"Мне запретили говорить обо всем, что касается "Укрзализныци", - заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Лещенко ходит на телеэфиры при условии не говорить об УЗ. ВИДЕО

Заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко во время прямого эфира на одном из телеканалов отказался отвечать на вопросы, касающиеся "Укрзализныци".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, Лещенко не захотел ответить на вопросы зрителей: "Зачем железнодорожники бьют по колесам молотком на остановках?", объяснив это внутренними инструкциями от председателя наблюдательного совета.

"Укрзализныця" это предприятие, в котором я в наблюдательном совете. На прошедшем заседании – первом заседании наблюдательного совета, был очень серьезный внутренний разговор, в ходе которого руководитель наблюдательного совета Гепард Хафер сказал очень жестко. Он поставил условия, что ни один член Наблюдательного совета не может выступать на каких-либо публичных площадках об "Укрзализныце"... Эти условия моего участия в эфире были предварительно с вами проговорены, поскольку я, когда вступил на этот пост, четко очертил, что никакие темы, касающиеся "Укрзализныци", я обсуждать не могу, поскольку есть такая инструкция Наблюдательного совета к своим членам Наблюдательного совета. И потому давайте искать разговор, таким образом строить, чтобы мы не подставляли меня перед органом, в котором я работаю", – сказал Лещенко.

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