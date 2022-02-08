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Зеленский - Путину на слова "моя красавица": Украина действительно "красавица", а слово "моя" - это уже перебор. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский ответил президенту страны-агрессора Владимиру Путину на слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Макроном, передает Цензор.НЕТ.

"Тогда я наверное отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Здесь, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь. Украина действительно красавица. По поводу "моя", что он говорит об Украине. Мне кажется, это перебор. А что касается "терпи, моя красавица", я считаю, что Украина очень терпеливая, потому что это мудрость", - сказал президент.

По его словам, это важно не только для Украины, но и всей Европы и россиян.

"Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя достойно", - подытожил президент.

Напомним, ранее Путин заявил Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Также читайте: Путин подтвердил намерение продолжать выполнение Минских соглашений, - Макрон

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) путин владимир (31647) россия (96442)


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Топ комментарии
+36
Очень, даже, неплохо ответил *****
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08.02.2022 15:33 Ответить
+27
Зе - просто сцыкун. потому что это не "русssкий" фольклор, а уголовный. х#йло само себя опустило этой присказкой до уровня "зэка" . вот это должен был сказать настоящий президент Украины.
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08.02.2022 15:38 Ответить
+23
Дожились... Один сам не знає що фолклоре про красавіц. Другий у відповідь щось меле про Україну.
Дожились... Один зазіхає на те, на що не має права. Другий робить вигляд, що захищає те, що йому насправді не належить.
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08.02.2022 15:40 Ответить
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Страница 2 из 2
це ти брехню зі своєї методички викотив, чи сам придумав?
Просто цікаво, раз ти не знайшов - то звідки ти взяв цю побрехеньку? Як і ту, що цензор не друканув?
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08.02.2022 16:47 Ответить
...на Цензорі нема новини про пропозицію хубла. Є убогий пост-відмазка Поросєнка у фейсбук, який можна трактувати саме так, як я і трактував. Але поцілованим хетьманом, готовим за нього маму рідну продати поросяботам, ніколи не зрозуміти сарказм і іронію. Вам, "затянутим", нічого окрім лизання сідниць вашого божка, не доступно по визначенню. Так що втрись і мандруй мимо.
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08.02.2022 20:43 Ответить
кожен зебіл - дебіл. Ти навіть не здатен користуватися тегами - там, зверху новини, під заголовком. І там би побачив, "пропозицію *****"
Хоча ти в першому абзаці свого висеру брехав про те, як відповідав Порох. Я це спростував.
Але це моє пояснення тобі - останнє. Сподіваюсь, тебе, дебіла, "шляк трахне". Щоб тобою не смерділо.
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08.02.2022 20:57 Ответить
...я тебе просив щось пояснювати?
Якщо ти, за твоїм переконанням, пояснюєш щось дебілу, це говорить лише про одне: ти довбень! З чим тебе і вітаю.
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08.02.2022 21:40 Ответить
два дебилоида
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08.02.2022 16:01 Ответить
Я бы ответил так :

Что пожелать Ху?ле не знаю,

Так трудно подобрать слова.

Желать кончины - не желаю,

Она придет к нему сама.

Желать покоя - неудобно.

Покой ведь нужно заслужить.

