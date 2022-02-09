РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8078 посетителей онлайн
Новости Видео Санкции против России Война
1 879 26

Дипломатия работает и сдерживает агрессивные намерения РФ. Пакет санкций будет висеть как дамоклов меч, - Кулеба. ВИДЕО

Дипломатия продолжает работать и снижать риски военного обострения, а широкая мировая коалиция партнеров уже реализует все три уровня предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дипломатия работает и сдерживает агрессивные намерения России. Когда я был в ноябре в Европейском Союзе, я сказал партнерам, что нам нужен комплексный пакет сдерживания России. Мы предложили три элемента: активную дипломатию, жесткие санкции и военную помощь Украине. За эти несколько месяцев мы все эти три ключевых задачи решили", - подчеркнул Кулеба.

Комментируя первый уровень пакета сдерживания, министр отметил, что активная дипломатия в эти дни и недели уже действует и превратила Киев в центр международной политики. Относительно второго уровня он сообщил о завершении подготовки санкций США и европейских союзников.

Также читайте: Ситуация вокруг Украины находится в центре внимания администрации США, - Блинкен

"Санкции уже есть, Россия знает, что они есть, и Россия знает, что они тяжелые. Важный нюанс: даже после того, как эту эскалацию удастся урегулировать, подготовленный пакет санкций останется и будет висеть как дамоклов меч над Россией и в дальнейшем", - заметил министр.

Дмитрий Кулеба резюмировал, что третий уровень пакета сдерживания, военная помощь Украине, также активно реализуется. Свидетельством этому является более тысячи тонн помощи для безопасности, оборонного оружия, оборудования и амуниции, которые уже поступили в Украину от партнеров.

"Это не та реакция, которую ожидал Путин, и все это работает как мощный фактор сдерживания", — подытожил министр.

Автор: 

