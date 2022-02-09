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Команду о переносе спецоперации по вагнеровцам я получил от Ермака. Он сказал: "Пусть перемирие побудет два дня, потом можете реализовывать", - Бурба. ВИДЕО

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба настаивает, что команду перенести спецоперацию по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер" дал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Об этом Бурба сказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Был доклад, во время которого я получил команду от товарища Ермака о переносе", – сказал Бурба.

Он подчеркнул: президент Владимир Зеленский был в курсе спецоперации, ему о ней регулярно докладывали. "Это был не просто доклад, это была санкция после доклада. И не один раз", – отметил бывший начальник ГУР.

Читайте: Готов к перекрестному допросу с Ермаком по делу вагнеровцев, - Бурба

Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года, накануне финальной стадии спецоперации, он вместе с тогдашним заместителем главы СБУ Русланом Баранецким прибыл в Офис президента для очередного доклада.

"Мы сначала были у меня. Я послушал доклады. Нужно же было послушать доклады не только из Украины, но и из России, как оно все [развивается]. Вы поймите, это же куча людей, которые собираются, поселяются. Это не так все просто. Нужны были уши, глаза, которые будут слушать и смотреть там... Послушал доклады, мы понимаем, что готовы двигаться на новый этап, переходить на новую ступеньку, поэтому приняли решение с Баранецким, как мы и раньше это делали, поехать к президенту – офис у меня недалеко", – рассказал Бурба.

По его словам, сотрудники Управления госохраны, которые охраняют президента, в тот день сказали им, что глава государства занят и не может их принять.

"Я поднимаюсь с Баранецким на четвертый этаж (вы знаете, президент на четвертом этаже сидит), там охрана. Они сказали, что он сейчас занят, вас не примет. Я ответил: "Хорошо, будем ждать". Через некоторое время я получил задачу спуститься на второй этаж [где находится кабинет руководителя Офиса президента]. Я с Баранецким спустился. Пришел Ермак и нас принял. Он был делегирован президентом и сказал, что решение руководства, решение Зеленского – [спецоперацию] нужно перенести", – вспомнил Бурба.

Гордон спросил у собеседника, что он почувствовал в этот момент.

"Сначала не понял. Потому что тяжело понять, даже без мотивации, почему. Мы военнослужащие. Но надо было объясниться. Я с Русланом высказал свои [аргументы], а Ермак – свои. Я в эмоциональной форме [об этом говорил] – эмоции начали работать. Нужно было сдерживать, но на каком-то этапе нужно было и эмоционально общаться. Он выходил, по его словам, докладывать президенту, я выходил общаться со своими ребятами", – рассказал Бурба.

По словам бывшего начальника ГУР, Ермак объяснил необходимость перенести операцию договоренностями о перемирии на Донбассе.

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"Мотивация была простая: с 27 июля начиналось перемирие, и если 25-го что-то произойдет, то россияне скажут, что есть повод [перемирие не начинать], то бишь с понедельника ничего не будет. Им было важно перемирие. Но, поймите, [готовится такая спецоперация] – ты должен отдавать себе отчет. Было [сказано] очень просто: "Как хочешь, так и переноси, нас это не интересует". На сколько дней? На неделю. Мной, конечно, было сказано "нет". И тут такой момент очень важный, наверное, вы первый услышите. Ермак вышел и пришел, мотивируя, что общался с Зеленским, и сказал одну фразу: "Ладно, пусть перемирие побудет два дня – в понедельник и вторник, а в среду можете реализовывать". Понимаете, как на базаре! "Ладно, пусть побудет день-два..." О какой системности мы говорим?" – возмутился Бурба.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

19 ноября в эфире шоу Шустера бывший глава ГУР МО Василий Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский.

Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", передающий информацию врагу. Кроме этого, экспредседатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Также отметим, что Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру, хотя были приглашены на эфир.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) ЧВК Вагнер (1335) Ермак Андрей (1277) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+33
Если кратко, то ЗЕ засцал и тупо свалил принятие решения на Ермака.

