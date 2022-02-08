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Новости Видео ДТП
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Суд назначил максимальное наказание водителю, сбившему мальчика на переходе в Харькове. ВИДЕО

Сегодня, 8 февраля, судья Киевского районного суда Геннадий Зуб рассмотрел административные протоколы в отношении Карена Егиазаряна по статьям 122-4 и 124 КУоАП, назначив последнему лишение права управления транспортными средствами на два года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sense.ua.

Как отмечается, 17 ноября 2021 года Егиазарян Карен Гукасович, управляя автомобилем Ford AX3600HX в городе Харькове по улице Пушкинской в ​​районе дома №100, совершил наезд на пешеходном переходе на несовершеннолетнего Антона Б.

Ребенок получил разные множественные телесные повреждения, но ему невероятно повезло - обошлось без тяжелых или средней тяжести повреждений. По этим основаниям уголовное производство было закрыто.

Однако в нарушение требований п.2.10 ПДД водитель покинул место ДТП, помощь ребенку не предоставил и полиции не сообщил. В частности, это обусловило непрохождение им теста на состояние опьянения.

На момент ДТП господин Егиазарян не имел прав вождения, поскольку 11 месяцев назад был их лишен за вождение в состоянии опьянения.

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Суд назначил максимальное наказание, предусмотренное ст. 122-4 КУоАП (оставление места ДТП) - лишение права управления транспортными средствами сроком на два года и максимальное наказание по ст.124 КУоАП (совершение ДТП). Закон не предусматривает суммирование этих сроков.

Перед этим полиция оштрафовала Егиазаряна на 20400 грн по ч.4 ст. 126 КУоАП – управление транспортным средством лицом, лишенным прав вождения транспортными средствами (штраф по этой статье находится в компетенции полиции и не требует решения суда).

Его также ожидает гражданский иск за нанесение ущерба, который он полностью не компенсировал.

Автор: 

дети (6608) ДТП (7698) Харьков (7621)


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Топ комментарии
+14
Изверги! Это ему получается теперь два года без прав ездить?
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08.02.2022 16:45 Ответить
+12
"...призначивши останньому позбавлення права керування транспортними засобами на два роки"

"На момент ДТП пан Єгіазарян не мав права керування, оскільки 11 місяців як був позбавлений прав водіння у стані сп'яніння".

Судячи з того що він на момент вчинення ДТП вже був позбавлений права керуввання, то це покарання для нього проста формальність
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08.02.2022 16:28 Ответить
+10
Короче, отпустили до трупа....
Потом дадут условно...
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08.02.2022 16:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Очень строго!
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08.02.2022 16:21 Ответить
Просто штраф
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08.02.2022 17:28 Ответить
Даже в волосатую жопа не поцеловали... негаразд.
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08.02.2022 17:47 Ответить
"..Я уже прибавил в вэсе
еду в белом Мерседесе
и во рту коронка золотой.
У меня такые связи,
что могу набэзобразить
и судья прызнает мне святой.

Уважаемый Лужков-задэ
дал прописка в городэ
И тепер мы здесь живем-
покупаем , продаем..."
Трофим/"Столичная".
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08.02.2022 19:31 Ответить
Зокрема це зумовило непрохоходження ним тесту на стан сп'яніння. Джерело:

Наверно опять бухой был. Говорят вам, пешкодралы, всякое гогно по дорогам ездит, бутте осторожны!

В ответ - а чиво ты нас так не любишь? Ну вот ещё один научился по сторонам смотреть на практике.
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08.02.2022 16:23 Ответить
это было грубо и цинично (хоть и правда).
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08.02.2022 16:46 Ответить
для початку- потрібно повернути стару редакцію та знак "Пішохідний перехід", якщо пам'ятаєте то:"водій, зобов'язаний був пропустити більше однієї особи"...
Щодо даного дятла- повезло, що - обійшлося без тяжких або середньої тяжкості ушкоджень Джерело:
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08.02.2022 17:50 Ответить
"...призначивши останньому позбавлення права керування транспортними засобами на два роки"

"На момент ДТП пан Єгіазарян не мав права керування, оскільки 11 місяців як був позбавлений прав водіння у стані сп'яніння".

