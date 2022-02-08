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"Єбабуся" - Зеленский просит украинцев придумать название для его реформы. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Diia Summit запустил дебютный цифровой опрос как часть цифрового народовластия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"Государство в смартфоне для всех, возможность влиять на процессы в государстве для всех, и не только через классические инструменты, но и применяя современные технологии – это народовластие в максимально широкой форме: офлайн и онлайн. И сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому", – сказал глава государства.

Он отметил, что в "Дії" запускается опросник, как первый инструмент электронной демократии, который позволит узнать мнение людей по любому вопросу в режиме реального времени.

"А для всех нас это фактически старт цифрового народовластия", – добавил президент.

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По словам Зеленского, первый вопрос будет таким: "Какая из новых услуг в "Дії" является самой полезной: смена места регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опрос".

Кроме того, еще одним вопросом в "Дії" станет выбор названия для новой услуги по предоставлению бесплатных смартфонов для людей старше 60 лет.

Среди озвученных президентом вариантов: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон". Зеленский отметил, что опросники уже доступны в "Дії".

"Мы думали, как назвать эту программу. "Бабусяфон" - неплохо, но немножко есть дискриминация, дедушки могут обидеться. "єДідусь і єБабуся", - тоже неплохое название, но кажется очень длинное название. Третий вариант - "єСмартфон" - здесь понятно, чтобы каждый человек за 60 мог сказать - у меня есть смартфон. Выбирайте вариант и помните - это только начало", - прокомментировал президент запуск опроса.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) пенсионеры (838) телефон (251) Дія (427)


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Топ комментарии
+90
Может, гнида, нужно все-таки закупить обмундирование, каски и броники для бойцов? Для тех, благодаря кому ты тут так изголяешься.
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08.02.2022 12:09 Ответить
+84
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08.02.2022 12:08 Ответить
+76
Бугага. Ця сопля хоче за наш рахунок бабусям і дідусям подаруночки роздать, а потім через дію себе на другий термін переобрати
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08.02.2022 12:09 Ответить
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ярлики не вішай на жінок і чоловіків.бабуся,дідусь...які вони тобі бабуся і дідусь? тримай дистанцію.
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08.02.2022 16:47 Ответить
З чого починало це ЗЕледащо, пригадуєте? Давайте разом придумаємо мені програму на президентські вибори! Кожен з вас президент! От багатьом так і здалося, що буде все, що намріяв собі кожен зокрема. Дурники клаповухі. А тепер дня не минає, щоб ця зелена гопота не вигадала нової шахрайської заморочки. Люди, будьте пильні і хоч потроху вмикайте мізки.
До речі, нам з чоловіком обом за 65. Працюємо, користуємось смартфонами. Так що вартість призначених нам бабо- дідо-фонів просимо не красти, а легально використати на білети в Ростов для ЗЕкомпанії.
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08.02.2022 17:06 Ответить
Подаруйте йому набір олов'яних солдатиків, нехай краще ними грається.
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08.02.2022 17:15 Ответить
ЗЕгенерат.
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08.02.2022 17:26 Ответить
Зе геть ***********...
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08.02.2022 17:42 Ответить
Скуповує голоси, я вже бачу як годує з лопат
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08.02.2022 17:42 Ответить
*****
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08.02.2022 17:48 Ответить
топовый коммент))))))))))))

можно еще *******)))
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08.02.2022 20:50 Ответить
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08.02.2022 21:01 Ответить
Я й досі не можу навчити свою 80-ти річну матір користуватися смартфоном, хоча вона киянка і закінчила інститут з червоним дипломом! Що вже говорити про якусь сільську бабцю, навіть не інваліда і з нормальним зором... І ще одне питання до "найвеличнішого" - він як до тих людей проведе інтернет та сплатить послуги?
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08.02.2022 17:51 Ответить
пригадую.. як колись ми купили звичайний кнопковий старенькій в село (тільки тільки вони ставали доступнішими) і вона його брала і йому казала - балакайте)))) тоді ми позабивали в кожну цифру свої номери і вона нажимала будь яку і казала - ти хто? ))) саме страшне було коли не відповідала - тоді дзвонили комусь з сусідів і ті йшли перевіряти... та то вже історія... і її вже нема з нами...
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08.02.2022 18:06 Ответить
Зепи-доррас, гни-дафоффа, зепредатель, эрэфшлю-ха. Вариантов субъектности существует подходящих масса для данной конкретной открытости...
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08.02.2022 17:54 Ответить
зато зебубуси радуются...надеются... впечатлены громадьем обещаний...
(и прослезились)
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08.02.2022 18:02 Ответить
І що характерно, навіть із "********" виходить калька з московщини. У них був зкріпний пердімонокль, теж пов'язаний із питанням пенсії:

