Раненые нацгвардейцы рассказали о стрельбе на "Южмаше": "Это - диверсия. Человек, прослуживший всего два месяца, так вести себя не может". ВИДЕО

По словам раненых, никто из них особо не контактировал с Артемом Рябчуком, а некоторые даже не знали.

В больнице имени Мечникова в Днепре находятся четверо нацгвардейцев, которых ранил 20-летний срочник Артемий Рябчук. Двое из них готовятся к выписке. Самые тяжелые раненые уже могут говорить и рассказали ТСН.ua подробности той кровавой ночи, передает Цензор.НЕТ.

Самыми тяжелыми из 5 раненых, которых медики больницы Мечникова буквально возвращали с того света, были нацгвардейцы-контрактники Жанна Шарова и Игорь Семенченко.

Раненый Игорь Семенченко чувствует себя лучше, он перенес несколько операций. Он получил пулевое ранение живота и бедра. Парень говорит, что со стрелком Артемием Рябчуком пересекался несколько раз, поскольку он служит по контракту, а Рябчук был срочником и на дежурство он заступал редко.

Ночь, когда он едва не распрощался с жизнью, помнит в деталях.

"Я спал. Сквозь сон я услышал выстрелы. Я также услышал, как повар уронил кастрюли. Вдоуг забегает сам повар и кричит: "Там Рябчук сошел с ума, и он убил руководителя". Буквально секунда, и он (Рябчук — Ред.) стоит в дверях и стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять сначала в меня, потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного и еще", — рассказывает Игорь.

Также читайте: Просим расследовать ситуацию в воинской части, - адвокат нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу на Южмаше

Он говорит, что Рябчука он не задевал, потому что редко с ним пересекался в карауле. Артемий Рябчук заступал в караул раз в 2 месяца, а контрактники, такие как Игорь, 8 раз в месяц. О ребятах, которые были в карауле, нацгвардеец говорит – хорошо общался со всеми и в том числе и руководством.

"Он убил Левковского, Черник — они были замечательными ребятами, с которыми мы общались. Никакого буллинга, или "дедовщины", о которых говорят, не было, это все — чепуха. Я не знаю, почему он так сделал, но во всем виноват только он. Я считаю, что он должен сидеть пожизненно. На видео видно — он сидел в тревожной группе. У них магазины с собой. Он подошел к "пирамидке" и начал вести огонь. Мне кажется, это — какая-то диверсия. Он достаточно профессионально обращался с оружием. Достаточно хладнокровно. Человек, который прослужил 2 месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время", — говорит Игорь Семенченко.

Парень добавляет, что навыки стрельбы у Рябчука были такими, что их не мог иметь парень, который прослужил 2 месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пострадавшие лежали в лужах собственной крови, давно такого не видели, - Рыженко о состоянии раненных во время стрельбы в Днепре

"Когда его задержали, он сказал, что "один умудрился убежать". Он понимал, если он выйдет из караула, он назад не зайдет, потому что надо чтобы кто-то открыл изнутри. Если бы тот парень не убежал, он бы нас всех пострелял. Почему открылись дверь в КХО? Потому что тот парень из старшего призыва Женя, пришел из ночной проверки постов. Он был в "сушилке" рядом. И когда он услышал что Рябчук стреляет, он открыл дверь и ему удалось выбежать, я думаю благодаря ему мы остались живы", – говорит парень.

Игорь говорит, что со многими, кого Артемий Рябчук застрелил, стрелок не был знаком, так что буллить они его не могли.

"Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, он бы стрелял в тех, кто это делал, а он стрелял по всем, кого видел. Тот руководитель, которого он застрелил, он вообще был из штаба — они заступают раз на несколько месяцев. Тот мужчина ему точно ничего плохого не сделал. Почему он так поступил, надо спрашивать у него, за что и зачем. На режимном предприятии расстрелять караул — по-моему это достаточно резонансно", — говорит Игорь.

Парень рассказал, что с Рябчуком общался несколько раз и был о нем положительного мнения.

"Когда срочники попали в роту и проходили стажировку, они в отдельном "кубрике" были. Я зашел к ним и спросил: "Что вам, ребята, нравится?". Я сразу его выделил. "Вот из этого будет толк", — подумал. Он большой, крепкий. Мы с ним хорошо поговорили. К нему претензий никогда не было. Скромный, неразговорчивый. Хочу чтобы его наказали. То, что о части говорят, это — неправда, я за полтора года с таким не сталкивался. Не хочется, чтобы за его действия страдал еще кто-то", — говорит раненый нацгвардеец.

Игорь Семенченко будет еще находиться в больнице, но мечтает немного побыть дома. Также он говорит, что намерен вернуться на службу по контракту, если не будет проблем со здоровьем. Единственное, что его смущает и пугает, это то, что получить пулю в мирном городе можно от коллег по службе.

Жанна Шарова родом из Харьковской области. Несколько лет назад девушка приехала учиться в Днепр и тут и осталась, занималась дзюдо. Она закончила обучение в университете внутренних дел по специальности "правоохранительная деятельность", а по окончании вуза решила отслужить по контракту в Нацгвардии. Она работала в карауле и на специальном оборудовании передавала информацию руководству части.

События той ночи Жанна предпочитает не вспоминать. Она получила 3 тяжелых ранения, а одна из пуль перебил девушке позвоночник. Ей сделали несколько операций и перелили более 4 литров крови. В ночь на 27 января девушка была на дежурстве в карауле.

"Я не могу знать, почему он это сделал. Он попал в меня, потому что я могла доложить в часть, я не успела этого сделать, он в меня выстрелил, и я не смогла встать. Я его вообще не знала. Я редко заступала в караул, и я заступала только в контрактное подразделение. Я даже не знаю всех раненых. Я никогда не наблюдала, чтобы у нас был буллинг, все были дружными. Как у срочников я не знаю. Контрактное подразделение было нормальное. Служба шла тихо без происшествий. Из того караула знала только троих человек", — говорит Жанна.

В больнице Мечникова считают чудом, что девушка при таких травмах может шевелить ногами и руками.

Также смотрите: В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими в результате стрельбы на "Южмаше". ФОТОрепортаж

"Как мне признались наши хирурги, было много рисков. В животе все разорвано, кишечник разбит, позвонки на обломки. И когда они шли на операцию, риск был такой, что они не знали, чем она закончится. После первой операции риск, на вторую ушли — еще больший риск. Соединить кишечник почти не было никакой возможности. Сейчас я смотрю на Жанну, она румяная, хочет вставать. Хочу сказать спасибо всем нашим врачам и медсестрам, которые сделали все, чтобы эта девочка получила возможность еще пожить", – сказал Рыженко.

Сейчас девушка ждет операцию. Она мечтает снова встать на ноги и вернуться к той активной жизни, которая у нее была до той трагической ночи.

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.