А Ермак не посрамил честь агента ФСБ.
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09.02.2022 10:03 Ответить
+20
"Була доповідь, під час якої я отримав команду від товариша Єрмака про перенесення", - сказав Бурба.
після чого зеЛох, єрмак та вся інша шобла побігли звонити таракану та фуйлу з доповідью про вагнерівців
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09.02.2022 10:17 Ответить
+20
державна зрада зеленськог - це "не важливо"?

вся суть в тому, "Була доповідь, під час якої я отримав команду від товариша Єрмака про перенесення", - сказав Бурба.
після чого зеЛох, єрмак та вся інша шобла побігли звонити таракану та фуйлу з доповідью про вагнерівців
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09.02.2022 10:18 Ответить
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Страница 2 из 2
Для альтернативно обдарованих: Бурба не мав права обговорювати будь що з Єрмаком, також не мав права виконувати будь які вказівки Єрмака. За БУДЬ ЯКИХ обставин не мав права!!! Коли ж ви, дегенерати, не зрозумієте елементарних речей?
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10.02.2022 17:06 Ответить
Клоун, это была не первая встреча по вагнеровцам! И на предыдущих встречах присутствовали и секретарша, и Ермак! В обязанности военных не входит проверка допуска к гостайне отдельных лиц. Если Зеля дал команду докладывать при них, то ответственность на нем, и только на нем! Альтернативно одаренный, ты хотя бы своим недоразвитым мозгом понимаешь, что операция сорвалась не потому, что Бурба что-то с кем-то обговорил, а потому, что Найвеличніший не дал команду на реализацию завершающего этапа операции? Проблема не в том, что выполнили какой-то не тот приказ, а именно в том, что никакого приказа не последовало!
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10.02.2022 19:41 Ответить
Бурба сам сказав, що такої команди від Зеленського НЕ ОТРИМУВАВ. Бурба просто вирішив, що Єрмак то заступник Президента. Але ж дегенератам поняття військової дисципліни та субординації не зрозумілі.
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10.02.2022 21:48 Ответить
Неуважаемый подляковский бот,, на предыдущей странице есть ссылка на ютуб на умного человека, который разжевал, почему Бурба не мог не выполнить указания Дерьмака. Я тоже тебе уже все объяснил. Если мозгов не хватает понять, то обратись к психиатру.
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11.02.2022 09:51 Ответить
Что вообще за постановка вопроса - мне сказали, я сказал, ....? Есть иерархия власти, подчиненность и порядок исполнения указаний. Кто такой вообще Ермак - это по сути не бреющийся ежедневно гарсон. Какого бы он роста не был, какое он имеет отношение по своему стулу к такой тонкой специфичной военной сфере, как разведка, тем более речь шла об отмене многомесячной подготовки операции. Почему Бурба взял под козырек в исполнение устное указание мало значимого для него клерка, а не послал его....за соответствующей бумагой, если ему вообще разрешено такие бумаги в своем кармане носить? Бурба прямо нарушил свои обязанности и нечего теперь искать виноватых!
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09.02.2022 11:59 Ответить
Не мешайте поклонникам Питраликсеича из преступника делать героя.Это их любимое занятие)
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09.02.2022 12:11 Ответить
Ватан! Хоть бы постеснялся! Эйнштейн - не чета многим из вас - когда-то сказал о двух известных ему бескончностях: вселенной и глупости. Никак не отвыкну от испанского стыда за вас, зеленых большевиков!
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09.02.2022 12:43 Ответить
Мне пофиг от чего ты там не можешь отвыкнуть)Судя по всему,у тебя было много всего плохого от чего нужно отвыкнуть и забыть))Не отчаивайся и верь,что отвыкнешь
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09.02.2022 13:06 Ответить
Получил КОМАНДУ?А ниче,что пан Бурба не имел права выполнять "команд" неизвестно от кого?Бурба совершил преступление.И из этого мудака еще и героя сделали?
