"Путин от России устал и решил покончить с ней. Полномасштабное вторжение станет причиной исчезновения РФ, а Путина ждет новый Нюрнбергский трибунал", – российский генерал-отставник Ивашов. ВИДЕО

Глава "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов категорически выступил против полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью радио "Эхо Москвы" и заявил, что такие действия станут причиной исчезновения Российской Федерации как государства, а самого Путина будут судить как военного преступника на новом Нюрнбергском трибунале.

"Военная авантюра будет иметь геополитический характер, и у меня создается впечатление, что Путин от России устал и решил покончить с ней. Эта широкомасштабная война станет причиной исчезновения России как целостной и великой страны... Путин уже сделал Россию переферией - мы не самостоятельны ни в одной сфере. Как отдельная цивилизация мы уже закончились, а после этой авантюры исчезнем как государство Широкомасштабные действия не будут легкой прогулкой, Блицкрига не будет... Если стотысячные группировки сойдутся - будут десятки тысяч погибших и искалеченных. Даже если будут какие-то военные успехи - захват каких-то территорий или, может, и Киев захватили... мы будем вынуждены создавать гарнизоны, вводить войска, создавать антипартизанские движения, ведь партизанское сопротивление обязательно будет... Мы всей Россией должны присутствовать в Украине, чтобы удержать любой порядок. Это дикость полная – положить в Украине десятки тысяч лучших наших ребят – наш генофонд!.. Ради чего?! Ради постоянной вооруженной борьбы и противостояния, которое продлится десятилетиями или даже веками... Сегодня многое зависит от Путина. Необходимо, чтобы ему кто-кто нормальный, правда в его окружении я таких не вижу, пришел и сказал: "Владимир Владимирович, последствия будут такие - вы обязательно будете осуждены на новом Нюрнбергском трибунале, как когда-то судили главных военных преступников. Это обязательно будет. И не только за это. Еще - за сбитый "Боинг", за экологические катастрофы и так далее. На данный момент необходимо остановить эту совершенно никому ненужную войну", - сказал Ивашов.

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