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"Не дашь показания на Порошенко, Бурбу - живым отсюда не выйдешь", - экс-судья Чаус рассказал о выбивании показаний против украинских и молдавских политиков. ВИДЕО

Бывший судья Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, рассказал о пытках и издевательствах, которые использовали его похитители, чтобы добиться от него показаний против украинских и молдавских политиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Чаус говорит в новой части интервью, опубликованном нардепом "Европейской солидарности" Владимиром Арьевым.

"Без этого, говорили, я живым из подвала не выйду. А вопросы касались всех украинских политиков и многих молдавских... Порошенко касались... С самого начала говорили, что если я не скажу, что был в кабинете Порошенко и он лично мне давал указания осудить Корбана, так ты отсюда живым не выйдешь... Имя Бурбы упоминалось... Говорят, и на Бурбу нам надо... показания... Я им говорю, что лично с ним не знаком, поэтому ничего сказать не могу...", - говорит Чаус.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы.

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова обвиняет Украину в похищении экссудьи и считает причастными к сотрудникам украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экссудия Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судья Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и увезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа ВАКС назначил экссудии Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чауса. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.

Автор: 

Арьев Владимир (660) Корбан Геннадий (549) Порошенко Петр (19628) похищение (1691) Чаус Николай (330) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+113
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09.02.2022 14:38 Ответить
+68
А какое это имеет отношение к противозаконному трешу от Зели? Это его как-то должно освободить от юридической ответственности за весь этот треш с похищением Чауса и разрушением отношений с ближайшим соседским государством?
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09.02.2022 14:46 Ответить
+53
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09.02.2022 14:41 Ответить
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Делаем из вульгарного взяточника, пусть и не самого мелкого масштаба, политическую фигуру и чуть ли мученика. Дорого!
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10.02.2022 07:31 Ответить
Не очікував на такий коментар на цьому ресурсі. Підтримую кожне слово.
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10.02.2022 08:32 Ответить
А взяточников можно красть, лишать свободы без суда и следствия и пытать?
Взяточники не имеют гражданских прав?

У вас весьма интересные представления о правосудии и деятельности правоохранительных (охраняющих права) органов.
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10.02.2022 09:07 Ответить
А вы рассмотрите вопрос шире, глобальнее (в применении не только к данному персонажу, но в целом): а насколько у нас соблюдаются законы, конституция и так далее?
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10.02.2022 10:06 Ответить
Если бы каждый взяточник знал, что 100% получит конфискацию имущества и как минимум трехлетний срок без права амнистии или УДО, а то и пожизненное, и его достанут хоть в Мозамбике, то и взяточников бы вдесятеро меньше стало.
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23.05.2022 11:26 Ответить
"чесний суд" Порох не зробив за 5 років чесний суд.
а від зеленої нікчеми навіть і не чекаємо.
так що продовжуємо жити при мусорській окупації
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10.02.2022 09:25 Ответить
Чаус под шумок решил хайпануть
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10.02.2022 09:29 Ответить
73% кретинов - а вам смачно клоун в морду выссался!!!!!!!
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10.02.2022 15:25 Ответить
А утираетесь вы.
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10.02.2022 15:42 Ответить
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