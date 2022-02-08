РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8912 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 692 53

В оккупированном Крыму открыли бизнес по оформлению украинских паспортов "для путешествий по Европе". ВИДЕО

В оккупированном Россией Крыму процветает бизнес по оформлению украинских документов, в частности, биометрических паспортов и водительских прав для путешествий в Европу.

Ответные объявления и сайты активно появляются в интернете, передает Цензор.НЕТ.

Так "депутат" "Сакского городского совета" от "ЛДПР" Дарья Ермолова рекламирует в своем Инстаграмме услуги по оформлению украинского заграничного биометрического паспорта. Она рекламирует помощь в оформлении всех документов с выездом в Херсон.

"Вы знаете, что в нашем мире нет ничего невозможного. Главное знать, к кому обратиться. Это неограниченный выезд за границу. Мало кто может этим похвастаться", - рассказывает Ермолова.

Также читайте: У более 800 тысяч жителей оккупированного Донбасса есть биометрические паспорта, - Минреинтеграции

Также в Интернете активно появляются сайты, предлагающие услуги по оформлению украинских документов, а также объявления с помощью в вопросах с украинским законодательством даже "без выезда" из Крыма.

В оккупированном Крыму открыли бизнес по оформлению украинских паспортов для путешествий по Европе 01
В оккупированном Крыму открыли бизнес по оформлению украинских паспортов для путешествий по Европе 02
В оккупированном Крыму открыли бизнес по оформлению украинских паспортов для путешествий по Европе 03

Автор: 