Судячи з того що він на момент вчинення ДТП вже був позбавлений права керуввання, то це покарання для нього проста формальність
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08.02.2022 16:28 Ответить
Він заплатив 20400

За кожну наступну поїздку без прав отримає ще 40800 і позбавлення на 5-7 років

Не знаю мало це чи багато, іншого покарання закон не передбачає
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08.02.2022 17:10 Ответить
если не нарушать можно вечно кататься без прав
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08.02.2022 17:31 Ответить
у країнах, де не зупиняють, щоб вас понюхати чи "поколядувати"- саме ТАК, але до пори...
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08.02.2022 17:53 Ответить
ну він вже один штраф заплатив і був позбавлений права керування, і що це йому заважало знову бухим сісти за кермо?
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09.02.2022 07:38 Ответить
тоесть быдло покалечило ребёнка .... ещё неизвестно может он станет инвалидом... и жизнь накрылась как говорят медным тазом.... а его лишили прав на 2 кода и штраф полиции и издержки судовые..... тоесть полиция и суд в шоколаде на ровном месте просто заработали на постраждалом ребёнке .а вот мальчику как БОГ даст, что и сколько даст, и когда это всё будет второстепенно уже ..и так во всех таких делах....власть имущим все издержки а пострадавшему как нибуть как карта ляжет.
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08.02.2022 16:32 Ответить
Дитина не була покалічена, отримала легкі ушкодження. Ми дуже ретельно слідкували за медичними показниками. Згоден, що закон занадто мʼякий, але коли ушкодження легкі - кримінального покарання нема.
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08.02.2022 17:13 Ответить
***, если уже и доброчесні такі... Дуже швацькі наші справи.
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08.02.2022 17:44 Ответить
да нет уж..... шандарахнуть машиной парня что он в воздухе разулся ты считаешь что раз вы там посмотрели на него а он даже встал и пошол то он будет таким как был до удара? конечно же нет... как минимум компьютерная томография обследования, так и та не даст гарантию , что от такого удара и потрясения организма .там в нём не намечается какой то сдвиг, отрыв, закупорка и так далее .... это ведь организм который скрыт от глаз даже врачей... там как минимум компьютерная томография обследования .так и та не даст на 100 % гарантии что у него что то однажды не перемкнёт в сложном организме человека . как то так....могу развить тему без конца...это философия жизни и цепочка событий действий...((
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08.02.2022 18:09 Ответить
там повторился... не стал переписывать... просил редакцию поставить кнопку как везде исправить текст... так приходится удалять и потом переправив размещать по новому пост...головняк придумали читателям...((
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08.02.2022 18:12 Ответить
Короче, отпустили до трупа....
Потом дадут условно...
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08.02.2022 16:33 Ответить
цинизм приговора в том, что этого м-ка уже лишили прав. 11 месяцев назад
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08.02.2022 16:47 Ответить
замінили електричний стілець на почесну грамоту
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08.02.2022 16:40 Ответить
Этим армянам вообще насрать, с правами ездить или без. Через неделю опять за руль сядет
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08.02.2022 16:41 Ответить
господин Егиазарян ? Все ясно. Добавьте восемь, чтобы дали два. Купили и сужьи и родителям отстегнули
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08.02.2022 16:44 Ответить
що купив, ти статтю читало?
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09.02.2022 07:40 Ответить
Хавало прикрой, чика. Зедауны в своем репертуаре. Гнилоротsq? у твоего твоему "подзащитного" ст. 136 УК Украины на лбу нарисована. учи мат. часть, болван
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09.02.2022 10:07 Ответить
болван твій тато, що такого д..ба як ти в світ випустив, кацапа, вчи мат частину, не таким д..бам як ти зі мною сперечатись
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09.02.2022 21:38 Ответить
Тебя, козлина, даже чмырить нет желания. Хаять предков могут только упоротые московиты и обкацапившиеся хохлы. На Кавказе, за твой высер ты бы уже без башки гулял. И рано или поздно, клянусь твоей мамой, ты свое получишь.
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09.02.2022 22:16 Ответить
пнх мразота кацапська, у нормальних батьків таке бидло не могло народитись, тому
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10.02.2022 07:34 Ответить
що ти можеш ублюдок кацапський, тільки погрожувати в інтернеті
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10.02.2022 07:35 Ответить
~ Потому что -господин.
Какой Добрый нынче люд.
Всепрощающий...
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08.02.2022 16:44 Ответить
Изверги! Это ему получается теперь два года без прав ездить?
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08.02.2022 16:45 Ответить
Я так думаю , що Нідерландах за водіння без прав не 20 т. євро дають , а рік тюряги як мінімум й 3 роки без прав . Й будь де , де рецідівні порушення вже рахуються кріміналом .
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09.02.2022 22:51 Ответить
Если честно, то хз как тут с этим. Я езжу с правами . Недавно был прикол, чувака какого-то в двадцатый раз поймали на езде без прав. Новость недавно была об этом. Походу типа местная полиция уже просто запомнила и тормошит каждый раз, когда видит, и каждый раз он без прав.
Но Нидерланды в этом плане не показатель. Тут копы довольно мягкие и во многих случаях реально можно просто добазариться (не за бабло, а просто пояснить, что злого умысла небыло, а просто вот так совпало).
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09.02.2022 23:53 Ответить
Интересно , а тест на грасс как-то проводят в Нидерландах или можно накуриться до усёру ?!

