспорта нефтегаза прибыль на 300-500 миллиардов. Поэтому даже под санкциями Рашка накопила 600 млрд баксов резерва. так что снятие санкций с Рашки-никак на нее не повлияют. ведь настоящих санкций и не было))
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08.02.2022 14:54 Ответить
ти розказуєш "Минские соглашения" відповідно до ************** хотєлок!
Відійди від них!
Пошли нах "формулу штанмайєра"!
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08.02.2022 15:30 Ответить
пока это чмо не получит в дюньдель-не успокоится! неужели россияне, оболваненые путинской пропагандой , не понимают что их толкают на преступлению, наровне с гитлеровской германией! тогда немцы тоже кричали хайль гитлер!
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08.02.2022 14:57 Ответить
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08.02.2022 15:10 Ответить
Тимошенко вже давно дотримується позиції, що Мінськ - це не вихід. Треба діяти за Будапештським меморандумом!
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08.02.2022 15:12 Ответить
это называется - выссаться в глаза.... впрочем, зеленому говну не привыкать.....
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08.02.2022 15:12 Ответить
так і є
Щойно Зе і проковтнув. Зазначив, що Україна справді "красавіца"
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08.02.2022 15:27 Ответить
Замороження конфлікту - це не рішення. Тимошенко закликає вести перемови у Будапештському форматі. Я думаю, що це хороша ідея.
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08.02.2022 15:28 Ответить
хто погодився на цю ідею? Ти хоч учасників "будапештського формату" назовеш? А які з них погодились, які ні? Бо без навть одного учасника - формату не вийде!
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08.02.2022 15:32 Ответить
Тоді сидіти і просто нічого не робити?!
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08.02.2022 15:58 Ответить
впроваджувати мінські угоди в українській редакції: спочатку безпека; а потім - політичні процеси! Вибори - після десепаратизації та деколабораціонізації!
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08.02.2022 16:04 Ответить
Це та, що у 2008 році підхіхікувала путану?
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08.02.2022 18:36 Ответить
ВладимирСсаныч, давай, покажи уже деду Кабаеву свои мощные йайтса, задвинь что-нибудь в стиле "Мне44-************************* и йа не лох!"(с)
Или сцыкотно?
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08.02.2022 15:31 Ответить
вже задвінув. Чи, навіть, роздвінув.
Що, пресуху не дивишся? В ютубі забанили?
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08.02.2022 15:33 Ответить
Нит, у меня на его выступления стойкий рвотный позыв...
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08.02.2022 15:59 Ответить
аааа, ну, буває... в мене також інколи... а на цей раз просто очікував на передачу "Час Ч", довелось почути...
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08.02.2022 16:06 Ответить
це вкотре доводить, що не варто працювати за Мінськом. це просто затягування проблеми. Будапештський договір - інша справа. Саме до цього закликає Тимошенко.
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08.02.2022 15:47 Ответить
любая ****ь, которая голосует за минский сговор - должна быть повешена!!!!!!!
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08.02.2022 15:55 Ответить
Тимошенко вже який раз закликає вирішувати це питання за Будапештським меморандумом. Чому цього не роблять? як на мене, такий підхід може допомогти.
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08.02.2022 16:00 Ответить
От я не розумію адмінів ботоферми воної.
Реєструються на цензорі тільки на один день, щоб підлизати їй тільки в одній новині...
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08.02.2022 16:02 Ответить
Страна чудовище и страна красавица, ***** уже и не скрывает, я бы на месте кацапов начал бы что то подозревать, что обительзла у них под ногами)))
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08.02.2022 16:03 Ответить
Да ведьма Я,. Ведьма! Только слово ведьма, искорежили КРИСТИАНЕ) відьма од слова відати, яка знала, як вилікувати, як дати пораду в житті, то як Мольфари в Карпатах, дуже мудра людина, якій передали свої знання предки.
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08.02.2022 18:08 Ответить
я думаю, що варто діяти, як каже Тимошенко (вирішення у Будапештському форматі). Вона все-таки понад 20 років у політиці і за цей час здобула цінні знання і досвід.
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08.02.2022 16:12 Ответить
і то правда! такий досвід немає бути осторонь, і вона дійсно робить цінні звернення, наприклад те що була проти угод ще з самого початку
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08.02.2022 20:29 Ответить
Эээээ, позтлумачте( мне объясните ) как работают минские умовы( договорняки) кажется в эти договорняки запердолил ххххпутина ,. Президент под номером 5,. Для того, что бы как то остановить, эту навалу,. Когда наши Украинцы, Люди, шли защищать нашу Украину в кросовках, со щитами, когда люди в маркетах собирали пайки, когда в кулуарах сидели генералы и говорили, что нужно две недели на рассмотрение дать оружие или нет, как короста которая вывезла в Дубаи свою семью сказала. Ни один танк не покинет ангар. Минские умовы, остановили то что должно быть уничтожено
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08.02.2022 17:58 Ответить
А "минские договоренности" мають силу міжнародних угод, підписаних сторонами і ратифікованих парламентами, як, наприклад "Большой договор о мире и дружбе" 1997 року між державами Україна і роССія?
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08.02.2022 18:32 Ответить
мінськ - це заморожування проблеми. саме порошенко підписав його з терористами. ганьба!
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08.02.2022 18:49 Ответить
Зрадник Порох довів Україну до тих мінських угод)
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08.02.2022 19:08 Ответить
Сором і ганьба йому! Хай його затаскають по судам! Надіюсь до Тимошенко дослухаються, так як вона відразу була проти цих угод! он до чого вони призведуть
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08.02.2022 19:10 Ответить
таки да) Якби там не було, і що там їй не приплітали, вона зараз робить все щоб запобігти війні і наслідкам тихвсіх домовленостей між зрадниками
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08.02.2022 20:31 Ответить
як дійти можна було до такого! Тимошенко хоч знає що робити, а то б уже не було в мене надій...
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08.02.2022 20:09 Ответить
Да, тем более в состав «Будапешт плюс» войдут все страны-гаранты территориальной целостности Украины.
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08.02.2022 20:38 Ответить
Спасибо Перту Алексеичу за Минсие соглашения - величайшую победу его дипломатического гения! Слава! Слава! Божья роса...
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09.02.2022 20:29 Ответить
Уж как он навредил Украине,так ни один президент не нагадил,янык это вообще не президент,а гопник был.
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09.02.2022 21:32 Ответить
Де Танька Кайф зникла? Ви так знатно з нею співали в унісон.

Завдяки Пороху ми ще незалежна та соборна Україна. А шо він знову вам у штанці нагадив?
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09.02.2022 22:24 Ответить
На місці "Таня" Вона собі член відростила і стала "Васечкін"
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10.02.2022 04:34 Ответить
Справді?

Дякую, пане Яр. Зараз придивлюсь до цієї Васечкі.
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10.02.2022 19:03 Ответить
Будь ласка! Там два "Васєчкіни" "Петя" - точно вона!
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10.02.2022 19:18 Ответить
нровится не нровится сосни сталоктит ватная кросавица
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09.02.2022 22:15 Ответить
Ми можемо не любити нашого Президента, сперечатися з ним і навіть сваритися. Але ми не дамо його ображати керівникам інших держав та іноземним громадянам.
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10.02.2022 17:06 Ответить
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