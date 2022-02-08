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Сейчас высок риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом, что может иметь длительные последствия для здоровья, - Ляшко. ВИДЕО

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине за прошлую неделю ОРВИ заболели 413 тыс. человек, 40% из которых - дети в возрасте до 17 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, идет очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Именно поэтому нужно соблюдать все противоэпидемические меры. Он отметил, что высок риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом или любыми другими вирусами респираторной группы инфекций.

"Кроме того, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья", - сообщил Ляшко.

В то же время министр обратился к украинцам с просьбой следить за своим здоровьем и оставаться дома при первых симптомах вирусного заболевания.

Также читайте: Минздрав сократил продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с коронавирусом с 10 до 5 дней

Автор: 

Минздрав (4905) Ляшко Виктор (1366)


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Топ комментарии
+7
Поэтому сходите проколитесь от того и от другого. Получите тысячу от клована
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08.02.2022 10:50 Ответить
+6
тисячу отримаєте з бюджета. а відкат за вакцину отримає клован
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08.02.2022 11:00 Ответить
+5
шлюшко бредит, что медицина ограничивается одним орви.. шариковы и дилетанты захватили власть в Украине..
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08.02.2022 11:14 Ответить
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Поэтому сходите проколитесь от того и от другого. Получите тысячу от клована
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08.02.2022 10:50 Ответить
тисячу отримаєте з бюджета. а відкат за вакцину отримає клован
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08.02.2022 11:00 Ответить
Неправда ваша, Бо гипотетический ковидный откат запущен на велике крадiвництво. там навару больше.
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08.02.2022 12:05 Ответить
я не можу зрозуміти як одне заважає іншому?

https://zaborona.com/shho-stoyit-za-zapuskom-************-suputnyka-sich-2-30/
навіть на одноразовому супутнику наварюються
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08.02.2022 15:18 Ответить
Ковид и грипп ?
Это как водка и самогон ?
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08.02.2022 11:13 Ответить
не, водка и самогон - це як СПИД и СПИД, тока на время ковида.
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08.02.2022 11:48 Ответить
шлюшко бредит, что медицина ограничивается одним орви.. шариковы и дилетанты захватили власть в Украине..
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08.02.2022 11:14 Ответить
Ну, той Ляшко, ясно з коровами. А цей Ляшко хто за освітою?
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08.02.2022 11:19 Ответить
"Наш" заботливый утырок из Минздрава по фамилии Ляшко лишь забыл упомянуть о том, что привилегия подхватить одновременно грипп и COVID-19 есть только у тех, кто по глупости ширнулся экспериментальной жижей. А у тех, кому хватило ума этого не делать, только традиционный выбор, - или грипп или COVID-19.
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08.02.2022 11:22 Ответить
Каарочи, антиваксеры не теляться, продолжають сидеть пиявкой на шее коллективного иммунитета.
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08.02.2022 11:32 Ответить
Ждуны хреновы. Ведь ваксеры им обеспечивают и работу транспорта, и работу магазинов, и коммунальные услуги. Да и побавытысь в тырнете, тоже обеспечивают.
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08.02.2022 11:46 Ответить
Ваапше-та от антиваксеров зачастую слышу , мол никто не должен нам указывать , шо делать... Типо маняша преследует , шо им кто-то шо-та указывает. А это уже диагноз. Такой диагноз бывает после злоупотребления алкоголем, або в следствии баловства, а хоть и в 42рочки, дурью... Вот на здравый рассудок, каждый человек общества обязан не создавать потенциальную опасность обществу. Бо тупое отнекивание от вакцины - приводит к повышенной смертности и частой заболеваемости, что вредит остальным.
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08.02.2022 11:55 Ответить
Ох Вы и мудрый
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08.02.2022 12:04 Ответить
Не стесняйте меня, как и не дразните антиваксеров, а то у них будет все 4%.
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08.02.2022 12:06 Ответить
Молодцы, так держать! Arbeit macht frei!
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08.02.2022 11:57 Ответить
Там есть еще каждому свое... давай , жги иСЧо. А если по чесноку, то в большем проценте смертность среди антиваксов делает их свободными.
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08.02.2022 11:59 Ответить
Блин , репортер Шрайбикус выискался...
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08.02.2022 12:01 Ответить
Дрюжок, судя по количеству комментариев ты и в жизни сам себя обслуживаешь, или все же и женщинам какая-то роль отводится?
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08.02.2022 16:51 Ответить
ПНХ
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08.02.2022 11:42 Ответить
 
 