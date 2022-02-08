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Раненые нацгвардейцы рассказали о стрельбе на "Южмаше": "Это - диверсия. Человек, прослуживший всего два месяца, так вести себя не может". ВИДЕО

По словам раненых, никто из них особо не контактировал с Артемом Рябчуком, а некоторые даже не знали.

В больнице имени Мечникова в Днепре находятся четверо нацгвардейцев, которых ранил 20-летний срочник Артемий Рябчук. Двое из них готовятся к выписке. Самые тяжелые раненые уже могут говорить и рассказали ТСН.ua подробности той кровавой ночи, передает Цензор.НЕТ.

Самыми тяжелыми из 5 раненых, которых медики больницы Мечникова буквально возвращали с того света, были нацгвардейцы-контрактники Жанна Шарова и Игорь Семенченко.

Раненый Игорь Семенченко чувствует себя лучше, он перенес несколько операций. Он получил пулевое ранение живота и бедра. Парень говорит, что со стрелком Артемием Рябчуком пересекался несколько раз, поскольку он служит по контракту, а Рябчук был срочником и на дежурство он заступал редко.

Ночь, когда он едва не распрощался с жизнью, помнит в деталях.

"Я спал. Сквозь сон я услышал выстрелы. Я также услышал, как повар уронил кастрюли. Вдоуг забегает сам повар и кричит: "Там Рябчук сошел с ума, и он убил руководителя". Буквально секунда, и он (Рябчук — Ред.) стоит в дверях и стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять сначала в меня, потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного и еще", — рассказывает Игорь.

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Он говорит, что Рябчука он не задевал, потому что редко с ним пересекался в карауле. Артемий Рябчук заступал в караул раз в 2 месяца, а контрактники, такие как Игорь, 8 раз в месяц. О ребятах, которые были в карауле, нацгвардеец говорит – хорошо общался со всеми и в том числе и руководством.

"Он убил Левковского, Черник — они были замечательными ребятами, с которыми мы общались. Никакого буллинга, или "дедовщины", о которых говорят, не было, это все — чепуха. Я не знаю, почему он так сделал, но во всем виноват только он. Я считаю, что он должен сидеть пожизненно. На видео видно — он сидел в тревожной группе. У них магазины с собой. Он подошел к "пирамидке" и начал вести огонь. Мне кажется, это — какая-то диверсия. Он достаточно профессионально обращался с оружием. Достаточно хладнокровно. Человек, который прослужил 2 месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время", — говорит Игорь Семенченко.

Парень добавляет, что навыки стрельбы у Рябчука были такими, что их не мог иметь парень, который прослужил 2 месяца.

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"Когда его задержали, он сказал, что "один умудрился убежать". Он понимал, если он выйдет из караула, он назад не зайдет, потому что надо чтобы кто-то открыл изнутри. Если бы тот парень не убежал, он бы нас всех пострелял. Почему открылись дверь в КХО? Потому что тот парень из старшего призыва Женя, пришел из ночной проверки постов. Он был в "сушилке" рядом. И когда он услышал что Рябчук стреляет, он открыл дверь и ему удалось выбежать, я думаю благодаря ему мы остались живы", – говорит парень.

Игорь говорит, что со многими, кого Артемий Рябчук застрелил, стрелок не был знаком, так что буллить они его не могли.

"Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, он бы стрелял в тех, кто это делал, а он стрелял по всем, кого видел. Тот руководитель, которого он застрелил, он вообще был из штаба — они заступают раз на несколько месяцев. Тот мужчина ему точно ничего плохого не сделал. Почему он так поступил, надо спрашивать у него, за что и зачем. На режимном предприятии расстрелять караул — по-моему это достаточно резонансно", — говорит Игорь.

Парень рассказал, что с Рябчуком общался несколько раз и был о нем положительного мнения.

