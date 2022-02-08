Последствия, возникающие после "Омикрона", могут быть очень тяжелыми – инфаркты и инсульты, – Рыженко. ВИДЕО

Несмотря на сравнительно легкое течение заболевания у инфицированных штаммом "Омикрон", последствия болезни могут быть тяжелыми - инфаркты и инсульты.



Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко на брифинге.

"Заболеваемость "Оминкроном" резко идет ввысь. Чаще он проходит как обычная простуда. Но очень многие сегодня идут в приемное отделение и просят, чтобы им сделали компьютерное исследование. Количество таких пациентов увеличилось вдвое", - сказал он.

Рыженко отметил, что рядом с "Омикроном" продолжает циркулировать штамм "Дельта", дающий осложнения на легкие в виде пневмонии. В настоящее время в стационаре больницы Мечникова находится 75 пациентов со средним и тяжелым течением коронавирусной болезни. Из них 18 - больные в тяжелом состоянии, которыми занимаются реаниматологи; они дышат при кислородной поддержке. В больнице также находятся 20 беременных, которые, по словам Рыженко, тяжелее переносят инфекцию.

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Также врач отметил, что последствия болезни могут быть тяжелыми.

"Некоторые считают, что "Омикрон" - легкий вирус, его легко переносить. Но те поражения, которые возникают после этой инфекции, очень тяжелые - инфаркты и инсульты. Грипп проходит по симптоматической картине очень похоже на "Омикрон". Но при гриппе кровь разжижается, а при ковиде идет тромбообразование", - отметил Рыженко.

Он отметил необходимость вакцинации и соблюдения карантинных норм.

Также врач дал советы по питанию. По его словам, сладкое тормозит выздоровление. Поэтому призвал воздержаться от сладостей, увеличив в рационе количество продуктов, содержащих антиоксиданты.