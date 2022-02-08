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Повышенные пенсии с 1 марта получат около 10,2 млн граждан, - Лазебная. ВИДЕО

Для 10,2 млн украинцев с 1 марта пенсии и социальные выплаты вырастут.

Об этом в эфире канала Дом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"За 2021 год мы видим рост индекса потребительских цен приблизительно на 10%. Но мы уже сегодня будем повышать и пенсии, и разные пособия на 14%. Такой индекс мы определили через 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых платятся взносы в Пенсионный фонд. То есть 14% — это то, что нужно ожидать нашим пенсионерам с 1 марта", — пояснила министр.

Под повышение выплат подпадет 10 млн 200 тыс. пенсионеров.

"Это будет и индексация страховых пенсий, и доплаты для разных категорий, не подпадающих под индексацию. Кроме того, мы впервые проиндексируем пенсии военным", — перечислила Лазебная.

Также читайте: В Украине некоторым группам граждан разрешат выходить на пенсию независимо от возраста

Автор: 

пенсионеры (838) пенсия (2162) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+9
Это повышение в сравнение с скачком цен практически на все, просто издевательство. Получат в основном судьи и чиновники, а людям просто по губам поводят.
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08.02.2022 10:14 Ответить
+7
та скоко ж можно повышать? Я ещё 4-80 с прошлого повышения не потратил...
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08.02.2022 10:49 Ответить
+7
"мы уже сегодня будем повышать и пенсии, и разные пособия на 14%. Такой индекс мы определили через 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых платятся взносы в Пенсионный фонд" (Лазебная).
А чому Лазебная не сказала, що дана формула індексації пенсії явно шахрайська, бо ці 14% менші за співвідношення між середньою зарплатнею в країні в 2019-2021 рр. і в 2018-2020 рр. (перше значення використовується для розрахунку пенсій, що призначаються зараз, а друге -- для минулорічних призначень пенсій). Тобто пенсіонер-22 при всіх інших однакових умовах отримає пенсію більшу, ніж пенсіонер-21. До того ж пенсії, призначені в 2019-2020 рр., взагалі не індексуються, а значить для таких пенсіонерів відставання в розмірі пенсій буде ще вагоме. Так, в 2017 р. відбулося "***********" призначених раніше пенсій, але після цього ці пенсіонери внаслідок шахрайського принципу індексації вже втратили приблизно третину того "***********". І процес триватиме надалі.
А як мала б відбуватися індексація? За дуже простим, прозорим і зрозумілим принципом: пенсія кожному пенсіонеру мала б щороку обчислюватися як щойно призначена (з урахуванням його індивідуального коефіцієнта, який для всіх вже розрахований та враховує страховий стаж людини та її внески до пенсійного фонду) - все, без жодних формул і 50%.
Мені цікаво інше:"Чому я без спеціальної економічної освіти допетрав до цього, а поважні економічні, експерти, політики і всілякі "правозахисники народу" про це мовчать, адже тут явно проглядається порушення Конституції шляхом майнової дискримінації за віком (якась людина, наприклад, вийшла на пенсію в 2019 р.; її замінила на посаді інша особа, яка виконувала ту ж саму роботу, але вийшовши на пенсію в цьому році вона зразу ж отримуватиме пенсію десь на 15% вищу за свого попередника)?".
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08.02.2022 11:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
как раз чтобы отдать за газ
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08.02.2022 10:09 Ответить
На ліки - пенсія плюс допомога дітей.
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08.02.2022 10:33 Ответить
Кацап про субсидии не знает)
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08.02.2022 10:35 Ответить
І скільки мільйонів втратили можливясть отримати субсидію? Зєбуїни такіж самі суки як і паєрєдніки.
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08.02.2022 10:38 Ответить
Попередники є поперениками! І не треба попередників прирівнювати до жаб зелених---- так як крадуть жаби зелені попередникам могло тільки снитися!
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08.02.2022 11:09 Ответить
За газ отдадите собаку.
Если она у вас есть.
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08.02.2022 10:53 Ответить
да так говорил однопартиец зэлупы кстати тоже наркоман
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08.02.2022 11:35 Ответить
Ніфігасє скільки, виявляється, у нас пенсіонерів-суддів та прокурорів! 😃
