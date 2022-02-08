Повышенные пенсии с 1 марта получат около 10,2 млн граждан, - Лазебная. ВИДЕО

Для 10,2 млн украинцев с 1 марта пенсии и социальные выплаты вырастут.

Об этом в эфире канала Дом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"За 2021 год мы видим рост индекса потребительских цен приблизительно на 10%. Но мы уже сегодня будем повышать и пенсии, и разные пособия на 14%. Такой индекс мы определили через 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых платятся взносы в Пенсионный фонд. То есть 14% — это то, что нужно ожидать нашим пенсионерам с 1 марта", — пояснила министр.

Под повышение выплат подпадет 10 млн 200 тыс. пенсионеров.

"Это будет и индексация страховых пенсий, и доплаты для разных категорий, не подпадающих под индексацию. Кроме того, мы впервые проиндексируем пенсии военным", — перечислила Лазебная.

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