"Когда срочники попали в роту и проходили стажировку, они в отдельном "кубрике" были. Я зашел к ним и спросил: "Что вам, ребята, нравится?". Я сразу его выделил. "Вот из этого будет толк", — подумал. Он большой, крепкий. Мы с ним хорошо поговорили. К нему претензий никогда не было. Скромный, неразговорчивый. Хочу чтобы его наказали. То, что о части говорят, это — неправда, я за полтора года с таким не сталкивался. Не хочется, чтобы за его действия страдал еще кто-то", — говорит раненый нацгвардеец.

Игорь Семенченко будет еще находиться в больнице, но мечтает немного побыть дома. Также он говорит, что намерен вернуться на службу по контракту, если не будет проблем со здоровьем. Единственное, что его смущает и пугает, это то, что получить пулю в мирном городе можно от коллег по службе.

Жанна Шарова родом из Харьковской области. Несколько лет назад девушка приехала учиться в Днепр и тут и осталась, занималась дзюдо. Она закончила обучение в университете внутренних дел по специальности "правоохранительная деятельность", а по окончании вуза решила отслужить по контракту в Нацгвардии. Она работала в карауле и на специальном оборудовании передавала информацию руководству части.

События той ночи Жанна предпочитает не вспоминать. Она получила 3 тяжелых ранения, а одна из пуль перебил девушке позвоночник. Ей сделали несколько операций и перелили более 4 литров крови. В ночь на 27 января девушка была на дежурстве в карауле.

"Я не могу знать, почему он это сделал. Он попал в меня, потому что я могла доложить в часть, я не успела этого сделать, он в меня выстрелил, и я не смогла встать. Я его вообще не знала. Я редко заступала в караул, и я заступала только в контрактное подразделение. Я даже не знаю всех раненых. Я никогда не наблюдала, чтобы у нас был буллинг, все были дружными. Как у срочников я не знаю. Контрактное подразделение было нормальное. Служба шла тихо без происшествий. Из того караула знала только троих человек", — говорит Жанна.

В больнице Мечникова считают чудом, что девушка при таких травмах может шевелить ногами и руками.

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"Как мне признались наши хирурги, было много рисков. В животе все разорвано, кишечник разбит, позвонки на обломки. И когда они шли на операцию, риск был такой, что они не знали, чем она закончится. После первой операции риск, на вторую ушли — еще больший риск. Соединить кишечник почти не было никакой возможности. Сейчас я смотрю на Жанну, она румяная, хочет вставать. Хочу сказать спасибо всем нашим врачам и медсестрам, которые сделали все, чтобы эта девочка получила возможность еще пожить", – сказал Рыженко.

Сейчас девушка ждет операцию. Она мечтает снова встать на ноги и вернуться к той активной жизни, которая у нее была до той трагической ночи.

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.

Автор: 

Днепр (4460) стрельба (3271) Южмаш (58) Национальная гвардия (2179) Ян Осока (1501) Рябчук (33)


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Топ комментарии
+23
интересно, кто-то проводил расследование, что могли ввезти или вывезти из Пивденмаша, пока там все бегали за этим рябчуком?
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08.02.2022 10:45 Ответить
+21
Досить реальна версія. Можливо саме тому ДБР ні разу не оприлюднило причини стрілянини від самого Рябчука.
Якби його довели до сказу інші солдати, йому довелось би називати конкретні прізвища, наводити приклади.
Але цього НЕМАЄ.
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08.02.2022 10:57 Ответить
+20
Цього теж не можна відкидати,бо ватніків в Україні забагато а лапатнікі знають як їх використовувати...
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08.02.2022 10:42 Ответить
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08.02.2022 16:45 Ответить
Ты Азов к нацистам причисляешь? Ты часом не кацап?
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08.02.2022 16:16 Ответить
Уважно читай що я написав, а не через одне місце.
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08.02.2022 16:24 Ответить
Это я писал?"
Думаю мета створення Азова це зробити мішень для Заходу у вигляді націоналістичної
організації, мов би в Україні є НАЦИСТИ."
Когда писал жопой думал?
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08.02.2022 16:44 Ответить
Дятєл, я написав те що думав, а не про рядових азовців, потому пішов ти на хрєн Лахта.
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08.02.2022 16:46 Ответить
Я лахта и поэтому,ты мокрожопый строчишь тут о нацистах из Азова большими буквами?а хрен у тебя за щекой убогий.проверяй
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08.02.2022 16:57 Ответить
Лхта іди на хрєн
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08.02.2022 17:01 Ответить
До сих пор " заведует" ?Авакяна уже нет но за все отвечает он? А Мастырский не причем?
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08.02.2022 16:19 Ответить
Ця курва Рябчук думаю як і Надія Савченко це креатура і завербовані ФСБ люди.
Цю потвору судячи по всьому хотіли забрати після цього теракту, може і ОРДЛО,
а потім на весь світ волати через різних Скабєєвих і Кісєльових і паРашу Тудей