От всей души ему желаю -

Ху?лом кацапским вечно быть!
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08.02.2022 16:01 Ответить
Рашка планує дестабілізувати ситуацію всередині України, скинути слабкого Зеленського, спричинити Майдан 3 і атакувати, щоб захопити ще Херсонську, Запорізьку, Одеську, Харківську... області. Скоріш за все, з Ахметовим знову домовились та наобіцяли йому царювання на "Юго-Востоке". Українці, як завди в усі часи історії, у самий відповідний момент роз'єднані та пересварені.
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08.02.2022 16:02 Ответить
Мне импонирует только второй пункт планов рашки
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08.02.2022 16:13 Ответить
Надо было головой думать а не своими сватамм в трусах, когда нарколыжную кацапскую концерву в президенты выбирали, дегенераты квартальные.
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08.02.2022 17:31 Ответить
Они его ещё на второй срок выберут их не поменять.
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08.02.2022 18:59 Ответить
Нравится-не нравится,
***** терпи красавицу.
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08.02.2022 16:02 Ответить
Вообще-то в оригинале - спи. Нравится -не нравится, спи, моя красавица.
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08.02.2022 17:06 Ответить
в оригинале-"лежит красавица в гробу,я пристроился-е...у.Нравится не нравится-спи моя красавица.?????
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08.02.2022 18:22 Ответить
Так. Це оригінал.
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08.02.2022 20:53 Ответить
какая мерзость...
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08.02.2022 23:32 Ответить
В "конкурсе капитанов" Зе облажался - ответ вымученый, не колкий, без огонька, задора и особой мысли. Выдал первое что пришло в его недалекий ум... такое себе
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08.02.2022 16:03 Ответить
Что ему сценарист (Тамбовский волк) написал, то он и озвучил. Сам он и двух фраз внятно связать не может так какие к нему претензии.
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08.02.2022 16:13 Ответить
просто ввічливий єврейський хлопчик досі незнає як потрібно відповідати гопнікам з підворотні. А Беня напевно був чимось зайнятий. От і прийшлось самому імпровізувати
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10.02.2022 16:26 Ответить
Грьобаний встид!
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08.02.2022 16:03 Ответить
голобородько и его шобла - ведут себя как оккупанты, воруя ресурсы и грабя население Украины..
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08.02.2022 16:09 Ответить
все намного проще:
Путин намекает Зеленскому про то, что у ФСБ есть видеодоказательства того, что Зеленский пассивный гей.
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08.02.2022 16:12 Ответить
Два сапога пара.Один дурень ляпнул а другой свою копейку вставил.
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08.02.2022 16:14 Ответить
P.S.У одного старческий моразм а у другого умственная задержка развития.
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08.02.2022 16:15 Ответить
треба було сказати, що він теж красуня, особливо після ін'єкцій ботоксу
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08.02.2022 16:15 Ответить
Як же видно рашкоботів, які намагаються розхитати політичну ситуацію в країні. Рашка планує дестабілізувати ситуацію всередині України, скинути слабкого Зеленського, спричинити Майдан 3 і атакувати, щоб захопити ще Херсонську, Запорізьку, Одеську, Харківську... області. Скоріш за все, з Ахметовим знову домовились та наобіцяли йому царювання на "Юго-Востоке". Українці, як завди в усі часи історії, у самий відповідний момент роз'єднані та пересварені.
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08.02.2022 16:16 Ответить
ох уж єти боты) Отмазывают депутатов слуг-народа, назначают помощников депутатов Госдумы замминстрами МВД, сливают спецоперации разведки, тычут дули союзникам. Кароче дестабилизируют.
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08.02.2022 16:43 Ответить
Осёл главный бот, который несёт всякую дичь написанную для него в козлостане.
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08.02.2022 17:33 Ответить
А может не стоит прикрываться критической ситуацией всей страны, из всех делать ботов, преступников, хулиганов, желающих прихода урода Путлера, желающих свалить власть Зеленского в то время, как именно самое большое количество "Слуг" за три года было поймано полицией в разных криминалах, раскрыты журналистами предательства и т.д.
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08.02.2022 18:42 Ответить
По перше - цей придурок зелений хоч би поцікавився, звідки та цитата, з #уйлового рота…
