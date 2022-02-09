"Без цензуры в прямом эфире": Макрон, Зеленский, Путин, єБабуся, тиктокерша и офицер, вата пылает. ВИДЕО

Получится ли у Франции принудить Украину к "Минску-2" на условиях России? С какой стати власти решили раздавать смартфоны? Как еще одна ТикТокерша отгребла от офицера? И на десерт – ваша любимая рубрика "Вата пылает".

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на традиционном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" на Цензор.НЕТ анализируют, в какую ловушку Франция толкает Украину, и рассматривают еще немало важных новостей.

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