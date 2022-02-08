РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4764 посетителя онлайн
Новости Видео
9 926 11

Сразу на нескольких полигонах подразделения ВСУ провели учения по уничтожению десанта и бронетехники оккупантов. ВIДЕО

Сразу на нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются комплексные тактико-специальные занятия по организации отпора условному противнику, пытающемуся прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ОС ВСУ, к тренировкам привлекаются инженерные подразделения, выполняющие задачи по установке минных заграждений, танковые подразделения и противотанковая артиллерия.

"Каждый раз во время тренировки мы должны достичь максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения к практическому его выполнению конкретным номером расчета орудия или экипажа танка", - сообщил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, противотанковый резерв быстро и организованно осуществил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа для качественного выполнения задачи противотанкистами без задержек осуществила постановку минных заграждений.

Смотрите также: ВСУ проведут учения с 10 по 20 февраля с применением Bayraktar, Javelin и NLAW, - Резников. ВИДЕО

С танковыми подразделениями группировки войск, подчиненной нашему Командованию, мероприятия боевой подготовки проходят как в составе экипажей, так и в составе взводов.

В свою очередь танкисты совершили выдвижение роты в район ожидания, перемещения и развертывания в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления предполагаемого противника, а также уход и перемещение в районы сосредоточения.

"На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи", - отметил Наев. - "При разведке боем, танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой".

Как отметил командующий, опыт антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что танки являются одной из основ наступательной операции. Именно поэтому противотанковые и общевойсковые резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.

Автор: 

армия (8506) танк (2284) военные учения (3466) уничтожение (7390) Наев Сергей (348)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
ЗСУ-вдячність,шана та повага...
показать весь комментарий
08.02.2022 09:17 Ответить
+5
ЗСУ пішли не в той бік, який я очікував. Маю на увазі розвиток, нові можливості. Як на мене, це все закінчилось ще в 16 році. Почали повертатись проблемні питання. Хоча зовнішній розвиток наче є, завдяки партнерам з НАТО, а от внутрішній дуже бутафорний - оті всі стандарти, про які голосно говорять, показушні. Я був на дуже багатьох навчаннях і 90% з них - це постанова. У командирів нижчого і вищого рівнів досі немає можливості приймати якісь рішення. А, на мою думку, саме це мають вміти командири в складних обставинах - і це дуже важливо на війні. Джерело:
показать весь комментарий
08.02.2022 09:24 Ответить
+5
Літак відремонтували, тривожна валізка вже там, в літаку, топлива - під завязку.
Ленка на стремі, з дітьми.
Що ще тобі потрібно? Все в порядку.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ-вдячність,шана та повага...
показать весь комментарий
08.02.2022 09:17 Ответить
ЗСУ пішли не в той бік, який я очікував. Маю на увазі розвиток, нові можливості. Як на мене, це все закінчилось ще в 16 році. Почали повертатись проблемні питання. Хоча зовнішній розвиток наче є, завдяки партнерам з НАТО, а от внутрішній дуже бутафорний - оті всі стандарти, про які голосно говорять, показушні. Я був на дуже багатьох навчаннях і 90% з них - це постанова. У командирів нижчого і вищого рівнів досі немає можливості приймати якісь рішення. А, на мою думку, саме це мають вміти командири в складних обставинах - і це дуже важливо на війні. Джерело:
показать весь комментарий
08.02.2022 09:24 Ответить
так все це потрібно і добре! але заявіть хоть по телебаченню про те що лукашенко заявив що якщо , так відразу припинить поставляти мастильно паливні продукти і електроенергію.... то звідки будете брати паливо для техніки....а? дивіться там щоб не було це (нежданчиком...)да і роосія може припиниті поставляти і газ і все таке....а від них все можно очікувати.... то як ..ми до цього вже готові?((
показать весь комментарий
08.02.2022 09:29 Ответить
Румыния, Польша, Литва.
показать весь комментарий
08.02.2022 09:32 Ответить
надеюсь что будет и электроэнергия и горючо смазочные от туда.... но читая тонны новостей как то пишут что ну вот вот перейдём...вот вот переключимся на энэргопоставки с евросоюза ... а то что уже поступает всё это столько столько нужно и всего полно не вижу....(( было бы так ..то лукашенко не заявлял бы про это... так что всё не совсем то и так видно...((
показать весь комментарий
08.02.2022 09:52 Ответить
Ну там просто есть накатанные темы, с жирными откатами и никто не хочет от них отказываться. С горючкой проблем не вижу, ну электроэнергия, 100% будут сбои. К этому просто нужно быть готовым.
показать весь комментарий
08.02.2022 09:56 Ответить
Норм. Только почему нет связки с авиацией???
И отдельно.....про авиацию. А почему нет тренировки массированного прорыва ПВО теми же Анами? Не надо включать все РЛС, тренируйтесь в пассивном режиме. Аны не надо сажать. Тупо лупить в воздухе. Для этого путь кукурузники тащат за собой буксиремые цели....с российскими флагами ....и летять с огибанием местности, как молдавские контрабандисты. Усложняйте условия, усложняйте....
показать весь комментарий
08.02.2022 09:36 Ответить
Стратегический запас топлива сделан или готовят диверсию
показать весь комментарий
08.02.2022 09:46 Ответить
Літак відремонтували, тривожна валізка вже там, в літаку, топлива - під завязку.
Ленка на стремі, з дітьми.
Що ще тобі потрібно? Все в порядку.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:00 Ответить
Это хорошо!
показать весь комментарий
08.02.2022 15:47 Ответить
 
 