який в Україні БЄСПРЄДЄЛ і погані війська і відсутня військова дисципліна але
щось пішло не так і Гніду залишили. Йому тільки смертної кари можна побажати
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08.02.2022 14:25 Ответить
Дурню не пишіть!
Завербований ФСБ ні в якому разі не просив би сторонню жіночку позвонити поліціянтам і не ждав мордою до землі коли його арештовувать будуть...
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08.02.2022 15:10 Ответить
Ти наївний трохи.
Та да, агенти ФСБ живими не здаються
У нас один сидить поряд з Зе клоуном і нікуди не тікає з України.
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08.02.2022 16:27 Ответить
Ти дурний трохи.
Коли б цей хлоп був агентом ФСБ, то Ермак за ним вислав до Дніпра кортеж який його єваюкував би до самої будівлі ФСб в Москві...
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08.02.2022 17:19 Ответить
От скажи - відкіля такі як ти беруться, з Лахти чи з ОРДЛО ?
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08.02.2022 17:22 Ответить
Точно, може бути завербований фсб. Мамашка його живе в ерефії і відмовилась приїхати. Нелюд, стільки молодих людей постражали.
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08.02.2022 14:31 Ответить


перепост

Поражает стремление следствия разыскать людей, совершенно не причастных к совершению преступления.
Почему нет сообщений
об аресте ответственных за инцидент офицеров?
Это -
несколько человек, от комполка до комвзвода.
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08.02.2022 14:55 Ответить
их уже всех расстрелял командующий Нацгвардией!)))
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08.02.2022 15:00 Ответить
раз уже столько контрактников, надо было душару не ставить в караул вообще... даже поваром.... в роте б очки драил....
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08.02.2022 14:57 Ответить
Його могли використати, щоб навести хаос в Дніпрі і, взагалі, в країні. Щось пішло не так, і його не встигли вивези, або і не збиралися. Гарна тема, коли сім,я віруюча.
Думка ця найперша промайнула. Війна то гібридна, трясця її...
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08.02.2022 15:45 Ответить
Мне кажется все банальнее, вынудить командование снять вооруженную охрану со стратегически объектов
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08.02.2022 17:32 Ответить
В МВД рулит Валуев, может просто приказ отдать
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08.02.2022 17:50 Ответить
Варіантів багато, і всі потрібно досконало вивчати. Це процес не швидкий.
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08.02.2022 21:09 Ответить
Да, кацапы теперь на века будут во всем виноваты. И даже когда после них все востановят, когда они выплатят все репарации то еще лет 200 будут во всем виноваты.
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08.02.2022 16:07 Ответить
Думаю они будут вынуждены менять название "народа" по аналогии цигане -> ромы.
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08.02.2022 16:22 Ответить
Они и будут всю жизнь виноваты т.к убитых не воскресить!
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08.02.2022 16:52 Ответить
Я зразу припустив що може бути діверсія. ФСБ- КГБ обробили ватного ідіота й усе.
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08.02.2022 16:59 Ответить
Повного і якнайшвидшого виздоровлення пораненим. Співчуття родинам загиблих.
Цей теракт вимагає якнайретельнішого розслідування, суд має бути відкритим, а висновки мають бути зроблені всіма відповідальними особами.
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08.02.2022 17:01 Ответить
Десь цей " мальчик" був завербован,бо родичка говорила,що він останнім часом був не похожий на себе . Чому? на це не звертають увагу спеціалісти, чи просто мовчать Я і раніше писав,що це спланована операція нашого ворога.
