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Новости Видео Война
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"Путин от России устал и решил покончить с ней. Полномасштабное вторжение станет причиной исчезновения РФ, а Путина ждет новый Нюрнбергский трибунал", – российский генерал-отставник Ивашов. ВИДЕО

Глава "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов категорически выступил против полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью радио "Эхо Москвы" и заявил, что такие действия станут причиной исчезновения Российской Федерации как государства, а самого Путина будут судить как военного преступника на новом Нюрнбергском трибунале.

"Военная авантюра будет иметь геополитический характер, и у меня создается впечатление, что Путин от России устал и решил покончить с ней. Эта широкомасштабная война станет причиной исчезновения России как целостной и великой страны... Путин уже сделал Россию переферией - мы не самостоятельны ни в одной сфере. Как отдельная цивилизация мы уже закончились, а после этой авантюры исчезнем как государство Широкомасштабные действия не будут легкой прогулкой, Блицкрига не будет... Если стотысячные группировки сойдутся - будут десятки тысяч погибших и искалеченных. Даже если будут какие-то военные успехи - захват каких-то территорий или, может, и Киев захватили... мы будем вынуждены создавать гарнизоны, вводить войска, создавать антипартизанские движения, ведь партизанское сопротивление обязательно будет... Мы всей Россией должны присутствовать в Украине, чтобы удержать любой порядок. Это дикость полная – положить в Украине десятки тысяч лучших наших ребят – наш генофонд!.. Ради чего?! Ради постоянной вооруженной борьбы и противостояния, которое продлится десятилетиями или даже веками... Сегодня многое зависит от Путина. Необходимо, чтобы ему кто-кто нормальный, правда в его окружении я таких не вижу, пришел и сказал: "Владимир Владимирович, последствия будут такие - вы обязательно будете осуждены на новом Нюрнбергском трибунале, как когда-то судили главных военных преступников. Это обязательно будет. И не только за это. Еще - за сбитый "Боинг", за экологические катастрофы и так далее. На данный момент необходимо остановить эту совершенно никому ненужную войну", - сказал Ивашов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дискуссии с Путиным и Зеленским дали прогресс в вопросе безопасности региона, - Макрон

Автор: 

путин владимир (31647) россия (96442)