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09.02.2022 12:10 Ответить
Не переноси с больной головы на здоровую.Когда будет сидеть Зеленский с Ермаком , тогда и будем разбираться будет ли сидеть Бурба. Посмотрел бы я на тебя в такой ситуации , что бы ты исполнял
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09.02.2022 12:10 Ответить
И , ребята Зелеботы , не надо перебрасывать стрелки , за все что твориться в Стране несет ответственность Зеленский ! Раньше нес ответственность Порошенко и наделал своих глупостей! За что и поплатился!
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09.02.2022 12:15 Ответить
Спецоперация не была слита, как пытались обмануть общество порошенковские политтехнологи и прочие проплаченное "СМИ", а была перенесена из-за перемирия. Операцию нельзя было осуществлять сразу из-за дискредитации принимавших участия в договорённостях международных партнёров. Роковая случайность заключается в том, что в это же время в РБ параноидальный лукашенко выискивал заготовщиков Майдана против себя, после оглашения очевидных фальшивых результатов на выборах. Директор турбазы, где остановились вагнеровцы, сразу вычислил подозрительную группу молодых, крепких мужчин, которые вели себя по-военному дисциплинированно и абсолютно трезвый образ жизни в этой турбазе. А чтобы руссотуристы да не бухали? Поэтому он и позвонил куда следует. Вагнеровцев сразу скрутили и лука по началу, прилюдно, в своей истерической манере, обвинил во всём кремль. После новостей о задержании, Зе позвонил луке и попросил их выдать Украине, при этом передал дела о доказанных преступлениях каждого из них. Лука даже пообещал, что выдаст. Потом ему позвонили из кремля....
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09.02.2022 13:38 Ответить
Бла бла бла , бла бла бла! А почему не слиты были операции по устранению Мотороллы, Захарченко , вывозу Цемаха и еще много других? Те же люди проводили! То что она накроется если ее перенести ясно было с самого начала , замена билетов , где то поселить! И именно в это время! Если бы ее не перенесли , все прошло бы нормально , они вылетели бы и не светились там! А то что СБУ накрыло разведчиков и еще одну операцию сорвало? А сколько удачных операций провели при Зе-предателях?Ни одной! Если не считать того что отдали России ценных людей ! Но это предательство! Это совпадение или закономерность!? 15 раз упал на нож?? Так вы это объясняете, и 5 раз выстрелил себе в голову! Если проанализировать 'достижения' Зеленого за почти 3 года , то легко придти к выводу , что он просто сливает Украину Путину ! Он ПРЕДАТЕЛЬ! Последний его маразм - бабушкам смартфоны , на которые надо черт знает сколько денег , причем украсть же еще надо , на дорогах не наворовали, а на армию дополнительно давать не хочет! Зачем усложнять Путину задачу!? А простой вопрос , если Путин все таки нападет, куда Зеленский засунет свои дороги и во что они превратятся в результате военных действий? Этим вопросом не задавались? Вы будете у себя в квартире клеить обои , если ваш дом горит? Да? Или займетесь все таки безопасностью? Хватит лапшу людям на уши вешать! Почитайте комментарии под постами Зе- предателя в Инстаграмме! Только не первые страницы , где все вычищают и льют бальзам ему на душу , типа -Величний, кращий президент и остальную ерунду , а полистайте подальше и сразу увидите реальное отношение людей к этому чучелу! Мое оценочное суждение (это для суда) - он ПРЕДАТЕЛЬ , и об этом говорят все его действия! А Ваннергейт , это всего ишь дополнительный фактаж к 111 статье! И , еще одно замечание , хоть я и не люблю Порошенко и ни разу за него не голосовал , но дело против него по 111 статье по моим оценкам , раз так в 20 проигрывает фактажу по предательству Зеленого , и Зеленому раз так в 20 больше предьявить можно , хотя бы те же закупки угля и электроэнергии в России ( не надо говорить про Белорусь , ее по факту нет) , и отсутствие подготовки к зиме 21-22 года! Одно это уже перевешивает факты предъявленные Порошенко!
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09.02.2022 14:15 Ответить
