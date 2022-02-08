Проект "Без цензуры": Макрон, Путин, Украина. Как Франция хочет принудить нас к миру на условиях России. ВИДЕО

Макрон, Путин и Зеленский что-то задумали о Минске-2? О чем говорили президенты Франции и России?

Что на самом деле Зеленский обещал россиянам? И к чему хотят принудить нас французы – расскажет Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ" на Цензор.НЕТ.

Президент Франции Макрон и президент Зеленский встретились после встречи Макрона с Путиным. И заявили о значительном прогрессе в деэскалации вокруг нашей страны. Что это значит?