Суд назначил максимальное наказание водителю, сбившему мальчика на переходе в Харькове. ВИДЕО

Сегодня, 8 февраля, судья Киевского районного суда Геннадий Зуб рассмотрел административные протоколы в отношении Карена Егиазаряна по статьям 122-4 и 124 КУоАП, назначив последнему лишение права управления транспортными средствами на два года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sense.ua.

Как отмечается, 17 ноября 2021 года Егиазарян Карен Гукасович, управляя автомобилем Ford AX3600HX в городе Харькове по улице Пушкинской в ​​районе дома №100, совершил наезд на пешеходном переходе на несовершеннолетнего Антона Б.

Ребенок получил разные множественные телесные повреждения, но ему невероятно повезло - обошлось без тяжелых или средней тяжести повреждений. По этим основаниям уголовное производство было закрыто.

Однако в нарушение требований п.2.10 ПДД водитель покинул место ДТП, помощь ребенку не предоставил и полиции не сообщил. В частности, это обусловило непрохождение им теста на состояние опьянения.

На момент ДТП господин Егиазарян не имел прав вождения, поскольку 11 месяцев назад был их лишен за вождение в состоянии опьянения.

Смотрите: Николаю Харьковскому, которого судят за ДТП с Infinity, продлили арест. ВИДЕО

Суд назначил максимальное наказание, предусмотренное ст. 122-4 КУоАП (оставление места ДТП) - лишение права управления транспортными средствами сроком на два года и максимальное наказание по ст.124 КУоАП (совершение ДТП). Закон не предусматривает суммирование этих сроков.

Перед этим полиция оштрафовала Егиазаряна на 20400 грн по ч.4 ст. 126 КУоАП – управление транспортным средством лицом, лишенным прав вождения транспортными средствами (штраф по этой статье находится в компетенции полиции и не требует решения суда).

Его также ожидает гражданский иск за нанесение ущерба, который он полностью не компенсировал.