Столько букв, а зачем, если сразу противоречие с моим комментом. Те операции были не слиты, потому что и эта операция по вагнеровцам не слита. Я же говорю- никто не сливал. Это неудачное стечение обстоятельств, которые разведчики понятно не могли предусмотреть.
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09.02.2022 14:33 Ответить
Противоречие между интересами государства Украина и интересами президента Зеленского! Если говорить откровенно , то такие противоречия в той или иной степени существовали при всех президентах , но у Зеленого они достигли уровня когда сам президент становится угрозой национальной безопасности! Насчет операции уточню, пусть слово слита неточное , она была провалена с подачи Зеленского и Ермака! И вопрос в том сознательно или несознательно для меня даже не стоит , все что делается - делается сознательно , риски озвучиваются!
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09.02.2022 14:44 Ответить
Это даже читать смешно! Что должны были предусмотреть разведчики? Что вместо финального этапа операции Зеля даст команду сдавать 40 военным билеты и подыскивать жилье в Беларуси? И это во время массовых заворушек там! Ну да, ни разу не палево: 40 здоровых лбов, которые должны были лететь транзитом, вдруг решают остаться в гостях у Луки. И это ты называешь "не сливом, а случайностью". Прикольно.
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11.02.2022 16:34 Ответить
На проведение всех секретных операций давно существуют строгие инструкции. Бурба их нарушил - он и сам это понимает. Больше говорить не о чем.
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09.02.2022 12:45 Ответить
Ну вы же понимаете, что сам Бурба не мог провести заключительный этап операции? Хотя бы потому, что нужно было задействовать службы, которые ему не подчиняются. Приказ о старте заключительной фазы должен был отдать президент лично. А он не стал этого делать, просто не стал. Ну и что мог сделать Бурба? Лично инициировать захват самолета? Так из него бы потом ОП вообще террориста сделал!
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09.02.2022 13:47 Ответить
Согласен, это не тот случай где можно брать инициативу на себя...да и как бы он диспетчерам и пилотам отдал приказ на приземление в Киеве? полетел бы с нашими спецами на этом самолете и захватив его посадил бы в Киеве?))))
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09.02.2022 16:21 Ответить
100%. Помимо разведки нужно было задействовать СБУ, полицию, МЧС, врачей (на случай если планировалось разыгрывать сердечный приступ), вносить изменения в режим работы аэропорта, готовить отчеты на уровне МИДа и т.п.
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09.02.2022 16:38 Ответить
Забавно как у зелебоб во всем виноваты те, кто раскрывает преступное поведение чиновников. Петрик, Бурба. Только не настоящие преступники.
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09.02.2022 14:44 Ответить
Тут взагалі нічого обговорювати. Ну хіба що те,що привладі явні вороги нашого народу.
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09.02.2022 15:20 Ответить
Бурбак,как патриот Украины,и зная что Ермак агент,взял бы да и пристрелил этого козла. А теперь сидит оправдывается,я не виноват.Фу,млин
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09.02.2022 15:49 Ответить
Сам виноват,ибо некуй было сливать Дерьмаку инфу.Дослужился ,мля,до генерала и плачет,сидит
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09.02.2022 15:51 Ответить
а почему ЗАВХОЗ вместо закупки туалетной бумаги принимает такие решения ??? КТО ОН ТАКОЙ ???
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09.02.2022 16:29 Ответить
перемирие ценно. за год погибло втрое меньше бойцов ВСУ, чем за прошлый период.
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10.02.2022 01:40 Ответить
то есть завхоз с Банковой руководит военной разведкой!!!!! и пАчАму мы не в НАТА???????
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10.02.2022 14:55 Ответить
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