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08.02.2022 10:13 Ответить
У них пожиттєве грошове утримання! Там трішки інші розклади! Аякже, у нас правова держава!
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08.02.2022 10:28 Ответить
За злочинного Зєка зарплата голови міськрайсуду (головного судді) становила 15 тисяч. Чому і коли вона виросла до 90 тисяч , це вже інше питання.
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08.02.2022 10:36 Ответить
так, цікава аріфмєтіка виходить - 50% одне плюс 50% друге дорівнює 14% на пенсію???, а пенсіоЖери судді, там, держбрехуни численні пожиттєво продовжать жирувати собі далі? ГАНЬБА!
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08.02.2022 10:34 Ответить
Пенсіонери - судді та прокурори з березня отримуватимуть на 14 000 гривень більше.
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08.02.2022 11:26 Ответить
Осмілююся запитати, а наскільки будуть підвищені ціни і тарифи?
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08.02.2022 10:14 Ответить
Это повышение в сравнение с скачком цен практически на все, просто издевательство. Получат в основном судьи и чиновники, а людям просто по губам поводят.
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08.02.2022 10:14 Ответить
Ось чому і судді вигравали "конст.проституційні" суди по пенс.виплатам.
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08.02.2022 10:18 Ответить
До міннімалки...+ 80 гривасов
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08.02.2022 10:19 Ответить
270...но это ничего не меняет...пенсия все равно остается нищенской..
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08.02.2022 10:27 Ответить
Благодетели мля..
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08.02.2022 10:21 Ответить
это бинго. Канец "єпохі бідності"
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08.02.2022 10:26 Ответить
это зе дно некоторые продцукты подорожали в сотни раз но они гордо сообщают о поднятии соцвыплат аж на 14 % театр абсурда зеленого цвета
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08.02.2022 10:28 Ответить
Зайшов коменти почитати . Нічого нового ,суцільна зрадна Зрада. Підвищили пенсії - зле ,не підвищили- катастрофа і зрада Зеленого Клована.
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08.02.2022 10:29 Ответить
Индексация пенсий происходит потому что предыдущая рада приняла соответсвующий закон...и четко обозначила дату...1 марта...
Заслуги осла и его зеленого стада тут ни какой нет....более того в 2019-м эти скоты украили индексацию за два месяца...потому что проиндексировали пенсии не 1 марта...а 1 мая...
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08.02.2022 10:33 Ответить
Велика шана Гройсману , що придумав таку чудову формулу підвищення пенсій 50% плюс 50 %. Зєбуїнам навіть нічого змінювати було не потрібно.
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08.02.2022 10:58 Ответить
А різницю відчуваєш підвищити на 14% з 60 тисяч і 3 тисяч.
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08.02.2022 10:35 Ответить
А підвищення з 1950грн-будемо жирувати! Якщо черговий раз не оминуть
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15.02.2022 12:33 Ответить
тупой ты троляка лучше расскажи на сколько выросли цены на комуналку и продукты?скоро хлеб будет так торт купить
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08.02.2022 10:36 Ответить
Желаю всей верхушке прожить всю старость только на эту пенсию.
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08.02.2022 10:36 Ответить
Повишення пенсій із 1 березня як і завжди дістануть окремі категорії пенсіонерів та як і завжди не ті хто повищення потребує.Я як та за що жити пенсіонерам до 1 березня адже ціни тільки за місяць виросли в рази більше чим буде надбавка до пенсій.
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08.02.2022 10:37 Ответить
ничтожество голобородько - это очередная ошибка украинцев..
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08.02.2022 10:38 Ответить
Чек в АТБ за год увеличился в двое...
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08.02.2022 10:39 Ответить
І це виглядає дивним, з огляду на той факт, що скумбрія коштує 8 гривень за кілограм, а гречка 15.
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08.02.2022 10:45 Ответить
Занимательная Зематематика.
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08.02.2022 10:39 Ответить
Нардепа Юрченка, який перебуває під слідством, помітили в Домінікані з дівчиною, - ЗМІ

