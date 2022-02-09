"Злость, несправедливость... Терпел, терпел и...", - Рябчук рассказал, почему расстрелял сослуживцев в Днепре. ВИДЕО

Артемий Рябчук, устроивший стрельбу на "Южмаше" в Днепре, рассказал, почему он взялся за оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на допросе, фрагменты видео из которого появились у ТСН.

Рябчук рассказал, что он был в плохом настроении. Солдат-срочник чувствовал злость и несправедливость. В тот день терпение лопнуло.

"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и..." - сказал Рябчук.

Напомним, ранее директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затемнение сознания, злость, что ограничивало его сознание и осознание тех действий, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы".

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Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. 28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.