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08.02.2022 19:42 Ответить
плюются и спрашивают где были их глаза на выборах.
из личного опыта общения.
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08.02.2022 20:51 Ответить
есть такое ))) но есть и упоротые, которые подохнут но не признают своей ошибки...
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08.02.2022 20:53 Ответить
И хреново, когда упоротые зелохи оказываются в числе твоих ближайших родственников даже спустя 2,5+ года после выборов.
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08.02.2022 21:05 Ответить
ой нет...как раз тут мне с родичами повезло )))
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08.02.2022 21:42 Ответить
Есть люди и помоложе не могут освоить технику
За сельских бабусь не волнуйтесь внуки научат
Есть категория людей которые учатся в молодости на 12 баллов
А вот переучиться уже не могут
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08.02.2022 18:01 Ответить
Справжнє народовладдя відбудеться коли цього блазня винесуть з ОП на помийку.
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08.02.2022 18:01 Ответить
Верните этого психически неадекватного обратно в дурку, врачи бл.., у вас пациенты в преЗЕденты сбегают, сделайте уже решетки на окна!
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08.02.2022 18:10 Ответить
Верните дебила в дурку, где видано что бы пациенты психушки в преЗЕденты шли?
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08.02.2022 18:12 Ответить
Лікар Хата ставить вподобайку вашому коменту. Поцієнтові терміново потрібна клізьма Есмарха (три відра), велетенський заштрик галоперідолу і гамівна сорочка.

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08.02.2022 19:46 Ответить
Предлагаю название "ХАТА для зеленого е-Баната"
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09.02.2022 10:56 Ответить
И главное , опять в вышиванке , аля Зеленский
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08.02.2022 18:15 Ответить
дебіл, @ля
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08.02.2022 18:22 Ответить
Среди озвученных президентом вариантов: "Бабусяфон", "єДідусь і *******", "єСмартфон". Зеленский отметил, что опросники уже доступны в "Дії".

 Я не встиг зверху прочитати - ЗЕ-***** вже хтось запропонував чи ще ні?
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08.02.2022 18:43 Ответить
Може Е-Бануся?
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08.02.2022 18:47 Ответить
Повна назва: "Є-Бануся на відмінно".
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08.02.2022 19:11 Ответить
Безсмертній фразі вована ***********:
"...єслі би у бабушкі билі полвиє органи дедушкі?" нове життя: -Як би кожній бабусі смартфон, стали би Е-бабусі і в дідусях потреба зникла!
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08.02.2022 18:49 Ответить
Зараз хоче впарити всім смарти,а потім вибори президента через дію.
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08.02.2022 19:00 Ответить
*******-горобчики... У нього взагалі існує якесь дно чи ніт?
(оно навіть риб як вицибулило)

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08.02.2022 19:00 Ответить
*****
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08.02.2022 19:02 Ответить
"*********" - мой вариант...
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08.02.2022 19:22 Ответить
Беняфон
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08.02.2022 19:23 Ответить
********
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11.02.2022 01:23 Ответить
"єДідусь і *******" ..... мы имеем дело с єДебілом?
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08.02.2022 19:33 Ответить
Знак вопрісу в кінці речення зайвий.
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08.02.2022 19:37 Ответить
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10.02.2022 22:46 Ответить
очередная хуцпа.... к сожалению распространяется на всех а не только на 73%....
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08.02.2022 19:35 Ответить
Чомусь згадався оцей салін краси...

