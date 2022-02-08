"Не просри страну, сынок!" - Тимошенко заявила Зеленскому, что выполнение Минских соглашений - это предательство. ВИДЕО
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала "пост-предостережение", адресованный президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Свое обращение Тимошенко опубликовала на странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что Киев снова пытаются принудить к выполнению неприемлемых Минских договоренностей. Обойдусь без использования красочного фольклора – даже не думайте! Попытка протащить "Минск" будет государственным предательством и покушением на само существование страны. Украинцы этого никогда не допустят и не простят. И политический убежище в России засветит не только тем, кто организовал подписание позорных соглашений с террористами, но и тем, кто рискнет их реализовать", - заявила политик.
"Наш путь к восстановлению территориальной целостности и мира лежит через принуждение всех подписантов к выполнению "Будапешта" и через немедленное прекращение продолжающегося последние восемь лет искусственного социально-экономического геноцида. Чтобы выжить, Украина просто обязана стать сильной во всех измерениях. И так будет! Разумеется, уже не с этой властью", - добавила Тимошенко и прикрепила к своему посту отрывок из сериала "Слуга народа".
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"Благодаря драной курице пришел к власти ЗЭК и война." т.е. не благодаря Зэку?
каким буем ей благодаря?как раз Ющара топил "противсих" ,тем самым подыгрывая Яныку.
пздц, по твоей логике благодаря Пэтру пришел к власти Зеклоун.
Витягли з шухляди опуси дуркуватого гриши омельченко та черноротої инки богословської?
Ну, виборці, які ж ви тупі... ну тупі...
Не голосовати за Юльку - це тупа диверсія проти України.
Вот есть же Будапештский. Подписан первыми лицами! И что? Украина хоть раз заикнулась о нем за 8 лет с международной трибуны? Нет. Это конечно наши проблемы, почему мы таких президентов избираем, что не пользуются врученным им инструментом.
Фак тот, что меморандум есть, но его никто не выполняет и никто не возмущается.
А у Минских статус вообще бумажки получается. Так что ничего страшного в Минских не вижу при грамотном подходе. Тем более, что рашисты его нарушили, выдав почти миллион свои паспортов, нарушением запрещенного оружия, захватом Дебальцево, что по Минским наш...
Хотят выполнения, будь ласка, пшли вон из Дебальцево!
Играть Минск можно и нужно, но с умом.
В Україні немає подвійного громадянства, а отже, навароси не мають права голосувати
Какой он тебе сынок? Пиши уже внучек.
Умные люди не будут сейчас гнать на Зеленского. Не нравится, помолчи лучше, чтобы враги не чувствовали нашу разобщенность. А врагам это только и нужно - срач внутри.
Вам, дебілам ТЮльканутим, що сьогодні зареєструвались на форумі для бодрості клаповухої *******- Терафлю обіцяли чи інші радощі Хі-Хі!
Очередь из трёх дамочек
Мене мучають подозрєнія....
Просто цікаво як перетинаються людські долі )
Забула написати, що підбірка з президентами України дуже влучна.
Лишь бы ляпнуть своим грязным языком! дешевая поппулистка!
Сидела бы молча под лавкой на своей новой родине ---в Дубае!
Ребредингова перетяжка з ботаксом
Ти працювала, працювала та відпрацювалась на мою думку
Ну все - ЗЕ конец раз ТЮ так осмелела.