"Без цензуры в прямом эфире": Макрон, Зеленский, Путин, єБабуся, тиктокерша и офицер, вата пылает. ВИДЕО
Получится ли у Франции принудить Украину к "Минску-2" на условиях России? С какой стати власти решили раздавать смартфоны? Как еще одна ТикТокерша отгребла от офицера? И на десерт – ваша любимая рубрика "Вата пылает".
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на традиционном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" на Цензор.НЕТ анализируют, в какую ловушку Франция толкает Украину, и рассматривают еще немало важных новостей.
Будет горячо, включайтесь!
Топ комментарии
+11 olele
показать весь комментарий09.02.2022 20:51 Ответить Ссылка
+4 Zadoretskyy Ivan
показать весь комментарий09.02.2022 20:51 Ответить Ссылка
+4 Bel Amor
показать весь комментарий09.02.2022 20:55 Ответить Ссылка
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https://twitter.com/Redcoukr_/status/1491169179642515456 21 ч
Раньше гречку раздавали,
А тепер - смартфони!
Раньше риги заправляли,
А теперь андони.