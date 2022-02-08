Суд назначил максимальное наказание водителю, сбившему мальчика на переходе в Харькове. ВИДЕО
Сегодня, 8 февраля, судья Киевского районного суда Геннадий Зуб рассмотрел административные протоколы в отношении Карена Егиазаряна по статьям 122-4 и 124 КУоАП, назначив последнему лишение права управления транспортными средствами на два года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sense.ua.
Как отмечается, 17 ноября 2021 года Егиазарян Карен Гукасович, управляя автомобилем Ford AX3600HX в городе Харькове по улице Пушкинской в районе дома №100, совершил наезд на пешеходном переходе на несовершеннолетнего Антона Б.
Ребенок получил разные множественные телесные повреждения, но ему невероятно повезло - обошлось без тяжелых или средней тяжести повреждений. По этим основаниям уголовное производство было закрыто.
Однако в нарушение требований п.2.10 ПДД водитель покинул место ДТП, помощь ребенку не предоставил и полиции не сообщил. В частности, это обусловило непрохождение им теста на состояние опьянения.
На момент ДТП господин Егиазарян не имел прав вождения, поскольку 11 месяцев назад был их лишен за вождение в состоянии опьянения.
Суд назначил максимальное наказание, предусмотренное ст. 122-4 КУоАП (оставление места ДТП) - лишение права управления транспортными средствами сроком на два года и максимальное наказание по ст.124 КУоАП (совершение ДТП). Закон не предусматривает суммирование этих сроков.
Перед этим полиция оштрафовала Егиазаряна на 20400 грн по ч.4 ст. 126 КУоАП – управление транспортным средством лицом, лишенным прав вождения транспортными средствами (штраф по этой статье находится в компетенции полиции и не требует решения суда).
Его также ожидает гражданский иск за нанесение ущерба, который он полностью не компенсировал.
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еду в белом Мерседесе
и во рту коронка золотой.
У меня такые связи,
что могу набэзобразить
и судья прызнает мне святой.
Уважаемый Лужков-задэ
дал прописка в городэ
И тепер мы здесь живем-
покупаем , продаем..."
Трофим/"Столичная".
Наверно опять бухой был. Говорят вам, пешкодралы, всякое гогно по дорогам ездит, бутте осторожны!
В ответ - а чиво ты нас так не любишь? Ну вот ещё один научился по сторонам смотреть на практике.
Щодо даного дятла- повезло, що - обійшлося без тяжких або середньої тяжкості ушкоджень Джерело:
"На момент ДТП пан Єгіазарян не мав права керування, оскільки 11 місяців як був позбавлений прав водіння у стані сп'яніння".
Судячи з того що він на момент вчинення ДТП вже був позбавлений права керуввання, то це покарання для нього проста формальність
За кожну наступну поїздку без прав отримає ще 40800 і позбавлення на 5-7 років
Не знаю мало це чи багато, іншого покарання закон не передбачає
Потом дадут условно...
Какой Добрый нынче люд.
Всепрощающий...
Но Нидерланды в этом плане не показатель. Тут копы довольно мягкие и во многих случаях реально можно просто добазариться (не за бабло, а просто пояснить, что злого умысла небыло, а просто вот так совпало).
В Израиле за 2 промили на 3 года лишают . Причём , коп отбирает на 3 месяца (до суда) на месте . Жаловаться на копа -- бессмысленно . Считается настолько бухой за рулём -- чувак вышел с ружжём на охоту на людей .
А больно наверно также.
Він не зовсім його кинув, він вийшов, спиав чи потрібна допомога, Антон відповів "зі мною все гаразд", бо боявся. І той поїхав. Він не зовсім гніда.
Але. Треба було викликати поліцію і проходити тест. Треба було залишити свої дані хлопцю і не ховатися три дні. Якби не це відео могли б й не знайти. І зрештою, треба було нормально компенсувати шкоду.
1. Керування авто в той час коли тебе судом позбавили цього права
2. Здійснення ДТП з потерпілими.
3. Не надання допомоги потерпілому, залишення місця ДТП.
4. Переховування від поліції три дні (цього часу вистачило щоб слідів вживання алкоголю в крові не залишилося).
5. Можливе повторне керування авто у стані алкогольного сп'яніння.
І за все це позбавлення права керування на 2 роки? Це все смішно, якби не було б так сумно
Яке страшне покарання.
Клоуни
P S
- Я за те щоб строки за порушення закону плюсувалися.
Да что это за идиотские законы такие??
Нас в школе учили и напоминали постоянно учителя. Стал перед дорогой, посмотрел налево, потом направо и пошел. Сейчас народ как шло по тротуару, так и пошло по дороге.
Сарказм, если что...
Первое, что учат в автошколе - автомобиль это средство повышенной опасности!!!
Мне кажется - что повешенье куда лучший приговор...
А йще будь де позбавляють зразу за 2 промілі водійських прав спочатку на місяць (до суда) а потім суд -- 1-3 роки !