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08.02.2022 17:16 Ответить
Прям экспертное заключение, не мог, толковый...
Это правда его слова? А Рябчука где слова?
Тайна следствия? Уже и показания не показания.... Суд типа идёт в нужном русле?
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08.02.2022 17:35 Ответить
Товарищи по службе ошиблись, думали что лох, а парень оказался с кулаками, теперь приходится малознакомым сослуживцам характеристику давать
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08.02.2022 17:48 Ответить
По статуту вони повинні були його пристрелити. І усе!
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08.02.2022 18:04 Ответить
На мою думку розстріл був відволікаючий маневр. Під час цієї НС на Південмаші кацапська спецура провела якусь значущу операцію. "Стрілка" треба допитати на поліграфі, а з нього роблять жертву.
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08.02.2022 18:02 Ответить
Где там диванние борци с дедовщиной? Я сразу подумал, что убийца ватний маньяк.
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08.02.2022 18:56 Ответить
Ну о том, что никакой дедовщины не было, то это он перегнул, возможно он и сам над Рябчуком издевался, а не только другие. И конечно же, об этом он никогда не признается.
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08.02.2022 19:28 Ответить
Контрактники не живут вместе со срочниками, не надо придумывать сказок. Отстояв караул они идут в общагу или вообще к себе домой, если местные. А вся дедовщина начинается в казармах вечером/ночью, когда срочники предоставлены сами себе.
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08.02.2022 21:02 Ответить
Можливо під наркотою був, кришу знесло
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08.02.2022 19:32 Ответить
Сестра Артемия Рябчука уже несколько лет живет в России и вышла там замуж. Мать "днепровского стрелка" переехала к ней и не планирует возвращаться в Украину.

вопросы еще есть почему он это сделал, улыбался при допросе и так умело стрелял после 2 месяцев службы? Я надеюсь, проверят его выезды-вьезды из РФ, был ли там длительное время (в лагере диверсантов итд).
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08.02.2022 19:40 Ответить
Есть люди ,которым нельзя идти в караул или на работу ночью.А тем более ,давать им оружие .Почти каждое убийство в военных частях ,были совершены солдатами которые заступили на ночной караул…
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08.02.2022 20:15 Ответить
Думаю , Рябчук все розкаже сам , як на сповіді . Часу в нього тепер є дуже багато , а варіантів допитів у слідчих - ще більше . Якщо і вийде колись на волю ( що навряд ) то буде просто хворою , понівеченою рослиною , яка без догляду навіть на горшок сходити не зможе .
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08.02.2022 21:48 Ответить
Умови перебування нацгвардійця 20-річного Артема Рябчука, на належному рівні.
Рябчука тримають у Дніпрі, в установі виконання покарань №4. Скарг від нього не надходило

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08.02.2022 22:27 Ответить
у меня дому хужее
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09.02.2022 22:02 Ответить
та лучшее в 10 раз хужее - но дома! (согласны?)
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09.02.2022 22:05 Ответить
там ща макарошки.)). а у мене дули с маками((
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09.02.2022 22:53 Ответить
ну с маками ж))) не совсем пустые ж)))) значицца ешо ничо )))
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09.02.2022 22:59 Ответить
по радио сказали там было неуставняк ...там же уставщина..нарушения несения службы и доступа к оружейк. и типа он в 19 году летал в парашу типа шпион..хз
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09.02.2022 21:50 Ответить
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