по друге - #уйло звертався не до України, а до тебе, стосовно твоєї постійної балаканини, що не подобаються тобі минські угоди (ти пляха на роботі, а не у шаурмячній)…
а по третє - треба було відповісти правду, що Україна виконує минські угоди, а не виконує їх фєдєрастія і путєн, чий підпис там стоїть… а ти хрєнь якусь мусолив в роті, довпойоп…
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08.02.2022 16:18 Ответить
угу, доречно було було говорити що вимоги мінських протирячять інтересам держави, а не капризувати по-дівочому "нравіться - не нравіться"
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10.02.2022 16:29 Ответить
Треба було відповісти ***** кацапським же прислів'ям - на чужой каравай , #бло не раззєвай . .
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08.02.2022 16:22 Ответить
з чего ты взял, что зеля пуйлу чужой?
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08.02.2022 18:07 Ответить
Барыгу Вова к себе звал...
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09.02.2022 14:23 Ответить
Та вы спасибо скажите , шо у него ума хватило скопипастить заготовку. У него же кожне речення рядом не стояло со смысловкой общей темы.
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08.02.2022 16:23 Ответить
подмена смыслов...
путин имел ввиду именно зеленского,а не Украину.а это недоразумение и тут спряталось от ответственности за спину страны
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08.02.2022 16:26 Ответить
а где , про то, как мордовско удмуртский карликовый пигмей пригласил на пмж на хакассию свою мыролюбную шестерку петюню?
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08.02.2022 16:28 Ответить
не было этого? вывсеврети?
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08.02.2022 16:43 Ответить
Было,но пуйло сразу получил в ответ по зубам )а за то ,что пуйло на весь мир сообщило,что имеет зебобу, намекая песенкой...зекрыса так ничего и не ответила по делу))что то ещё не ясно,зебил?
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08.02.2022 16:47 Ответить
чем получил? тысячу вторым мыролюбным перемирием?
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08.02.2022 17:00 Ответить
А Порошенко не обязан за твою зекрысу ещё и заступаться )если твоя зебоба тупая и сцыкливая,то кто тебе доктор
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08.02.2022 17:22 Ответить
Мечтать не вредно!
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08.02.2022 16:38 Ответить
Путин "блеснул интеллектом" и эрудицией.
Только забыл, что Китай имеет его самого.
Привык.
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08.02.2022 16:39 Ответить
А вы вообще знаете текст этой песенки, которую процитировал Путин?
"Лежит милая в гробу
Я тихонечко ***
Нравится, не нравится -
Спи, моя красавица!"
Уловили шутку?
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08.02.2022 16:41 Ответить
пуйло хочет отыметь зебобу мертвого ?
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08.02.2022 16:43 Ответить
***** способен трахать только мёртвых.
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08.02.2022 17:26 Ответить
мабудь так треба було відповідати...
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09.02.2022 09:41 Ответить
Красная плесень
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08.02.2022 18:22 Ответить
Вова и недопер, что хутин непосредственно его упоминал в этих словах и адресовал ему, так что "красавица" - это ты Вова, и не надо сюда Украину лепить.
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08.02.2022 16:42 Ответить
ну это он мощно пукнул в сторону *****......
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08.02.2022 16:44 Ответить
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08.02.2022 16:48 Ответить
ОН ИМЕЛ ВВИДУ НЕ УКРАИНУ а тебя !
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08.02.2022 16:49 Ответить
что это было?
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08.02.2022 16:55 Ответить
Негарно за Україну ховатися і стрілки переводити. Це було тобі сказано.
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08.02.2022 16:56 Ответить
путин потролил зеленского, что тот проститутка. который принимает со всех сторон
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08.02.2022 16:56 Ответить
Красуня і старий гопнік ... А захистити нікому. Трусоватий клован такий собі захист...
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08.02.2022 17:08 Ответить
Презе -ент ПХО обращается на языке зеков . Полностью эта поговорка звучит так Спит красавица в гробу, я пристроился е.у нравится не нравится , спи моя красавица. Да полное опускание.
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08.02.2022 17:17 Ответить

