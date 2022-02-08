"Не просри страну, сынок!" - Тимошенко заявила Зеленскому, что выполнение Минских соглашений - это предательство. ВИДЕО

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала "пост-предостережение", адресованный президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Свое обращение Тимошенко опубликовала на странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что Киев снова пытаются принудить к выполнению неприемлемых Минских договоренностей. Обойдусь без использования красочного фольклора – даже не думайте! Попытка протащить "Минск" будет государственным предательством и покушением на само существование страны. Украинцы этого никогда не допустят и не простят. И политический убежище в России засветит не только тем, кто организовал подписание позорных соглашений с террористами, но и тем, кто рискнет их реализовать", - заявила политик.

"Наш путь к восстановлению территориальной целостности и мира лежит через принуждение всех подписантов к выполнению "Будапешта" и через немедленное прекращение продолжающегося последние восемь лет искусственного социально-экономического геноцида. Чтобы выжить, Украина просто обязана стать сильной во всех измерениях. И так будет! Разумеется, уже не с этой властью", - добавила Тимошенко и прикрепила к своему посту отрывок из сериала "Слуга народа".

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