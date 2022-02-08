"Єбабуся" - Зеленский просит украинцев придумать название для его реформы. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Diia Summit запустил дебютный цифровой опрос как часть цифрового народовластия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, и не только через классические инструменты, но и применяя современные технологии – это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому", – сказал глава государства.

Он отметил, что в "Дії" запускается опросник, как первый инструмент электронной демократии, который позволит узнать мнение людей по любому вопросу в режиме реального времени.

"А для всех нас это фактически старт цифрового народовластия", – добавил президент.

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По словам Зеленского, первый вопрос будет таким: "Какая из новых услуг в "Дії" является самой полезной: смена места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос".

Кроме того, еще одним вопросом в "Дії" станет выбор названия для новой услуги по предоставлению бесплатных смартфонов для людей старше 60 лет.

Среди озвученных президентом вариантов: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон". Зеленский отметил, что опросники уже доступны в "Дії".

"Мы думали, как назвать эту программу. "Бабусяфон" - неплохо, но немножко есть дискриминация, дедушки могут обидеться. "єДідусь і єБабуся", - тоже неплохое название, но кажется очень длинное название. Третий вариант - "єСмартфон" - здесь понятно, чтобы каждый человек за 60 мог сказать - у меня есть смартфон. Выбирайте вариант и помните - это только начало", - прокомментировал президент запуск опроса.