Крым (26435) биометрические паспорта (255) безвизовый режим (1557) водительские права (155)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Зашибісь, через цих підарасів можемо втратити безвіз
показать весь комментарий
08.02.2022 11:05 Ответить
+22
Когось дивує?
Альо баканов, лови чортів? Чи це бізнеспартнери, а ті кому видають "нашилюти"?
показать весь комментарий
08.02.2022 11:09 Ответить
+20
Еще 3 года назад не раз говорил что в Одессе, Мариуполе и Херсоне куча обьявлений что продаются украинские паспорта, украинская регистрация и получние украинских пенсий направо и налево. Никакой реакции от СБУ. Вы только представьте сколько сейчас росийских диверсантов бегает по Украине с украинским паспортом. А еще хуже сколько их сейчас в Европе. Потом долго будете обьяснять европейцам каким образом укранский паспорт оказался на месте теракта или в руках террориста и просить чтобы ЕС не закрывала с Украиной безвиз.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зашибісь, через цих підарасів можемо втратити безвіз
показать весь комментарий
08.02.2022 11:05 Ответить
Ви думаєте, без дозволу Зелі це було б можливо?
показать весь комментарий
08.02.2022 11:16 Ответить
Еще при Пете все ето началось так что не свисти. Есть такой крымский сепар из парка львов Тайган, Зубков хвастался что ездил по Европе. С каким паспортом всем понятно.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:22 Ответить
Ага, ты ишо не наехал на "Петю" за безвиз и томос. Или как ваш предводитель говорит-термос.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:32 Ответить
В бізнесі коли підприємство в кризі - використовують два типа кризових менеджерів залежно від цілі. Якщо задача зберегти - то це одне, а якщо задача ліквідувати і при цьому отримати максильно можливий останній прибуток то використовують другий тип "ліквідатори". Так от чомусь здається що зараз при владі "ліквідатори", максимальний профіт, і при цьому пофіг, що в результаті нічого не залишиться
показать весь комментарий
08.02.2022 11:24 Ответить
Вот что ты несешь ???
показать весь комментарий
08.02.2022 11:28 Ответить
думаю, что да
он занят, фото себя, верховного, с западными лидерами в семейный альбом укладывает
показать весь комментарий
08.02.2022 11:31 Ответить
напомнить кто истерил не отключайте им свет и воду там же наши люди и кому теперь пуйло убежище предлагает?
показать весь комментарий
08.02.2022 12:20 Ответить
Когось дивує?
Альо баканов, лови чортів? Чи це бізнеспартнери, а ті кому видають "нашилюти"?
показать весь комментарий
08.02.2022 11:09 Ответить
А почему не фиктивные прописки в Краснодаре, например? Как в ЕС, так с украинским паспортом, чтобы никто хрюскоязычную челюсть не заметил.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:10 Ответить
Быдло кацапское типа "тагил"будет срать хамить как "украинцы"
показать весь комментарий
08.02.2022 11:12 Ответить
Звідки в окупованому криму українські бланки? Хто з українських чинуш офіційно їх оформлює?
показать весь комментарий
08.02.2022 11:14 Ответить
Ви думаєте, без дозволу Зелі це було б можливо?
показать весь комментарий
08.02.2022 11:16 Ответить
Еще в пару мест вставь свою мысль... может попустит
показать весь комментарий
08.02.2022 11:30 Ответить
Ні. Це взірець тихої пліснявої реінтеграції в советский союз.
"Закон про множинне громадянство" ВАЗелінського.
показать весь комментарий
08.02.2022 13:28 Ответить
кпп открыты, мотаются туда-сюда, а украинцев на неокупированной, войной пугают, уроды!
показать весь комментарий
08.02.2022 12:01 Ответить
Сидіть у гівені.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:12 Ответить
а че ? так можно ?
показать весь комментарий
08.02.2022 11:12 Ответить
У шмарклі усе можна.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:13 Ответить
Громадянин України, який перебуває в окупованому Криму, видає довіреність на представництво і вчинення різних дій особі, яка живе в Херсонській області.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:55 Ответить
Я б взагалі заборонив подорожі кримчан та лугандонів... Ато позорять українців за кордоном своїм бидло населенням
показать весь комментарий
08.02.2022 11:13 Ответить
А як це зробити юридично і фізично?
Юридично - це кваліфікується як дискримінація за місцем проживання. КСУ (які б недоумки там не сиділи) скасує такий закон і навіть буде правий.
А фізично - як на КП з лугандонії або Криму відрізнити "особу, яка ганьбить" від "особи, яка не ганьбить"?
показать весь комментарий
08.02.2022 12:00 Ответить
мыжодиннарид
показать весь комментарий
08.02.2022 11:16 Ответить
Еще 3 года назад не раз говорил что в Одессе, Мариуполе и Херсоне куча обьявлений что продаются украинские паспорта, украинская регистрация и получние украинских пенсий направо и налево. Никакой реакции от СБУ. Вы только представьте сколько сейчас росийских диверсантов бегает по Украине с украинским паспортом. А еще хуже сколько их сейчас в Европе. Потом долго будете обьяснять европейцам каким образом укранский паспорт оказался на месте теракта или в руках террориста и просить чтобы ЕС не закрывала с Украиной безвиз.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:18 Ответить
цікаво, як ти щось міг булькотіти 3-ри роки тому, якщо зареєструвався даблвафлем- три місяці тому?
показать весь комментарий
08.02.2022 13:32 Ответить
СБУ ''лейтенанта'' Баканова.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:22 Ответить
''адіннарот'''
показать весь комментарий
08.02.2022 11:23 Ответить
скажу одно.... дурят нас крымчане и ржут с нас по этому поводу .давно читал и знаю...с постов русских с крыма.... говорят да есть у нас ваши хохлятские паспорта и всё что нужно у дурачков типа оформляем и ездим по миру .так как с их паспортами говорят даже в грузию не могут выехать.... вот так то... давайте снабжайте россиян всех гопников с крыма терористов также как из лндр больше оформляйте им загран паспортов и побольше они же (наши, они же все украинци....) а они в спину плюют,ржут с нас и стреляют нам...((
показать весь комментарий
08.02.2022 11:25 Ответить
А В ЕВРОПЕ ОПА И ЗАКРЫЛИ В ТЮРЬМЕ И ЧТОБЫ ТАМ И РАБОТАЛИ !)
