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Последствия, возникающие после "Омикрона", могут быть очень тяжелыми – инфаркты и инсульты, – Рыженко. ВИДЕО

Несмотря на сравнительно легкое течение заболевания у инфицированных штаммом "Омикрон", последствия болезни могут быть тяжелыми - инфаркты и инсульты.


Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко на брифинге.

"Заболеваемость "Оминкроном" резко идет ввысь. Чаще он проходит как обычная простуда. Но очень многие сегодня идут в приемное отделение и просят, чтобы им сделали компьютерное исследование. Количество таких пациентов увеличилось вдвое", - сказал он.

Рыженко отметил, что рядом с "Омикроном" продолжает циркулировать штамм "Дельта", дающий осложнения на легкие в виде пневмонии. В настоящее время в стационаре больницы Мечникова находится 75 пациентов со средним и тяжелым течением коронавирусной болезни. Из них 18 - больные в тяжелом состоянии, которыми занимаются реаниматологи; они дышат при кислородной поддержке. В больнице также находятся 20 беременных, которые, по словам Рыженко, тяжелее переносят инфекцию.

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Также врач отметил, что последствия болезни могут быть тяжелыми.

"Некоторые считают, что "Омикрон" - легкий вирус, его легко переносить. Но те поражения, которые возникают после этой инфекции, очень тяжелые - инфаркты и инсульты. Грипп проходит по симптоматической картине очень похоже на "Омикрон". Но при гриппе кровь разжижается, а при ковиде идет тромбообразование", - отметил Рыженко.

Он отметил необходимость вакцинации и соблюдения карантинных норм.

Также врач дал советы по питанию. По его словам, сладкое тормозит выздоровление. Поэтому призвал воздержаться от сладостей, увеличив в рационе количество продуктов, содержащих антиоксиданты.

Автор: 

Рыженко Сергей (65) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
От себя добавлю - смертельные случаи только у невакцинированных. )))) Эксперт летальных случает подтянулся))Мрут все, с прививками и без, нечего тут людям голову морочить.
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08.02.2022 14:05 Ответить
+8
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08.02.2022 15:27 Ответить
+5
Сьогодні в лікарні сімейна довела,що по протоколу всього 5 діб лікарняного на Covid решта доліковуватися на роботі -це не враховують ні вік песійний ні групу ризику це -нонсенс.В іспаніїї почув недомагання -здав у аптеці тест,надіслав в Ковід центр результати,до години з тобою звязалася сімейний лікар,надіслала рецепт на картку і кожного дня з тобою спілкується медсестра і раз в тиждень сімейна,повторний тест здав в аптеці і все, а у нас-гроші "вкладено"-вкрадено на "Великому крадівництві" доріг,здавати тести на ковід-приходить по 100 осіб у приміщення 5*6 метрів,не хворий то захворієш-не біда,перебуваючи та на лікарняному ,мусиш що -2 дні ходити в лікарню та здавати нові аналізи- ну просто-"дурдом без коліс"
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08.02.2022 14:23 Ответить
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Навіть наші соціалісти до такого не додумались!
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08.02.2022 14:03 Ответить
От себя добавлю - смертельные случаи только у невакцинированных.
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08.02.2022 14:03 Ответить
особенно у тех, кому за 90.
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08.02.2022 14:23 Ответить
их там нет.
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08.02.2022 14:24 Ответить
- Можно ли купаться в этом месте?
- Не советую! В реке полно крокодилов.
- А там, где она впадает в море?
- Там можно. В том месте всех крокодилов выедают акулы.
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08.02.2022 17:03 Ответить
хворію зараз саме Омікроном...що сказати хлопці...мені терапевт/сімейний лікар з лікування призначив лише немісіл... через тиждень закривається листок хвороби та можеш йти до будь-якого торгівельного центру.... Щиро дякую.... переноситься після двох щеплень файзера дуже нелегко... особливо головний біль від токсикації, під вечір від слабкості починає кидати у піт, другий день навідується запах горілої гуми....останнє щеплення зроблено серпня. В товариша, що працівав зі мною сьогодні схожі вже симптоми....пішов тестуватись
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08.02.2022 14:24 Ответить
Ви для чого це написали?
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08.02.2022 14:31 Ответить
А з якою метою ви цікавитесь?
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08.02.2022 14:44 Ответить
з доброю.
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08.02.2022 14:50 Ответить
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08.02.2022 17:05 Ответить


Олдфакери-антивакси і Віагру п'ють, і щеплення Pfizer вже давно зробили. Тільки ще не всі у цьому зізнались.