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08.02.2022 19:36 Ответить
*******
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08.02.2022 19:41 Ответить
******** випадок, вчора дах у бульбафюрера зносило, сьогодні у *******, а завтра у кого?
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08.02.2022 19:44 Ответить
Мабуть, із Ґарґентини привезли щось потужне. У цій ситуації постає цікаве запитання - якого зуя у "нашого" одоробла той самий ділер, що й у ***** з Тарганом?
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08.02.2022 19:51 Ответить
Ты коллаборант и предатель Украины.
Я надеюсь в 2024 году, ты тварь не успеешь слинять из Украины.
Очень хочется увидеть как тебя и твоих подельников закинут в тюрьму, а выродка коломойского, любезно передадут США.
Там знают что делать с богатыми отморозками, которые возомнили себя Богами.
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08.02.2022 19:52 Ответить
Ли Куан Ю: "Для настоящей демократии нужно, чтобы не менее 40-50% населения имели доход выше 5000 долл. в месяц и были хорошо образованы. Иначе на выборах люди будут избирать одних жуликов и актеров".

Ну, прямо про Украину!

Ли Кван Ю прекрасно понимал, что если в бедной и политически неграмотной стране ввести всеобщее избирательное право , то такая страна становится обреченной. Так как в такой стране окончательный выбор всегда остается за охлосом. Такая страна будет постоянно беднеть, и , как следствие, доля охлоса будет только расти. Круг замыкается и страна стремительно деградирует.

Все это мы видим в Украине: сначала охлос выбрал бессмысленного коммуниста Кравчука, затем пахана Кучму, потом пустышку Ющенко, бандита Януковича, клептомана Порошенко и , наконец, охлос окончательно свихнулся, отдал всю власть артисту разговорного жанра.


https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__cft__[0]=AZXN3LGT9ruimv20KUhsoCLqxJZQUsyRKpHj4FHW3B-otM4WkXEXlBVEY70MWOp62Hybcc3BHZYbMy5HPjoIOBgMfr_ud_sFraKwgn-gUZ1m33-C9u9dQ5wcL_6R5XP40zU&__tn__=-UC%2CP-R Головачев Андрей
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08.02.2022 20:02 Ответить
А можно поподробнее что там заклептоманил Порошенко? И что за цаца Головачов?
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11.02.2022 01:26 Ответить
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08.02.2022 20:07 Ответить
бубочка, нахер с борта...
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08.02.2022 20:10 Ответить
Серед озвучених президентом варіантів: "Бабусяфон", "єДідусь і *******", "єСмартфон".



"єСмартфон" - перділи гусенята, цей довбойоп реально таке пропонував?

Цікаво, які у його галюцинаторному марічкосвіті існують не "е-" смартфони, тобто не електронні... і на яких принципах вони працюють...
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08.02.2022 20:11 Ответить
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08.02.2022 20:45 Ответить
Чокнутые юзики.
Коломойский и Ахметов и компания таких же как они, по согласованию с Зеленскими, ермаками, шмыгалями грабят населения Украины.
Поднимая тарифы на отопление, за отопление коридора в десятиэтажном доме, с маленькой батарейкой на первом этаже, с каждой квартиры в среднем 240 гривен, за 40 квартир, 8000 гривен в месяц за холодный коридор в подъезде, абонентская плата 30 гривен в месяц , расходы по доставке тепла и ремонт котелен в месяц 220 гривен круглый год, оплата гекаколорий отдельно в среднем 2000 гривен в месяц.

Поднятие цен на автогаз, бензин, дизель, входит акциз на строительство дорог как они поют.

СОТНИ миллиардов прибыли, и с этого Коломойский и Ахметов и компания таких же, отстегнут Зеленскому на смартфоны, подкуп-подачка пенсионеров.
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08.02.2022 20:57 Ответить
Ви, праві на всі 100%
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08.02.2022 21:15 Ответить
не прав в одном-единственном: деньги на весь этот "єПіар" - из бюджета, т.е. из денег налогоплательщиков, которые могли бы пойти на пенсии, ЗП медикам, военным, на армию, итд
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08.02.2022 21:42 Ответить
******* і Єдідусі! Запитайте у своїх внуків чи дітей скільки Вам прийдеться поповнювати той смартфон кожного місяця зі своєї пенсії. Мало того, що потрібно як міннімум 100грн. віддати оператору МТС, так ще і 150грн. за інтернет і, це ще не кінець бо оператори НУ!!! дуже ********** залазити в чужі кишені...
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08.02.2022 21:13 Ответить
Юлька)
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09.02.2022 14:22 Ответить
єПєнси - там i бабки i дєдки
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10.02.2022 12:00 Ответить
Їбонувся,так найточніше!
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18.02.2022 18:00 Ответить
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