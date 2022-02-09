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"Без цензуры в прямом эфире": Макрон, Зеленский, Путин, єБабуся, тиктокерша и офицер, вата пылает. ВИДЕО

Получится ли у Франции принудить Украину к "Минску-2" на условиях России? С какой стати власти решили раздавать смартфоны? Как еще одна ТикТокерша отгребла от офицера? И на десерт – ваша любимая рубрика "Вата пылает".

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на традиционном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" на Цензор.НЕТ анализируют, в какую ловушку Франция толкает Украину, и рассматривают еще немало важных новостей.

Будет горячо, включайтесь!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+11
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09.02.2022 20:51 Ответить
+4
Чеські ЗМІ пишуть Жирік готується до Кабздона.
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09.02.2022 20:51 Ответить
+4
невдовзі побачимо, як говнокомандуючий просуватиме "мінськи домовленності"
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09.02.2022 20:55 Ответить
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Чеські ЗМІ пишуть Жирік готується до Кабздона.
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09.02.2022 20:51 Ответить
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09.02.2022 20:51 Ответить
невдовзі побачимо, як говнокомандуючий просуватиме "мінськи домовленності"
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09.02.2022 20:55 Ответить
Добіса@Redcoukr_

https://twitter.com/Redcoukr_/status/1491169179642515456 21 ч



Раньше гречку раздавали,
А тепер - смартфони!
Раньше риги заправляли,
А теперь андони.
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09.02.2022 21:23 Ответить
Я переконана, що потрібно діяти за будапештським форматом. мінськ - це просто затягування проблеми!
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11.02.2022 10:41 Ответить
Саме так. добре, що є однодумці
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11.02.2022 11:00 Ответить
Вже всі переконалися, що Мінськ - це помилка. потрібно робити все можливе, аби повернути будпештський формат.
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11.02.2022 10:59 Ответить
правльно, адже треба діяти за будапештом. взагалі мінськ уклав порошенко з терористами. ганьба! хай не забуде руку потиснути путіну.....
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11.02.2022 11:16 Ответить
це порошенко підписав мінськ з терористами. ганьба! не забувайте про його слова путіну "ЖМУ РУКУ".
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11.02.2022 11:28 Ответить
Мінським домовленостям - ні. вони абсолютно не впливають на покращення ситуації. Будапешт - так!
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11.02.2022 11:37 Ответить
 
 