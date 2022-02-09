Дипломатия работает и сдерживает агрессивные намерения РФ. Пакет санкций будет висеть как дамоклов меч, - Кулеба. ВИДЕО
Дипломатия продолжает работать и снижать риски военного обострения, а широкая мировая коалиция партнеров уже реализует все три уровня предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Дипломатия работает и сдерживает агрессивные намерения России. Когда я был в ноябре в Европейском Союзе, я сказал партнерам, что нам нужен комплексный пакет сдерживания России. Мы предложили три элемента: активную дипломатию, жесткие санкции и военную помощь Украине. За эти несколько месяцев мы все эти три ключевых задачи решили", - подчеркнул Кулеба.
Комментируя первый уровень пакета сдерживания, министр отметил, что активная дипломатия в эти дни и недели уже действует и превратила Киев в центр международной политики. Относительно второго уровня он сообщил о завершении подготовки санкций США и европейских союзников.
"Санкции уже есть, Россия знает, что они есть, и Россия знает, что они тяжелые. Важный нюанс: даже после того, как эту эскалацию удастся урегулировать, подготовленный пакет санкций останется и будет висеть как дамоклов меч над Россией и в дальнейшем", - заметил министр.
Дмитрий Кулеба резюмировал, что третий уровень пакета сдерживания, военная помощь Украине, также активно реализуется. Свидетельством этому является более тысячи тонн помощи для безопасности, оборонного оружия, оборудования и амуниции, которые уже поступили в Украину от партнеров.
"Это не та реакция, которую ожидал Путин, и все это работает как мощный фактор сдерживания", — подытожил министр.
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Минималка - это прежде всего налог, который взимает государство.
Чем выше минималка, тем больше налогов идёт в бюджет, и тем меньше денег остаётся у людей и бизнеса. Если б минималка была на процент ниже средней зарплаты, а не в 3 раза, это было бы показателем.
И живёт там не только мскотва, но и санктпетербург, екатеринбург и прочие города, и цена на квартиры там в2 раза выше украинских - не от низких же зарплат. Я их не прославляю, они в сравнении с ЕС реально ивёт в говне, но призываю не тешить себя мыслью, что там всё крайне плохо.
Санкции против Китая западу будут стоить не одну сотню миллиардов.
Торговый оборот с Украиной не тянет на эту сумму.
Я знаю только про инициативу Трампа несколько лет назад и о том, что США прижали хуавей.
С ЕС на 20% с Украиной тоже прылично