Официальный представитель Кремля Песков объяснил смысл фразы президента РФ "нравится - не нравится, терпи, моя красавица", сказанной по поводу ситуации вокруг Украины.
По его словам, когда российский лидер произносил эту фразу в ходе диалога с руководителем Франции Эмманюэлем Макроном, то имел в виду, что Киев должен не забывать о выполнении Минских договорённостей, передаёт РИА Новости.
Также пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что Путин якобы процитировал слова одной из песен музыкальной группы "Красная плесень". Песков усомнился, что глава России знаком с творчеством этого коллектива.

Журналистам из Франции, которые следили за переговорным процессом, пришлось долго долго переводить высказывание Путина на свой язык.
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08.02.2022 17:31 Ответить
Пиз ...ИТ как всегда ,"красную плесень" хотя бы раз для интереса все слушали.
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08.02.2022 17:39 Ответить
У відносинах із кацапією та особисто з путіним нам уже нічого втрачати. То могли б і просто відкритим текстом послати наюх смердючого педофіла. Він же не має кордонів у словах та виразах стосовно України. То чого ми перед цією тварюкою бісер кидаєм.
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08.02.2022 17:38 Ответить
ага, блюдем іпучий політес. Хоча зараз ми не такі слабкі щоб це робити. І можем дати таку відсіч що орда сама завалиться
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10.02.2022 16:33 Ответить
Зеленський начеб-то гуморист, і наближені до нього теж гумористи з 95 Кварталу. А відповідь НІЯКА. Тільки кривлятися можуть, от і весь гумор
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08.02.2022 17:43 Ответить
оно, как и остальные квартальные ушлепки, способно только на сортирный юмор
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08.02.2022 18:01 Ответить
Миша я президент, я президент Миша. И я не красавица, он не меня красавицей назвал с бутербродами и елдаком. Это он всё об Украине, да это он не меня унижает а Украину. И вообще не смотрите вверх.
Вот и всё,что нужно знать о нашем недопреЗеденте напившостом.
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08.02.2022 17:44 Ответить
Адольф Владимирович "поднял" язык дипломатии Уйлостана на новый уровень.
Я рад, что Зеленский не опустил Украину, хотя мог бы пуститься в эту предложенную "умную" полемику и очень даже красиво и достойно ответил лилипукину.
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08.02.2022 17:50 Ответить
Язык не забудь отмыть, для гигиены хотя бы, зебил.
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08.02.2022 18:43 Ответить
те що не зійшов рівень блатної лексики це гуд. А от те що його "нормальна відповідь" реально невразила, бо була не рішуча - це погано.
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10.02.2022 16:36 Ответить
В ********** возрасте да про всем известную "спит красавица в гробу, я подкрался и ..."....ему и подкрасться без пердежа тяжело будет, не говоря уж о второй части, в этом ***** и виагра не поможет, а только спровоцирует инсульт или инфаркт.
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08.02.2022 18:00 Ответить
Шут...😒
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08.02.2022 18:20 Ответить
😡Яке ж воноооо тупеееее !!! Ото зелєбобіки вибрали, НАМАЗУЙТЕ тепер барани !!!
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08.02.2022 18:21 Ответить
та @@@@@@@@!!!!! і ми теж маємо ОЦЕ терпіти!!
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08.02.2022 21:44 Ответить
В Украины есть только один выход защитится от вторжения.Создать на Южмаше 50 ракет средней дальности.Боеголовки снабдить химическим оружием и применить в случае нападения.Удары наносить по крупным городам противника
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08.02.2022 18:22 Ответить
Надо им бубонной чумы с холерой в лагеря подкинуть...
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08.02.2022 18:25 Ответить
Тобто до слова "терпи" в нього не виникло зауважень?
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08.02.2022 18:24 Ответить
Зеля проявил себя, в традиционной манере, как трусливое никсчемное берьмо!
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08.02.2022 18:24 Ответить
Нууу... Згадаємо, як сам Зеленський колись називав Україну актрисою німецьких порнофільмів, але часи міняються і само ХУ@ЛО назвало її "Красавіцею". Тут можна зробити певні висновки, але у відповідь Зеленському треба було просто послати Путлера традиційно нах...
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08.02.2022 18:27 Ответить
Нравиться не нравиться, сиди в бункере красавица.
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08.02.2022 18:30 Ответить
Терпить Мама Украіна ,неПутевого сина алкаша.
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08.02.2022 18:33 Ответить
Опустил кремлевского гнома достойно!
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08.02.2022 18:47 Ответить
да, соснул ему
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08.02.2022 20:38 Ответить
и что ж тут достойного....
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09.02.2022 09:39 Ответить
Вовка дай по клавішам путін-пуйло
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08.02.2022 18:47 Ответить
походу, пуйло издевается... терпилу нашел, мля... терпила - российский народ... с Украиной так не прокатит, пу!
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08.02.2022 18:51 Ответить
вислів пуйла - це типова блатна пробивка на прогиб. що характеризує його ментальність з підворотні.
радий що в Зе вистачило клепки не вистись на "развод" і не встрявати в дискусію на подібному рівні.
А от культурна відповідь повинна була таки бути більш різка і рішуча. Тут Зе дав маху.
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10.02.2022 16:46 Ответить
ОК! Всі розумні! Україна жива! Доки є ми)) Слава Україні!!!
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08.02.2022 18:59 Ответить
Цей yклоніsт sциклиvий бояvsя назvати не тільки пyтлера а і лyкашкy ім`ям ,i пyтлер маv на yvазі шо пyтлер трахає v зад а ти терпи і Зеля це прокоvтнyv томy шо підsтаvе svій зад аби не били, оsь чомy це принизлиvо, це не президент а гандон і не кажи за vsю Yкраїнy підар vона не прогнетьsя і терпiти не бyде
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08.02.2022 19:06 Ответить
Т.е. ЗЕчмо соглашается со словами ***** и заставляет Украину терпеть все выходки **********? Терпеливо молчать, когда ***** пожелает поставить нас раком?? Господии, пристрелите кто-нибудь этого ***************, бо оно УЖЕ сдало Украину со всеми потрохами на милость *****
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08.02.2022 19:46 Ответить
это тебя, малороссийская шл.ха, так назвали. не трогай Украину
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08.02.2022 20:37 Ответить
Как то все притянуто за уши. Порох там бы выдал за всех. Ну, тепер маэмо шо маэмо
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08.02.2022 21:12 Ответить
шось не в'їду: а якого єра маємо терпіти москальський варіант угоди? тобто гвалтування з боку рф-ії? і взагалі - що це за зеківський "фольклор"?
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08.02.2022 21:41 Ответить
угу. Саме так бачить мінську угоду пуйло. А цим вислівом він нам її коротко і зрозуміло переклав.
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10.02.2022 16:50 Ответить
ну ок. а чому би і нам не порушити отой будапештський договір і не повернути собі ядерну зброю? якщо не виконані умови недоторканості кордонів і територій?
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08.02.2022 21:47 Ответить
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08.02.2022 23:02 Ответить
ЛУЧШЕ ХЙЛА ВООБЩЕ ИГНОРИТЬ ТОГДА ОН КАЗИТСЯ !)
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09.02.2022 06:07 Ответить
у Пороха була достойніша відповідь : "Прощай немитая россия",,,,
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09.02.2022 09:37 Ответить
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