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Топ комментарии
+30
Здається він буде другим. Першим був Нємцов
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08.02.2022 16:39 Ответить
+23
в них немає громадського суспільства, а ця кремлівська шобла владу просто так не віддасть.
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08.02.2022 16:38 Ответить
+22
Набери в ютубе его имя и фамилию и увидишь кто это. Тем более ценно, что даже такой не верит в кацапскую армию
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08.02.2022 16:57 Ответить
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намного конструктивнее послать его нах вместе со всеми кацапами - и тогда, и особенно сейчас
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09.02.2022 02:37 Ответить
Ивашов бугор, тут не поспоришь. Если он такое говорит х.уйлу, то непонятно вообще, что там за макаки в Кремле сидят, что не могут остановить шизика…
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08.02.2022 20:00 Ответить
Это значит, что все ********** телодвижения - чтобы набить себе цену.
Он уже зарвался, если его публично останавливают свои же генреалы.
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08.02.2022 23:14 Ответить
Більше схоже, що не хочуть. Якийсь зачуханий суддя у Чечні вякнув про Кадирова і його сім'ю (тих хто не встиг утекти світ за очі) досить жорстко взяли "на падвал". А цей дідок вже давно якусь х-лопротивну фігню верзе і гранти від х-ла отримує. Трохи незрозуміла ситуація.
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09.02.2022 08:29 Ответить
Этот старый паскудник завел свою шарманку про братские народы и плохого путена потому что украинскую армию вооружили,она научилась воевать и морально готово убивать братушек,и общество это поддерживает.В 14м этот союз ахфицеров и этот старый совкодрочер пели совсем другие песни про убогих и нищих безоружных хохлов,и затриднядокиева.Подыхать в танках не охота,вот они и начали ныть,ТОЛЬКО ИМ ВЕРЫ НЕТ,это крокодильи слезы.
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08.02.2022 20:12 Ответить
это итог того, что научилась воевать, получили боевой опыт, это ГЛАВНОЕ, но и очень ВАЖНО - дали современное летальное оружие, причем так резко (семь лет раздумывали), что ***** ****** (хотя оно и так *****), когда военно-транспортные самолеты бритов и США стали один за одним приземляться на наших аэродромах с десятками тонн оружия, и причем очень серьезного оружия
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08.02.2022 22:23 Ответить
Так-так, і чогось "Мрія" з Данії прилетіла одразу після домовленості з данцями про постачання зброї. Наступного дня офіційно повідомили, що нібито "прилетіла з Данії без зброї". Але щось дуже жевріє надія, що то не так, а привезла "Мрія" щось _таке_ , що касапам не вистачить памперсів як про ті машинки почують.
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09.02.2022 08:41 Ответить
Ну вот, пришла партия оружия и русские офицеры зависали репы вспоминая жаренного бурята. Только ********* может отвадить их сюда шастать.
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08.02.2022 20:14 Ответить
Дед этот хоть и спорная личность, судя по информации о нём в интернете, но мо данному вопросу рассуждает вполне здраво. 130 тыс. ударных частей с одной стороны, 250 тыс. армия с другой стороны. Потом подтянется по 1-2 миллионам резерва. Крови будут реки. Путяра рассчитывает на блицкриг, как в Крыму, но там люди орали "рассея, рассея". В ОРДиЛО хоть тоже прорусских много и тоже относительно легко взяли, но уже кровавый замес на 8 лет и на тысяч 20-25 (в общей сложности) погибших военных и гражданских с двух сторон. Так ОРДиЛО - это 3-4% территории Украины и около 5-6% населения. А вся страна ? А оружие подъедет с Запада, а добровольцы и искатели острых ощущений со всего мира поедут ? СССР только западную Украину после 1945 года почти 10 лет утихомирить не мог (имея ресурсы Украины остальной + ещё 14 республик), а тут вся Украина против только россии . . . Будет как в Сирии - за 10 лет миллион убитых и 5 миллионов беженцев + разруха и убытки в обеих странах. Только нас-то после войны отстроят, а россию - вряд ли. Весь мир захочет "окончательное решение российского вопроса".
Так что правильно дедулька рассуждает - ну захватишь ты территорию, а дальше что ?
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08.02.2022 21:15 Ответить
Если кремль съедет с катушек, то должен понимать,
что в ответ полетит и по кремлю. И по другим местам Московии.
Чьими ракетами, кто их запускал, откуда - спросите у ветра.
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08.02.2022 21:41 Ответить
чувачку в левой части экрана респект за сдержанность, сдержал себя, рот так и не открыл, хоть и хотел, заметно. С другой стороны, сам наверно офуел от услышиваемого от Ивашова
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08.02.2022 22:13 Ответить
Ивашов ещё не сказал, что у России нет сегодня ни одного союзника.
НИКТО не впишется за кремль.
С Московией сегодня можно делать всё.
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08.02.2022 23:17 Ответить
китай впишется. Израиль.
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08.02.2022 23:23 Ответить
Китай впишется ?
Путина в Пекине НИКТО НЕ ВСТРЕТИЛ.
Си Дзиньпин не пожал путину руку.
Усадил подальше от себя.
Китай будет злорадно наблюдать, потому что его товарооборот с США
в несколько раз больше, чем с Россией.
Израиль впишется ?
Так и вижу, как израильтяне сбивают американские ракеты.
Чтобы на другой день остаться без американских миллиардов ?
И сколько потом протянет Израиль ?
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08.02.2022 23:38 Ответить
эти уроды вечно против нас голосуют. Израиль оружие запретил продавать.
2 неадекватные страны
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08.02.2022 23:51 Ответить
Голосовать против и реально участвовать в военных действиях -
две очень большие разницы. Сколько бы Израиль ни голосовал,
у Украины прекрасный выбор противотанкового оружия.
А Китай зависит от наших авиадвижков и зерна - уже много лет.
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09.02.2022 00:10 Ответить
Там двустороннее соглашение по непредоставлению вооружения.
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09.02.2022 09:09 Ответить
Маскали понимают только пистюнину, пока не получат не успокоятся.
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09.02.2022 07:13 Ответить
Я уже давненько писал,что для усиления нато в европе больше путина никто не сделал.
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09.02.2022 09:07 Ответить
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