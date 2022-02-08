Возле Киева нацгвардейцы тренируются выполнять задания в урбанизированных условиях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Международном центре Национальной гвардии впервые началась коллективная подготовка батальонной тактической группы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел.
В Международный центр в Киевской области прибыло на коллективную подготовку подразделение одной из воинских частей Южного оперативно-территориального объединения. В течение месяца гвардейцы в составе батальонной тактической группы пройдут обучение по программе подготовки к выполнению задач в урбанизированных условиях.
"Мы впервые проводим коллективную подготовку в составе батальонной тактической группы. Ваше подразделение получит навыки и опыт автономных действий по выполнению задач в урбанизированных условиях. Во время обучения мы будем использовать опыт наших международных партнеров. Желаю каждому из вас успешно освоить этот курс", - подчеркнул вр.и.о. начальника Международного центра полковник Сергей Рекун во время торжественного открытия учебного собрания.
"Подготовка подразделения началась еще две недели назад и проводилась мобильной тренировочной группой инструкторов Учебного центра подготовки подразделений в пункте постоянной дислокации. Там были проведены учения в составе отделения и взвода с боевой стрельбой, а также начата командирская подготовка по процессу принятия военных решений (MDMP) по стандартам НАТО", - говорится в сообщении.
По словам вр.и.о. начальника Учебного центра подготовки подразделений подполковника Дениса Коломийца, во время учебы особое внимание будет уделено подготовке штаба батальона и управления ротного звена. Кроме того, гвардейцы будут учиться проводить штурм (зачистку) помещений и зданий, минной безопасности, уничтожать диверсионно-разведывательные группы, проводить эвакуацию раненых по стандартам, приближенным к НАТО.
"За время подготовки мы должны научить подразделение оперативного назначения автономно принимать решения и действовать при участии в стабилизационных действиях или во время боя, используя все существующие силы и средства, а также быть совместимыми с нашими международными партнерами", - сказал Коломиец.
В итоге подготовки состоятся батальонные тактические учения с использованием лазерной системы имитации двустороннего боя Miles, к которым будет привлечена рота обозначения действий противника Учебного центра.
"В то же время, на базе Международного центра под руководством инструкторов Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция UNIFIER) гвардейцы подразделения прошли курс тактической помощи раненым в боевых условиях (ТССС)", - отметили в МВД.
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А нормаьное, понятное слово "в городских условиях""нельзя применить?
Так что, всё правильно сказано.
Тепер це треба розвивати.
До речі нам не обов'язково будувати якийсь жалюгідний полігон чи використовувати той смішний полігон "маленьке село" що вже побудували. У нас є пару закинутих міст (сіл) із цілими кварталами багатоповерхівок. Прийняти закони та передати їх армії і якраз буде ідеальне місце для тренувань, а що саме головне воно буде напевне одним із найкрутіших що доступні арміям на планеті.
Цукроварів:
Липняжки: