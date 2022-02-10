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"Мне запретили говорить обо всем, что касается "Укрзализныци", - заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Лещенко ходит на телеэфиры при условии не говорить об УЗ. ВИДЕО

Заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко во время прямого эфира на одном из телеканалов отказался отвечать на вопросы, касающиеся "Укрзализныци".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, Лещенко не захотел ответить на вопросы зрителей: "Зачем железнодорожники бьют по колесам молотком на остановках?", объяснив это внутренними инструкциями от председателя наблюдательного совета.

"Укрзализныця" это предприятие, в котором я в наблюдательном совете. На прошедшем заседании – первом заседании наблюдательного совета, был очень серьезный внутренний разговор, в ходе которого руководитель наблюдательного совета Гепард Хафер сказал очень жестко. Он поставил условия, что ни один член Наблюдательного совета не может выступать на каких-либо публичных площадках об "Укрзализныце"... Эти условия моего участия в эфире были предварительно с вами проговорены, поскольку я, когда вступил на этот пост, четко очертил, что никакие темы, касающиеся "Укрзализныци", я обсуждать не могу, поскольку есть такая инструкция Наблюдательного совета к своим членам Наблюдательного совета. И потому давайте искать разговор, таким образом строить, чтобы мы не подставляли меня перед органом, в котором я работаю", – сказал Лещенко.

Также смотрите: "Трухин подставил президента, "Слугу народа" и меня", – Лещенко. ВИДЕО

Автор: 

Лещенко Сергей (697) Укрзализныця (2767)


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Топ комментарии
+54
Вылезла крыса Сереня Лещенко. Ещё один честный корупционер
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10.02.2022 09:46 Ответить
+37
Полірувати Зєлю з Єрмаком.
Саме за це вони платять СерЛєщу сотні тисяч з кишень платників податків.
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10.02.2022 09:51 Ответить
+28
А нахєра ти тоді на тих ефірах потрібний, га?
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10.02.2022 09:47 Ответить
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Продажнішої людини в Україні годі й шукати!
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10.02.2022 13:29 Ответить
Мразина продажна під дебіла косить
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10.02.2022 13:46 Ответить
А о чем тогда тебя спрашивать, о гей парадах?
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10.02.2022 14:43 Ответить
Шльондра, він повинен не в наглядовій раді сидіти, а у в'язниці за регулярну проституцію.
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10.02.2022 14:50 Ответить
От хитрая жoпa с носом!
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10.02.2022 14:55 Ответить
Сейфи для СВ вагонів Укрзалізниця купила по 11 316 грн./шт. з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187,50 грн.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2857900134507783&id=100008634730079

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%94%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100008634730079/?hc_ref=ARTA68cgHiq090CMJ9lbXXnqc3UBNcLCjv4zyGxmDNDgpB8e0I9kGGDKv8dFjOoWPnI&fref=nf Володимир Даценко

Продовжуючи тему неймовірно завищених цін, за якими купує Укрзалізниця. На цей раз мова піде про СВ вагон.
В січні було придбано комплект меблів для одного СВ вагону за 1,7 млн. грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-14-007177-a
І ось які там ціни:
Полиця нижня - 37 336 грн. з ПДВ.
Крісло провідника - 40 590 грн.
Пляшкотримач - 13 200 грн.
Стіл купе пасажира - 6 960 - 6 504 грн.
Стіл провідника - 8 902 грн.
Спинка - 5 508 грн.
Підголовник - 4 728 грн.
Вішалка для одягу - 1 680 грн.
Тримач дрібних речей - 1 440 грн.
Матрац - 4 740 грн...