показать весь комментарий
08.02.2022 11:29 Ответить
А чего здесь странного?
Крым это Украина! (надеюсь здесь никто это оспаривать не собирается)
Украинцы живут на оккупированной фашистами территории. Должны ли еще мы их гнобить?
показать весь комментарий
08.02.2022 11:34 Ответить
Зачем гнобить.Стереть напалмом эту мразь да и все.
показать весь комментарий
08.02.2022 18:14 Ответить
Так это вопрос к СБУ.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:36 Ответить
А это все оттого, что наша власть всегда занималась, занимается и еще долго будет заниматься популизмом. Пресмыкаются перед предателями (лугандонцами и крымчанами), ой они такие бедные, от войны пострадали, пенсии и пособия им в каждую дырку суют. А они шныряют туда-сюда, оформляют липовые прописки, пенсии и загранпаспорта, а сами ненавидят Украину и при случае в спину выстрелят. И что обидно, все это мы простые люди оплачиваем со своих налогов
показать весь комментарий
08.02.2022 11:36 Ответить
СБУ некогда заниматься продажей паспортов. У них майнеры на уме. Полиция занята вэб-моделями Онлифанс. А наши дАрАгие крымчане, которые как известно "вернулись в родную гавань" и убежали от жидобендеровцев, внезапно европаспорта и европутешествия захотели. Бизнес, ничего лишнего, страна купи-продай, а на законы и самоуважение в конце-концов плевать, главное бабла людишкам в погончиках срубить по бырому
показать весь комментарий
08.02.2022 11:39 Ответить
Странно как-то. Они же там дохнут от голода и жажды, кто же будет массово путешествовать по Европе, что бы ради этого открывать бизнес?
показать весь комментарий
08.02.2022 11:40 Ответить
ауу, сбу? или что там у нас сейчас..., при таких продвинутых типо согражданах - нас на скаку разуют и разденут, а мы и не заметим..., при новой власти лояльность к коррупции стремительно полезла вверх..., если даже о мире можно договориться за отдельную плату, то что говорить о "бедном" чиновнике с Херсона, который спит и видит себя членом престижной партии лдпр... с ее огромными возможностями для роста и развития....
показать весь комментарий
08.02.2022 11:42 Ответить
Шо заважає якомусь кацапу зробити собі український паспорт? Адже отримавши паспорт його вже ні як не відрізниш від наших окупантомовних «патріотів», які присутні навіть в цій темі. І шо з цим робити я не знаю. Здавалось би війна вже йде 8 рік, вже достатньо часу пройшло щоб з нуля вивчити мову, як це роблять іноземні студенти, які приїзджають до нас на навчання. Але нашим маскваротим «патріотам» вочевидь цього замало. Їм легше нічого не робити і лише обуряватися у чатіку шо їхні «сабраття по язику» до нас лізуть.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:49 Ответить
Так, кримчани є тут. Працюють, вчаться у ВИШах. А де зрада? Такі ж свині як українці, росіяни, білоруси десь 70%. Не гірше, не краще
показать весь комментарий
08.02.2022 11:56 Ответить
От через це і буде скасовано "безвіз" з ЄС !
показать весь комментарий
08.02.2022 11:56 Ответить
все це робиться за допомогою державних органів України.
У Херсоні з початку окупації Криму чинуши все вирішали: і авто переоформити, і закордонний паспорт України крисчанам - теж.
показать весь комментарий
08.02.2022 12:01 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 13:07 Ответить
Таких "бізнесів" в Україні греблю гати! Хочете знати з якими документами і паспортами працюють кримські моряцюги?Правильно,з українськими!А хочете знати де вони їх роблять?Правильно,в Україні!А потім ще й глузують "як вони хахлів на@бали". А "хахли" за гроші і матір рідну готові продати! Скрізь,куди не поткнися- тотальна корупція!
показать весь комментарий
08.02.2022 13:10 Ответить
Один нюанс . Документи виготовлені в Україні , державними органами і є в базі . Людина особисто приїздила з окупованих територій і не була затримана за злочини . Є різниця .
показать весь комментарий
08.02.2022 13:25 Ответить
Є один ньюанс.Що потім ця людина з кацапським паспортом і з українськими документами говорить про Україну.Не мені про це розказувати...У нас і зараз цих "любітєлєйруськогоміра" з українськими паспортами хоч греблю гати.А кримські нехай отримують всі "каменюки з неба",як і хотіли! Про державні органи,морські документи,як їх "отримують" і скільки це коштує-це взагалі окрема розмова.
показать весь комментарий
08.02.2022 14:17 Ответить
Щось мені підказує , що з цими "українськими документами" , відсутніми в базі - лише на тюрму можна заїхати , до речі по безвізу . Але штраф все одно доведеться сплатити і запис "підробка документів" - залишиться в усіх базах назавжди 🇺🇦😁👍
показать весь комментарий
08.02.2022 13:20 Ответить
Ничего нового, десятки тысяч коллаборантов из ды-ны-ры и лугандонии получили паспорта украинского безвизовый и ни разу СБУ не удосужилась проверить, КАК эти предатели получают паспорта НЕ ВЫЕЗЖАЯ из оккупированногодамбаса! Все продаётся и все покупается в Украине, начиная с улицы Владимирской.
показать весь комментарий
08.02.2022 13:33 Ответить
крысчане они такие, как флюгеры, где выгодней тому и присягают
показать весь комментарий
08.02.2022 13:34 Ответить
жінкипрофури, а ************* (все, що потрібно знати про завезене населення півострова.)
показать весь комментарий
08.02.2022 13:44 Ответить
Отсувствие сильной вертикали силовых структур, результат не только раздача украинских документов, а и отсутствие контроля за двойным гражданством. Закарпатская область, каждый третий с венгерско-мокшанским паспортом. Черновицкая область, практически все кто живет возле границы с цыгано-румынами имеет румынский паспорт. Одесская область, Измаил, Килия, таже история. Харьковская область, куча маларосав с свинособачьим паспортом. Хотя, о чем говорить то, замминистра мвд с паспортом казлорылым был. Короче... печалька.
показать весь комментарий
08.02.2022 14:56 Ответить
Москали паспорта Украинские берут,жесть,а что у кацапки с губами,муж бьет?)
показать весь комментарий
08.02.2022 17:48 Ответить
Тут плакать надо что в стране нет ни СБУ ни МВД и президенты ВОРЫ.
показать весь комментарий
08.02.2022 17:51 Ответить
 
 