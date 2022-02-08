В оккупированном Крыму открыли бизнес по оформлению украинских паспортов "для путешествий по Европе". ВИДЕО
В оккупированном Россией Крыму процветает бизнес по оформлению украинских документов, в частности, биометрических паспортов и водительских прав для путешествий в Европу.
Ответные объявления и сайты активно появляются в интернете, передает Цензор.НЕТ.
Так "депутат" "Сакского городского совета" от "ЛДПР" Дарья Ермолова рекламирует в своем Инстаграмме услуги по оформлению украинского заграничного биометрического паспорта. Она рекламирует помощь в оформлении всех документов с выездом в Херсон.
"Вы знаете, что в нашем мире нет ничего невозможного. Главное знать, к кому обратиться. Это неограниченный выезд за границу. Мало кто может этим похвастаться", - рассказывает Ермолова.
Также в Интернете активно появляются сайты, предлагающие услуги по оформлению украинских документов, а также объявления с помощью в вопросах с украинским законодательством даже "без выезда" из Крыма.
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он занят, фото себя, верховного, с западными лидерами в семейный альбом укладывает
Альо баканов, лови чортів? Чи це бізнеспартнери, а ті кому видають "нашилюти"?
"Закон про множинне громадянство" ВАЗелінського.
Юридично - це кваліфікується як дискримінація за місцем проживання. КСУ (які б недоумки там не сиділи) скасує такий закон і навіть буде правий.
А фізично - як на КП з лугандонії або Криму відрізнити "особу, яка ганьбить" від "особи, яка не ганьбить"?
Крым это Украина! (надеюсь здесь никто это оспаривать не собирается)
Украинцы живут на оккупированной фашистами территории. Должны ли еще мы их гнобить?
У Херсоні з початку окупації Криму чинуши все вирішали: і авто переоформити, і закордонний паспорт України крисчанам - теж.