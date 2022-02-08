Сразу на нескольких полигонах подразделения ВСУ провели учения по уничтожению десанта и бронетехники оккупантов. ВIДЕО

Сразу на нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются комплексные тактико-специальные занятия по организации отпора условному противнику, пытающемуся прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ОС ВСУ, к тренировкам привлекаются инженерные подразделения, выполняющие задачи по установке минных заграждений, танковые подразделения и противотанковая артиллерия.

"Каждый раз во время тренировки мы должны достичь максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения к практическому его выполнению конкретным номером расчета орудия или экипажа танка", - сообщил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, противотанковый резерв быстро и организованно осуществил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа для качественного выполнения задачи противотанкистами без задержек осуществила постановку минных заграждений.

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С танковыми подразделениями группировки войск, подчиненной нашему Командованию, мероприятия боевой подготовки проходят как в составе экипажей, так и в составе взводов.

В свою очередь танкисты совершили выдвижение роты в район ожидания, перемещения и развертывания в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления предполагаемого противника, а также уход и перемещение в районы сосредоточения.

"На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи", - отметил Наев. - "При разведке боем, танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой".

Как отметил командующий, опыт антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что танки являются одной из основ наступательной операции. Именно поэтому противотанковые и общевойсковые резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.