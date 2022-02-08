В оккупированном Крыму открыли бизнес по оформлению украинских паспортов "для путешествий по Европе". ВИДЕО

В оккупированном Россией Крыму процветает бизнес по оформлению украинских документов, в частности, биометрических паспортов и водительских прав для путешествий в Европу.

Ответные объявления и сайты активно появляются в интернете, передает Цензор.НЕТ.

Так "депутат" "Сакского городского совета" от "ЛДПР" Дарья Ермолова рекламирует в своем Инстаграмме услуги по оформлению украинского заграничного биометрического паспорта. Она рекламирует помощь в оформлении всех документов с выездом в Херсон.

"Вы знаете, что в нашем мире нет ничего невозможного. Главное знать, к кому обратиться. Это неограниченный выезд за границу. Мало кто может этим похвастаться", - рассказывает Ермолова.

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Также в Интернете активно появляются сайты, предлагающие услуги по оформлению украинских документов, а также объявления с помощью в вопросах с украинским законодательством даже "без выезда" из Крыма.