Загалом комплект меблів для одного купе коштує близько 200 тис. грн. І тут головне питання - а скільки ж переплатили?
Якщо подивтись в специфікацію, то там ми також побачимо сейфи MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Вони відкрито продаються на ринку. Укрзалізниця купує їх по 11 316 грн./шт. з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187,50 грн. У виробника мабуть іще дешевше. https://epicentrk.ua/shop/seyf-mebelnyy-paritet-k-ms-17-e-cream.html?ssh=new&gclid=CjwKCAiAo4OQBhBBEiwA5KWu_7uWLU97UrlnkWr3U6x9FcCfR-ayOh5AzctOGbV1Le5i2O-MCxeb2xoCdKQQAvD_BwE https://epicentrk.ua/…/seyf-mebelnyy-paritet-k-ms-17-e-crea…
Тобто Укрзалізниця переплатила в 3,5 рази порівняно з ринковою ціною за сейфи, які можна купити в найближчому будівельному магазині.
Якщо поглянути на інші позиції, то можна з впевненістю сказати, що на інших позиціях приблизно така ж маржа, а можливо і більше.
Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів. А так - все як є.
Подивитись на вигляд СВ вагону, щоб краще уявити, що це за пляшкотримач по ціні смартфону і як виглядає полиця за 40 тисяч гривень можна тут: https://www.youtube.com/watch?v=B5RtKX4y0_4
https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov?fref=mentions Олександр Кубраков , на скільки доцільно інвестувати мільярди в компанію, яка так витрачає кошти? Можливо таки уже варто навести лад в закупівлях?🤔
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10.02.2022 14:59 Ответить
Беня же говорил. Где этот ******* Лещенко
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10.02.2022 21:35 Ответить
І ні один порошкобот не скаже, що цей вилупок сидів у попередній фракціі петра солідарності.
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10.02.2022 15:22 Ответить
І всю свою каденцію, срав на голову Пороха, разом з Наємом. І нагадай, хто його в залізницю засунув і за що?
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10.02.2022 15:33 Ответить
Какая мєрзкая атвратітєльная Сірожа...
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10.02.2022 15:44 Ответить
Лещеброд
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10.02.2022 16:25 Ответить
краще б тобі взагалі заборонили свого смердючого рота відкривати.
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10.02.2022 16:28 Ответить
Серлещ звичайний, підвид - Залізничний.
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10.02.2022 16:42 Ответить
та він уявлення не має навіщо вони це роблять. Він там не для того, щоби з'ясовувати що таке УЗ і чим вона займається. Йому дали солодку посаду, щоби не гавкав. Він і сидить на 300 тисяч із язиком у дупі.
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10.02.2022 16:48 Ответить
Сирёжа тебя ждёт тюрьма
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10.02.2022 17:06 Ответить
Правильно забороняють, раптом бовкнеш щось не теє. Та й завдання ж зовсім інше - полірувать язиком апрідільонне атвєрстіє нашого найвеличнішого лідора **********. )
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10.02.2022 18:14 Ответить
Сторожа, їдь зі своєю дружиною на мацкву. Вона буде музику грати, а ти звично на підсос
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10.02.2022 18:46 Ответить
Мля на айфон грошей нема, а китайська муйня написала Сторожа замість Сирожа. Маоісти куїви
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10.02.2022 18:48 Ответить
Сер лещ, обісрався. Яке ж воно ГІВНО. Фу. Це бридкий кусок гівна.
Продався курва?
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10.02.2022 19:43 Ответить
серюня Лещч - йди нафуй підлабузник
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10.02.2022 20:38 Ответить
Смотришь на это мерзкое хлебало и так и хочется уе...ть лопатой
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10.02.2022 23:12 Ответить
а зп за что тебе, мудаку очкастому, платят в УЗ ?
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10.02.2022 23:29 Ответить
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10.02.2022 23:30 Ответить
Сережа, никаких больше Берлинов и барнинг-мэнов, - привыкай к хору Александрову и ростовским березкам!
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10.02.2022 23:33 Ответить
а как там гастроли его шмары в мацкве закончились или еще продолжается бизнес на крови . как оно быдло пороха обливало . как жопу у лещенка на куски рвало от ненависти к пороху и про липецкую фабрику и про офшоры . как эта продажная проблядь выдавала свои ..расследования.. и теперь гавна в рот набрал и ни одного расследования про офшоры шимпан-зе и про ..случайные.. встречи с калломойским и про трухина . и вагнергейт и про конверты слугам урода и бесконечные хабари на всех уровнях и про утыски оппозиции --- сирожа кто заплатил . перед теми и штаны сразу снимаеш и в позу . шлюха ты без чести и без совести
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11.02.2022 07:52 Ответить
Сир'йожа це аскарида що здатна паразитувати при будь-якій владі.
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11.02.2022 13:10 Ответить
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