Як у тому анєхдоті:
- Ми все немножечко евреи, просто ещё не все в этом признались.
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08.02.2022 21:05 Ответить
Дуже за щеплення агітував і обзивав та принижував тих, хто стримано ставиться до примусової експериментальної субстанції.
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08.02.2022 14:59 Ответить
ві же видите, чел выздоравливает благодаря вакцине.
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08.02.2022 14:56 Ответить
Пригадуєте, як казав свого часу М.В. Гоголь:
- Ну, що, синку, допомогли тобі твої "вакцини"? ©
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08.02.2022 19:22 Ответить
От себя добавлю - смертельные случаи только у невакцинированных. )))) Эксперт летальных случает подтянулся))Мрут все, с прививками и без, нечего тут людям голову морочить.
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08.02.2022 14:05 Ответить
Как минимум есть случаи более тяжелого течения Омикрона у вакцинированных и переболевших другими штаммами. Но вакцинироваться людям после 60-ти все же есть смысл.
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08.02.2022 14:14 Ответить
а то! вава бесплатный современный супернавороченный смартфон пообисчал!
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08.02.2022 14:22 Ответить
То что вакцинированные не мрут, озвучивал тот же Рыженко, так что мимо, брехунок.
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08.02.2022 14:25 Ответить
Також дтп і отруєння чадним газом...
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08.02.2022 14:08 Ответить
Не смотря на легкое течение болезни ,,Омикрон,, врачи всем,вакцинированым и нет, без разбора и даже и без подтверждения болезни выписывают сильнейший антибиотик который даже при благоприятном лечении болезни калечит сердце,печень,почки.Знаю по себе так как и сам после вакцинаций сижу на самоизоляции уже больше недели.
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08.02.2022 14:18 Ответить
а также диарея, психоз, невроз, самоликвидация.
эти маломудрые выпускники трускавецкой бурсы уже достали.
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08.02.2022 14:21 Ответить
Сьогодні в лікарні сімейна довела,що по протоколу всього 5 діб лікарняного на Covid решта доліковуватися на роботі -це не враховують ні вік песійний ні групу ризику це -нонсенс.В іспаніїї почув недомагання -здав у аптеці тест,надіслав в Ковід центр результати,до години з тобою звязалася сімейний лікар,надіслала рецепт на картку і кожного дня з тобою спілкується медсестра і раз в тиждень сімейна,повторний тест здав в аптеці і все, а у нас-гроші "вкладено"-вкрадено на "Великому крадівництві" доріг,здавати тести на ковід-приходить по 100 осіб у приміщення 5*6 метрів,не хворий то захворієш-не біда,перебуваючи та на лікарняному ,мусиш що -2 дні ходити в лікарню та здавати нові аналізи- ну просто-"дурдом без коліс"
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08.02.2022 14:23 Ответить
вище написав... зустрівся з таким точно віднощенням
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08.02.2022 14:25 Ответить
нарид за эта галасував. хавай...Те!
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08.02.2022 14:26 Ответить
Про це цей недолікар не буде розповідати. Головне що інфаркт від омікрона
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08.02.2022 14:42 Ответить
Від Омікрону Файзер тільки почав тестувати нову вакцину.
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08.02.2022 14:47 Ответить
проблема в том, что зеленые накупили кучу вакцин, которые действуют против немутировавшего вируса, полторагодичной давности, и которые на новые штаммы действуют с эффективностью 30-50% и пока не выколют их все, новые свежие вакцины никто покупать не будет. впрочем, кто-то вообще ковишидлом вакцинируется...
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08.02.2022 17:15 Ответить
новых свежих от омикрона нету ни у кого .
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08.02.2022 18:51 Ответить
Сейчас уже омикрон-2 BA.1
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08.02.2022 21:56 Ответить
Загалом він правий на 100%. Своїм коронодурдомом вони паралізували практичо всю медицину, тому "наслідки коронавірусу", розповсюджуються і на тих хто не хворий коронавірусом.
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08.02.2022 15:24 Ответить
А цей лікар Лякалкін до цього руку хіба не приклав?
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08.02.2022 16:11 Ответить
Цей лікар - хирург золоті руки, який рятує наших хлопців захисників та реально витягає їх з того світу. Навідміну від антиковідні помийної меркави, яка лише антиваксить та принижує таку поважну та святу людину, як лікар Риженко.
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08.02.2022 21:11 Ответить
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08.02.2022 15:27 Ответить
Яка бесподобна кицюня !
Модниця. І красуня.
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08.02.2022 20:52 Ответить
последствия после прививки миокардиты , инсульты , инфаркты , потеря слуха , автоимунные заболевания . в долгосрочной перспективе еще пока неизвестно. ..
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08.02.2022 18:49 Ответить
смотрим на график смертей от ковида в зависимости от уровня вакцинации населения .

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08.02.2022 18:53 Ответить
Вибачаюсь! А після ширяння єксперементальним генетичним шмурдяком наслідків що немає?
Невакцваний 3-4 дні полихоманив, та вийшов на роботу, а ширануті неділю-другу хворіють та разносють заразу, знаходячись під дозою, поки не звалються. Бачив я скільки вакцінованних з соплями та температурою в коридорах сімейних лікарень.
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09.02.2022 05:20 Ответить
єксперементальним? неділю-другу хворіють?
Кацапе, іди краще мову вивчай, аніж тут себе за українця видавати.
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09.02.2022 18:01 Ответить
Ефективність « вакцинки» проти омікрону десь 30% до 2-3 тижнів, і лише проти важкого перебігу. Це все. Перебіг омікрону сам по собі легкий крім груп ризику які добре відомі- похилий вік, ожиріння, діабет і т.п. Ну а інсульти та міокардити і є побічним ефектом саме вакцини. Пан лікарь робить бла-бла по вакцинку нагиляти це цікаво в матеріальному плані.

В цілому світі ковід переходить у ендемічну форму. Де немає політичного тиску, усі «поотиковідні» міри включно із примусовими вакцинками і масочками давно відмінено. Багато де з ковідом ніхто і не боровся ( бідні країни Африки наприклад) - і все гаразд у них. А де сильне вакс лобі, там все довго триває. Якос так.
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09.02.2022 14:41 Ответить
 
 