07.02.2022, 17:50 • 1153 • https://uainfo.org/blognews/1644247681-nardepa-yurchenka-yakiy-perebuvae-pid-slidstvom-pomitili.html?_utl_t=tw#mc-container 0

Фото: aspi.com.ua Юрченко може отримати до 12 років ув'язнення

Виключеного з фракції "Слуга народу" нардепа Олександра Юрченка, якого підозрюють у підкупі інших парламентаріїв, помітили в Домінікані з дівчиною. Про це https://t.me/Novoeizdanie/3954 повідомили джерела "Нового видання"
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08.02.2022 10:42 Ответить
Ну хоть не з хлопцем
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08.02.2022 14:20 Ответить
лезбиян
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08.02.2022 14:22 Ответить
Це пародія на индексацію пенсий. Нехай Лезебна порахує наскільки фактично за минулий рік зросла вартість основних продуктів споживання, а потім порівняє з 14%. Чому не хотять ********** пенсії і провести перерахунок пенсій в відповідность до того розрахунку, який використовують для нових пенсіонерів. У пенсіонерів просто крадуть їхні пенсії. Не має грошей в пенсійному фонді, але це не виправдання. Коли підвищують зарплату прокурорам, суддям, міністрам і т.д - то не бачать що бюджет затверджують з дифіцитом коштів. Просто знають, що літні люди не вийдуть на майдан, а будуть шукати їду в мусорних ящиках.
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08.02.2022 10:47 Ответить
какие там нах проценты...
в прошлом году тупо повысили на 100 грн, впервые с 2018г
в этом году жду тоже самое
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08.02.2022 11:03 Ответить
в этом году будем жировать на 135 грн. как я понял чтоб они жили на эти гроши суки
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08.02.2022 12:00 Ответить
та скоко ж можно повышать? Я ещё 4-80 с прошлого повышения не потратил...
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08.02.2022 10:49 Ответить
Помочь потратить?Я с прошлого повышения на 100гр. купил абонемент в Венскую оперу!
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08.02.2022 12:29 Ответить
Ото я попаную. Скумбрии накуплю. Мороженной! На ВСЕ и сдачу не надо.
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08.02.2022 10:54 Ответить
С учётом теневой экономики, и массовой миграции трудоспособного населения(основных налогоплательщиков), плюс отрицательная демография, пенсионеры останутся нищими. Денег на бородатых старцев нет, и непонятно откуда они должны взяться. Польша решила эту проблему, переманив украинцев- налоги идут, пенсионеры сыты. А вот, что делать Украине в условиях, что она не может конкурировать с Европой? Только искать экстраординарные выходы, чтобы привлечь инвесторов. По другому никак- тут чуть подлатали, там чуть подкрасили, а здесь что-то всё обрушилось и так по кругу. Ерунда всё это, "место под солнцем" добывают рискованными и нетипичными методами.
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08.02.2022 10:57 Ответить
А може підняти ЄСВ для великого бізнесу?
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08.02.2022 11:00 Ответить
ну вообще-то рецепт есть. Возврат к социализму.
Прибыли с земли и заводов будут идти на социалку, а не в оффшор на Кипре.
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08.02.2022 11:00 Ответить
Это уже было- провальный проект. Всё скатывается к банальному воровству и кумавсту- когда воруется абсолютно всё и всеми, начиная от дворника, заканчивая директорам. Качество продукции при этом, неуклонно снижается, не говоря уже о новых идеях, которые просто не способны родится при такой экономике. Ручка к чемодану, а затем и колёсики к нему, могли родится только при капитализме с рыночной экономикой, потому что там конкуренция. Или придумывай, то что будет продаваться- или станешь банкротом и можешь вешаться. А государственное, это значит ничьё- т.е. всё убогое, некрасивое, убыточное и разваливающиеся.
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08.02.2022 11:26 Ответить
Нам до настоящей рыночной экономики, как до Пекина раком. Кумовство и воровство перекочевали в нашу "рыночную экономику" по наследству от плановой. Единственная разница лишь в том, что дефицит исчез, по крайней мере продуктов питания.. А основные промышленные бытовые товары в основном импортные.
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08.02.2022 13:03 Ответить
например частные маршрутки сейчас очень красивые да? Конкуренция во все поля...
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08.02.2022 15:46 Ответить
І в цієї шалави Лабезної язик повертається назвати цю жалюгідну подачку підвищенням пенсії... Нікчемні аморальні тварини, котрі самі вже не зупиняться, бо розуміють, що вже давно напрацювали на те, за що їх просто порвуть...
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08.02.2022 11:07 Ответить
"мы уже сегодня будем повышать и пенсии, и разные пособия на 14%. Такой индекс мы определили через 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых платятся взносы в Пенсионный фонд" (Лазебная).
А чому Лазебная не сказала, що дана формула індексації пенсії явно шахрайська, бо ці 14% менші за співвідношення між середньою зарплатнею в країні в 2019-2021 рр. і в 2018-2020 рр. (перше значення використовується для розрахунку пенсій, що призначаються зараз, а друге -- для минулорічних призначень пенсій). Тобто пенсіонер-22 при всіх інших однакових умовах отримає пенсію більшу, ніж пенсіонер-21. До того ж пенсії, призначені в 2019-2020 рр., взагалі не індексуються, а значить для таких пенсіонерів відставання в розмірі пенсій буде ще вагоме. Так, в 2017 р. відбулося "***********" призначених раніше пенсій, але після цього ці пенсіонери внаслідок шахрайського принципу індексації вже втратили приблизно третину того "***********". І процес триватиме надалі.
