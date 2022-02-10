Мы хотим видеть более активную работу СММ ОБСЕ на крымском направлении, - Кулеба. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба надеется, что польское председательство в ОБСЕ придаст новый импульс деятельности организации на оккупированных территориях Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня на совместном брифинге с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау, передает Цензор.НЕТ.

"Трудную ситуацию нельзя решить, не принимая трудных решений. Для ОБСЕ нельзя оставаться пассивно-нейтральной в этом процессе. Нужно продемонстрировать решительность в защите тех задач ОБСЕ, ради защиты которых она и была создана", - заявил украинский министр.

"Донбасс - это сейчас вопрос номер 1, но не забываем и о Крыме. Я хочу напомнить, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю оккупированную территорию Украины, включая Крым. Мы хотим видеть более активную работу СММ ОБСЕ на этом направлении", - отметил Кулеба.

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