дипломатия (1466) помощь (7903) россия (96420) санкции (11569) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
тілько не давайте дамоклового меча зебілам - просруть ))))
показать весь комментарий
09.02.2022 09:32 Ответить
+4
***** по барабану, що кацапська бидломаса буде жерти ягель та ходити в лаптях. А от коли санкції будуть дошкуляти кацапсячим олігархам то тоді в них винекне питання чи потрібно й далі тримати моль мавзолейну далі?...
показать весь комментарий
09.02.2022 09:35 Ответить
+4
Зараз про доходи простих кацапів я б так не говорив. На мААЦквє може й так, а от по мухосранськам кацапи реально кінці з кінцями ледве зводять. ***** навіть мінімалку не може зробити таку як в Україні, вона в них менша ніж у нас приблизно на 50-60 долларів.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тілько не давайте дамоклового меча зебілам - просруть ))))
показать весь комментарий
09.02.2022 09:32 Ответить
кудеба, может быть единственный в зе-команде, у которого есть подозрение на наличие мозга
показать весь комментарий
09.02.2022 10:20 Ответить
он вообще "безмозглий *****"! у криворотого дипломата в голове---песок!
показать весь комментарий
09.02.2022 10:34 Ответить
Если "безмозглого" назначил президент, тогда кто сам Зеленский?
показать весь комментарий
09.02.2022 10:46 Ответить
***** по барабану, що кацапська бидломаса буде жерти ягель та ходити в лаптях. А от коли санкції будуть дошкуляти кацапсячим олігархам то тоді в них винекне питання чи потрібно й далі тримати моль мавзолейну далі?...
показать весь комментарий
09.02.2022 09:35 Ответить
Там не олигархи держат *****, а ***** держит олигархов - они его кошелёк. И у населения там доходы ниже, чем в ЕС, но выше, чем в Украине. Ну и про $634 млрд звр не забывайте, которое с нынешними ценами на газ и нефть ещё расти будет. Так что, никто там жрать ягель и в лаптях ходить не будет.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:48 Ответить
Зараз про доходи простих кацапів я б так не говорив. На мААЦквє може й так, а от по мухосранськам кацапи реально кінці з кінцями ледве зводять. ***** навіть мінімалку не може зробити таку як в Україні, вона в них менша ніж у нас приблизно на 50-60 долларів.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:52 Ответить
Так ведь минималка - не показатель.
Минималка - это прежде всего налог, который взимает государство.
Чем выше минималка, тем больше налогов идёт в бюджет, и тем меньше денег остаётся у людей и бизнеса. Если б минималка была на процент ниже средней зарплаты, а не в 3 раза, это было бы показателем.
И живёт там не только мскотва, но и санктпетербург, екатеринбург и прочие города, и цена на квартиры там в2 раза выше украинских - не от низких же зарплат. Я их не прославляю, они в сравнении с ЕС реально ивёт в говне, но призываю не тешить себя мыслью, что там всё крайне плохо.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:00 Ответить
Я не тішу себе, я говорю про реальні доходи простих кацапів за межами мААЦкви та пітера. Маю родичів в Волгограді та Воронежі, часто з ними спілкуюсь. Вони говорять, що починаючи з 2014-го реально стали гірше жити в рази. Наприклад листоноші в Волгограді майже всі сидять на пів ставки і отримують 7-8 тис. кацапсячих срублів, пенсіонери в основному живуть на 9 тис., на підприємствах зараз зарплати близько 15 тис. Прожити на такі гроші на козлостані майже неможливо. Звичайно середня зарплата в них реально близько 30-35, але кремлівскі пропагандони рахующь що 42. Так, в нас пенсії основної маси населення менші ніж у кацапів, це правда, але ж у нас немає стільки газу та нафти, щоб утримувати на ці гроші пенсіонерів. Я не кажу шо у нас все добре та ми заможніші ніж вони. Але, щоб там не казали санкції потихеньку роблять свою справу. І з кожним роком кацапи більше і бульше бідніють.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:23 Ответить
Все относительно. После "жирных" де, сейчас кацапам явно живется гораздо хуже. Да и сравнивать экономики рашки и Украины, особенно при зе-крадунах, это, мягко говоря не корректно
показать весь комментарий
09.02.2022 10:26 Ответить
Достатньо порівняти ціни на харчі в Україні й **********! ягель-то їх сьогодення й майбутнє, а углєводородова доходна ігла може в одночас рухнути, ьо наука на місці не стоїть!
показать весь комментарий
09.02.2022 10:31 Ответить
Это все равно что грозить штрафом чтобы предотвратить убийство.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:36 Ответить
Санкції треба проти Китаю вводити, щоб не дьоргав за ниточки козломордого
показать весь комментарий
09.02.2022 09:37 Ответить
Санкции против Китая с его ВВП - это вам не санкции против паРаши с её мизерной долей ВВП в мире.
Санкции против Китая западу будут стоить не одну сотню миллиардов.
Торговый оборот с Украиной не тянет на эту сумму.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:54 Ответить
Воно то так, але сакції проти Китаю весь час вводять і будуть вводити, інакше світовій економіці труба.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:00 Ответить
Кто вводит?
Я знаю только про инициативу Трампа несколько лет назад и о том, что США прижали хуавей.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:02 Ответить
Стримувати агресивні наміри Росії, -- це, як затримувати потуги у породіллі.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:39 Ответить
Кесарів розтин!
показать весь комментарий
09.02.2022 09:44 Ответить
По Урал!
показать весь комментарий
09.02.2022 10:39 Ответить
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит. Это оттого, что в действиельности дипломатам хвастаться нечем. Да и не дипломаты они вообще. Случайные люди, которые выучили худо-бедно английский язык. В кого не ткни ! Маркарова хотя бы бухгалтер. С остальными ещё хуже, но большинство-воры. Что и устраивает Зеленского- в любой момент можно прижать к ногтю, как вошь.
показать весь комментарий
09.02.2022 09:39 Ответить
Хорошие санкции -с США товарооборот с Россией возрос на 40%
С ЕС на 20% с Украиной тоже прылично
показать весь комментарий
09.02.2022 09:47 Ответить
Закордонна дипломатія так, працює, а які санкції Україна має ввести на на випадок вторгнення хтось чув?
показать весь комментарий
09.02.2022 09:48 Ответить
це вiдомо лише РНБО! скорiш за все закриють кпп, але це не точно...
показать весь комментарий
09.02.2022 09:54 Ответить
Та Казломордій Міжнародній Мафії насрати на ті санкції !!!
показать весь комментарий
09.02.2022 10:08 Ответить
Цікаво, скільки санкцій було введено проти мордора, за три роки, на проханням плісняви?
показать весь комментарий
09.02.2022 10:42 Ответить
 
 