В Израиле за 2 промили на 3 года лишают . Причём , коп отбирает на 3 месяца (до суда) на месте . Жаловаться на копа -- бессмысленно . Считается настолько бухой за рулём -- чувак вышел с ружжём на охоту на людей .
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11.02.2022 20:01 Ответить
Я вірно зрозуміла, що покидька не посадили за наїзд і травмування дитини на пішохідному переході? Це якийсь сюр?..
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08.02.2022 16:45 Ответить
Всё правильно вы поняли. Нет средней тяжести (от трёх недель в койке) - нет уголовки.
А больно наверно также.
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08.02.2022 16:50 Ответить
Це дуже несправедливо...
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08.02.2022 16:58 Ответить
Світ взагалі річ несправедлива..
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08.02.2022 21:40 Ответить
а то, что вонючий хач бросил покалеченного ребенка и ,скорее всего ,будучи бухим, свалил с места происшествия, ЭТО - КАК!?
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08.02.2022 17:04 Ответить
Дитина не була покалічена.

Він не зовсім його кинув, він вийшов, спиав чи потрібна допомога, Антон відповів "зі мною все гаразд", бо боявся. І той поїхав. Він не зовсім гніда.

Але. Треба було викликати поліцію і проходити тест. Треба було залишити свої дані хлопцю і не ховатися три дні. Якби не це відео могли б й не знайти. І зрештою, треба було нормально компенсувати шкоду.
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08.02.2022 17:17 Ответить
Він не зовсім гніда.
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09.02.2022 08:52 Ответить
Що мав зробити нормальний водій після того як Антон відповів "зі мною все гаразд". Посадити антона в авто, відвезти в лікарню, лікарю пояснити що сталося, оплатити всі необзхідні аналізи та обстеження і тільки на основі них бути переконаним що з хлопцем все гаразд. Людина після удару, травми перебуває у стані шоку, вона підсвідомо хоче вірити що з нею все гаразд, тому в більшості випадків говорить такі слова. Крім того можуть бути внутрішні ушкодження, які людина не відчуває, які можуть проявитися через добу після травми. Тому в таких ситуаціях обстеження в лікарні є обов'язкове. А це мурло сіло в авто і поїхало. Мало того що вже було позбавлене права керування авто за вживання алкоголю за кермом, так і зараз скоріше за все їхало напідпитку (моя суб'єктивна думка). Тобто підсумуємо:

1. Керування авто в той час коли тебе судом позбавили цього права

2. Здійснення ДТП з потерпілими.

3. Не надання допомоги потерпілому, залишення місця ДТП.

4. Переховування від поліції три дні (цього часу вистачило щоб слідів вживання алкоголю в крові не залишилося).

5. Можливе повторне керування авто у стані алкогольного сп'яніння.

