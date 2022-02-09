РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8553 посетителя онлайн
Новости Видео
33 046 214

"Злость, несправедливость... Терпел, терпел и...", - Рябчук рассказал, почему расстрелял сослуживцев в Днепре. ВИДЕО

Артемий Рябчук, устроивший стрельбу на "Южмаше" в Днепре, рассказал, почему он взялся за оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на допросе, фрагменты видео из которого появились у ТСН.

Рябчук рассказал, что он был в плохом настроении. Солдат-срочник чувствовал злость и несправедливость. В тот день терпение лопнуло.

"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и..." - сказал Рябчук.

Напомним, ранее директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затемнение сознания, злость, что ограничивало его сознание и осознание тех действий, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба на "Южмаше": комиссия МВД выявила факты неуставных отношений и нарушение доступа к оружию

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. 28 января Рябчук полностью признал свою вину на заседании суда, который отправил его в СИЗО. Но 4 февраля он отказался от всех своих показаний.

Автор: 

Днепр (4463) стрельба (3272) Рябчук (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+59
підарасіна...
кривдника, одного, не міг наказати? падлюка.
тебе тварюку, жінки ображали?
показать весь комментарий
09.02.2022 14:06 Ответить
+57
Я вот тоже чувствую не справедливость, что должен вкалывать на работе, в то время как зеля, Андрей Елдак и Трухин в это время нюхают кокаин и порят корабельных сосен
показать весь комментарий
09.02.2022 14:06 Ответить
+51
Авы видели в сериале "Слуга", когда Голобородько безжалостно расстреливал людей в Парламенте? это всё телевизор делает.
показать весь комментарий
09.02.2022 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
"Злість, несправедливість... Терпів, терпів і...", - Рябчук розповів, чому розстріляв товаришів по службі Джерело:

ТРИНДИ ТРИНДИ ГНІДА ЗАВЕРБОВАНА, МАБУТЬ З ТАБОРІВ МЕДВЕДЧУКА В ЯКИХ В СВІЙ ЧАС НАВЧАЛАСЬ САВЧЕНКО
показать весь комментарий
09.02.2022 22:14 Ответить
Может просто сорвало крышу от как у психически неустойчивого?

показать весь комментарий
09.02.2022 22:30 Ответить
чухня....говорю как служивший срочку эта служба в эпоху через 20 лет в нгу просто детский садик..он дегенерат полный..
показать весь комментарий
09.02.2022 22:47 Ответить
Ты видео видел с камеры видеонаблюдения в оружейке? Этот "дегенерат" даст фору очень многим уже отслужившим.
показать весь комментарий
10.02.2022 00:57 Ответить
я о причине а нажать на гашетку может даже обезьяна с мозгом улитки или плинтус табуретка....
показать весь комментарий
10.02.2022 02:38 Ответить
Причина конечно важна. Но обезъяна не сможет так работать по множественным целям и так перезаряжатся.
показать весь комментарий
10.02.2022 02:43 Ответить
там много ума надо?в сталкер играй
показать весь комментарий
10.02.2022 12:02 Ответить
Ум нужен, но важно даже не это. Игры дают моторную реакцию управления мышей, клавиатурой, джойстиком, или 3d джойстиком, но не оружием. Стреляя или летая в играх вы можете получить теоретические навыки, но не практические для реального мира.
Даже стреляя в тире, например из самозарядного оружия калибра .22lr (5.6 mm), вы не получите навыки стрельбы из АКМ, и стрельба из самозарядных винтовок бОльших калибров тоже будет отличатся очень существенно. В игре отсутсвует элемент страха, а это вообще самый сильный инстинкт у человека (здорового). Stalker и counter strike для практических навыков бесполезны. Наоборот они могут создать чрезмерную уверенность, ничем не подкрепленную.
показать весь комментарий
10.02.2022 17:29 Ответить
а чего по твоим постам ко мне приходит оповещения ?
показать весь комментарий
10.02.2022 12:43 Ответить
Потому что вы на меня подписались и я эту подписку подтвердил недавно.
показать весь комментарий
10.02.2022 17:16 Ответить
А по-моему он просто выполнял приказ.
показать весь комментарий
10.02.2022 06:43 Ответить
Он был собран и дисциалинирован. И беспощаден к врагам рейха.
показать весь комментарий
10.02.2022 06:45 Ответить
Як навчив адвокат негідника, так він тепер і говорить.
показать весь комментарий
10.02.2022 08:38 Ответить
и вот вопрос - а на хрена его живым взяли?
показать весь комментарий
10.02.2022 15:19 Ответить
Страница 3 из 3
 
 