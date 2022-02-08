Сейчас высок риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом, что может иметь длительные последствия для здоровья, - Ляшко. ВИДЕО

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине за прошлую неделю ОРВИ заболели 413 тыс. человек, 40% из которых - дети в возрасте до 17 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, идет очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Именно поэтому нужно соблюдать все противоэпидемические меры. Он отметил, что высок риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом или любыми другими вирусами респираторной группы инфекций.

"Кроме того, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья", - сообщил Ляшко.

В то же время министр обратился к украинцам с просьбой следить за своим здоровьем и оставаться дома при первых симптомах вирусного заболевания.

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