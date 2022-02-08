Возле Киева нацгвардейцы тренируются выполнять задания в урбанизированных условиях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Международном центре Национальной гвардии впервые началась коллективная подготовка батальонной тактической группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В Международный центр в Киевской области прибыло на коллективную подготовку подразделение одной из воинских частей Южного оперативно-территориального объединения. В течение месяца гвардейцы в составе батальонной тактической группы пройдут обучение по программе подготовки к выполнению задач в урбанизированных условиях.

"Мы впервые проводим коллективную подготовку в составе батальонной тактической группы. Ваше подразделение получит навыки и опыт автономных действий по выполнению задач в урбанизированных условиях. Во время обучения мы будем использовать опыт наших международных партнеров. Желаю каждому из вас успешно освоить этот курс", - подчеркнул вр.и.о. начальника Международного центра полковник Сергей Рекун во время торжественного открытия учебного собрания.

"Подготовка подразделения началась еще две недели назад и проводилась мобильной тренировочной группой инструкторов Учебного центра подготовки подразделений в пункте постоянной дислокации. Там были проведены учения в составе отделения и взвода с боевой стрельбой, а также начата командирская подготовка по процессу принятия военных решений (MDMP) по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

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По словам вр.и.о. начальника Учебного центра подготовки подразделений подполковника Дениса Коломийца, во время учебы особое внимание будет уделено подготовке штаба батальона и управления ротного звена. Кроме того, гвардейцы будут учиться проводить штурм (зачистку) помещений и зданий, минной безопасности, уничтожать диверсионно-разведывательные группы, проводить эвакуацию раненых по стандартам, приближенным к НАТО.

"За время подготовки мы должны научить подразделение оперативного назначения автономно принимать решения и действовать при участии в стабилизационных действиях или во время боя, используя все существующие силы и средства, а также быть совместимыми с нашими международными партнерами", - сказал Коломиец.

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В итоге подготовки состоятся батальонные тактические учения с использованием лазерной системы имитации двустороннего боя Miles, к которым будет привлечена рота обозначения действий противника Учебного центра.

"В то же время, на базе Международного центра под руководством инструкторов Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция UNIFIER) гвардейцы подразделения прошли курс тактической помощи раненым в боевых условиях (ТССС)", - отметили в МВД.