І за все це позбавлення права керування на 2 роки? Це все смішно, якби не було б так сумно
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09.02.2022 10:54 Ответить
А ты хочешь, чтобы тебя поимели.? Да найти тебя вопрос 399 баксов. Гнилодуп, ты живи и бойся, не все фраерочку быковать, рано или поздно петушком будешь, фуфельник
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11.02.2022 15:48 Ответить
очень гуманные законы..., такое впечатление, что закон всегда на стороне преступника, типа ему тяжелее всех, совершил проступок, его еще и наказывают..., тяжелое бремя...
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08.02.2022 16:52 Ответить
И все?
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08.02.2022 17:07 Ответить
А что мы хотим-за "измену родины",домашний арест или личное обязательство...
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08.02.2022 17:09 Ответить
Суд призначив максимальне покарання, передбачене ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП)- позбавлення права керування транспортними засобами на строк два роки і максимальне покарання за ст.124 КУпАП (вчинення ДТП). Закон не передбачає додавання цих строків. Джерело:
Яке страшне покарання.
Клоуни

P S

- Я за те щоб строки за порушення закону плюсувалися.
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08.02.2022 17:10 Ответить
Вы че, быдло, охренели? Хотите мальчика-армяшку посадить?
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08.02.2022 17:36 Ответить
А ботинки лишенца славно улетели. Интересно, скока папаша дал счастливым родителям, чтоб там даже перелома не было м разрыва связок? Во сколько сыночка оценили? НЕдавно другой хач сбил на переходе пацана, ну там уже без вариантов, ибо летел конкретно. 80 тон якобы стоил сыночек.
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08.02.2022 17:41 Ответить
В цьому випадку не "батьки", а мама. Вона одна. Ні за які гроші не продала б сина. Але і не хотіла би фабрикувати неіснуючу хворобу. Все ретельно обстежували і продовжуємо. Якщо не дай боже будуть якісь ускладнення, справу відкриємо заново.
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09.02.2022 00:11 Ответить
Спасибо Йети за судейскую реформу.
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08.02.2022 18:24 Ответить
Без прав... сбил на переходе... уехал с места ДТП.. и за это два года????????
Да что это за идиотские законы такие??
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08.02.2022 18:40 Ответить
2 года без прав Рафик будет ездить, горе же.
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08.02.2022 19:52 Ответить
После отсидки - депортация на родину, карабах отвоевывать
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08.02.2022 18:57 Ответить
Уважаемы родители. Учите своих детей переходить дорогу, оторвите свои жопы от смартфонов.
Нас в школе учили и напоминали постоянно учителя. Стал перед дорогой, посмотрел налево, потом направо и пошел. Сейчас народ как шло по тротуару, так и пошло по дороге.
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08.02.2022 19:05 Ответить
Люто плюсую! Развивайте в детях экстрасенсорные и телепатические способности! Дети обязаны мгновенно вычислять бухих, обколотых и просто дебилов за рулём, а также предвидеть их поступки, на следующие пять минут , как минимум...

Сарказм, если что...
Первое, что учат в автошколе - автомобиль это средство повышенной опасности!!!
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08.02.2022 20:02 Ответить
ЖЕСТКАЧ!!! Это геноцид армянского народа!
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08.02.2022 19:41 Ответить
Не, ну 20т грн это конечно пипец как жёстко.

Мне кажется - что повешенье куда лучший приговор...
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08.02.2022 20:46 Ответить
Так его посадили или нет ?! Что за ерунду тут пишут?! Что за маразм ??
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08.02.2022 21:12 Ответить
Оскільки хлопчик не отримав переламів або інших подібних ушкоджень, кримінальної відповідальності нема.
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09.02.2022 00:13 Ответить
Похер -- мав не мав . Без прав іздив : вже кримінальна стаття . Втеча с місця порушення -- знову .
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09.02.2022 22:46 Ответить
натягнути ару на штопор...
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08.02.2022 22:15 Ответить
В розвинутих країнах вигадали (надцять років тому) позбавляти водіїв прав на рік чи навіть пів року не для того, що потім брати штарфи за порушення цієї заборони , а навпаки , що в випадку порушення мати підстави для вже не для адміністративної статті , а для кримінальної . Вже це як мінімум рік в буцигальні . Крім того - втеча з міста порушення -- й знов таки кримінальна стаття .
А йще будь де позбавляють зразу за 2 промілі водійських прав спочатку на місяць (до суда) а потім суд -- 1-3 роки !
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09.02.2022 22:45 Ответить
 
 