"Мне запретили говорить обо всем, что касается "Укрзализныци", - заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Лещенко ходит на телеэфиры при условии не говорить об УЗ. ВИДЕО
Заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко во время прямого эфира на одном из телеканалов отказался отвечать на вопросы, касающиеся "Укрзализныци".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, Лещенко не захотел ответить на вопросы зрителей: "Зачем железнодорожники бьют по колесам молотком на остановках?", объяснив это внутренними инструкциями от председателя наблюдательного совета.
"Укрзализныця" это предприятие, в котором я в наблюдательном совете. На прошедшем заседании – первом заседании наблюдательного совета, был очень серьезный внутренний разговор, в ходе которого руководитель наблюдательного совета Гепард Хафер сказал очень жестко. Он поставил условия, что ни один член Наблюдательного совета не может выступать на каких-либо публичных площадках об "Укрзализныце"... Эти условия моего участия в эфире были предварительно с вами проговорены, поскольку я, когда вступил на этот пост, четко очертил, что никакие темы, касающиеся "Укрзализныци", я обсуждать не могу, поскольку есть такая инструкция Наблюдательного совета к своим членам Наблюдательного совета. И потому давайте искать разговор, таким образом строить, чтобы мы не подставляли меня перед органом, в котором я работаю", – сказал Лещенко.
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Продовжуючи тему неймовірно завищених цін, за якими купує Укрзалізниця. На цей раз мова піде про СВ вагон.
В січні було придбано комплект меблів для одного СВ вагону за 1,7 млн. грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-14-007177-a
І ось які там ціни:
Полиця нижня - 37 336 грн. з ПДВ.
Крісло провідника - 40 590 грн.
Пляшкотримач - 13 200 грн.
Стіл купе пасажира - 6 960 - 6 504 грн.
Стіл провідника - 8 902 грн.
Спинка - 5 508 грн.
Підголовник - 4 728 грн.
Вішалка для одягу - 1 680 грн.
Тримач дрібних речей - 1 440 грн.
Матрац - 4 740 грн...
Загалом комплект меблів для одного купе коштує близько 200 тис. грн. І тут головне питання - а скільки ж переплатили?
Якщо подивтись в специфікацію, то там ми також побачимо сейфи MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Вони відкрито продаються на ринку. Укрзалізниця купує їх по 11 316 грн./шт. з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187,50 грн. У виробника мабуть іще дешевше. https://epicentrk.ua/shop/seyf-mebelnyy-paritet-k-ms-17-e-cream.html?ssh=new&gclid=CjwKCAiAo4OQBhBBEiwA5KWu_7uWLU97UrlnkWr3U6x9FcCfR-ayOh5AzctOGbV1Le5i2O-MCxeb2xoCdKQQAvD_BwE https://epicentrk.ua/…/seyf-mebelnyy-paritet-k-ms-17-e-crea…
Тобто Укрзалізниця переплатила в 3,5 рази порівняно з ринковою ціною за сейфи, які можна купити в найближчому будівельному магазині.
Якщо поглянути на інші позиції, то можна з впевненістю сказати, що на інших позиціях приблизно така ж маржа, а можливо і більше.
Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів. А так - все як є.
Подивитись на вигляд СВ вагону, щоб краще уявити, що це за пляшкотримач по ціні смартфону і як виглядає полиця за 40 тисяч гривень можна тут: https://www.youtube.com/watch?v=B5RtKX4y0_4
https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov?fref=mentions Олександр Кубраков , на скільки доцільно інвестувати мільярди в компанію, яка так витрачає кошти? Можливо таки уже варто навести лад в закупівлях?🤔
Продався курва?