А як мала б відбуватися індексація? За дуже простим, прозорим і зрозумілим принципом: пенсія кожному пенсіонеру мала б щороку обчислюватися як щойно призначена (з урахуванням його індивідуального коефіцієнта, який для всіх вже розрахований та враховує страховий стаж людини та її внески до пенсійного фонду) - все, без жодних формул і 50%.
Мені цікаво інше:"Чому я без спеціальної економічної освіти допетрав до цього, а поважні економічні, експерти, політики і всілякі "правозахисники народу" про це мовчать, адже тут явно проглядається порушення Конституції шляхом майнової дискримінації за віком (якась людина, наприклад, вийшла на пенсію в 2019 р.; її замінила на посаді інша особа, яка виконувала ту ж саму роботу, але вийшовши на пенсію в цьому році вона зразу ж отримуватиме пенсію десь на 15% вищу за свого попередника)?".
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08.02.2022 11:09 Ответить
Максиме - тих хто розумає суть шахрайської схеми пенсійної реформи на сайті одиниці. І це вже триває роками.
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08.02.2022 11:14 Ответить
"За дуже простим, прозорим і зрозумілим принципом: пенсія кожному пенсіонеру мала б щороку обчислюватися як щойно призначена .."
100% державний лохотрон.Саме так і повинно бути, так як пенсії виплачують із солідарної системи.Чому людина яка вийшла на пенсію 10 років тому отримує при рівних показниках на 50% меншу суму ніж новопризначені.
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08.02.2022 11:29 Ответить
Мені цікаво інше:"Чому я без спеціальної економічної освіти допетрав до цього, а поважні економічні, експерти бо вони эксперды
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08.02.2022 12:04 Ответить
Так для судей так и начисляют! Каждый год до 20000 добавляют!
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08.02.2022 12:33 Ответить
Ще одна дискримінація за віком,ФОПи які вийшли на пенсію,до 18го року,мають стаж за рік роботи,один місяць з хвостиком,які після 18го мають стаж один до одного, хоча в свій час платили одні і ті ж податки ,там Грося пробував справити цю дурницю,але не встиг,а на численні звернення до контори Лябезної,відписки з посиланням на дебільний пенсзакон.
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08.02.2022 14:30 Ответить
Ну з пенсійною реформою 2017 р. в кількох аспектах не все в порядку з дискримінаційними підходами до різних груп населення. Так, якщо людина оформлювала пенсію до 31 грудня 17-го року включно, то вона мала право для обчислення розміру своєї пенсії обрати свою середню зарплатню або за 2 останні роки, або за будь-які 60 місяців роботи поспіль. А ось люди, які виходили на пенсію через буквально кілька днів (ну так їх колись народила мама) були вже цього вибору позбавлені, і їм пенсію обраховували з урахуванням зарплатні за ВЕСЬ період, починаючи з 1 липня 2000 р. -- тобто не за 5 НАЙКРАЩИХ років, а за 18!!! Зрозуміло, що в останньому випадку розмір середньої зарплатні зменшувався, а з ним і розмір нарахованої пенсії. І таке зменшення могло становити і півтора рази, і два рази -- у людей же протягом кар'єри розмір зарплатні міняється і часом досить суттєво. Запропонована в пенсійній реформі 2017 р. альтернатива у вигляді викидання з розрахунку пенсії 60 місяців, в які зарплатня була найменша, названу дискримінацію не компенсує. Адже все рівно для розрахунку будуть використані 13 років замість 5 років раніше (тобто період в 2,6 рази довший). І зумовлений цим підходом розрив з часом буде лише збільшуватися (бо частка 5 років, які можна викинути з розрахунку, весь час буде тільки зменшуватися; при необхідному стажі 35 років вона становитиме лише трохи більше 14% і практично не впливатиме на розмір пенсії).
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08.02.2022 16:58 Ответить
Таки так,і ще для прикладу, якщо в мене за 5років зарплата на круг(місяць)становила 300рублів,то за 7років роботи ФОПом,вони взяли і *розмазали*мій коефіцієнт по зарплаті.
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08.02.2022 23:22 Ответить
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва отримала у подарунок 14,4 млн. гривень.

Про це свідчать дані про суттєві зміни у її майновому стані, передають https://ukranews.com/news/832226-sluga-allahverdieva-poluchila-v-podarok-14-3-mln-griven Українськi Новини .
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08.02.2022 11:16 Ответить
Заживут пенсионеры, начнут по Европе путешествовать за повышение на 400-500 грн....
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08.02.2022 11:50 Ответить
Улыбнуло - в 2021 году цены на потребительские товары выросли на 10%.Марина,а за брехню ответишь?
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08.02.2022 12:34 Ответить
От, блін! Я ще 2 грн. 34 коп. з прошлого підвищення не витратив, а вже нове підвищення... Чи то прикупити щось з нерухомості? Чи гайнуть за кордон?...
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08.02.2022 12:53 Ответить
10% при инфляции более 30% - вот уроды!
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08.02.2022 13:00 Ответить
 
 